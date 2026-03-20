Знакомо. Мой муж был уверен, что хороший крем для лица стоит примерно 5€. Я, конечно, не покупала очень дорогую косметику, но не дешёвку. Хотя вру, покупала и дешёвку - косметические карандаши... для рисования. Это такой кайф рисовать жирными карандашами!
20+ ироничных историй, которые могли произойти только в магазине косметики — 20.03.2026
Мир косметики манит обещаниями идеальной кожи и оттенков помады «прямо как у той девчонки из тиктока». Но за дверями с хромированными ручками скрывается нечто большее, чем просто стеллажи с баночками, и разворачиваются настоящие драмы и комедии. Продавцы-консультанты каждый день становятся свидетелями диалогов, достойных пера Чехова, а покупатели совершают такие открытия, что хоть стой, хоть падай.
- К нам в магазин пришла пожилая дама — бабулькой язык не повернется назвать. Говорит: «Нужен такой цвет помады, чтобы мужик потерял покой!» Перебрала полвитрины, взяла ярко-алую. Я не выдержала: «Идете на свидание?» А она небрежно: «Хуже. На встречу выпускников. Там мой бывший будет, который меня прямо перед выпускным бросил».
Через неделю вернулась и с восторгом делится:
— Таскался за мной весь вечер. Номер попросил. А я ему говорю — вот номер железнодорожного вокзала, звони. Он такой: «Зачем?» А я отвечаю: «Там тебе объяснят, что твой поезд уже ушел».
Хочу быть ей, когда вырасту.
- Работала в магазине косметики. 5 минут до закрытия. Заходит мужчина: «Мне срочно нужен подарок». Быстренько собираем хороший набор. «И еще это», — тыкает пальцем. У меня глаза округляются — я даже не поняла, откуда у нас в магазине взялась помада черного цвета. Я честно пыталась его отговорить, но он настоял. После праздников я еще месяц ждала, что ее принесут на возврат. Иногда в продажах лучшее, что можно сделать, — не спорить.
Пошла я в магазин косметики отоварить сертификат — подарок супруга. Девчонки там переглянулись с загадочной улыбкой: «Даа, помним вашего мужа». Ну, думаю, удивились его щедрости. Возвращаюсь домой, рассказываю гордо. А мой Илюха вдруг: «Ааа, да... Помнишь, я примерно тогда джинсы на бедре порвал почти до колена, аж рукой пришлось держать? Ну, вот...»
«Сколько-сколько ты потратила на косметику!?»
- Вечер, почти закрываемся. Вдруг залетает молодой парень: «Вы должны мне помочь! Нужен аромат для девушки... Ну, чтоб у нас все получилось!» Подобрали, отправила его. Гляжу наутро — снова он. Едва открытия дождался! И с порога выдает: «Ну вы волшебница! Все прошло как по маслу! Я пришел за новым ароматом». Спрашиваю: «Что-то не понравилось?» А он: «Нет, вы что, я просто подкрепить вчерашний эффект хочу». Настроение поднял он мне знатно. Хоть и вид грубоватый, и в одном из карманов, небось, семечки лежат, но по-своему все равно ухаживать умеет.
- Работаю в косметическом магазине, всякие кадры бывают. Сегодня вот пришел мужчина — весь такой стильный, элегантный, в костюмчике. Подходит ко мне, наклоняется и тихо выдает: «Девушка, скажите, можно у вас за стойкой спрятаться? Мне нужно носки переодеть». Ну как тут не помочь человеку!
- Пришла в косметический. Набрала себе масочек. Вижу, стоит консультант этого бренда. Подхожу к ней, как обычно, и прошу наклеить ее QR на мои маски, чтобы она получила свой процент. Я всегда так делаю, потому что мне это ничего не стоит, а им — денюжка. И девочка мне говорит: «У нас теперь по камерам проверяют, консультировали мы или нет». Я удивилась. Какая магазину разница? Я довольна, я взяла маски, девочка получит свой процент. Она мне не навязывается. Я же сама подошла и попросила.
Тут у меня взыграло чувство несправедливости. Я ее чуть в сторону двигаю к шкафу с масками, и такая: «А что это за маска?» Киваю на случайную рядом с ней. Она сообразила, начала про нее рассказывать, я киваю, мол, беру. Девочка взяла у меня другие маски, проверила все сроки годности. Пока она это делала, я кивала и рассказывала ей про сериал. Чек вышел на 1000 рублей всего, но удовольствия — море.
