16 смешных историй из школы, которые вызывают самую добрую улыбку

Многие из нас с улыбкой и теплотой вспоминают школьные годы. Ведь самые яркие воспоминания из детства очень часто связаны со школой: мы разрабатывали гениальные схемы по срыву контрольных, влюблялись, а наше искреннее упрямство заставляло содрогаться целые этажи. Перед вами смешные и живые истории о школьных буднях, которые мгновенно вернут вас в беззаботное детство.