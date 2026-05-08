15 украшений с историей: когда даже кольцо из проволоки дороже бриллиантов
У многих из нас в шкатулке наверняка найдется вещица, которая не стоит больших денег, но расстаться с ней просто нет сил. Принято считать, что ценность украшений измеряется в каратах и граммах драгоценных металлов. Но порой самое обычное серебряное колечко или старый бабушкин кулон согревают душу гораздо сильнее, чем бриллианты.
Колье досталось внучке от бабушки и годами просто лежало. Но недавно она решила рассмотреть его поближе
«Я перевернула его и замерла... Оказалось, что на нем выгравировано имя дедушки».
Прадедушка и прапрадедушка этого человека были ювелирами. Из их изделий мало что сохранилось, и большинство выполнены в подобном стиле
Девушка поделилась историей одного обычного с виду кольца, за покупкой которого стоит особенная история
«Когда я училась на первом курсе в училище, у меня не было ни колец, ни денег на них. И вот внезапно пришла мне в голову идея: собрать со всех понемногу и купить себе какое-нибудь серебряное колечко.
Я смеялась и, громко крича „полевые сборы!“, подходила к маме и папе, просила денег. К моему удивлению, никто не отказал. Как сейчас помню: подбегаю к деду, который делал что-то во дворе (а бабушка ему помогала), и говорю: „Дед, у меня полевые сборы на кольцо!“. Дед с улыбкой крикнул бабуле: „Мать, дай там двести на сборы!“.
С этими деньгами мы с моим, теперь уже мужем, поехали на рынок, и там, долго выбирая, я нашла эту милую черепашку. Прошло больше десяти лет, нет уже моих дедули и бабули, но осталось кольцо со своей маленькой историей и светлые воспоминания о том теплом, солнечном дне».
Мужчина ходил с металлоискателем по участку дома, в который только что переехал, и нашел кольцо из 10-каратного золота
«Я связался с прежней хозяйкой — вдруг оно было ей дорого как память. Пожилая женщина, которая жила здесь раньше, очень растрогалась, когда я вернул ей находку. Оказалось, муж подарил ей это кольцо много лет назад, и она уже не надеялась когда-нибудь увидеть его снова».
Этой девушке достались бабушкины украшения. Кольца она замочила в воде с моющим средством, почистила их старой зубной щеткой, и теперь они выглядят прекрасно
Давным-давно мама отдала дочке несколько золотых колец. Они пылились в дальнем углу из-за того что она не носит золото, и они ей очень велики. Но что-то изменилось
«Прошло много лет, и вот в очередной раз я заглянула в этот угол и подумала, что было бы здорово уменьшить их до нужного размера.
Я решительно написала знакомым, чтобы узнать, где найти хороших мастеров. К моему удивлению, в соседнем районе нашлась палатка с умельцами на все руки, которые чинят и украшения. Недолго думая, на следующий день я отправилась на поиски. Нашла не без труда, но довольно быстро. Мы договорились, что я приду через полтора часа и заберу готовые кольца. Удивившись такой скорости, я пошла гулять по округе.
Позже я вернулась, и кольца наконец-то пришлись мне впору! Впервые за столько лет они мне подходят и не сваливаются. Пусть не самые дорогие и изысканные в мире, зато мамины. Они ей очень нравились, она ими дорожила. И хотя я не ношу золото каждый день, мысль о том, что я в любой момент могу надеть фамильную драгоценность, очень согревает. Они мне по размеру, а значит, получается, я их достойна. Это, наверное, пустяк, но сегодня я немного счастлива».
Это колечко досталось автору фото от бабушки, которая носила его каждый день десятилетиями, поэтому и новой владелице не хочется прятать его в шкатулке
А вы планируете передавать по наследству какие-то украшения? Этот мужчина мечтает, что передаст ожерелье своей жены и отцовский перстень с сапфиром
«Пока я только лишь мечтаю, что однажды наша дочь решит выйти замуж и, возможно, захочет надеть в этот день мамино колье. Что до папиного кольца — это моя самая робкая, почти несбыточная мечта: что когда-нибудь у дочки родится сын, которому она захочет его передать, когда меня не станет. Если, конечно, она не решит нарушить традицию — ведь она уже вовсю прикидывает, как бы подогнать размер, чтобы носить это кольцо самой!»
На фото не видно, но если у кольца толстая или широкая шинка, то его вполне можно уменьшить, а потом увеличить по размеру пальца владельца.
Девушка разработала это кольцо и заказала его к своему 21-му дню рождения. Она говорит, что любит вселенную Disney и вдохновлялась короной Рапунцель из мультфильма
А вам доводилось случайно портить подготовленные для вас сюрпризы? Муж этой девушки ждал идеального момента для вручения кольца, но все пошло не по плану
«Сидим как-то с мужем, ужинаем, смотрим сериальчик. Тут внезапно я выдаю:
— Блин, так хочется какой-нибудь подарочек!
Обычно я так не делаю, честное слово. Не знаю, может, получила сигнал из космоса. Вот просто внезапно захотелось.
— Что? Какой?
— Да не знаю, просто вот почему-то захотелось. Ладно, забудь, это какая-то глупость.
— Ты его нашла?
— Что нашла?
— Да ладно, не притворяйся. Ты нашла кольцо? С чего вдруг такое говорить про подарки? — Что?! Кольцо?! Какое кольцо?
Я удивлена. Муж в замешательстве. Но сказанного не вернешь. Пришлось дарить кольцо. Оказывается, он купил его пару недель назад у ювелирной мастерицы и все ждал подходящего красивого момента, чтобы подарить. Что ж, момент подвернулся красивее некуда! Тем более я люблю минималистичные серебряные украшения, а муж как раз увидел интересное колечко и взял его для меня».
Автор фото купила это украшение на барахолке, потому что у нее возникло какое-то сильное дежавю, когда она его увидела. Оказалось, ей не показалось
«Я уверена, что я уже когда-то видела такое украшение, или оно было у кого-то из родственников, и я играла с ним в детстве. Никогда раньше я не испытывала такого знакомого чувства, глядя на ювелирное украшение. Мама потом подтвердила мои мысли».