Боже, малой гений. У меня в школе Анжела Дмитриевна была классным руководителем. Мы все по стойке смирно ходили, но были дурные и не такое вытворяли
17 искренних историй об учителях, чьи уроки ученики помнят и годы спустя — 30.03.2026
Школьные годы — это то, что навсегда остается с нами, сколько бы десятилетий ни прошло с последнего звонка. У каждого из нас был тот самый педагог, чьи уроки вдохновляли бежать в школу к 8 утра, и тот, чье строгое цоканье каблуков по коридору заставляло класс замереть. Еще бы, ведь порой наши учителя отмачивали такое, что стендап-комикам поучиться можно.
- Вела литературу в 5-х классах. Дети были буйные, учебой особо не интересовались, но творческие задания всегда шли на ура. И вот дала я им задание после прочтения произведения — придумать и прорекламировать свой личный «секрет уверенности». К доске выходит главный хулиган, который домашку отродясь не делал. Класс замер в предвкушении. Пацан делает глубокий вдох, звонко хлопает себя по щекам и целует главную красавицу-отличницу нашего класса! Девочка краснеет как помидор. А этот герой невозмутимо поворачивается к аудитории, достает из кармана упаковку обычных мятных конфет. Закидывает одно драже в рот и с интонацией диктора произносит:
— Мятное драже «Свежесть». Свежее дыхание — залог абсолютной уверенности в себе. Пятерку за самую наглую и гениальную рекламную интеграцию в своей жизни он, конечно, получил, но и нагоняй от родителей тоже.
- Учитель экономики на первом уроке прокричал: «Первое правило: все мобильные телефоны должны быть выключены. У кого услышу — выбрасываю за дверь!» И тут звонит его собственный мобильник. Он открывает дверь, выкидывает его и выдает: «Это жена, все равно не хотел с ней говорить».
А у нас в школе, да и в универе наоборот было. Если какая контрольная или колоквиум все телефоны складывали на стол и не отвлекались лишний раз. Единственная проблема состояла в том, что два-три человека всегда забывали забрать свои телефоны.
- Учительница опоздала на первый урок. Влетела в кабинет и сходу начала диктовать тему. Класс замер: у строгой Анны Валерьевны на голове красовалась повязка с двумя милыми заячьими ушками. Потом одна из девочек все же решилась сказать, что учительница забыла ее снять. Анна Валерьевна нахмурилась, потом вдруг рассмеялась и заявила:
— Нет, просто я милый, добрый зайчик, который никого не обижает и кушает морковку. Но если вы меня будете обижать — я на уроках буду кушать вам мозги!
Нужно было сказать- тогда я перейду на сторону зла. И такая - ХА-ХА- ХА!
«Учитель физики в сельской школе. Люблю свою работу»
Физика должна быть главным предметом в школе, и география, остальные прикладные, а у нас всё наоборот
- В школе получала одни пятерки за сочинения, уж очень любила литературу. Прошло пять лет после выпуска, и я отдала свою старую тетрадку с сочинениями младшей сестре друга. А она училась у той же учительницы. В итоге сначала ей пару раз поставили четверки, а потом написали такой комментарий: «Списано у такой-то, я помню все ее сочинения». Спасибо, Зинаида Васильевна, я вас тоже до сих пор помню.
У меня за сочинения всегда была твердая 5/2, 5 - за содержание и 2 - за ошибки.
- У меня был гениальный препод по криминалистике. Каждые 2 недели нам нужно было придумывать идеальные преступления по статье из Уголовного кодекса (идеальное — то, которое нереально раскрыть). Каждый выступал с презентацией своего способа, группа задавала вопросы и голосовала за лучшую версию. За N побед в семестре — пятерка автоматом. Суть заключалась в том, что это практически нереально: мы находили слабые места в любой схеме и еще долго о них спорили. Предмет, естественно, все обожали. Прошло уже 10 лет, я занимаюсь психологией, а не правом, но до сих пор фоново оцениваю «идеальность» преступлений в книгах и фильмах.
Класс) А нам на криминалистике препод пообещал зачет автоматом, если получится сфоткать кольцо "на месте преступления" так, чтобы была видна проба. Кажется, никто не смог)
- Я первый год работаю учительницей и считаю себя достаточно строгой. Ученики часто молодых учителей не воспринимают всерьез, а мне наоборот хотелось, чтобы они относились ко мне с уважением. Вот только что-то пошло не так. Если 5-6 класс еще любят подурачиться со мной, потому что маленькие, то старшие классы для меня стали открытием. Я долгое время не понимала, почему они считают меня своей подружкой и разрешают себе немного халявить. Как-то разговаривала с одной 10-классницей, и она сказала: «Так вас же все любят и вообще никто не боится, потому что вы всегда в прикольных носках приходите. Не может быть злым и плохим человек, у которого есть носки со 101 далматинцем и с текстом „Я душнила“ как минимум». Так вот в чем дело...
Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем
советского разведчика...
