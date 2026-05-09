16 душевных историй о маленьких жестах, которые говорят о любви громче любых слов

Дети - зеркало. Я даже не замечала, как часто говорю сыну, что люблю его, а потом он научился говорить, и повторяет мне это в любой случайный момент времени регулярно 😆 Недавно ездил со мной на маникюр, сидел рядом в кресле, мультик смотрел и печеньки ел. И каждые 10 минут прижимался к моему плечу: «Мама, я таааак тебя люблю!» - умилялся весь салон😆😆