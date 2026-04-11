Хочу так же в 80! Хотя нет, и в 50 хочу. Встретить своего человека - большая редкость, а уж прожить с ним долгую жизнь - огромное счастье. Мне пока не повезло... Да и вообще я знаю только две пары, которые искренне счастливы друг с другом: одним уже за 70 и они вместе со студенчества, другим лет 45, и они вместе 10 лет. Я вижу, как они смотрят друг на друга, как поддерживают, как заботятся, мужики налево не косят и не кичатся тем, что больше зарабатывают, в воспитании детей участвуют наравне с женами, а у тех поэтому и голова не болит, и настроение хорошее... Счастливчики!
15 человек, которые в ресторане задали жару больше, чем стейк на сковородке
Ресторан — это не только место, где можно вкусно поесть, но и пространство, наполненное ароматом свежей выпечки и нежным звоном кофейных ложечек. За столиками в уютных кафе часто разворачиваются по-настоящему живые и добрые истории, полные искреннего человеческого тепла, простых радостей и юмора. Эти трогательные моменты зачастую превращают обычный ужин в душевную сцену из светлого и легкого ситкома, а местами перерастают в комедию.
- За соседним столиком в кафе сидят бабушка и дедушка лет под 80. По разговору понятно, что он получил пенсию, угощает свою жену. Улыбаются, щебечут, и дед такой: «А ты знаешь, как говорят? Кто девушку ужинает, тот ее и танцует!» А бабуля ему: «Так ты уж в следующий раз кафе с танцполом выбирай — сразу и станцуем!» И смеются оба. Такие милые!
- Отмечали день рождения подруги — ей исполнялось 22 года. Сидели небольшой компанией из четырех девочек посередине зала, болтали, смеялись, наслаждались вечером. Через какое-то время за соседний стол присели трое мужчин лет 40–50. Спокойно сидели, пили чай с десертами. Мы особо внимания на них не обращали. Когда официанты вынесли торт с фейерверком и музыкой, они тоже похлопали и даже по отдельности поздравили подругу. Это было мило и дружелюбно, ничего лишнего. А дальше — самое интересное. Под конец вечера мужчины тихо ушли, мы попросили счет, и официантка вдруг говорит: «Ваш ужин уже оплачен. Соседний столик закрыл счет и передал поздравления». Мы в шоке: сумма была на 30 с лишним тысяч рублей! И при этом за весь вечер они никак не пытались познакомиться или проявить лишнее внимание. Это был просто искренний и очень приятный поступок, который надолго запомнился.
- Повез меня мужчина на первое свидание в дорогущий ресторан. Сидим, воркуем. Но боковым зрением вижу: администратор, строгая женщина лет 50, меня взглядом сверлит. После десертов она приносит нам счет, поправляет парню воротник и шепчет ему на ухо: «Девятка!» А потом ослепительно улыбается мне и уходит. Мужчина покраснел, попросил ничего не спрашивать, мы быстро ушли. И уже на улице он, извиняясь, объяснил, что это была его мама. Она работает в этом ресторане, и всех потенциальных невест он водит сюда «на смотрины». Девятка в ее устах — это почти высочайший бал, то есть я ей очень понравилась. Ситуация выглядела своеобразно, конечно, но очень уж он мне по душе пришелся, этот мамкин пирожок... В общем, с этим мужчиной мы уже третий год женаты, свекровь у меня — золотая женщина, мы с первого дня поладили. Все-таки материнское сердце не обманешь — мы реально друг другу подходим.
Обычно когда мужчина - мамина корзиночка, а браке третий лишний - это жена. Тут всё хорошо, третий лишний тут муж
Вывеска на грузинском ресторане. Когда владелец с юмором
- Муж решил сделать мне сюрприз на день рождения и лично спеть для меня в ресторане. Выключают большой свет, он на сцене, гости замерли в ожидании, и тут муж затягивает: «Нелюбимая ждет меня у окна...» Я опешила, но потом муж объяснил всем выбор песни. Просто мы с ним очень любим творчество Батырхана Шукенова, и песню «Нелюбимая» особенно. Это был не намек, просто песня. Мы уже 27 лет вместе.
- Встретился с девушкой. Она меня повела в ресторан, где один салат стоит как моя зарплата. Икнул, заказал кофе. Она набрала всяких вкусностей себе и мне, оплатила счет сама. Посидели, разошлись. А через 15 минут она прислала мне сообщение. Я его открыл, а там написано: «Ты мне понравился внешне, но уж больно скучный!» А я почти влюбился!
