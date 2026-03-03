15+ семейных историй, после которых хочется обнять близких

Ответ в самой истории - "в три часа ночи она сядет в машину и примчит". А вот если бы маме ,в три часа ночи, для этой акции нужно было бы сначала пешком до станции пять километров идти, потом в первую электричку садиться, потом на метро, потом на троллейбусе, и опять пешком до дочки идти, то я очень сомневаюсь в ее моментальной отзывчивости.