20 случаев, когда прошлое нежданно постучало в двери и сказало: «Приветик»
1 час назад
Бывшие — как спам-рассылка: никто их не ждет, но они все равно приходят. То в магазине, выбирая яйца, наткнешься на «привет из прошлого», то какой-то мужичок на улице начнет донимать вопросом: «Узнала?» — а вы с ним в студенчестве всего 2 дня встречались. Но всех переплюнул один товарищ, через 15 лет вознамерившийся вернуть у бывшей супруги одну вещичку, которую она прихватила с собой при переезде.
- Лет пять назад ездили с братом на дачу картошку сажать. Он умудрился где-то потерять свой мобильник. Долго не могли найти. Прошло время. Ночь. Тишина. Я иду в туалет. Вдруг откуда-то из-под земли раздается крик. Я рванула домой, а мне навстречу бежит брат и кричит: «Где он? Где он?!»
Нашел место, откуда кричали — а там мобильник. Это ему бывшая позвонила. Он специально на нее необычный рингтон поставил. © Massyanchik / Pikabu
- В толпе встретила старого доброго бывшего. И вот он идет на меня — прям лоб в лоб. А я такая вся: волосы назад, улыбка до ушей, походка от бедра. А он — с максимально равнодушным лицом, еще и нос задрал так высоко... Что вписался в столб! Я чуть не рухнула от смеха на месте. © ri.markina
- Встретила в супермаркете бывшего. Чтобы избежать разговора, сделала вид, что увлеченно выбираю йогурты. Стояла так минут 5, пока он не подошел и не сказал: «Я смотрю, ты до сих пор не можешь определиться. Как и тогда со мной». Взял кефир с сыром и ушел на кассу. © metanifty
Тот самый момент, когда в парке случайно встречаешь свою бывшую
- Через 3 года после разрыва она вдруг мне заявляет, что скучает. Я предлагаю время от времени по-дружески общаться. В скором времени мне прилетает пачка СМС, мол, я разрушил ее жизнь. Оказалось, она случайно назвала своего парня моим именем. Заблокировал я ее от греха подальше. © Reddit
- Работала бухгалтером. Выгорела и уволилась в никуда. Муж сказал: «Мне на шее груз не нужен», — и ушел. А я открыла цветочный салон, раскрутилась. Как-то 9 марта залетает к нам мой запыханный бывший и просит «самый дорогой букет». Видит меня и меняется в лице. Спрашивает: «Что, продавщицей работаешь теперь?» А я что — улыбнулась и собрала ему самый дорогой букет, который только смогла. Заодно порадовалась, что он не ко мне 9 марта с извинениями спешит. © ADME
- Иду по улице, и тут около меня тормозит женщина и предлагает подвезти. Она была в огромных очках, и я ее не узнал. Подумал, что какая-то знакомая, и сел в машину. Тут же увидел детское кресло и ребенка в нем (это не мой ребенок). В общем, это была моя бывшая. Не говоря ни слова, она отвезла меня к дому моей невесты (уже жены). Как она узнала адрес — это для меня до сих пор загадка. © Monksflat / Reddit
- Подруга в модном районе столицы встретила лучшего друга своего бывшего именно в тот момент, когда парковщик пригнал ее «Порше». Этот друг такой: «За тобой уже приехали?» А она: «Нет, ну ладно, пока!» — садится на водительское кресло и уезжает. Эх, как красиво было! © anyasergeevaaa
Вывеска в баре: «Здесь встречают своих будущих бывших»
- Была в магазине с ребенком, а тут — бац! — бывшая моего мужа нарисовалась. Подлетела к нам и давай ворковать с моей дочкой. «У нее, — говорит, — мои глаза». Чего? Я рожала этого ребенка! Короче, это было так странно, что больше я в этот магазин решила не ходить. © Glass_Ad_822 / Reddit
- Моему парню его бывшая как-то прислала свои фотки. «Это для мужа в подарок на годовщину. Оцени, как тебе, можно их мужу подарить?» Фотки я распечатала и ее мужу на работу в конверте отправила с письмом: «Поздравляю с наступающей годовщиной свадьбы с женой, которая свои фотографии моему парню шлет». © Tanja Ullrich
- Мне написал бывший, и я подумала, что слишком много чести будет ему отвечать. Погуляла с подружками, а потом решила срочно обсудить эту ситуацию с ИИ. Скопировала СМС парня и пишу: «Он сегодня написал мне вот такое, но я не ответила. Как думаешь, его это зацепило?» Утром увидела, что до чата я так и не дошла, а писала это все бывшему прям в переписке с ним. © dariya_alex
- Были с мужем в супермаркете. Он стоит яйца выбирает. Рядом какой-то мужик тоже яйца смотрит. Я возьми и скажи ему: «Кстати, вот эти по большой скидке продаются». Мужик оборачивается — барабанная дробь! — а это мой бывший. Ох, какая неловкая это была встреча... © FromTeslaToTardis / Reddit
«Уже в 3 года я выглядела как мать-одиночка, любящая пообсуждать с подружками своего нерадивого бывшего мужа»
