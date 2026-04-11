15 душевных историй о честности, после которых хочется пожать руку их героям
Забытый кошелек, чужая посылка, карта в банкомате — жизненные ситуации, знакомые многим. В этих 15 душевных историях люди не прошли мимо: они вернули пропажу, окликнули, предупредили. Такие простые и человеческие поступки согревают изнутри — и после них хочется улыбнуться. Ведь в этих людях мы узнаем самих себя: тех, кто умеет быть добрым и честным.
- Зашла в банк положить на книжку мужа деньги — 10 тысяч. Там девушка ни в какую, нельзя, мол, так просто класть на чужую сберкнижку деньги! Полчаса с ней спорила, что можно, аж взмокла. В итоге еле убедила, выхожу оттуда и вижу, что она зачислила на счет не 10, а 100 тысяч. Но моя совесть заговорила — я вернулась в отделение и прошла сразу к старшей по смене. Она выслушала меня и пригласила к той сотруднице. Девушка очень удивилась.
- Работаю в ресторане. Сегодня приятный мужчина забыл небольшую сумку. Я убрал ее, даже не заглянув внутрь. Через полчаса этот гость прибегает снова, весь на взводе, и спрашивает про сумку. Я говорю: «Не переживайте вы так, вот она». Он ее берет, открывает, а в ней куча денег. И при этом говорит мне: «Спасибо вам огромное, я уже и не надеялся ее вернуть». Я отвечаю, что это на совести каждого.
Потом он мне рассказал, что его семье очень нужны были деньги, чтобы маме здоровье поправить, и взял он их в долг. Хотел отблагодарить и сунул тысячу. Я, конечно же, отказался.
Забыл в ресторане сумку набитую деньгами!! Только мужик может так, пойти в ресторан, поесть, выпить хорошенько, и оставить сумку с деньгами для лечения мамы. Прибила бы!!!
- Год назад я была в аналогичной ситуации, но по другую сторону. Засмотрелась и задела зеркало припаркованной машины и так же оставила записку. Было обидно, досадно и дорого. И сегодня вдруг на тебе, вернулось добро. Приятно.
- Однажды мама поехала в соседний город за покупками, с подругами, сразу же после зарплаты. Накупили продуктов на рынке, стояли на остановке с авоськами, ждали автобус. Уже в автобусе мама обнаружила, что забыла на скамейке свою сумочку, в которой были ее документы, паспорт и две зарплаты: папина и ее. Она сразу же вернулась, но ее там уже не было. Домой приехала в шоке: жить еще целый месяц до следующей зарплаты, семья, двое детей. Отцу она вечером ничего не сказала и всю ночь не могла заснуть. Утром в комнату вошел папа... и в руках у него была забытая ею сумка!
Папа ничего не понимал и рассказал ей, что пришел какой‑то мужчина с сыном и отдал ему эту сумку. Мама не могла поверить своим глазам и выбежала из дома в надежде догнать и поблагодарить этих людей, но уже не смогла их найти. В сумке все было на месте. Эти люди приехали из другого города, чтобы вернуть ее. Мама до сих пор с благодарностью вспоминает их.
- Пришла посылка, доставил курьер. По весу вроде совпадает, а вот по габаритам не сходится. Распаковал на камеру на всякий случай. В посылке вместо моего заказа — четыре мультитула, каждый примерно 2,5 тысячи стоимостью, а мой заказ всего-то на 2 тысячи.
Чужого добра мне не нужно, начинаю выуживать у поддержки телефон продавца. Не дают. Лезу в электронный чек — спасибо, указан телефон. Пишу сообщение — игнор. Время уже десятый час или около того. Ладно, это все же не мне надо, так что звоню.
Отвечает продавец как-то недовольно. Я говорю: «Мне пришел чужой заказ». А он мне: «Ладно, пришлю номер трека, передадите в доставку». Ну, думаю, ладно. Не спеша, дней через 7–10, присылает мне трек-номер. Я иду, отправляю посылку, отписываюсь, что честно все вернул.
