15 ироничных историй об увольнении, которым хочется аплодировать стоя

14.05.2026
Говорят, когда одна дверь закрывается, где-то рядом открывается другая. Увольнение часто похоже на мгновение перед прыжком в бассейн: перехватывает дыхание, и нужна смелость, чтобы оттолкнуться от бортика. Мы собрали светлые истории о том, как люди выходили из запутанных офисных ситуаций с высоко поднятой головой. Эти рассказы заставляют улыбнуться и напоминают: любые перемены ведут к новым возможностям.

  • Я устроилась на работу в большом городе, и начальница решила дать мне двухнедельный испытательный срок, потому что, мол, она во мне не уверена. Эта руководительница была сложной. Она ожидала, что мы будем работать во время обеда, оставаться допоздна и рано приходить. В общем, работа меня не радовала. В пятницу, в конце моего испытательного срока, начальница вызвала меня к себе в кабинет. Она сказала, что была приятно удивлена ​​качеством моей работы и хочет меня оставить. Я ответила, что, к сожалению, она не прошла испытательный срок, и я не останусь.
Medveda
только что

Устраивалась на работу, было два собеседования. Перед первым надо было еще заполнить анкету, а там были такие интересные вопросы как: «Кем работают ваши родители? Сколько у вас сестер и братьев? Кем работают они? Кем работает ваш супруг / супруга?» И - вот что меня тогда поразило больше всего - «Марка вашего автомобиля». Делалось все это для того, чтобы узнать, из какого я социального класса. Конечно, права задавать такие вопросы у частной конторы нет. Был ли у меня порыв встать, порвать эту анкету и уйти? - Был. Но зарплата была очень хорошая, а я долго работу по специальности искала, и это было прям оно. В итоге меня взяли, проработала там около 6 лет. Ушла, потому что не все измеряется зарплатой.

  • Я десять лет работала у одного непростого адвоката. В большинстве случаев мы отлично ладили, до такой степени, что другие администраторы удивлялись: «Как тебе это удается?» Мне потребовалось два года, чтобы найти другую хорошо оплачиваемую работу, и все это время я продолжала трудиться изо всех сил. Однажды в воскресенье я отработала 13 часов, чтобы успеть сдать проект. Пока я там была, позвонила моя дочь и сказала, что мне позвонили из компании, в которой я проходила собеседование. В итоге меня взяли на новую работу. В понедельник утром адвокат позвал меня в свой кабинет, чтобы поблагодарить за работу в воскресенье, и я ответила: «Спасибо, но я ухожу». Ах, это было великолепно!
  • Когда я увольнялась, отдел кадров устроил мне финальное собеседование. Я сказала, что ухожу из-за качества офисных кресел. Они были некрасивыми, неудобными, вот мне работа и не нравилась. Через две недели неожиданно получаю сообщение. А там бывшие коллеги пишут, что у них у всех появились новые дорогие офисные кресла.
Ирина К.
только что

Вот так ее стеб помог коллегам. Я бы на их месте поблагодарила ее хотя бы букетом цветов.

«Жена бросила работу, чтобы заняться мыловарением»

Ирина Журавлева
только что

Мыло варить, это, наверное, прикольно. Но если для себя, его много не надо, а если на продажу, то очень сложно будет всё это реализовать, да и доход так себе, в лучшем случае без убытков.

«Вы только взгляните: она сияет от радости!»

