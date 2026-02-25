18 искренних поступков, которые напомнят, что мир полон света и простых чудес

Мы верим, что все в этом мире возвращается. Жизнь гораздо мудрее и справедливее, чем нам иногда кажется, а закон бумеранга работает не только для ошибок, но и для добрых дел. Причем возвращается это тепло часто в виде самых ярких впечатлений и эмоций. Мы собрали 18 реальных историй о людях, которые помогли другим не ради славы или денег, а просто по велению сердца.