16 смешных историй из школы, которые вызывают самую добрую улыбку

Многие из нас с улыбкой и теплотой вспоминают школьные годы. Ведь самые яркие воспоминания из детства очень часто связаны со школой: мы разрабатывали гениальные схемы по срыву контрольных, влюблялись, а наше искреннее упрямство заставляло содрогаться целые этажи. Перед вами смешные и живые истории о школьных буднях, которые мгновенно вернут вас в беззаботное детство.
- Звонят мне из школы: «Мария Дмитриевна, у нас тут кое-что случилось, с вами хочет поговорить учитель, ждем вас в школе в 9 утра». Думаю, что же там такое случилось, что мне по телефону сказать не могут. И в ответ слышу: «У нас было задание, где детям нужно было представить место, в котором они хотят оказаться. А вот Рома рассказал, что он представил дом с белой верандой, где он с мамой сидит пьет чай. Ведь у него никогда такого не было». Осуждающий взгляд преподавателя, которая подумала, что я с ребенком чаю не пила ни разу в жизни, описывать не буду.
- Вчера мой 6 «О» узнал, что я ухожу из школы и у них будет другой учитель. Спрашивают: «Почему вы увольняетесь?» Говорю, что «хочу миллион долларов и шоколадку, а в школе столько не заработаю». Сегодня приходят пацаны и говорят: «Шоколадку мы уже купили. Миллион начали копить, но пока у нас есть 4 рубля».
- В мое детство родители не помогали нам делать уроки. Но шить, оказывается, помогли всем. То, что сшила я самостоятельно, повергло нашу первую учительницу младших классов в изумление. Я сшила из белой ткани руки и ноги, туловище и голову. Набила все ватой, собрала как могла. Нарисовала лицо фломастером, а на голову пришила вычесанные бабушкой седые волосы. Она их скрутила и выкинула в ведро, а я прикрепила к голове куклы. Учительница, взяв в руки мое творение, тут же куколку выронила. За куклу получила четверку, что меня вполне устроило. Только учительница долго расспрашивала, где я ее нашла, и просила не держать ее рядом с собой. Но потом поверила, что я сама сшила. Надо отдать должное: был дождь, фломастер слегка растекся на лице куклы, и у нее было очень хищное выражение «физиономии». Плюс — человеческие волосы...
«Просматривал свои старые фотографии, а там это»
- Классная руководительница младшего сына позвонила. Немного помялась и сказала, что дело в том, что сегодня наш младший сын в школьной столовой достал из помойки булочку и съел. Жена заверила классную, что дома всегда есть свежее, ну или разогретое, питание в достаточном объеме, что сын, помимо еды, получает карманные деньги. Жена влетела на кухню и очень громко и прямолинейно спросила у младшего сына, что это за история с поеданием булочек из помойки и почему он позорит мать. Сын невозмутимо ответил, что беспокоиться не о чем, потому что булочка была в неповрежденной герметичной упаковке. А потом добавил, что вообще-то он экономит карманные деньги, чтобы купить себе приставку. На свои, не подвергая лишним расходам семейный бюджет. Жена ошарашенно предложила собирать ему в школу контейнер с едой, если обеда не хватает, но он гордо заявил, что у них в 4 «В» это не приветствуется. После чего отправился спать.
- Наши дети (начальная школа) решили поздравить учительницу с днем рождения. Пришли в школу к семи утра, взяли ключи от класса, спрятались в темноте и ждут. Явилась юбилярша, открыла дверь, а они ей из темноты как закричат:
— С днем рождения!
Учительница выронила что-то бранное, а потом включила свет и вежливо сказала:
— Спасибо, дети.
- Школа, третий класс. Опаздываю на урок, захожу в кабинет — учителя нет, а возле моего места два мальчика что-то не поделили. Кто-то тогда заметил мое присутствие и сказал, что они выясняют отношения из-за меня. Никогда еще не чувствовала себя такой красивой, умной и обворожительной! Пришла учительница, спросила о причине, и мальчики пояснили: спорят не за меня, а за ничейный стул рядом с моим, потому что на моем никто не хотел сидеть.
«В школьном учебнике для 2 класса есть иллюстрация. Дочка мне принесла ее с вопросом, угадай, мол, кто это рядом с человеком? Называл зверя бобром, сусликом. Пробовал кота и даже зайца. Все попытки провалил»
«Это Чебурашка. Сижу теперь, пью кофе и осознаю тщетность бытия»
- Стою в холле, жду внучку. У одного второклассника, пока тот ходил в раздевалку вешать одежду, кто-то то ли украл, то ли просто в шутку спрятал рюкзак с учебниками. Паренек привлек к ее решению двух гардеробщиц и охранника. Заглянули под скамейки, прошерстили коридор вдоль и поперек, проверили все укромные уголки. Безрезультатно. Вызвонили учительницу пострадавшего. Та примчалась с еще какой-то дамой. Давай впятером искать пропажу. Мечутся туда-сюда. Просмотрели камеры. Но они ничем не помогли: такая толчея — ничего не видно. Вдруг пацану звонок на телефон. Радостно сообщает:
— Все. Нашелся!
— Ну, слава богу.
— Наконец-то.
— А где нашелся?
— Сейчас мама привезет.
— Как — мама? Почему мама?
— А я его дома забыл.