- К нам в магазин регулярно заходят три парня, лет по 25-30: один кучерявый, с задорной улыбкой, второй спортсмен, всегда в футболке и грудь немного колесом, третий неприметный. Как на работу приходят. Сначала не понимала, чего им у нас так часто надо. А потом увидела, что с девушками знакомятся. Видимо, пикаперский кружок — мамкины сердцееды.
- Девушки, простите нас, мужчин, если вдруг мы где-то вас не понимали. Зашел сегодня в магазин косметики. Очаровали! Нужен был только шампунь, в итоге вышел со спреем, бальзамом, средством для укладки, и на сдачу еще крем для рук прихватил.
- Магазин косметики после моей покупки на кучу денег: «Вот вам подарочек, надеемся, вам приятно!» Подарочек: пробник мужских духов, которые носил мой бывший.
- Печальнее истории нет, когда пришли в ТЦ покушать, а тебе говорят: «Давай в косметический заскочим на 5 минут всего? Мне масочки надо и патчи». И проходит час. А потом на кассе видишь таких же грустных мужиков, которых тоже заманили в эту ловушку.
Когда ходим с мужем мне духи выбирать, я первая сдаюсь. Ему же весь магазин надо перенюхать и на мне попробовать! А мне после пятого аромата уже ничего не надо :))
- Материнское сердце сегодня разлетелось на тысячу кусочков от умиления. Миша, 7 лет: «Мы сегодня будем в торговом центре — зайдем в магазин и купим тебе косметику». Я: «А кто оплачивать будет?» Сын, гордо: «Я, у меня же копилочка есть». Купил мне помаду и гордо ее вручил!
- Когда я открыла свой первый магазин косметики, то сначала работала там одна. Только я и стойка с кремами. Иногда просила мужа подменить меня, чтобы хоть немного поспать. Теперь представьте: девчонки заходят за пенкой для умывания, а их встречает двухметровый амбал, 120 кг веса. И говорит: «Вам с кислотами или без?» Я до сих пор помню лица клиентов! Но знаете, что самое удивительное? У него были очень большие чеки. Да, он реально продавал круто! А вы бы купили крем у такого продавца?
- 8 марта, мне лет 13. Небольшой городок. Утром папа говорит: «Поехали за подарком!» Приезжаем мы к магазинчику, где продают косметику и всякие мелочи. А он закрыт. Папа не теряется, говорит, что хозяйка ведь рядом живет. И вот мы уже стучим в дверь ее дома. Она добродушно соглашается открыть магазин.
Папа говорит: «Выбирай! Себе и маме». Взгляд зацепился за ролик с блестками для тела. Вот! Его хочу. Папа: «И что, нам магазин открыли из-за одной баночки? Можешь много чего взять».
Хозяйка уже предлагает и то, и это. Мне понравилась штука, чтобы ресницы подкручивать. Да, можно еще ее. И все. Больше ничего не нужно. А для мамы? Посоветовали какой-то набор кремов. Взяли. А по дороге домой папа сказал, что в таких ситуациях не надо скромничать.
«Максимилиан Факторович открыл свой первый парфюмерный магазинчик в Рязани в 1895 году. Кто еще такой этот Максимилиан Факторович, наверное, хотите спросить вы? А это тот самый, который основал МаксФактор. Тот, чьей косметикой красят почти всех актеров в Голливуде»
- Раз в месяц отовариваюсь в одном магазине косметики. Покупаю всякие уходовые средства. Вот скоро опять пойду. И мне каждый раз неловко от того, что я не покупаю гель для душа, который советует консультант. Вдруг она решит, что я зубы вот чищу, волосы мою, а тело — нет. А у меня до сих пор не закончились 975 мл океанической свежести, купленной там же осенью. Стоят и скучают ванильный гель, подаренный подругой, мой гель с бубльгумом, а я купаюсь в океане, который никак не иссякнет.