То ли будёновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли волочащийся позади парашют.
«Подарок педагогическому коллективу от мамы ученика»
- Учились мы в 60-х годах. Историю нам преподавал замечательный человек — Михаил Григорьевич Балденков, директор нашей школы. Был у него такой праздничный прикол, который он повторял каждый год. 23 февраля: «Сегодня праздник у мальчиков. Поэтому спрашивать будем только их!» 8 марта: «Сегодня у девочек праздник. Поэтому спрашивать будем только мальчиков!» Девчонкам это нравилось. И мы тоже не обижались.
- Преподаватель по биологии сегодня рассказала, как ее знакомая, учительница по английскому, задавала детям домашнее задание. Подходит время задавать ДЗ, она начинает ругать программу и тех, кто ее составил:
— Да что ж они там, озверели? Как можно задавать детям переводить 3 текста, учить 40 слов и делать 3 упражнения?!
В общем, я пожалею вас: делайте только 2 упражнения, учите 20 слов, а текста только 2 переведите. Дети счастливые, благодарили ее и очень любили, а она в душе смеялась: на самом деле надо было задавать и того меньше...
- Учился всегда хорошо, на четверки и пятерки по всем предметам. Кроме русского языка и литературы: там были твердые тройки всегда, учительница невзлюбила меня с первого дня. И вот задали нам в 8-м классе выучить стихотворение Пушкина и прочитать наизусть. Выучить не было проблемой, но вот прочитать стих с правильной интонацией было тяжело. В общем, купил я диск, где разные известные актеры читали стихи.
Выбор пал на стихотворение «Признание», которое читал Олег Даль. В итоге я повторил один в один за Олегом Далем, выступил перед родителями, чтобы наверняка получить пятерку, и вуаля — 3 балла! Потому что «неправильно выдержал паузы и интонация не та». Спасибо вам, Елена Аркадьевна! Это вы не мне 3 балла поставили, это вы Олегу Далю тройбан влепили.
Паузы и интонации? Это зачем ещё?" И вырвал!!!Грефный мо яфык.." вот он!😂
«Cупруга возвращалась домой с работы в такси, а там объявление»
«Если вы школьный учитель, то поездка по городу Кемерово и пригороду для вас будет бесплатной. Это все, что я пока могу сделать из уважения к вашему труду»
- У нас в универе был интересный предмет — землеведение. Вел его прикольный дедушка, быстрый такой, шустренький. Была как-то практика, он учил нас на местности, ходили по азимуту. Он и мы, 15 девочек. По полям, по степям, по лесам. Ходим и ходим. Вышли за город к какому-то поселку, преподаватель говорит: «Спасибо, что проводили меня домой, мне как раз на дачу нужно было. Если вы были внимательны на этой паре, то назад доберетесь с легкостью. Пара окончена, всем до скорых встреч!» Запомнили эту пару раз и навсегда.
Автор этой истории, очевидно, добралась. Интересно, добрались ли другие)
- Я работаю в школе, и меня искренне восхищает, как у детей все легко и просто. Подходит ко мне сегодня мой четвероклассник и на полном серьезе спрашивает:
— А можно мы в телефонах посидим на уроке?
Что за вопросы вообще? Конечно же, категорически нет!
Меня если и отпускали, то время засекали. Опоздал на физре отрабатывай )
- Была у меня одноклассница — типичная двоечница, и у учителей было к ней соответствующее отношение. Однажды у нас вместо урока иностранных языков (английского и немецкого) вела замену учительница французского. Она рассказывала об особенностях языка и спросила, кто из нас с ним знаком. Ответила та самая двоечница — и как начала говорить на французском! Причем лучше, чем сама учительница. Оказалось, у неё живет тетя во Франции, она не раз бывала у нее в гостях и серьезно учила язык. Она показала свои навыки на уроке, и учительница это запомнила. В итоге та отправила ее на олимпиаду по французскому от имени школы — и она заняла первое место. Наверное, впервые за всю историю школы. С тех пор для «двоечницы» началась совсем другая жизнь: по всем предметам ее стали подтягивать хотя бы на тройки, перестали придираться к внешнему виду, а перед каждой олимпиадой по языку освобождали от уроков на неделю.
«Учитель лучше знает»
- Приходит мама разбираться за тройку по биологии. Привела мужа. Показываю маме тетрадь Олега для контрольных работ.
— Что толку, что вы мне это показываете! Это же тесты, тут одни циферки! Кто знает, правильно ли вы их проверяете? Вы мне сами задания дайте!
Вздыхаю, достаю соответствующие листы с тестовыми заданиями. Папа берет тест и заметно оживляется:
— О-о-о, это клетка растения, — радостно тычет пальцем в картинку. — Помню, помню.
— Клетка гриба, — осторожно поправляю я.
Минут 5–7 он вчитывается в задания.
— Послушайте, а что, это все теперь учат в девятом классе?
— Учат. Программа сильно изменилась с тех пор, как мы с вами учились.
