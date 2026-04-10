Ну да,ручка это не Порше макан, там без футляра можно догадаться))
15 душевных историй про то, как подарок оставил эмоции на годы вперед
Идеальный подарок — это настоящий ключик к сердцу. Правда, подобрать его удается не всем: кто-то вручает нам такое, от чего оказываемся на седьмом небе от счастья, а другой промахивается, да так, что потом вспоминаешь про это годами. Герои нашей статьи честно рассказали, какими неожиданными презентами их однажды порадовали или обескуражили.
Бывший муж пришел на развод не с пустыми руками. Протянул сверток в газетке: «На, подавись». Я приготовилась к худшему, думала, какую-нибудь гадость подложил. Разворачиваю и не могу вымолвить ни слова. Там лежала моя маленькая музыкальная шкатулка, вернее, точно такая же, как та, что была у меня в детстве, под ее мелодию я засыпала. Эта новая шкатулка играла ту же песенку! Выяснилось, что муж полгода искал точно такую же на барахолках, чтобы извиниться за все. Самый лучший подарок за все годы брака, если честно. Развестись мы все равно развелись, но смогли наладить спокойное общение ради наших детей.
В семье временно были финансовые проблемы. И вот у меня были промокающие ботинки. Подруга моя пошла на рынок с отцом за новыми ботинками. И по пути рассказала, что у меня боты промокают, и я ношу пакет поверх носка, а потом ботинок надеваю. И отец купил ботинки дочке своей и мне! До сих пор я это помню! Сколько счастья было.
У меня хранится красивый винтажный футляр для рассыпной пудры, доставшийся мне после ухода родителей. Всегда думала, что это была просто мамина пудреница. Помню, она ей пользовалась. А вчера открыла я ее и увидела внутри гравировку: «Маме от сына Валентина. 1974 год». Валентин — мой папа. То есть это он своей маме дарил, а когда ее не стало, они с мамой взяли эту пудреницу себе на память о моей бабушке. Даже не думала, что эта вещь побывала в руках не только мамы, но также папы и бабушки, а потом пришла ко мне. Кстати, я в 1974 году родилась. Решила, буду пользоваться, а потом передам дальше. Семейная реликвия будет.
В 10 классе мальчик подарил маленький мячик-попрыгун, размером в 5 сантиметров, и подписал его «с любовью». Сейчас этот мальчик — мой любимый муж, недавно показала ему этот подарок, аж прослезилась. А мягкая игрушка, подаренная им на мое 18-летие, для меня очень ценна, бережно храню ее, так как он рос в семье с крайне скромным доходом.
В последнее время работы выше крыши: жутко устаю, да еще и начальник придирается из-за каждой мелочи. И тут как раз мой день рождения. Вдруг он заходит и с улыбочкой выдаёт: «Долго думали, что тебе подарить. Думаю, оценишь!» Поставил передо мной коробку, и давай хихикать. Я открыла и чуть из рук не выронила! Там — живой хомячок, еще наворачивает круги в колесе! Вот так тонко родной коллектив намекнул, что я слишком много работаю. Юмор их специфический я, конечно, оценила.
Мужчина забыл про мой день рождения. Мы были не вместе, он в командировке, несколько раз созванивались в этот день. Я не напоминала. Вечером ушла праздновать с друзьями, телефон не брала. Утром просыпаюсь, а там куча сообщений типа: блин, стал сдавать отчет, увидел число и понял, какой сегодня день. Прости, проси что хочешь. Вот тут-то мне и поперло. Теперь у меня Порше Макан.
Парень подарил ручку в футляре. Я была так разочарована, потому что я, вообще-то, не ценитель и не знаток. Ручка и ручка. Но красивая, взяла на учебу. И пишу как-то зачет по литературе, подскакивает ко мне преподаватель с горящими глазами. Мол, у вас это же ручка Паркер, лимитированная коллекция, даже название сказал. Крутил ее, вертел, восхищался! Я была в шоке. Пришла домой, отыскала футляр, стала рассматривать, а из-под мягкой обивки выпали документы и чек.
Я люблю детское яблочное пюре со сливками. Один раз летом приперло, и я в 2 часа ночи пошла в супермаркет напротив дома, там еле отрыла последнюю банку, и, пока жадно пила его прямо на кассе, произвела впечатление на какого-то красивого, но сильно взрослого дяденьку, который змеем уговорил меня дать ему телефон. Уже на следующий день я принимала доставку из 10 упаковок этого самого пюре. Больше мы с ним в живую не виделись.
Скоро мой день рождения. Я все гадала, что же подарит муж, ждала с предвкушением. Утро. Муж уже ушел на работу. Просыпаюсь, оглядываю комнату — никаких следов подарка. Естественно, первая мысль: «Забыл!» Уже даже приготовилась как следует обидеться. Но стоило мне переступить порог ванной, как я замерла: все зеркало было заклеено маленькими стикерами. Присматриваюсь, а на них расписаны все мои качества: «Идеальная жена», «Всегда поддерживает», «Потрясающе готовит» и т.д. Ну вот как тут не растаять от такой милоты? А вечером вручил мне новый телефон, но после утреннего сюрприза это было уже неважно.
8 марта. Пошли мы с мужем в гости к свекрови. Настало время подарков. Свекровь дарит одной невестке, Лене, классную сумку, а мне — какой-то шарф с книжкой. Конечно, обиделась, по приходе домой просто закинула подарок куда подальше. Через неделю звонит свекровь: «Ну что, Наташ, купила себе что хочешь?» Я в полном недоумении, а она говорит: «Ты книгу-то открой». Открываю, а там вложен приличный подарочный сертификат в дорогой магазинчик! «Это чтобы Лена не приревновала, она же и так видит, как я тебя люблю». Боже, какая мудрая женщина!
Один мой кавалер подарил (правда, не мне, а моей дочке) мягкую игрушку — кроличьего бандикута. Это такой странный сумчатый зверь в Австралии. Я сама про такого зверя узнала только тогда. Какая-то уникальная коллекция была таких игрушек. Дочь везде с ним шарахалась, вызывая у многих удивление, так как многие тоже не знали про такого зверя. До сих пор улыбаемся, когда вспоминаем, как ребеночек всем отвечал: «Это не носатая фигня! Это кроличий бандикут!»
Когда мы были студентами, я училась в Новосибирске, он — в Москве. Мы поругались очень сильно, 5 дней у нас было так, что мы буквально по 30 минут только разговаривали и ругались. В какой-то день стук в дверь, открываю, а это он с одной розовой розой в руке. Специально выводил меня, чтобы сделать сюрприз. Для студента, у которого не шибко с деньгами, мне казалось, это очень мило. Сейчас все чувства притупились, но воспоминание от этого приятное. Между прочим, он эти 5 дней на поезде ехал.
По молодости общалась с одним парнем. Как-то он спросил, чем я хочу заниматься. Я честно призналась: «Хочу писать стихи». Тогда он предложил для тренировки скидывать ему что-нибудь каждый день. И я изо дня в день отправляла ему свои строчки. Прошло чуть больше месяца. Вдруг стук в дверь. Открываю — никого, а на пороге лежит тонюсенькая книжка. Беру ее, а там... все мои стихи! Оказалось, он собрал их и втайне отнес в печать. А между страниц лежали деньги с короткой запиской: «За твой труд». Тут даже не в деньгах дело, а в том, что человек решил меня поддержать.
Был у меня день рождения, подруга спросила, что подарить. Я намекала ей на новую сумку, но говорила что-то типа: «Ой, мне не нужно никаких подарков, главное, ты приди!» Она так и сделала. Завалилась ко мне на день рождения в костюме подарка! Сказала, что главный мой подарок — это она! Мы все поржали, оценили креатив, а потом подруга еще и сумку мне вручила, причем ту, которую я хотела. На то она и лучшая подруга, что читает меня, как открытую книгу.
Моя тетя из другого города передала в наш город подарок для меня через свою знакомую. Знакомая жила на другом конце города, мы с ней несколько дней договаривались о встрече, пока наши графики наконец-то совпали. Все это время тетя мне звонила и напоминала про свой подарок. Когда я наконец-то добралась до тетиной подруги, мне торжественно вручили какую-то странного цвета вязаную крючком шапку, которая на мою голову даже не налезла.
