20+ человек рассказали о том, как повстречали знаменитость и нахватались впечатлений — 28.03.2026
Некоторые люди годами мечтают о встрече с любимой звездой, чтобы взять автограф или сделать совместное фото, другим же достаточно заскочить в ближайший магазин или поймать попутку. Мы решили собрать истории счастливчиков, которые просто вышли по делам и неожиданно столкнулись со знаменитостью. Причем кто-то из них даже не сразу понял, кого именно повстречал.
- Я работала в вертолетном клубе. Ангар с вертолетами был отдельно от офиса — пешком 10 минут. На аэродромах стоят ветроуказатели — такие красно-белые колпаки, которые показывают направление ветра. Их называют «колдунами». И вот звонят мне в офис и говорят: «Топай в ангар, колдун приехал». И я, в полной уверенности, что заказали новые «колдуны», надо их принять и подписать накладные, прихожу. Открываю дверь — а там Дмитрий Колдун. Кстати, оказался суперприятным человеком.
- Живу в Лос-Анджелесе. Как-то зашел в супермаркет и у отдела с едой для животных столкнулся с девушкой, которая напоминала мне кого-то, но я сразу не понял, кого именно. Решил, что это одна локальная блогерша с 2–3 тыс. подписчиков, которая живет в машине у побережья. Подхожу к ней и говорю: «А вы случайно не блогер?» Она подтверждает, а я продолжаю: «Так это вы живете в машине с мужем?» Она слегка удивилась и нахмурилась. Говорит: «Нет, я довольно известный блогер». Ну ладно. И только потом меня осенило, что это была Ирина Шейк.
- 2012 год, Калифорния. Сижу в ресторане, рабочий день. Напротив, в полуметре, за столиком расположился какой-то дедушка. Приносят еду, я сижу и ем, а дед напротив поесть никак не может: только вилку берет — к нему кто-то подскакивает и начинает задавать вопросы. И так каждую минуту. Я уже бровь поднял, смотрю на него с сочувствием. А потом узнал — это был сэр Энтони Хопкинс.
- В 2016 году мы с мужем поехали на Рождество в Лондон. И вот гуляем по городу, и я вижу — какой-то парень идет навстречу. Сразу его узнала и давай мужу кричать: «Это же Чарли, Чарли! Доставай быстрее фотик!» Имелся в виду британский актер, один из героев сериала «Остаться в живых» — мы как раз его пересмотрели. Парень это услышал и помчался от нас. Думаю, актеру стало неприятно, что мы узнали его как «Чарли из „Остаться в живых“», а не по имени. В общем, было неловко. Я потом нашла в сети и навсегда запомнила его имя — это был Доминик Монаган.
- Год назад гуляли с друзьями по рынку в Марракеше, и тут слышу сзади знакомый мурлыкающий голос: «Какие девочки красивые!» Мы не сразу поняли, кто это, а потом узнали — это был Александр Васильев. Он нас обогнал, и, так как был в красивой фиолетовой накидке, мы смогли его в этой толкучке найти. Догнали его на небольшом перекрестке, где было посвободнее. Тупо пялились на него, пока он сам к нам не подошел. Поздоровался, спросил, откуда мы. А мы его — о Марокко. Он рассказал, что очень любит эту страну, порекомендовал места. Было так душевно.
- Один раз в тренажерном зале занимался вместе с актером Владимиром Епифанцевым. Даже сначала не узнал его. Подошел и сказал, что он очень похож на одного актера. А он мне в ответ: «Может, потому что это я и есть?» Очень веселая тогда получилась тренировка.
- Я как-то в минской гостинице встретила солиста группы Pain. И не узнала. Он был в холле, а я рядом с ним поставила сумку, надевая пальто.
- Мне было года 4, и мы с семьей пошли на спортивные соревнования во Дворец спорта. Ведущим был начинающая звезда «Поля чудес» Леонид Якубович. Отец дал мне цветы и говорит: «Иди, подари ведущему». Ну я вручил, а Якубович мне в лицо микрофоном тычет. И тут я как отмочу: «Приятного аппетита!» Зачем так сказал — не знаю. Но приятно вспоминать.