  • Одной из моих первых работ была работа в колл-центре. Единственным ее плюсом было то, что она находилась рядом с домом — я мог ходить пешком. Я планировал работать там, пока не куплю машину. В один прекрасный день я понял, что накопил ту самую сумму. Ради шутки я отклонился от сценария продаж и изменил свое приветствие на что-то вроде «Привет» и «Как дела?» Я даже имитировал голоса знаменитостей. Коллеги прекратили работу, стали просто слушать меня. Это был мой самый успешный день продаж за всю историю. Я продал в десять раз больше, чем обычно. Начальник отдела был в недоумении, и только поэтому меня не уволили сразу (он прослушал все мои звонки за тот день). Он умолял меня остаться, но я ушел.
  • Нашел новое место, написал заявление об увольнении. Оставалось только поставить визу главбуха. Нашел ее, говорю:
    — Здравствуйте, подпишите обходной лист, пожалуйста, я увольняюсь.
    — Мне некогда, приходите в понедельник.
    — А сегодня никак нельзя? У меня завтра самолет. Вы же не заняты, как я вижу.
    — Я же сказала, приходи в понедельник.
    Иду к директору и объясняю ситуацию. Тот при мне звонит в отдел и разговаривает с главбухом. Возвращаюсь, она меня уже ждет в дверях. И так искренне говорит:
    — А что, нельзя нормально было подойти? Что сразу к директору-то?
    Я даже не нашелся, что ответить.
Ирина К.
только что

В оригинале уточняется, что, когда он пришел к ней за подписью, она сидела за столом - там кто-то проставлялся. Видно, не понравилось ей, что отвлекают от расслабона на работе )))))))

  • Работала семь лет HR-директором в крупной группе компаний. Была очень лояльна, с кучей обязанностей за пределами должности и безразмерным рабочим днем. Но вот курс развития бизнеса в голове собственника меняется, и он мне сообщает о нашем расставании без объяснения причин. Последними словами его были: «Ты мне еще спасибо скажешь!» И что бы вы думали? Я начинаю посвящать время себе, нахожу HR-сообщество, где начинаю заниматься общественной деятельностью, вижу смену времен года и многое другое, что позволяет мне дышать полной грудью и наслаждаться жизнью. Через три года встречаю своего бывшего работодателя и буквально бегу к нему навстречу. Он не сразу меня узнал! А я после слов приветствия ему говорю: «Помните, вы говорили, что я скажу вам спасибо за то, что вы меня уволили? Вы были правы! Спасибо!» И пошла своей дорогой.

«Я уволился, чтобы стать профессиональным музыкантом»

«Вот студия звукозаписи, которую я сделал сам»

  • Мой первый опыт работы за границей. Две недели все было хорошо, а потом шеф вызвал к себе и говорит: «Юлия, вы уволены». Спрашиваю, мол, почему? А он выдает: «Вы слишком прямолинейны». Ну, раз уж я такая прямолинейная, решила уйти красиво. Взяла листок бумаги и честно составила список того, что можно улучшить в работе отдела. Написала про то, как оптимизировать время у кулера, предложила идеи для развития дизайнера. Ушла, одним словом, эффектно.
ADME
  • Моего начальника никогда не было в офисе, и он даже не застал меня за подачей заявления об увольнении... Поэтому я снял видео, где пою песню о том, что его никогда нет. А потом отправил это видео начальнику.
  • Эта история произошла не со мной, а с моим другом, который работал в фастфуде. В один особенно трудный день, когда у его кассы была очередь, он просто сказал: «С меня хватит» и выбежал через окно для заказов на вынос. Забавно, но на следующий день ему позвонил начальник и спросил, придет ли он на работу, потому что он еще официально не уволился.

«Я уволилась с работы, и мне подарили это в мой последний день. Даже не знаю, нравилась ли я им»

Кура Мура
только что

Красивый тортик. Но действительно непонятно, то ли коллеги сожалеют, что она уходит, то ли радуются...

