Ох, эти флешбеки. Один раз подстригли так, что пришлось почти налысо бриться, чтобы эту "красоту" скрыть. Спасло, что был в отпуске, и до выхода на работу волосы немного отросли.
16 историй о женской солидарности, от которых в душе распускаются мимозы
Вопреки всем мифам и стереотипам, мы-то с вами прекрасно знаем: никто не поймет женщину так же хорошо, как другая женщина. Никто не сделает более искренний комплимент и не отнесется к чужим чувствам с такой же невероятной чуткостью. Героини нашей подборки на собственном опыте доказали, что женская солидарность — это вовсе не выдумка, а реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день.
- Вернулась из парикмахерской без настроения — подстригли не так, как хотелось. Дома муж со свекровью чай пьют. Муж посмотрел и тут же выдал: «Что же ты мастеру сразу не сказала? Надо быть тверже!» Я уже хотела отмахнуться, но тут свекровь говорит: «Знаешь, а мне нравится! Тебе все к лицу! Но если хочешь, давай пойдем прямо сейчас в эту парикмахерскую — и я заставлю их все исправить!»
- В юности с лучшей подругой влюбились в одного молодого человека. Он был смазлив и красноречив, иногда бывал дерзким, иногда милым. В общем, такие мальчики как раз нравятся большинству девушек 16-18 лет. Самое интересное, что он симпатизировал и мне, и подруге одинаково. Когда я поняла, что мы втюрились обе, решила поговорить с ней об этом. В тот момент я осознала, что моя подруга прекрасна! Она сказала, что не будет стоять между нами. Тогда я еще раз убедилась в том, что очень люблю ее. Забили на парня. Дружим с ней уже больше двадцати лет.
А мне было подумалось, что девушка осознав, что подруга прекрасна, забыла про парня и переключилась на неё))
- Я помню, как мы с мамой всегда преуменьшали для отца стоимость наших покупок. А потом он захотел как-то обновить гардероб. Поехали мы с ним по магазинам, бедный увидел цены и говорит: «Дочь, зачем ты меня сюда привезла? Отвези меня туда, где вы с мамой покупаете дешевую одежду». Так наш секрет накрылся медным тазом.
- Сижу в кафе. Работаю за ноутом. За соседним столиком — девушка. Плачет в телефон: «Мам, я не могу больше. Он опять... Нет, я не вернусь... Да, я знаю что без денег... Да, я понимаю, что некуда...» Положила трубку. Вытерла слезы. Открыла сайты вакансий. Я подошла: «Прости за бестактность. Я все слышала. У меня небольшой бизнес. Нужен помощник. График гибкий. Никаких вопросов про прошлое». Она посмотрела на меня как на инопланетянку: «Почему вы... зачем?» «Потому что 8 лет назад я сидела в таком же кафе. И плакала маме в телефон. И незнакомая женщина дала мне работу. Я просто передаю дальше». Она работала у меня 8 месяцев. Выросла до специалиста по рекламе. А на прошлой неделе написала, что сама дала работу девушке из приюта. Цепочка не прерывается.
- Никогда не забуду девушку, которая меня успокаивала около кафе после разговора с бывшим. Она завела меня в кафе, крепко обнимала, гладила и говорила «посмотри вокруг, какой красивый город, столько людей тут живут, не зацикливайся на боли, все будет хорошо». Это было в мае этого года. Девушка, я тогда не могла нормально вас поблагодарить, спасибо! Человеческое за неравнодушие. Женщина женщине крепость.
- У нас соседи как-то поздно вечером ранней весной заметили девушку на остановке, которая легко одета и заснула. Написали в соседский чат. Выяснилось, что ее уже не первый день там видят. Собралась инициативная группа и пошли к ней. Оказалось у нее нет денег, она приехала на заработки, ее кинули. Ей отдали теплую куртку деньги и отвезли в приют для людей, попавших в трудную ситуацию. Там ее накормили и на следующий день стали оказывать помощь в оформлении документов. Купили ей билет домой. Через некоторое время она писала одной из соседок, что все хорошо.
- Помню училась в старших классах, жила в области и каждый день ждала автобус по 1,5 часу. В один день стою на остановке и начался весенний ливень, в момент стало холодно, крыши у остановки не было. Подъезжает новый Рав4, тогда это было вау прям, за рулем девушка лет тридцати и говорит: «Садись, а то совсем замерзнешь». Я ей отвечаю: «Я уже мокрая, все сиденье Вам запачкаю», она засмеялась и уговорила меня сесть. По дороге рассказала, что она было точно в такой же ситуации, и ее подвела женщина на Ниве, что была редкость по тем временам. И моя спасительница ей пообещала, что получит права и тоже будет помогать женщинам. До сих пор ее помню. Когда в 2007 году я получила права — знала, что тоже буду всегда довозить женщин. Так и есть до сих пор, даже бывало что от мужиков отбивала и увозила незнакомых девчат.
