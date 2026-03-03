Почему четырехлетний ребенок сидит с маминым телефоном - вот это не очень понятно.
15+ семейных историй, после которых хочется обнять близких
Семья — это не просто общая фамилия, а тысячи маленьких секретных кодов и шуточек, понятных только своим. В нашей подборке сегодня — смешные и трогательные истории о том, как современный ребенок решает проблему пустого желудка, почему племянник выбирает в качестве героя школьного сочинения тетю, и как реагируют взрослые дети на отсутствие подарочков под елкой. Приготовьтесь к тому, что после прочтения статьи вам захочется отложить телефон и просто обнять тех, кто рядом. И позвонить тем, кто далеко.
- Неожиданно пришел курьер с доставкой продуктов. Думаю, муж решил сделать сюрприз. Разбираю пакеты, а там 20 упаковок пельменей. Смотрю, а денежки-то списаны с моей карты. Зову мужа, но он тоже не в курсе. Я уже в поддержку банка готова была звонить, как подошла дочка. 4 года ребенку. Говорит такая: «Ой, мам, это мне!» Оказалось, она проголодалась и сама себе сделала заказ. Событие из вопиющего вмиг превратилось в милейшее! К счастью, 19 упаковок через поддержку удалось вернуть.
- Сын-подросток 2 недели готовил работу для школы. Когда она была закончена, его сестренка 5 лет «украсила» ее — разрисовала цветочками. Ух, что было! Через несколько дней спрашивает: «Ты больше на меня не сердишься?» Брат ответил, что очень сердится. А она ему в ответ, мол, я знаю, что ты меня простил. Предыстория: он всегда покупает конфеты и кладет их в ящик своего стола, а она потихоньку эти конфеты таскает. Он об этом знает. Так вот, вчера конфеты в ящике закончились. А сегодня снова появились. © Елена Акодус
- Мама раньше всегда собирала мне обед в школу и каждый день клала туда маленькие записки — с комплиментом или словами поддержки. Так было вплоть до старших классов. Одноклассники даже просили меня читать их вслух за обедом.
Она и сейчас, когда приезжает ко мне, подкладывает похожие записки мне в контейнер с рабочим обедом. И всякий раз это трогает меня до слез. © gogogadgetpants_ / Reddit
- Моя мама бросит все, если ее ребенку плохо. Я могу позвонить ей в три часа ночи и просто сказать: «Мне нужно, чтобы ты приехала». Она сядет в машину и примчит.
В ту ночь, когда от меня ушел муж, она была в поездке. Я сидела у нее дома, за собаками следила. Вечером она позвонила и по моему голосу догадалась, что что-то не так. Я легла спать. А она всю ночь ехала обратно. Без остановок! Когда утром я вышла из спальни, увидела, что она на диванчике спит. Вот такая у меня мама. © ClutterKitty / Reddit
- Лето я проводила у бабушки в деревне. В магазине — хлеб, консервы и засохшие пряники. А так хотелось мороженого! И однажды приехали мама с папой, и папа протягивает мне термос для еды со словами: «На, ешь!» Я недоуменно открываю его и вижу там эскимо. Чтобы оно не растаяло во время пути, папа положил его в термос. Как же я была счастлива. Лето, жара, я и эскимо! © Dilyara Ayupova
- Возвращаясь с работы, дедушка часто приносил мне булочку, оставшуюся с обеда. Но устраивал из этого целый спектакль. Сначала он спрашивал бабушку, как я себя вела. Потом сообщал, что встретил лисичку, которая спросила: «Не вы ли Танин дедушка?» Она-то и передавала мне эту самую булочку. Я так была заинтригована подарком от лисички, что всегда с удовольствием съедала его! Стоит добавить, что живем мы рядом с парком. Поэтому версия лисички не вызывала у пятилетнего ребенка никаких подозрений. © Татьяна Чистякова
Ответ в самой истории - "в три часа ночи она сядет в машину и примчит". А вот если бы маме ,в три часа ночи, для этой акции нужно было бы сначала пешком до станции пять километров идти, потом в первую электричку садиться, потом на метро, потом на троллейбусе, и опять пешком до дочки идти, то я очень сомневаюсь в ее моментальной отзывчивости.
- Живем в частном доме. Недавно я решила разобрать вещи на чердаке и нашла старый фотоальбом мужа. Открываю, смотрю и вдруг узнаю поселок, где я проводила лето в детстве! И тут я вдруг сообразила. Мой муж — это тот самый мальчик, который спас меня от собаки, когда мне было 9 лет! Я тогда подарила ему коробку конфет, и больше мы не виделись. Пока не познакомились на свадьбе подруги. Получается, что я замужем за своим спасителем! © arhiv_otkrovenii
- Дочь долго не возвращалась с прогулки. Я уже окно открыла и ору: «Даша! Быстро домой!» Смотрю — плетется, но как-то невесело. Зашла и шмыгнула в свою комнату. Закрылась, меня не пускает. Вечером тихонько дверь открывает, и я вижу, что у нее на кровати котенок сидит — облезлый, страшненький. Дочь тут же залилась соловьем — и лоток она мыть будет, и кормить будет, и вычесывать. Оставили, конечно, не выкидывать же его на улицу в мороз.