- Бывшая жена привезла мне какие-то бумаги по разводу. Мы с ней поболтали, и я как будто невзначай упомянул, что накануне был на свадьбе у нашего общего друга. Ох, какое у нее было выражение лица! А вот не надо было мне изменять — теперь наши общие друзья ее недолюбливают. Настолько, что даже на свадьбу не пригласили. © bibliomaniac / Reddit
- На улице меня окликнул какой-то мужик. «Не узнала? Не помнишь?» Оказалось, что это брат мужа моей бывшей коллеги. Она пыталась меня с ним когда-то свести. Мы даже виделись один раз, когда пошли с той коллегой в кафе после работы и там «совершенно случайно» оказался ее муж со своим братом. Они, естественно, подсели к нам за столик. Парень мне тогда не понравился сразу. Но я чисто из вежливости с ним пообщалась. И вот этот мужик как давай втирать, что все это время он думал обо мне, какая из нас пара была бы хорошая. «Может, попробуем сначала? Не просто же так встретились». © ЮлиЯ / Dzen
- Приехала в родной город и пошла на футбольную игру. 10 тысяч зрителей на стадионе было. Находим с друзьями наши места, а там занято. Да не просто занято, а моим бывшим с его нынешней пассией! Сказали тихонько сотруднику, что наши места заняли, и он проводил этих двоих на их места, которые оказались — та-да-да-дам — прямо через несколько рядов от нас. © PrncssPeach / Reddit
«Бывший завез мне мои вещички. А расстались мы аж год назад. Ликую — больше нас ничего не связывает!»
- Встречался несколько лет с девчонкой. Думал, она та самая, но, увы, она меня променяла на другого. И замуж за этого другого в итоге вышла. Через несколько лет я сменил работу на хорошую, встретил девушку и собирался на ней жениться. И тут мне звонит бывшая:
— Я тут думала о нас. Надо было мне за тебя выходить.
— Я тоже иногда думаю о нас.
— Правда?
— Правда. Каждый день Вселенную благодарю, что не сделал тебе предложение.
— Ах ты!..
— Ну ладно, мне пора. У меня еще встреча со свадебным фотографом.
— Ты что, женишься???
— Ну все, пока.
И я сбросил звонок. © massivedooker / Reddit
- Сегодня в другом городе, совершенно неожиданно для себя, встретила бывшего. Все произошло, как в самых прекрасных фантазиях: он несчастный, а я, вся такая красивая, сижу на летней веранде в компании успешных мужчин на рабочей встрече. Я не зловредная, но этот момент был шикарен! © mv_erokhina
- Было мне тогда лет 19. Шли на остановку с дискотеки толпой. Тут подходит знакомая и говорит: «Сейчас к тебе Вова подкатывать будет». А он мне вообще не нравился, о чем я тут же и сказала. Ему, конечно, донесли. И вот сели мы в автобус, и этот Вова демонстративно начал флиртовать с моей одноклассницей. Они потом поженились и ребенка родили.
Проходит года 4. Я не замужем, иду с ночной смены домой — и этот Вова нарисовался. Стал намекать на отношения, но я его отшила.
Проходит еще несколько лет. Я замужем, и у моего мужа была японская машина (тогда у нас на весь город всего ничего импортных машин было). И вот еду я на машине этой к родителям, а мне навстречу катит Вова на велике. Улыбнулась. © Татьяновна Татьяновна / Dzen
«Возвращаю бывшей долг. До последней копеечки!»
- 5 лет были вместе, но замуж так и не позвал. Расстались. Я к маме переехала. Сразу началось: «30 лет девке, а живет с матерью». Как-то вечером пробираюсь по сугробам с работы, и мама звонит. Елейным голоском: «Где идешь?» А я слышу, что на фоне у нее мужской голос. Подумала, может, кавалера завела себе. Но оказалось, что это мой бывший парень явился мириться. Понял, что предложения ждала и не дождалась — решил, что время пришло. © ADME
- 15 лет в разводе. Ушла из роскошного дома, прихватив любимые статуэтки и кое-какую посуду. Сегодня дочка сфотографировала внука у меня и послала их деду (моему бывшему мужу). Через минуту он звонит и требует, чтобы я немедленно вернула статуэтку коня, потому что ее ему подарил друг! Коня я упаковала — пусть порадуется, ведь в его доме на 1000 квадратных метров явно мало всяких безделушек. © Natasha Axenova
- Сижу в парикмахерской, меня стригут. В какой-то момент парикмахер поворачивает мое кресло вбок — я становлюсь лицом к другому креслу, в котором сидит парень, с кем я когда-то встречалась. Держать лицо при встрече с бывшим, пока на тебе надет парикмахерский пеньюар — это, я вам скажу, искусство. © nothingthanbetter / Reddit
А в вашей жизни внезапно появлялись бывшие? Расскажите свои истории в комментариях — давайте вместе порадуемся тому, что мы оставили прошлое в прошлом.
