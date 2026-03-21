Там весь фильм 26 года пародия, но стоит отметить, что изначально авторы и не претендовали на следованию канону.
12 экранизаций, среди которых трудно выбрать фаворита — такие они разные
Иногда после выхода очередной экранизации хочется тут же заявить: «Книга лучше!» Конечно, ведь у нас в голове уже давно сложился свой образ Кэти из «Грозового перевала» или князя Гвидона из «Сказки о царе Салтане». Но нам все же кажется, что любая попытка перенести классику на экран достойна если не аплодисментов, то хотя бы внимания зрителей.
«Грозовой перевал»
Единственный роман английской писательницы Эмили Бронте несколько раз вдохновлял режиссеров. Экранизацию 1939 года с Лоренсом Оливье и Мерл Обертон многие считают если не идеальной, то канонической.
В 1992-м образы Хитклиффа и Кэти примерили Рэйф Файнс и Жюльет Бинош. Не все зрители поверили в «химию» между ними, а кое-кто и вовсе отметил не лучшую работу костюмеров и странные прически персонажей. Роль Марго Робби в экранизации 2026 года тоже подверглась критике. Некоторые зрители назвали ее пародией на оригинальный образ Кэтрин.
«Сказка о царе Салтане»
В 1966 году на экраны вышел фильм с Олегом Видовым и Ксенией Рябинкиной в роли князя Гвидона и Царевны Лебеди. Они на много лет стали любимыми героями зрителей, которые считали эту киноленту настоящим шедевром.
В 2026 году в кинотеатрах показали новую экранизацию сказки Пушкина, где главные роли сыграли Алиса Кот и Алексей Онежен. Не все посчитали этот фильм удачным. Многих удивило чрезмерное и не слишком профессиональное использование спецэффектов, а кое-кто из зрителей, написавших рецензии, и вовсе назвал эту работу «попсой».
Кинопарочка Моряк и Прилучный это худшее, что можно придумать. Прилучный хотя бы в паре фильмов сыграл норм. Моряк совершенно бездарная актриса. Царевну или про ститутку или еще кого играет одинаково с одним выражением лица, вернее без выражения😃
Досталось и царице из новой экранизации. В современной версии ее сыграла Лиза Моряк. Некоторые зрители посчитали, что ее персонаж слишком безэмоциональный, будто деревянный.
«Дракула»
Мне очень понравилась последняя версия из-за костюмов и выбора актёров. Мина вообще красотка💥. И Дракула. Не люблю лавбургеров, но фильм красивый
Готический роман Брэма Стокера не раз вдохновлял режиссеров. Роль Мины в экранизации 1992 года Фрэнсиса Копполы досталась Вайноне Райдер. Ее хрупкую и нежную героиню полюбили многие зрители. Аналогичная роль Сары Гадон в «Дракуле» 2014 года, пожалуй, мало кому запомнилась, а сам фильм собрал спорные отзывы.
Зато в 2025-м году, когда на экраны вышел «Дракула» Люка Бессона, где Мину Мюррей сыграла Зои Блю Сайдел, зрители оживились. Фильм подвергли критике — кое-кто даже назвал его «странной пародией на фильм Копполы».
«Джен Эйр»
Этот роман Шарлотты Бронте — настоящий рекордсмен по количеству киноадаптаций. Приключения сироты Джен Эйр интересовали зрителей еще во времена немого кино, причем первый из этих фильмов вышел на экраны в 1910 году.
В 1918-м зрители увидели фильм с Элис Брейди в главной роли. Его создатели решили не брать название оригинального произведения и назвали киноленту «Женщина и жена». В 1983-м году был снят сериал с участием Зилы Кларк, а в 2011-м роль Джен Эйр исполнила Миа Васиковска.
«Лев зимой»
Написанную в 1966-м году пьесу Джеймса Голдмена столько раз сыграли на сцене, что ее вполне можно назвать современной классикой. А еще про ссоры Генриха II Английского, его жены Элеоноры Аквитанской, их детей и гостей во время Рождества 1183 года сняли целых 2 фильма.
Первый, с Питером О’Тулом и Кэтрин Хепберн в главных ролях, вышел на экраны в 1968 году и получил «Оскара». Вторую экранизацию пьесы с участием Патрика Стюарта и Глен Клоуз зрители увидели в 2003-м году.
«Ромео и Джульетта»
Эта трагедия всегда считалась одной из самых популярных пьес Шекспира. Не обошли ее вниманием и кинорежиссеры. В 1936-м году на экраны вышел фильм «Ромео и Джульетта», где главную героиню сыграла Норма Ширер. Съемки продлились около 6 месяцев, а бюджет достиг 2 млн долларов, что сделало эту киноленту одним из самых дорогих фильмов студии «MGM».