- Недавно были с подругой в кафе, и ее решил закадрить симпатичный официант. Мы заказали пасту. Нам принесли заказ, а у подруги на тарелке номер телефона из спагетти выложен — это был самый козырный подкат в моей жизни!
«Были в Таиланде, обедали в ресторане. Компанию нам составил местный 19-летний кот»
- Знакомая бронировала столик в кафе на день рождения, пришла с двумя подругами, а там свадьба. Зал один. Администратор предложила поставить им столик в углу и посидеть там. Знакомая была очень зла, но согласилась. Она и ее подружки потом расслабились, вместе с гостями свадьбы танцевали, какие-то парни даже увлеклись их компанией. Невеста была возмущена, но администратор отказалась выгонять новых гостей. Знакомая говорит, утром, конечно, было немного неловко, что вторглась в чужой праздник, но у нее так-то тоже торжество было!
так бывает? при наличии брони на столик запускать свадьбу на всё остальное?
- У меня был ресторан. В ресторане был телефон. На телефон звонили. Звонили, чтобы бронировать столики.
— Можно на сегодня на 19:00 на шесть человек?
— Здравствуйте, да, конечно.
— У вас есть устрицы?
— У нас нет устриц.
— А дичь?
— Простите?
— Кабан или медведь.
— У нас нет ни кабана, ни медведя.
— Тогда не надо, до свидания.
До сих пор вспоминаю эту девушку. Восхищаюсь ее избирательностью в еде: устрицы, кабан или медведь. Не меньше!
Дичь, это считать дичью кабанов, медведей и прочих парно- и непарнокопытных.
«Живу в Испании. Тут традиционное блюдо — качопо. Это 2 отбивных из телятины с хамоном и сыром. Официант очень удивился, когда я заказала его для себя одной. Я потом поняла, почему»
- Работал я одно время в ресторане. Как то раз прибегает директор и кричит:
— Все бросайте, срочно борщ варите, 5 литров!
Спрашиваю напарника:
— Что случилось? У нас борща и в меню-то нет.
Он отвечает:
— Ну, раньше был. Не бойся, это к бабе Гале внуки приехали.
— Что за баба Галя?
— Да одной «шишки» жена. Ей как-то внук сказал, что у мамы борщ вкусней получается. Так она не успокоилась, пока все рестораны не объехала и не нашла самый вкусный борщ. Теперь вот, как внуки в гости соберутся, звонит и заказывает срочно. Ну, а мы готовим — вкусно, как у бабушки.
У меня два вопроса:
1. А если у них "борща и в меню-то нет", то как умудрилась эта бабушка выбрать именно их ресторан в поисках самого вкусного борща?
2. Сколько времени ушло у этой бабушки на поиск самого вкусного борща, если в каждом из ресторанов нужно, как минимум, сесть за столик, заказать борщ и хотя бы попробовать его?
- Как-то пригласил меня новый знакомый в недорогое кафе на романтическое свидание. Заказали еды, силим, общаемся. Спустя час стала замечать, что мужчина начал из моей тарелки доедать все, что я не доела, а под конец свидания сказал, что ему не хватает денег, чтобы рассчитаться. Я сказала: «Ну, что ж, печально...» — и направилась к выходу. У него сразу нашлись деньги, и еще потом пару раз он предлагал пойти с ним на свидание. Но мне почему-то не захотелось.
- Пришла на обед в одно приличное кафе возле работы. Заказала блюдо, пошла помыть руки. Возвращаюсь, а мое блюдо точит какой-то мужик! Ну, я скромничать не стала, высказала ему все, что думала. Подключился официант и что-то монотонно повторял. Только потом я поняла, что мое блюдо стоит рядом, а я просто перепутала столики. Ох, как я покраснела... Но через 10 минут мы с мужчиной уже сидели за одним столиком. Оказался очень даже приятный человек, и вкусы у нас совпадают.
А где "мы уже пятый (восьмой, десятый) год женаты и у нас двое замечательных детей, как это любят добавлять в свои сочинения авторы?
«В одном нашем местном заведении своя атмосфера»
- Познакомились с парнем по переписке. Он казался мне очень загадочным и необычным, поэтому я обрадовалась его приглашению пойти в ресторан. Парень сказал, что он частенько бывает там. Мы встретились у входа и прошли к нашему столу. Все бы ничего, но из своего рюкзака мой спутник достал банку с пюрешкой и прошептал: «Это лучший гарнир к рыбе, но тут они совсем не умеют пюре готовить. Вот принесут заказ, я нам положу». Спустя пару минут нам принесли рыбу, парень потянулся за банкой и... уронил ее. Все вокруг повернули головы в нашу сторону, а парень посмотрел на меня и с укоризной сказал: «На-а-астя». Словно это была моя идея! А потом ушел. А ведь такой хозяйственный мальчик, пюре сам готовит...
