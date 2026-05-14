15 ироничных историй об увольнении, которым хочется аплодировать стоя

Устраивалась на работу, было два собеседования. Перед первым надо было еще заполнить анкету, а там были такие интересные вопросы как: «Кем работают ваши родители? Сколько у вас сестер и братьев? Кем работают они? Кем работает ваш супруг / супруга?» И - вот что меня тогда поразило больше всего - «Марка вашего автомобиля». Делалось все это для того, чтобы узнать, из какого я социального класса. Конечно, права задавать такие вопросы у частной конторы нет. Был ли у меня порыв встать, порвать эту анкету и уйти? - Был. Но зарплата была очень хорошая, а я долго работу по специальности искала, и это было прям оно. В итоге меня взяли, проработала там около 6 лет. Ушла, потому что не все измеряется зарплатой.