Достаю с полки современный учебник за 9 класс и даю папе.
Он начинает листать учебник и явно увлекается. Мама наконец отклыдывает телефон.
—Костя, ты тест Олега проверять будешь? Время-то не резиновое.
— Нет, Оль, наверное, не буду, — папа встает и кладет учебник на стол.
—У Олега такой же дома?
Я киваю.
— Тогда я дома почитаю и позанимаюсь с сыном. А то он, как мне кажется, несерьезно к биологии относится.
Мама покраснела и явно собиралась продолжить спор — не знаю, со мной или с мужем, — но папа уже пошел к выходу. Она умчалась за ним. Больше ко мне эти родители не приходили, а у Олега в следующей четверти вышла четверка.
- Мне 35 лет. Я учитель математики в обычной школе. Веду 9-й класс. Там есть один мальчик — Саша. Всегда в наушниках, на уроках рисует что-то в тетради, не отвечает. Коллеги говорили: «Бесперспективный, родители не занимаются». Я тоже думала так. Месяц назад задержала его после урока. Хотела поговорить про успеваемость. Он достал тетрадь, в которой всегда рисует. Там были не рисунки. Там были формулы. Сложные. Уровня второго курса университета. Я спросила: «Это ты сам?» Он кивнул. Оказалось, он самостоятельно изучает высшую математику. На моих уроках ему просто скучно. Он решает задачи олимпиадного уровня. Я отдала его тетрадь коллеге из университета. Тот обалдел. Сказал: «Это уровень аспиранта». Вчера Саша занял первое место на городской олимпиаде. Обошел всех лицеистов. Я подошла поздравить. Он снял наушники и тихо сказал: «Спасибо, что не кричали на меня, как другие учителя. Я просто слышу мир по‑другому». Теперь на уроках даю ему отдельные задачи.
Ну мальчик конечно тоже как с пещеры вышел- подойди к учителю и скажи. Да есть учителя- бараны,типо как я сказал,так и делать. Но я всегда учитывала такие моменты. Приводит как то бабушка внука после долгого перерыва- операция у него была. Младший класс. Так я старалась его сильно не нагружать- ни физически ( игры там,разминки) ни письменно. Через полгода пришёл в норму.
- Я учитель начальных классов. На торжественной линейке мне подарили ограненный, колючий кактус. Посажен он был в коричневую, местами ржавую кастрюлю небывалых размеров, а мамочка ученика с трудом переставляла это чудище. На мою попытку отказаться от подарка женщина ухватила меня за руку и с широкой наигранной улыбкой произнесла:
— Да что ж вы? Вы сами говорили, что любите кактусы. Вот наш Сеня и заставил нас тащить эту громадину от бабушки — в машине, за 800 километров отсюда. Так что... пожалуйста...
Мамочка явно была настроена решительно. Поэтому пришлось подарок принять. И сделать для себя вывод: с Сенечкой лучше лишнего не говорить — мало ли... Ведь я еще и о медведе как-то упоминала.
сколько можно таскать этот кактус🌵, поставьте его уже и не трогайте, пусть растет себе🤦🏿♂️
«Моя работа — учитель белорусского языка»
- Мама была учителем строгим, но справедливым. Строгой настолько, что в школьном туалете ее узнавали по цоканью каблуков. Конец 90-х. Я сижу на последнем ряду, рисую. Мама ведет урок у «проблемного» класса. Урок заканчивается. Мама собирается вести меня в столовую и вдруг обнаруживает: сапог-то нет. Тех самых, новых зимних сапог, на которые долго копили. Это замечает последний выходящий ученик. Разобравшись в ситуации, он молча уходит. Звенит звонок на следующий урок — и вдруг с победоносным видом заходит тот самый ученик и протягивает маме пакет с ее сапогами. Как выяснилось, он быстро понял, кто, куда и зачем их унес. Сбегал, разобрался и вернул пропажу. Почему вернул? Сказал просто: «Нельзя любимого учителя так подводить».
У учительницы сапоги были в классе? В школе, где я училась в старших классах, был отдельный гардероб для учителей - они всю свою верхнюю одежду и уличную обувь оставляли там.
- Когда я был в десятом классе, мой отец потерял работу. Вся семья переживала непростые времена, и мне часто доводилось слышать, как родители обсуждают деньги. Впереди были экзамены и выпускной, а я не знал, как пойти туда без костюма. Однажды меня вызвали к классному руководителю. Учитель улыбнулся и протянул мне конверт, сказав, что это от школы — на костюм для выпускного. Внутри оказалось достаточно денег, чтобы купить приличный костюм. Позже узнал, что нескольким мальчикам из класса, у которых были финансовые трудности, тоже помогли. Эта забота и поддержка стали для меня настоящим чудом и научили ценить в людях доброту и отзывчивость. Сейчас я часто делаю пожертвования в благотворительные фонды, а по выходным стараюсь помогать в приютах для собак — уж очень я их люблю.