- Сергей Маковецкий прошел мимо меня по улице во Владикавказе. Только я не обратила на это внимания. Мне потом сказала племянница.
- На прошлой работе в медклинике массажист рассказывал такую историю. Звонит коллега-массажистка: «Выручай, халтурка в отеле у богатых иностранцев». Я отказался — сил нет, руки отваливаются. Она поехала сама. Звоню узнать, как прошло. Коллега ворчит: «Три мужика, заплатили нормально, только билет все пытались впихнуть. А я не взяла. Группа музыкальная какая-то». Спрашиваю, что за группа. А она выдает: «А фиг их знает. Там вроде Depeche Mode было написано».
- Мой дедушка как-то в отеле увидел Иосифа Кобзона возле выхода, а там как раз продавали очки. Дед сделал вид, что рассматривает очки. Тут к нему подходит Иосиф Кобзон, протягивает одну пару и говорит деду, что стоит их взять. Они перекинулись несколькими фразами и разошлись. Эти очки остались у деда на память о той встрече, а теперь они у меня — напоминают о дедушке.
- Знакомая рассказывала, как в давние времена приехала в далекий северный город. Идет по гостинице, а ей навстречу — черноволосый кудрявый парень в шикарном белом костюме и белой шляпе. Она еще подумала: «Надо же, какие тут местные жители — модные, стильные». А потом оказалось, что это был Валерий Леонтьев, приехавший на гастроли.
- Муж сидел в аэропорту где-то в Калифорнии. Рядом оказалась Кортни Кардашьян. Неожиданно Кортни спрашивает у мужа: «А ты знаешь, кто я?» А он в ответ: «Нет». На что она ему заявляет: «Ну я же Кортни Кардашьян!» Он за нее сдержанно порадовался и представился в ответ.
- Отдыхали семьей в Париже и оказались недалеко от Булонского леса. Родители искали какое-то кафе и решили узнать дорогу у мужчины, который стоял рядом с модной машиной. Я-то сразу узнала Уилла Смита, но папа уткнулся в телефон и вообще на этого товарища не посмотрел. А мама просто спросила у него, как пройти к кафе. Думаю, он запомнил странных туристов, которые просто подошли, выяснили дорогу и ушли.
- В году 2006 на паспортном контроле в Домодедово я стояла за таким высоким дядечкой. Он держал в руках очень скромный букет астр и еще что-то такое. Мужчина шагнул назад и легонько меня толкнул, сразу извинился. Я пригляделась — это был Александр Лазарев-старший. Сразу представила, как он подарит букетик своей супруге: летел с ним всю дорогу, может, это ее любимые цветы. Сама себе насочиняла, сама поверила — и слеза навернулась. Ну какой он милый.
- В 17 лет ездила с родителями в Ниццу. Как-то решили прогуляться и увидели по дороге мужчину с бородой, в кепке и очках. Мне он показался очень знакомым, но я не стала ничего говорить, а вот сестра радостно заорала: «Смотрите, это же Джонни Депп!» Было очень неловко, учитывая, что мы повстречали Леонардо ДиКаприо.
- В 1980–1981 годах теща гуляла в районе канала Грибоедова с коляской, в которой лежала моя будущая жена. И тут из-за угла очень быстрым шагом выходит Боярский, видит их, практически подбегает, жестами показывает, что его тут нет, и прячется между коляской и каким-то кустом. Через несколько секунд из-за того же угла выбегает стайка поклонниц его творчества, но не замечает его и мчится в другую сторону. Боярский встал, поблагодарил, наклонился к коляске, сделал «у-тю-тю» (как волк в одной из серий «Ну, погоди!») моей супруге и пошел дальше, уже не торопясь.
