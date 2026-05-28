12 историй о людях, которые вовремя услышали свою интуицию и не пожалели

У каждого из нас случались моменты, когда решение принималось не логикой, а «нутром»: обойти стороной опасную сосульку, отказаться от чашки кофе или довериться предчувствию, которое казалось абсурдным. Эти живые и удивительные ситуации — лучшее доказательство того, что наша интуиция знает гораздо больше, чем мы привыкли думать. В этой подборке мы собрали 12 реальных историй от людей, которые вовремя прислушались к себе. Где-то этот выбор спас от неприятностей, а где-то просто подарил спокойные и приятные моменты.