- У жены почти каждый день телефон начинал разрываться в течение часа от смс с разных сервисов. Так продолжалось последний месяц. Но буквально на днях ее осенило: смс-спам начинался всегда перед уроком в одном из классов (жена — учитель). Она пошла и прямо перед всем классом сказала, что думает, что это кто-то из них, и попала в точку! Одноклассники мгновенно сдали одного из учеников. Парень таким способом пытался срывать уроки и самостоятельные работы. Так что, если у кого из педагогов есть такая же проблема, обратите внимание: возможно, это один из ваших учеников.
- В классе седьмом-восьмом я перешел в другую школу. И сразу же мне забила стрелу местная школьная элита. Я, понятное дело, пришел один, а их было человек десять. Принес с собой свои грамоты и спортивные достижения, и ко мне так никто и не полез. На следующий день со мной уже здоровалась вся школа! Все думали, что я боец ММА (грамоты были именно по этому виду спорта), хотя на самом деле я просто сделал их на компьютере, распечатал и вписал свое имя. Вот так смекалка помогает заработать авторитет в жизни!
«Зашел в магазин за канцелярскими принадлежностями и узрели очи мои сие творение»
- Мой младший брат вчера пришел со школы с замечанием в дневнике. Спросила у него, мол, как можно по информатике получить замечание? Они с друзьями сделали скриншот рабочего стола, поставили его на фон и удалили все настоящие ярлыки. Училка ничего не могла сделать, думала сломался комп, школьный «инженер» тоже не решил проблему. Только какой-то одиннадцатиклассник смог помочь. Эх, помню свои уроки информатики лет так 12 назад, когда мы сделали так же, и эту проблему решали больше недели.
- Училась в гимназии. Одноклассник Егор фанател по «КиШ». Исправно носил черный балахон. Директор регулярно делала ему замечания, мол, твой вид не соответствует статусу учреждения. В итоге терпение лопнуло, вызвала маму. Распахивается дверь, и в кабинет заваливается яркая женщина в потертой косухе и с выкрашенными в красный цвет прядями. Больше Егора за внешний вид в нашей гимназии никто не отчитывал.
«Когда учитель запретила сдавать работу на листочках»
- Дочка, когда училась в пятом классе, пришла домой и говорит, что за диктант получила 4/4. Я ее спрашиваю, как она так умудрилась (обычно трояков хватает). Она отвечает, что учитель из-за ее почерка психанула и сказала, чтобы та сама у себя проверяла. Я спрашиваю: а чего тогда 5/5 сама себе не поставила? А доча отвечает, что за почерк сама себе снизила оценку, потому что не смогла прочитать, что там написала...
- Когда сыну было около девяти лет, он вдруг заявил, что хочет научиться делать презентации. Я была в восторге: ну наконец-то интерес к чему-то полезному, а не только к мультикам. Пару вечеров учили, как вставлять картинки, менять шрифты, добавлять анимацию. Через два дня зовет нас с мужем:
— Садитесь, у меня для вас важная презентация.
Смотрим. На экране появляется заголовок: «Почему нам всем нужен кот». Там были графики счастья с котом и без кота, скриншоты милых котят, цитаты (вымышленные) вроде: «Ученые доказали, что кот улучшает жизнь на 146%». Последний слайд был особенно мощный: фото корзины с котенком и подпись: «Вы можете изменить свою жизнь уже сегодня». Ну и как после такого было не завести кота?
«Сын поделился школьными записками»
- Старшая дочь училась во 2–3 классе. Всякое случалось: то внемлет моим поучениям и даст кому-нибудь конкретной сдачи, то еще что-нибудь. Очередное собрание. Доходит очередь мне слушать о своем чаде. Классуха долго и внимательно на меня смотрит и говорит:
— На уроке логики я у нашей Светочки спрашиваю: сколько распилов нужно сделать, чтобы распилить дерево (бревно) на пять частей? Света, не раздумывая, отвечает: шесть.
— Ну почему же шесть, а не четыре?
— Первый: дерево нужно спилить. Второй: отпилить макушку, сделать четыре распила — и того шесть.
Народ смеется, а я говорю:
— Ей бы прорабом на лесоповале работать.
- Начало 10-го класса, урок географии, тема — сейсмические зоны.
Кто-то из учеников:
— Возможно ли землетрясение в Сибири?
Учительница:
— Нет, тут никогда трясти не будет.
Я же, волею судеб, буквально за день до этого общался с отцом (по профессии строитель) о сейсмоустойчивости нашего многоквартирного дома и выяснил, что при строительстве закладывается сейсмоустойчивость до 4 баллов. Результат спора — в четверти вам, молодой человек, оценка больше 3 баллов не светит. Вечер, суббота. Я сижу на кухне, смотрю в потолок и люстру начинает болтать из стороны в сторону. Бегом в зал, а там «девятый вал» в батином аквариуме. А я что? Я доволен как слон, впору белую рубашку задом наперед. Я победил! Какая же эйфория наступает, когда ты молча смотришь в глаза учителя на уроке, и вы оба понимаете — никакой тройки в четверти у тебя не будет!
- Родила сына в 20 лет. Многие не верили, что Макс мой сын, мол, очень молодая. Накануне 8 марта задали в школе сочинение на тему: «Почему моя мама — самая лучшая». Написал. На следующий день позвонила классная и потребовала прийти школу. «Мамаша, полюбуйтесь. Ваш сын написал, что он очень гордится вами, потому что, когда вы забираете его с уроков, на вас сворачивают шеи все старшеклассники и даже охранник дядя Витя». Я сижу и еле сдерживаю улыбку.
А вот еще несколько статей о школьных временах, которые подарят вам теплые воспоминания: