20 светлых историй и фото, где простой добрый жест наполнил день теплом
Мир становится гораздо уютнее, когда кто-то незнакомый протягивает вам яблоко в поезде, помогает догнать уходящий автобус или оставляет на стекле записку с предложением чая. Эти живые моменты напоминают, что вокруг полно искренних людей, готовых поделиться своим теплом просто так. Что ни говори, после таких простых историй аж на душе становится чуточку приятнее.
- Я работаю такелажником, то есть таскаю большие вещи за не очень большие деньги. Еду в метро, отработанный досуха, плюс заказчик попался ну очень нехороший человек, вымотал все нервы. На этой почве разругался с начальством, настроение в районе Марианской впадины. Уткнулся в книгу, но не столько читаю, сколько гоняю мысли. И тут толчок в ногу, прихожу в себя — стоит девчушка лет 7-8, протягивает мне игрушечное яйцо и говорит: «Дяденька, откройте, пожалуйста». Я открываю и в лицо мне прыгает монстрик на присоске. Мелкая стоит, улыбается. Ну и у меня рот до ушей разъехался. Я ей обратно все собрал, отдаю. А она: «Это вам, не грустите». И пошла к бабушке. Я аж чуть не всплакнул. Таскаю теперь всегда это яйцо в рюкзаке. Когда случается что-то нехорошее, я его достаю, открываю и сразу как то светлее становится.
- Однажды я поссорилась с мамой и, вся такая гордая с зарплатой 30 тысяч, съехала жить отдельно. Подселилась в комнату с 4 девушками, сдружилась с одной. И вот однажды после базара стали разбирать покупки, и она говорит: «Не выбрасывай этикетки, они мне нужны». Я в шоке, спрашиваю, почему. И тут она достает маленький чемоданчик, битком забитый всякими пакетами, этикетками, бирками от одежды. «Когда я буду выходить замуж, то возьму свои вещи, перестираю, отглажу, уберу катышки, упакую в эти пакеты, и так сэкономлю на приданом. И парочку вещей докуплю, возможно». У меня челюсть отвисла, так как я вообще не знала о таких премудростях, и в принципе была далека от знаний традиций. Но что самое интересное, позже она переехала в Алматы, познакомилась и удачно вышла замуж за хорошего человека, и этот чемоданчик ей совсем не пригодился.
- Купил себе электроскутер и решил поработать курьером. И вот приезжаю за заказом во вьетнамский рестик, а там милая девушка отдает мне заказ со словами «На улице жарко, вот вам холодный вьетнамский компотик». Я чуть не заплакал. Жара, неадекватные сборщики в магазинах и ресторанах, негатив сплошной и тут... Вьетнамский компотик от милой девушки! Мне очень хотелось ее обнять и расцеловать, но я сдержался.
- Мне было лет 5, мы шли с мамой по рынку. И я вижу в одном ларьке одну-единственную желтую розу. И восхищенно спрашиваю: «Мама, а желтые розы бывают?!» Продавец рассмеялся и подарил мне ту розу.
- Было это больше десяти лет назад. Ехала из соседнего городка, от мамы. Увидела, как два парня голосуют на дороге, рядом их машина. А время года — ранняя весна, холодно, слякоть. Остановилась. Оказалось, бензин у них закончился, до ближайшей заправки километров пятнадцать точно. Попросили отбуксировать их машину. Я-то не против, но водительского стажа на тот момент кот наплакал. Честно сказала, что даже не знаю, куда трос цеплять надо. Ну ничего, прицепили, дотянула я их авто до заправки. Парни тогда сказали: «Вас в красную книгу надо занести, полтора часа голосовали, никто не остановился». Надо сказать, мне на дороге тоже не раз помогали, везет на хороших людей.
«Работаю промышленным альпинистом, и встречаются вот такие добрые записки»
- Мне товарищ подарил книгу. Но как-то не до нее, в 20 лет другие приоритеты. А тут что-то ни денег, ни еды, чай завариваю с сахаром — ну и решил книгу эту прочитать. И где-то на сотой странице перелистнул, а там $ 100 лежат. Взял паспорт и пошел в обменник. Эти деньги меня тогда очень сильно выручили. А ведь это было больше 30 лет назад. Потом товарищу спасибо говорил, а он смеялся, говорил, что лучший подарок — книга!
- Парень мой каждый вечер встречает меня с работы с цветами. Я сначала думала, вау, романтика, потом думаю, откуда столько денег на букеты, он ж не олигарх. Спрашиваю его как-то: «Где берешь?» Мнется, улыбается, говорит: «Бабушка на лавочке дает. Говорит, пока даришь — будете вместе». Я офигела. Как-то идем вместе, а там реально бабулька сидит с охапкой цветочков. Говорит: «Не зря, вижу, тебе цветочки давала, такую красотку нельзя терять». Мне так приятно стало. Парень предложил ее к нам на свадьбу пригласить, я не против.
«Вышел из магазина, но меня остановил охранник и попросил пройти в каморку охраны. А там на экране мне показали мою фотографию годичной давности и вручили это»
«Прошлым летом, проходя мимо кассы, я обронил деньги. Можете считать пост рекламой человеческой отзывчивости и доброты».
- Ехала я как-то из отпуска домой. Поезд вечером, а деньги у меня кончились еще утром, хватило только на пирожок какой-то. А ехать еще сутки. И вот утром мы остановились в Мичуринске, там яблок много и они очень дешевые. У перрона бабушки продавали — маленькое ведро по цене килограмма в магазине. Но у меня и столько не было! Выгребла последнюю мелочь — в пересчете на нынешние деньги ну, может, рублей 10-15. И пошла спрашивать, сколько на эту сумму можно яблок купить. На меня дико посмотрели и сунули два яблока просто так. Самые вкусные яблоки в моей жизни.
- Однажды мы с детьми ехали в парк, я взяла с собой рюкзак с перекусом, положила его рядом, и, выходя, забыла его в автобусе. Когда автобус начал уезжать, мы с 14-летней дочерью рванули за ним. К ней подъехала машина, водитель предложил подвезти. Она, не думая, села, они догнали автобус, забрали рюкзак и этот водитель привез ее обратно, совершив большой крюк. До сих пор вспоминаем с благодарностью этот случай.
«Сын коллекционирует персонажей Marvel из киндера. Все никак не могли найти Халка. На днях купили сразу коробку, 12 штук. И, о чудо, в самом последнем попался Халк, но без нижней части»
«Сын расстроился сильно, ведь за свои карманные деньги покупает. Решил написать компании с просьбой продать отдельно фигурку Халка, описал ситуацию. Извинились и сказали, что вышлют бесплатно. Сегодня ждал такой сюрприз».
Блин, а можно не разрывать историю на 2 части? А то сначкла гневный коммент накропала, а потом уж до конца дошла. Низзя так!
«Халка положили, в правом углу яйцо желтое лежит».
- Хожу я на уроки английского к пожилой преподавательнице. Живет она одна, дети разъехались по Европе, свои семьи у них. Когда-то она была классной руководительницей, выпустила ребят, очень их любила. Вчера рассказала, что ее муж ушел, оставив ее с двумя маленькими детьми. Так представьте себе, ее класс каждый день приходил к ней домой. Ребята готовили, стирали, убирали, смотрели за ее детьми и даже помогали ей самой прийти в порядок. Вот что значит искренняя поддержка!
- Много лет назад отец далеко ехал и, уставший, ночью пропустил поворот, не заметил этого так как увидел похожее название населенного пункта — ну и уехал совсем в другую сторону. А когда понял, бензин уже был на исходе, денег нет, так и машина еще сломалась. Чинил долго, не вышло. Уставший, свалился спать прямо у трассы, на машине написал направление, куда ему надо. А дома мама с двумя детьми волнуется, муж уехал, вовремя не вернулся, а на дворе ни телефонов, ни навигаторов, ни карт банковских. В общем, какой-то местный мужчина остановился и помог отцу с починкой, дал денег на бензин. По приезду родители отца и мама сразу же сделали денежный перевод по почте тому мужчине (он оставил паспортные данные) с небольшим плюсом за доброту. Спасибо тебе!
«Сегодня супруга возвращалась домой с работы в такси, а там объявление»
- Очень давно мы лечили ребенка в крохотном поселке. И вот в выходной поехали на автобусе в райцентр, хотели купить продуктов, но ничего не было. Даже хлеба. Вдруг начался дикий ливень. Мы спрятались под ближайшим деревом у дома, малыша собой накрыли в коляске, сами мокнем. Выходит пожилая женщина из дома, быстро нас завела домой к себе, дождь переждать. Разговорились, узнала о нашем положении, покормила яичницей, с собой дала котелок яблок и свои последние две пачки макарон. От денег отказалась, сказала, вам нужнее на лечение. Как спасли нас тогда эти яблоки, макароны и горячий чай! Как у родных побыли! Низкий поклон таким добрым людям!
- Отдыхали с дочкой на Крите, поехали в Ираклион, оказалось, что я половину денег забыла в номере, ехали обратно буквально на последние копейки. А от автобусной остановки еще пешком далеко пилить, но ездят автопоезда. Попросила водителя добросить нас до отеля и подождать, пока я вынесу ему деньги за билет. Он просто пробил нам два билета стоимостью ноль евро и с улыбкой довез. Я все-таки добежала до номера, принесла деньги, а он наотрез отказался их брать.
«Ходили с сыном на перрон махать поездам. Все, кто проезжал, сигналили, а некоторые еще мигали и махали рукой. Ребята, спасибо за отзывчивость. Ребенок счастлив!»
- Снимаю квартиру в Европе. И вот в один месяц прямо сильно выросла фиксированная часть коммуналки — аж в несколько раз. И знаете что? Хозяин квартиры сказал, что понимает, как это некомфортно и половину этой разницы он возьмет на себя. Ну и мы переподписали договор, где сумма аренды стала меньше. Всем, кому я это рассказывала, повторяли, мол, так не бывает. А вот бывает.
- У меня сегодня было просто комбо по уровню доброты. Купили у меня на сайте детские ходунки, коробка не слишком тяжелая, но объемная, в две трети моего роста. Сыну 1,4, оставить дома не с кем, муж говорит — вечером после работы отправлю. Но мне припекло ж сделать все побыстрее, посадила малого в рюкзачок, обвязала коробку бечевкой и потащила. Думаю, идти два квартала, ну справлюсь. После первого же поворота веревки у меня порвались, стою, смотрю на эту коробку и думаю — с одной стороны, домой тащить уже неохота, с другой — без веревок я до почты ее не допру. Догоняет меня такой районный парень и говорит, мол, девушка, вы с ребенком, как же вы, давайте я помогу — и доносит мою посылку до почты. Я рассыпаюсь в благодарностях, парень уходит, иду к оператору, а он замеряет и говорит, что с этого отделения они отправить не смогут, нужно идти на грузовое, а это километра три. И тут следующий мужик в очереди, лет 60, говорит — давайте я вас подвезу, что ж вы с малышом будете мучиться. Я согласилась, и он действительно подвез прямо под отделение почты. В общем, я стараюсь по возможности делать добро людям и оно вот так неожиданно возвращается в самый нужный момент.
Доброта не требует огромных усилий — иногда это вовремя предложенный компотик, игрушечный монстрик в метро или бесплатная поездка для учителя. Именно такие искренние поступки делают нашу жизнь светлее.
