15 душевных историй о честности, после которых хочется пожать руку их героям

У меня был случай в магазине. Покупала одежду: две юбки, какие-то блузки, кофту. Примерно прикинула, сколько будет стоить. Кассирша пробила покупки, её помощница упаковала покупки. Дело было перед праздниками, народу было очень много, кассирша была уже на пределе своих сил. Я отошла в сторону, удивляясь, что сумма меньше той, которую я ожидала. Проверила по чеку, что пробито. Заметила, что одна юбка не учтена. Подхожу к кассирше: "Простите, тут ошибка". Кассирша вспыхнула: "Какая ошибка?!!" Когда я объяснила, лицо её изменилось, пару секунд она смотрела на меня широко открытыми глазами. Я заплатила недостающую сумму. Кассирша молчала, а потом сказала, что я редкий человек, который не ушёл, заметив неоплаченную вещь.