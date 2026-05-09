В инструкции ко мне точно есть пункт - сначала кормить, потом все остальное)
16 душевных историй о маленьких жестах, которые говорят о любви громче любых слов
Чтобы выразить любовь, не обязательно нужно бриллиантовое колье и букет из 101 розы. Иногда лучшая забота проявляется в мелочах: подарить грелку, чтобы муж не мерз; сшить жене удобную одежду; сказать ласковые слова. Вот так близкие люди выражают свою привязанность. И тут речь не только о супругах, но и о старшем поколением, и о детях.
- Решила навести порядок в телефоне мужа, потому что он вечно просит «почисти, а то места нет». Сижу, удаляю всякое, и натыкаюсь на заметки. Открываю — там список. Думаю, ну, может, покупки или работа. Читаю: «Не бесить ее утром», «Соглашаться, даже если не понял», «Иногда говорить, что она права». Я сначала обиделась, потом дочитала до конца: «Работает не всегда, но лучше, чем ничего». Я сижу и не знаю, плакать или смеяться. Похоже, у человека есть инструкция по жизни со мной.
И, как все инструкции, написана кровью?
- Гуляли с парнем по ТЦ, и я в шутку примерила дорогущее кольцо. Посмеялись, что на эти деньги можно машину купить, и пошли дальше. Через неделю он дарит мне коробочку. Сердце упало — неужели влез в долги ради безделушки? Открываю, а там колечко, точь-в-точь как то, только серебряное. Вручил со словами: «Машину тоже купим, позже, а блеск в твоих глазах — сейчас». Я разревелась.
«В шутку примерила дорогущее кольцо» - а в чем шутка?
Это не шутка, а манипуляция.
«Подарок от моей тети. Этот кардиган невероятно мягкий!»
- Мне сейчас 29 лет, за всю мою жизнь я ни разу не слышала от своей мамы фразу: «Я тебя люблю». Она воспитывала меня с самого детства одна. Сейчас я живу настоящим, не вспоминаю о том, что было раньше. У меня есть доченька, которой два года и сынуля, которому шесть. Мы с мужем просто обожаем этих карапузиков, поэтому каждый день несколько раз говорим им о том, как сильно мы их любим. Некоторые мои знакомые говорят, что так мы их только балуем, а я не слушаю их. Я знаю, как это, расти без любви, поэтому хочу окружить лаской, заботой и любовью своих деток. В меру, но чтобы они были счастливыми!
Дети - зеркало. Я даже не замечала, как часто говорю сыну, что люблю его, а потом он научился говорить, и повторяет мне это в любой случайный момент времени регулярно 😆 Недавно ездил со мной на маникюр, сидел рядом в кресле, мультик смотрел и печеньки ел. И каждые 10 минут прижимался к моему плечу: «Мама, я таааак тебя люблю!» - умилялся весь салон😆😆
- На мосту Влюбленных уже 4 года висит наш с мужем свадебный замочек. За это время он сильно поржавел, но все равно видна надпись «Вместе и Навсегда». Так хочется, чтобы он висел там как можно дольше, как память о самом счастливом дне — дне свадьбы. А ржавчина на нем говорит о том, как долго уже мы с мужем вместе. Пусть ржавеет дальше, а на круглую годовщину свадьбы повесим еще один!
«Сделал стол для швейной мастерской моей жены»
- Недавно муж сделал самую романтичную вещь в моей жизни. Я очень люблю один напиток, который подают в кафе в Стамбуле. Пробовала сделать дома — вроде ингредиенты те же, но выходит какая-то фигня. Муж был в командировке и, прилетев, привез мне этот напиток, разлитый по маленьким пластиковым бутылочкам для ручной клади. Докупить багаж он не мог, и вот придумал такую штуку. Это самое милое, что для меня кто-либо делал.
- Моя свекровь просто обожает своего младшего сына, то есть моего мужа. Забота у нее, правда, своеобразная. Каждую неделю она приходит к нам с пакетом аккуратно выглаженных трусов и полотенец, а взамен уносит те, которыми он уже пользовался. Даже если я их уже постирала и сложила. Старшие братья над этим откровенно подшучивают, а муж только вздыхает и не знает, как объяснить маме, что он давно взрослый мужчина, у которого, на минуточку, уже двое детей. И нет, он не маменькин сынок, просто после выхода на пенсию у его мамы забота приняла вот такую... активную форму.
«Богом клянусь, что связал эту шапку исключительно для моей 3-летней дочери!»
- Мы с моим парнем студенты и живем в одной общаге. На выходных, когда его соседи разъезжаются по домам, я иногда тайком ночую в его комнате. Он жарит картошку с луком, яичницей и колбасой, покупает мои любимые яблоки и меняет постель, а я приношу лимонад и чипсы, которые он обожает. Я люблю, как он во сне посапывает мне на ухо. А ему нравится смотреть, как я красиво расставляю тарелки и раскладываю еду. Мне очень спокойно и хорошо.
«Это сумочка — подарок для моей невесты»
Хм. "Моей невесты". Чьей? Дамы в юбке и в наколках? Вы ничего не перепутали?
- Мыла посуду после обеда, сняла обручальное кольцо, а потом забыла надеть обратно. Вечером пошли с мужем в кино. Он замечает, что я без кольца. Смотрит на свою окольцованную руку, на мою неокольцованную и начинает ржать: «Ну вот. Что сейчас люди подумают? Что женатик пошел с незамужней дамой в кино!»
- Был тяжелый рабочий день, настроение на нуле. Прихожу домой, там девушка начинает расспрашивать, что случилось, почему без настроения. Я огрызаюсь, говорю, что устал, не хочу разговаривать. Молча разворачивается и уходит на кухню. Думаю все, обиделась, ссора обеспечена. Через полчаса возвращается, подает мне кружку какао и тарелку с бутербродами. Садится на пол, кладет голову мне на колени, смотрит со мной футбол. В этот момент я понял, что безумно люблю ее и она лучшая.
«Раньше я думала, что никогда не выйду замуж. Но вот я уже 15 лет в браке. И каждые 5 лет муж дарит мне новое кольцо. Такой у нас ритуал»
- Дочке было 6 лет, когда я родила второго ребенка. С первых дней нашего появления из роддома дочка взяла заботу о братике на себя практически на 50%. Молока у меня не было, кормили малыша питанием и днем это делала исключительно доченька. Пела песенки, укладывая спать, меняла подгузники. Я о такой помощи никогда не просила ее, даже больше скажу — просила отдохнуть от малыша и посмотреть мультики/поиграть. Она в отказ. Мы с мужем сначала думали, ну мол наиграется как с новым пупсиком и надоест. Сыночку сейчас 2 года и они с сестрой все так же неразлучны — старшая со школы летит домой потому что «меня брат ждет». Вот бы и через
10-20-30лет их отношения были такие же.
- На прошлый Новый год подарила мужу... грелку. Простую резиновую грелку из аптеки. Мешочек забавный сшила для нее. Подруги смеялись.
А муж и сын вторую зиму перед сном выясняют, кому она достанется. И котэ приходит спать к тому, у кого грелка.
У нас с мужем были драки за электрогрелку. Ну, она только нагревалась от сети, потом ее отключали и клали между спиной и диваном - кайф! Жалко, сломалась.
А у вас есть истории, когда вы чувствовали заботу о себе?