Я начальник и расскажу, как решилась взять зумера на работу — и была приятно удивлена

Но моя зумерша оказалась покрепче, стойко выдержала трудности и продолжает, хоть и с переменным успехом, обретать профессию и уверенность в завтрашнем дне. Когда вам говорят, что зумеры плохие работники, подумайте, может вы просто не умеете их готовить? Немного терпения, эмпатии и поддержки — и даже из самого безответственного зумера получается хороший работник. Соня, как мой личный ежедневник — напоминает мне обо всем, что нужно было сделать. Она — наш радийный оператор, и что-что, а это у нее получается на отлично. Не бойтесь брать зумеров на работу, приучите себя прислушиваться к свежей точке зрения, в конце-концов мы все немножко застряли в своих убеждениях и да, я знаю, как сладко бывает обсуждать разность поколений в ключе: «В наше время такого не было!» В наше не было, а в их — есть. И именно нам, миллениалам, пора стать текучее и встроиться в современность.