18 жизненных историй, в которых отношение людей к финансам раскрывается лучше любых слов

«В итоге вышло 64 тысячи рублей. Очень приятный бонус — при том, что собирали 2 — 2,5 года. Кидали не только мелочь из кошельков. Моя работа связана с большим количеством мелких денег, поэтому иногда нормально попадало, но так, чтоб не отразилось на семейном бюджете. Спасибо жене за помощь. Следующая цель — бутыль 19 литров»