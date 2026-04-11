15 человек, которые в ресторане задали жару больше, чем стейк на сковородке

Божечки, как он вообще на кафе решился? Там ведь и рыбку наверняка готовят так себе. То ли дело его мама! Вот она знает, как надо, она умеет!

Был у меня один экземпляр, который пригласил на свидание в парк, осенью. Ну а я что, я гулять люблю, 10 тысяч шагов сами себя не пройдут. Но он ходить не очень хотел, через полчаса устал, сел на скамейку. А сидеть-то холодно! А рядом ларек с шаурмой и кофе виднелся, говорю: Давай хоть кофе возьмем, все теплее? А он мне: Зачем что-то покупать? У меня же термос с чаем и печеньки! И достает из-под пальто термос небольшой. Чувак, я вижу тебя в первый раз в жизни. Неужели ты думаешь, что я буду пить из твоего термоса?... Ради вежливости спросила, какой чай? А он говорит, мол, не знаю, мама заваривала, сказала, что вкусный. Ну, все понятно, гуляй с мамой, корзиночка