12 экранизаций, среди которых трудно выбрать фаворита — такие они разные

Единственный роман английской писательницы Эмили Бронте несколько раз вдохновлял режиссеров. Экранизацию 1939 года с Лоренсом Оливье и Мерл Обертон многие считают если не идеальной, то канонической.

В 1992-м образы Хитклиффа и Кэти примерили Рэйф Файнс и Жюльет Бинош. Не все зрители поверили в «химию» между ними, а кое-кто и вовсе отметил не лучшую работу костюмеров и странные прически персонажей. Роль Марго Робби в экранизации 2026 года тоже подверглась критике. Некоторые зрители назвали ее пародией на оригинальный образ Кэтрин.