  • Меня уволили по скайпу. Было это в опенспейсе, чувак находился в пяти метрах от меня. Я так смеялась, вы бы слышали! Все на меня смотрели, а я подошла к тому парню и спросила его: «Ты серьезно? Ведь это делается в переговорной». А в качестве причины увольнения мне озвучили следующее: «Ты делаешь слишком красивые видео». Я ушла, и моя жизнь стала только лучше. Теперь работаю на себя, я режиссер и режиссер монтажа, еще бренд одежды развиваю.
nagornayatata
  • Когда мне было 19, я работал водителем-курьером в местной пиццерии. Владелец был не очень-то вежлив с нами и порой не доплачивал. Однажды я приехал к 11:00, как и было условлено. Владелец хотел вычесть полчаса из моей зарплаты. Я сказал: «Если вы не хотите мне платить, то и не надо» и начал собираться. Когда я уходил, владелец умолял меня остаться. Я сказал: «Нет, вы не хотите платить мне за то, что я здесь, поэтому меня тут больше не будет». Я вышел к своей машине, снял светящуюся вывеску с крыши, поставил ее на землю и уехал.
  • Наняли меня перед Новым годом в магазин игрушек. Владелица пообещала 20 тысяч (тогда 15 в регионе было мало, но приемлемо), из них оклад 10 и еще 10 — процент с продаж. И вот первый день работы, 1 или 2 декабря, суббота, народу в ТЦ много. Мы со сменщицей посчитали, что за день наш процент равен 300 рублям. Тогда мы и поняли, что 10 тысяч процентов себе за месяц мы никак не сделаем. Я сразу уволилась.
Lisenok22
только что

Большинство объявлений, где указывается огромная зарплата в торговле, являются липовыми. Написать можно любую сумму, по принципу "ЗП потолка не имеет", но оклад будет мизерным. Сама работала в торговле (бутик в Москве). Оклад около 25т, остальное процент. Тысяч 80 набиралось, но не 150-200, как указано на сайте (проходимость маленькая, учитывая ценники, неоткуда капать таким процентам, зато объявление о наборе сотрудников висит всегда, так как текучка кадров большая). Или "Детский мир" в центре города. Позвонила HR, расписывает прелести работы. Ну и вещает про зарплату, минимум 150, но можно и 300 тысяч, ведь "потолка нет". Спрашиваю про оклад. Ответили, что сначала без, но если пройду испытательный срок, то 18 тысяч)) Откуда 150-300 набралось бы на игрушках? Понятно, что в продажах обычно работают за проценты, но это не мешает работодателям указывать совсем уж фантастические цифры.

«Уволилась. В пятницу отработала последний день»

  • Финальное собеседование в кабинете у генерального директора. Последний вопрос: «Мы берем на работу только тех, кто готов посвятить жизнь нашей компании. Вы готовы работать у нас до пенсии?» Я обалдел и ответил: «Посмотрим на ваше поведение, пока не готов». И меня взяли, и слово я сдержал: посмотрел на их поведение и уволился через три месяца.
  • Когда я собиралась уволиться, то напечатала официальное заявление об увольнении и положила его в конверт. Я зашла и отдала конверт своей начальнице, а она спросила: «Вы увольняетесь?» Я пробормотала: «Нет!», отступила к двери и ушла. В то время я не очень хорошо умела настаивать на своих решениях.
  • Летом, во время учебы в колледже, мы с моим парнем работали на складе. Мы грузили товар в грузовики для отправки в магазины. В последний день (а мы работали через агентство по временному трудоустройству) сломались конвейеры, из-за чего товары не доходили до зоны погрузки. Нам сказали, что наша смена, которая должна была длиться шесть часов, будет продлена до 12-14 часов. Мы уволились. Сели в машину и включили нашу любимую радиостанцию, которая проводила конкурс, а призом там были два билета на матч НФЛ. Мы приехали на радио и рассказали свою историю диджею. Он сказал, что если кто-то из нас съест большую пиццу, мы получим билеты. Мой парень справился с заданием на ура. Вот так я и попала на первую свою игру НФЛ.

Хлядгуд Лебяжье-Белая
только что

Про мыловарение: кому как, а меня как-то не привлекают все эти кустарные мыльца, приготовленные неизвестно из чего и неизвестно в каких условиях... Ну а девушка на фото сияет, порадуемся за нее.

a
только что

был в командировке, случился инфаркт. после года больничного подхожу в шефу и говорю
- хочешь шоп я сдох на работе?", он
- !?? нет канешна!!!
- ну я тоже не хочу, увольняй меня по собственному...
и вышел на пенсию в прошлом году
и всё, вот такая вот история