- Я учусь видеть прекрасное и говорить комплименты, когда хочется. Ехала в метро и напротив стояла девушка, с большими серыми глазами, немного уставшая, но такая красивая. При выходе из вагона сказала ей, что она очень красивая. Она заулыбалась и засмущалась, и сказала в ответ: «Вы тоже красивая!» Я улыбнулась, смутилась и дала деру. Теперь еще учиться принимать комплименты.
- На прошлой неделе стояла на светофоре, ждала, когда загорится зеленый. Задумалась, была в своих мыслях. Рядом стояла девушка, посмотрела на меня и сказала, что я так улыбаюсь и счастливо выгляжу, еще добавила, что у меня классная стрижка. Сегодня была в магазине. В примерочной себя толком не разглядеть, поэтому вышла к большому зеркалу. Рядом тоже стояла девушка и сделала мне комплимент, сказала, что у меня классная фигура. Девушки, делающие комплименты просто так вы прекрасны. Без зависти и соперничества.
Я часто делаю комплименты женщинам. Просто не могу пройти мимо красоты. Красота (в любом виде, природа или человек или искусство) радует мои глаза и сердце, и я не стесняюсь говорить о ней вслух. Я женщина. Мужчинам- друзьям тоже делаю комплименты.
- Сидели мы как-то с родней в ресторане. Муж начал нахваливать еду: «Ох, сто лет так по-человечески не ел!» Сижу и думаю: «Ну все, приедем — устрою я тебе дома». Но тут моя свекровь не растерялась и выдала: «Так в ресторанах продукты самые лучшие закупают, а не как ты — бежишь в ближайший магазин и хватаешь первое попавшееся, лишь бы побыстрее!» Ох, как мед для ушей! Обожаю свою свекровь. Взяла и одним махом его на место поставила, да еще и меня защитила.
Бывшая жена как-то сказала, что я готовлю невкусно. Стал готовить только на себя, и тут произошла магия. Внезапно моя еда стала очень вкусной, жалобы прекратились, хотя абсолютно ничего не поменялось.
- Летом ехала из города на озеро с подругой, вызвали такси — фиг. Решили тормознуть тачку. Тридцать секунд, затормозила девушка, ехать минут 15. Свернула для нас с дороги и подвезла к самому входу на пляж, денег не взяла. Обратно та же песня, нет такси. Пять минут — тормозит мужик. В машине грязно, музыка орет, сам неопрятный. Взял 250 рублей. Ну хоть довез. И доверие к попуткам возникло, и гордость за женскую солидарность! Хотя это и частный случай.
- Интересное наблюдение! Вот многие говорят, что женщины завистливые и злые друг к другу. Сколько по клубам хожу — девушки сплошь очарование! И угостят, выслушают друг друга, колготки последние запасные отдадут, любимую помаду подарят, все одолжат и даже вызовут такси, кому плохо. Наверное, это просто женская солидарность.
Спорят муж с женой, чья дружба крепче - мужская или женская.
М: - Мой друган Вася за меня в огонь и в воду. Никогда не сдаст.
Кремень!
Ж: - Мы с подругой с детства вместе, без слов друг друга понимаем,
всегда прикроет!
Решили выяснить. Жена звонит другу: Ж: - Слушай, мой сказал, что к тебе
пошел. Он заходил?
Д: - Так он и сейчас у меня! Вот только что вышел на минутку за
сигаретами. Не бери в голову, скоро придет!
Муж звонит подруге: М: - Слышь, моя сказала, что к тебе пошла. Вы там
как, долго еще?
П (после паузы): Я же тебе говорила, не женись на этой бл..
- Весь день провела, стоя на каблуках. Ноги болели так жутко, что, когда в троллейбусе не оказалось свободных мест, я пристроилась на горизонтальный поручень. Одна милая женщина встала и уступила мне свое место. Я даже пробовала отказаться, но она настаивала.
- Была молодая, работала в офисе. Дико косячила: пыталась и вторую работу тянуть, и за сыном успевать. Как-то начальник при всем отделе устроил мне разнос, а все вокруг молчали. И тут одна девушка молча встала, подошла к его столу и резко тыкнула пальцем в какую-то фотографию в рамке. А потом выдает ему прямо в лицо: «Так у нее сын растет, она разрывается! А вы своих детей на этом фото когда последний раз видели? Хватит уже!» Шеф просто застыл. Видели бы вы его лицо в этот момент.
- Гуляла по району. Проезжавший мимо мужчина притормозил и начал приставать с вопросами: «Ты замужем? У тебя есть парень?» Мне было неудобно, я думала, как бы его отшить. И тут вдруг с пассажирского сиденья высунулась девочка лет 6 и сказала: «Хватит доставать эту девушку, она не хочет с тобой знакомиться». Это было потрясающе.
- О женской солидарности. Супруга недавно пришла домой возмущенная. Рассказывает про наших общих знакомых:
— Ты представляешь, Коля, негодяй, выгнал Настю из дома, с вещами!
— Как такое случилось?
— Они сильно поругались, она собрала вещи и ушла, хлопнув дверью.
— Так выходит, что она сама ушла?
— Нет, это он ее выгнал!
— Погоди, ты же только что сказала, что она сама собрала вещи и ушла?!
— Ну да... Но ведь он ее не остановил!
Я спорить не стал.
