16 историй о женской солидарности, от которых в душе распускаются мимозы

Спорят муж с женой, чья дружба крепче - мужская или женская.

М: - Мой друган Вася за меня в огонь и в воду. Никогда не сдаст.

Кремень!

Ж: - Мы с подругой с детства вместе, без слов друг друга понимаем,

всегда прикроет!

Решили выяснить. Жена звонит другу: Ж: - Слушай, мой сказал, что к тебе

пошел. Он заходил?

Д: - Так он и сейчас у меня! Вот только что вышел на минутку за

сигаретами. Не бери в голову, скоро придет!

Муж звонит подруге: М: - Слышь, моя сказала, что к тебе пошла. Вы там

как, долго еще?

П (после паузы): Я же тебе говорила, не женись на этой бл..