15 душевных историй про то, как подарок оставил эмоции на годы вперед

У меня хранится красивый винтажный футляр для рассыпной пудры, доставшийся мне после ухода родителей. Всегда думала, что это была просто мамина пудреница. Помню, она ей пользовалась. А вчера открыла я ее и увидела внутри гравировку: «Маме от сына Валентина. 1974 год». Валентин — мой папа. То есть это он своей маме дарил, а когда ее не стало, они с мамой взяли эту пудреницу себе на память о моей бабушке. Даже не думала, что эта вещь побывала в руках не только мамы, но также папы и бабушки, а потом пришла ко мне. Кстати, я в 1974 году родилась. Решила, буду пользоваться, а потом передам дальше. Семейная реликвия будет.