- Купил маме новый айфон. Думал, ей будет приятно, а то ходит с очень старой моделью. Приехал домой, дарю, а она такая: «А зачем он мне?» Я говорю: «Как зачем, будешь с нормальной трубкой ходить, приятнее же». Она — ноль реакции. Отец видит эту картину и под шумок берет телефон, распаковывает и начинает его активировать. © zlatousth
- Когда мы с братом были маленькие и мама готовила обед, я чувствовала вкусный запах, подходила и спрашивала: «А что ты готовишь?» Мама весело отвечала: «Жареные гвозди». И сколько бы я ее ни спрашивала, она говорила: «Я же сказала: жареные гвозди». А потом вкусняшка была какая-то. © Ольга М.
- Когда был маленьким, я вдруг понял, что в каждом человеке находятся слова. Ведь они откуда-то берутся, когда их говорят, а значит — лежат где-то внутри и ждут, когда их скажут. А раз так, то слова могут закончиться. И я твердо решил не расходовать их.
Мама меня что-то спрашивает, а я молчу. Она сердится, а я молчу. Приходит вечером с работы папа. Мама ему все рассказала. Он — ко мне. Спрашивает, что случилось, а я молчу. И тут он говорит:
— Я все понял! Мать, тащи шприц. Сейчас мы его уколом вылечим!
И тут я как заору:
— Какой еще шприц? Можно же зеленкой помазать или пластырь приклеить!
А родители сидят, смотрят на меня и смеются. © Алексей Орлов
- Перед 8 Марта муж стал на себя не похож. СМС-ки кому-то строчит. В подъезд выбегает звонить. На вопросы не отвечает. В праздник просыпаюсь, а дома детей нет! Тут заходит муж и сует мне конверт. «При детях не хотел». Открываю дрожащими руками, а в нем — путевки на курорт, куда я с юности хотела, но все как-то не получалось! На двоих. Вылет завтра. А дети — у свекрови. Вот поздравил так поздравил.
- Приемная дочка попала к нам в семью, когда ей было 11 лет. Укладываю ее как-то спать, а она мне и говорит: «Никогда не смогу тебя назвать мамой». Я ответила, что это не важно — кто, кого и как называет. Самое главное — что он чувствует. Утром услышала от нее в первый раз: «Мама». © Мария Р. / Dzen
- Лене было лет 5 тогда. У папы на столе лежала папка для бумаг, и она спросила: «А что это?» Услышав ответ, ушла к себе. А утром на столе лежала сделанная ею «ленка» для бумаг. Она до сих пор хранится у нас. У папы — папка, а у Лены — ленка! © Андрей Ляшенко
- Звонит племяш, ему 7 лет.
— Привет. А ты в скольких странах была?
— Привет, малыш. В десяти.
— А сколько километров ты прошла пешком?
— Около 340. А почему ты спрашиваешь?
— Да нам на уроке задали написать рассказ про родственника, которым гордится вся семья.
— И ты выбрал меня?
— Ну да. © eff_kk
- Я выросла в деревне. Когда вылуплялись цыплята из яиц, мама вытаскивала их из-под наседки. И чтобы они не замерзли, клала их мне под одеяло. Дело было всегда утром. До сих пор помню ощущение этих теплых пушистых комочков. © Таня Зв
- Однажды в новогоднюю ночь мама спрятала наши подарки на балконе, чтобы мы их не увидели. Наступает Новый год, мы крутимся около елки, и мама никак не может нас отвлечь, чтобы переложить подарки. Потом она сообразила постучать по балконному стеклу так, чтобы мы не заметили, что это она. Мы насторожились, а мама сказала, что это Дед Мороз пролетал мимо нашего балкона и бросил нам подарки. Мы выходим на балкон, а там лежат заснеженные коробочки. Вот это был эффект! А жили мы на 14 этаже. © Marina Ark
- Раньше мы детям заранее перед Новым годом под елку подарки клали. Но они уже выросли. Я супругу спрашиваю, мол, будем подарки класть или нет. Она в ответ: «Дети же уже большие». Нарядили елку 29 числа, а 30 декабря утром сын — 18 ему летом будет — заходит в зал. Я спрашиваю: «Что-то случилось?» Он смутился, пробормотал: «Нет», — и вышел.
И тут до меня как дошло! А сейчас еще и дочка проснется. В общем, побежал я бегом в магазин за подарками. © webilim.kz
- Я в детстве мечтала о хвосте, как у кота или у собачки. Это немного напрягало моих родителей, и папа придумал историю. Он сказал, что хвостик у меня был, но отвалился, когда я на него неудачно села. Мол, у них с мамой точно так же было. В общем, я потом долго еще отказывалась с родителями разговаривать: что же они меня не остановили, раз сами свои хвосты таким же образом потеряли? © Olya Victoria Bogdanova
Еще больше похожего контента — теплого и доброго — вы можете найти в этих наших материалах:
Комментарии
Не совсем поняла историю про подарки под елкой. Выросли дети, значит им совсем подарки не положены? Раз за ними в магазин потребовалось бежать.