- Когда мне было лет 9, я встретил Безрукова в Эрмитаже. Моя мама сказала, чтобы я попросил с ним сфоткаться, на что я ответил: «Зачем мне твои актеры из замшелого прошлого?» Как вы поняли, «Бригаду» я тогда еще не посмотрел.
О, вспомнила! Я же Безрукова тоже видела! Работала в автосалоне, а он к нам приехал тачку покупать . Удивилась, что он со мной одного роста , думала он выше (я 1,71)
- Я в юные годы подрабатывал продавцом мороженого. Как-то подошел ко мне мужчина с двумя симпатичными девушками, купил им по мороженому, дальше следует такой диалог:
— Не узнаешь меня?
— Не-а!
— Я Слава, музыкант из Питера.
— Очень приятно!
Ну он пожал плечами и дальше пошел. А на следующий день я увидел этого мужчину на постере в городе, который сообщал о концерте Бутусова.
- В детстве занималась в театральном кружке в Аничковом дворце. Как-то меня послали в другой кабинет, и я заблудилась. Хожу, брожу, носом шмыгаю. Тут статная дама мне навстречу идет, вроде знакомая мамина. Я поздоровалась, и она меня довела до нужного места. По дороге спрашивала, как в школе дела, чем занимаюсь, чем увлекаюсь. Дома мама по описанию не узнала, кто это был, и происшествие со временем забылось. До ближайшего «Голубого огонька», когда я по телевизору увидела Эдиту Пьеху. И голос сразу узнала — он незабываемый же! До сих пор интересно, что она тогда делала во Дворце пионеров.
- Пару лет назад ловил такси около Павелецкой в Москве. У меня было всего 150 р., ехать было недалеко, но таксист уперся и сказал, что минимум — 300. Мы с водителем поспорили пару минут, и я отказался от поездки. Пошел быстрым шагом, и тут подъезжает этот таксист и говорит: «Ладно, погнали за 150, но сначала пассажира на другой адрес отвезем». Я прыгнул в такси и увидел сзади какого-то пожилого мужчину. Лето, а он в плаще и шляпе. Когда мы приехали на первый адрес, таксист спросил этого дедушку: «Извините, можно одно фото с вами для детей? Они вас просто обожают!» Тот в ответ: «Да, конечно», снял шляпу и... Это был Николай Дроздов. Такие вот дела.
- Мне надо было ехать из Питера в Москву на «Сапсане». В лучших своих традициях я дико опаздывала, до поезда добежала бегом, на последнем дыхании. Вся в мыле вваливаюсь в вагон, плюхаюсь на свое место. Перевожу дыхание, включаю наушники и утыкаюсь в телефон. Спустя пару часов краем глаза отмечаю, что у сидящего рядом со мной мужчины на руке браслет клуба. О, думаю, прикольно — на концерте вчера был и не снял сразу. А ничего такой, симпатичный даже. Еще через час музыка в наушниках кончается. Я начинаю вслушиваться в окружающий мир и обнаруживаю, что мои соседи переговариваются между собой на английском. Надо же, думаю я, иностранцы путешествуют. А потом мы доехали до Москвы, и эти товарищи встали со своих мест, взяли с багажной полки музыкальные инструменты и вышли на перрон, где их ждала толпа фанатов. И только тогда до меня дошло: четыре часа подряд я сидела рядом с группой Iron Savior и даже не поняла этого.
- Один раз в Испании мне надо было купить хлеб. Ищу в магазине нужный отдел и спрашиваю у какого-то парня: «Где находится хлеб?» Он мне отвечает: «Вон пройди несколько рядов — и увидишь». Я тогда на него даже не обратил внимания. Но потом, когда увидел его на кассе, понял, что это Роналду.
- Я была в Диснейленде года три назад, и там был ларек, где продавали хот-доги и яблоки в карамели. Я встала в очередь, и передо мной стоял мужчина, который с улыбкой на лице пропустил меня вперед. Его лицо мне показалось очень знакомым, но только спустя какое-то время я поняла, что это был Уиллем Дефо.