В 1968 году на экраны вышла экранизация Франко Дзеффирелли с Оливией Хасси в роли Джульетты, а в 2013-м в образе влюбленной девушки из Вероны предстала Клэр Дэйнс.
«Гамлет»
«Трагическая история о Гамлете, принце датском», часто сокращаемая до «Гамлета», была написана Уильямом Шекспиром где-то между 1599 и 1601 годами, а ее первые экранизации относятся к эпохе немого кино.
В 1948 году вышел фильм Лоренса Оливье, в котором он сам же и примерил образ Гамлета. В 1996-м его примеру последовал Кеннет Брана: он стал и режиссером, и исполнителем главной роли. А в 2000-м году зрители увидели современного Гамлета, которого сыграл Итан Хоук.
«Гордость и предубеждение»
Роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» тоже был не раз экранизирован. В 1995 году зрители увидели одноименный сериал с Дженнифер Эль в роли Элизабет Беннет, а в 2005-м в этом образе предстала Кира Найли.
Пожалуй, одной из самых необычных экранизаций британской классики стал комедийный боевик «Гордость и предубеждение и зомби». В 2009-м году Сет Грэм-Смит написал пародию на роман Джейн Остин, а через несколько лет по мотивам этого произведения был снят фильм, в котором приключения аристократов перенесли в альтернативную реальность, а суровую мисс Беннет сыграла Лили Джеймс.
«Идиот»
Образ князя Мышкина из романа Федор Достоевского «Идиот» примеряли на себя актеры из разных стран. В 1946 году его сыграл француз Жерар Филип, а в 1951-м — японец Масаюки Мори. Увы, оригинальная 265-минутная версия фильма режиссера Акиры Куросавы была утеряна.
В 1958-м году зрители увидели фильм Ивана Пырьева, где роль князя Мышкина исполнил Юрий Яковлев. Позже режиссер планировал снять вторую часть киноленты, но его планы так и не воплотились в жизнь.
«Макбет»
Образ короля из шекспировской трагедии «Макбет» примеряли многие актеры. В 1971-м году был снят одноименный фильм с Джоном Финчем в главной роли, а в 2015-м зрители оценили игру Майкла Фассбендера.
В 2021-м году на экраны вышла кинолента «Трагедия Макбета» с Дензелом Вашингтоном, кандидатура которого впоследствии была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».
«Анна Каренина»
Сюжетом о несчастной Анне вдохновлялись режиссеры балетных постановок, опер и театральных пьес. Несложно догадаться, что по этому роману Льва Толстого было снято множество фильмов и сериалов.
Одной из ранних версий стала кинолента «Анна Каренина» 1948 года, где главную роль исполнила Вивьен Ли. Позже зрители увидели одноименный фильм-балет с Майей Плисецкой, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале 1975 года. А в 2012-м году этот образ воплотила на экране Кира Найтли.
«Разум и чувства»
Первой экранизацией романа Джейн Остин «Разум и чувства» стал сериал 1971 года, а одну из самых колоритных фигур в нем, полковника Брэндона, сыграл Ричард Оуэнс. В 1995-м году зрители увидели фильм «Разум и чувства» с Аланом Рикманом.
В 2008-м году на экраны вышел еще один сериал о сестрах Дэшвуд и их поклонниках. Роль Брэндона в нем досталась Дэвиду Моррисси, который сначала думал, что роману не нужна еще одна киноадаптация, но затем прочитал сценарий и понял, что не в силах отказаться от работы на этом проекте.
Бонус: в Сети ходят слухи, что скоро появится экранизация «Мастера и Маргариты» от Тима Бертона
Мы тоже прониклись этой идеей и попросили нейросеть представить Джонни Деппа в образе Воланда. А вот что по этому поводу говорят потенциальные зрители:
- Я обожаю произведение «Мастер и Маргарита». И вот в следующем году выйдет первая англоязычная экранизация, где будут сниматься Джонни Депп (кстати, он фанат Булгакова) и Хелена Бонем Картер! © sanni_kate
- Почитала новости, Депп планирует продюсировать адаптацию произведения. Никакой информации по поводу режиссера и актеров еще вообще нет. Есть вероятность что он сам не будет играть в этом фильме. © opvlnko
- Джонни Депп в роли Воланда — совсем не то, Азазелло — еще возможно. © t_semirskaya
А вам приходилось сталкиваться с ощущением «вообще не то» во время просмотра очередной экранизации любимого произведения? Расскажите, в каких случаях это было.
Что бы еще почитать? Вот небольшая подборка наших статей практически на любой вкус.