Божечки, как он вообще на кафе решился? Там ведь и рыбку наверняка готовят так себе. То ли дело его мама! Вот она знает, как надо, она умеет!
Был у меня один экземпляр, который пригласил на свидание в парк, осенью. Ну а я что, я гулять люблю, 10 тысяч шагов сами себя не пройдут. Но он ходить не очень хотел, через полчаса устал, сел на скамейку. А сидеть-то холодно! А рядом ларек с шаурмой и кофе виднелся, говорю: Давай хоть кофе возьмем, все теплее? А он мне: Зачем что-то покупать? У меня же термос с чаем и печеньки! И достает из-под пальто термос небольшой. Чувак, я вижу тебя в первый раз в жизни. Неужели ты думаешь, что я буду пить из твоего термоса?... Ради вежливости спросила, какой чай? А он говорит, мол, не знаю, мама заваривала, сказала, что вкусный. Ну, все понятно, гуляй с мамой, корзиночка
- Работал официантом. Пришла как-то мадам лет 50-60 с мужем в наше заведение. Заказали они лапшу, чай, пирожки. Я все принес. Они едят, я хожу и разношу блюда. Тут дама резко поворачивается ко мне и начинает громко мне выговаривать, что суп вообще не вкусный. Муж молчит, доедает. Ну, всякое бывает. На следующий день они пришли снова, и опять дама заказала лапшу. Поела и сказала: «Вот сейчас хорошо, но можно было и лучше!» Пришла она и на третий день и опять заказала лапшу. Быстро съела ее и давай расхваливать, как все замечательно. Книжку с отзывами попросила и написала такой текст, что аж сердцу приятно стало. Муж ее все три дня молчал. А самый смак в том, что все ее претензии никто, кроме меня, не слушал. И лапшу готовили всегда по одному и тому же рецепту, одним и тем же способом.
Она просто привыкла)) Но, заметьте, женщина оказалась доброй: плохой отзыв в первый день она не оставила, а для хорошего попросила книгу с отзывами. Значит, человек сам по себе хоть и специфический, но неплохой
«В одном заведении мне подали десерт на живом растении. Десерт — это вот эти белые штучки на листьях. Кстати, было вкусно!»
Они бы еще в мусорном ведре подали десерт! Ну, или хотя бы в тазике...
- У меня был находчивый коллега-официант. Представьте банкет на 40 человек, отдельный зал. На банкет выносится горячее ассорти одним большим блюдом (порций на 20). Весит такое блюдо примерно 10 кг. А на выходе из кухни ступенька. В самый разгар веселья, выходя с этим горячим, официант спотыкается, делает несколько широких шагов в надежде поймать равновесие, но в итоге блюдо выпадает, все рассыпается, он поскальзывается и пластом падает сверху на остатки блюда. В зале в этот момент замирают все — гости на танцполе, управляющий, музыканты. Официант поднимается, смотрит на всех вокруг и выдает громогласно жизнерадостным тоном: «На счастье!» Снова играет музыка, продолжается праздник, официант молча уходит в раздевалку. Его даже не оштрафовали.
- Моей бабушке 75 лет, человек с золотыми руками и светлой душой, но за крепким словцом в карман не полезет. В выходной день приехал к бабуле и решил ей сделать приятное, пригласил ее в ресторан. Пришли в заведение азиатской кухни, где повара определенные блюда готовят непосредственно рядом со столами посетителей. Заказали горячую сковороду с морепродуктами. Пришел повар и начал готовить первое горячее блюдо, очень ловко подбрасывая содержимое сковородки в воздух и прожаривая его со всех сторон. Бабушка молча за всем наблюдала, а я про себя думал: «Ну вот, ей нравится все. Она довольна — это самое главное!» Когда повар начал готовить второе блюдо, случилось следующее: он подбросил в воздух ингредиенты, а в это время сковородка выскользнула у него из рук, и все содержимое упало на пол. Невозмутимая бабуля посмотрела на повара и такая говорит: «Ну, что, довыпендривался?» Вечер закончился отлично, было все вкусно.
Очень часто я думаю, как та бабушка, когда вижу подобные номера в ресторанах))