- Мне повезло найти своего консультанта. Я приехала в магазин простуженная, в пальто поверх пижамы и в кроссовках поверх шерстяных носков с заправленными в них штанинами, чтобы помочь другу выбрать духи для его мамы. Мы ушли оттуда с тремя пакетами, из них два были мои. Чудесная женщина, которая сумела понять поток моего сознания и нашла идеальный аромат сначала для мамы друга, а потом уже и для меня, и для самого друга по невнятному описанию. Еще и подарков надарила, и нашла мне идеальные помады на все случаи жизни. Надо опять ее навестить, помады заканчиваются.
- Дело было в 90-е. Я был молод, строен и холост, жил еще с родителями. Дома закончилось мыло, и отправила меня матушка в магазин. Захожу в магазин, смотрю на витрину, там 3 вида косметического мыла с незатейливыми названиями: «Чебурашка», «Зайка» и «Яичное». На кассе молодая симпатичная продавщица, улыбаюсь ей во все зубы и говорю: «Мне мыло „Зайка“, пожалуйста!» Она кокетливо улыбается в ответ и спрашивает: «Вам какое?» Я вроде громко сказал. Ну мало ли, не расслышала. Говорю громче: «Мне мыло „Зайка“, пожалуйста!» И тычу пальцем на витрину. Она зависла на полминуты с улыбкой, посмотрела на витрину, потом покраснела, достала мне упаковку и рассчитала. Правда, почему-то уже без улыбки! Я вот думаю: «А что было бы, если бы я попросил „Чебурашку“?»
- Вчера купила дорогой крем для лица. Намазалась, как водится, вся в ожидании результата. Сегодня вечером отправилась в продуктовый, на кассе барышня вдруг обратилась: «Девушка, а можно ваш паспорт?» Я: «Шах и мат, сторонники пластической хирургии, виват современной косметической промышленности!» Всю дорогу домой душил смех. Девочка Саша, 41 годик.
- Обычно сама покупаю парфюм и себе, и мужу. На днях зашла за пудрой. Увидела, что в магазине проходит довольно выгодная акция на мужскую парфюмерию и взяла мужу туалетную воду Исси Мияке. Дома вручила мужу флакон со словами: «Вот тебе подарочек, по акции купила». Муж распотрошил коробку, брызнул на запястье. Принюхался: «Приятные, вкусно пахнут, как я люблю, горьковато». Принюхался еще раз: «И еще что-то, как Кензо».
Я очень удивилась. А супруг-то мой, оказывается, неплохо разбирается в предмете! «Да, у Кензо есть похожий запах, с такими же пряно-травянистыми нотами», — несколько растерянно ответила я. «Так я и говорю, — отвечает мой мужчина, — пахнет пряной травой какой-то, не то кинзой, не то базиликом».
- Однажды специально взяла парня с собой по магазинам, чтобы он увидел цены на косметику и не возмущался больше. Я купила лишь несколько пунктов из уходовой косметики, а у парня уже глаза на лоб вылезли, поэтому дальше я его не мучила. Дома провела воспитательную беседу о том, что это лишь средства для лица, и то не все. А еще нужны для волос, для тела, эпиляция, маникюр, педикюр и много-много другого. Кажется, у него аж голова кругом пошла. На следующий день подошел ко мне и без каких-либо объяснений сообщил, что устроился на вторую работу...
- Стою в магазине косметики, выбираю спонжик. Подходит консультант и интересуется, нужна ли мне помощь. Я спрашиваю: «Хорошо тушует?» Она говорит: «Да, конечно, особенно тональные основы!» Я: «Хмм, а масляные краски возьмет, как думаете?» Продавец на секунду выпала, но кивнула. Ну, знаете ли, быть художником — это покупать дорогие спонжики не для лица, а для растушевки на картинах.
Я тоже для рисования покупаю разные вещи в косметических магазинах. Например, кисточки использую для растушёвки сухой пастели.
- А я сегодня сломала систему. Ходила по магазинам с мамой. Зашли в отдел косметики, мне нужно было купить себе пару мелочей. Мама бросалась практически на каждую полку магазина со словами: «Хочу!» На что я ей говорила типичные фразы: «Зачем тебе? В следующий раз купим. У тебя такое есть. Лишних денег нет». И так далее. В итоге, рассчитываясь на кассе, я отказалась от палетки теней и сказала маме: «Ну иди, бери, что хотела». Она сначала отнекивалась, а потом побежала к полкам. Видели бы вы, сколько счастья и благодарности было в ее глазах. А я впервые почувствовала себя на месте мамы.