- Почти месяц назад я обронил свой кошелек в аквапарке. А сегодня заглядываю в почтовый ящик. Я говорю себе: «Глазам своим не верю». Кошелек вернулся! Его прислала женщина, которая живет в соседнем городке. Все на месте: и деньги, и подарочные карты. Ничего не пропало. После таких поступков действительно начинаешь верить в человеческую доброту и честность.
- Зашли с мамой в аптеку. Она что-то купила и пошла на кассу платить. А я смотрю — что-то лежит на полу. Остановила маму, подняла, а это деньги, свернутые втрое. В аптеке, кроме нас с мамой, никого не было. Я отдала купюры кассиру.
Через несколько дней снова зашла в эту же аптеку. Кассир говорит: «Это девушка тут всю свою зарплату обронила, оказывается». Весь вечер после потери она проплакала, думала, что никто не вернет, но ошиблась. Мы тогда жили довольно скромно, но взять чужое — это все-таки слишком.
- Я как-то раз очень торопилась и сначала не заметила, что продавец мне с тысячи отсчитала сдачу как с пяти тысяч. Уже дома все пересчитала и сильно удивилась. Вернулась в магазин, отдала лишнее. Девушка, которая мою покупку пробивала, чуть не плакала.
А я не понимаю, как можно было не вернуть эти деньги. Человек работает с утра до ночи, пытается прокормиться. Ну бывает, ошиблась — все мы люди
У меня был случай в магазине. Покупала одежду: две юбки, какие-то блузки, кофту. Примерно прикинула, сколько будет стоить. Кассирша пробила покупки, её помощница упаковала покупки. Дело было перед праздниками, народу было очень много, кассирша была уже на пределе своих сил. Я отошла в сторону, удивляясь, что сумма меньше той, которую я ожидала. Проверила по чеку, что пробито. Заметила, что одна юбка не учтена. Подхожу к кассирше: "Простите, тут ошибка". Кассирша вспыхнула: "Какая ошибка?!!" Когда я объяснила, лицо её изменилось, пару секунд она смотрела на меня широко открытыми глазами. Я заплатила недостающую сумму. Кассирша молчала, а потом сказала, что я редкий человек, который не ушёл, заметив неоплаченную вещь.
- Со мной связались конкуренты нашей фирмы. Предлагали сотрудничество, чтобы я за большие деньги слил им некоторые данные. Ничего глобального, просто маркетинговые планы и сметы. Сумма была настолько большой, что я мог бы сделать дорогой ремонт или добавить к своим сбережениям и купить машину мечты. Соблазн был, и вряд ли правда выплыла бы наружу.
Но я решил поступать по совести. На работе бывают проблемы, но это моя родная фирма, мой коллектив. Я не мог их подвести. Я написал им лаконичный, но жесткий отказ. Моя совесть стоит дороже любых денег.
- Когда мы с женой покупали квартиру в новостройке, я спал часа четыре в день. Ходил всюду на автопилоте. В то утро я взял с собой договор долевого участия (он был мне позарез необходим, чтобы сдать его в регистрационную службу) и оставил его в маршрутке.
Дойдя до работы, я понял, что чего-то не хватает. Я говорю себе: «Документов нет». Внутренний голос подсказывает: «Оставил в маршрутке». И меня бросает в жар. Но я уже знал, что нужно бежать искать. Я сбился с ног в поисках владельца маршрута и конкретного автомобиля, но поиски не увенчались успехом. Опустились руки. Копию получить было проблемно.
Так получилось, что на следующее утро была назначена встреча с электриком. И вот я прихожу в наше болотце. Район был совсем новый, земля перепахана вдоль и поперек, асфальта нет, в доме лифт не работает, а квартира на девятом этаже. Подхожу к деревянной двери и вижу папку, в которой лежал договор. Но она была пуста. Открываю дверь, а документ на полу лежит. Добрый человек проделал такой путь, отыскал нужную квартиру (номеров на дверях не было) и позаботился, чтобы не украли — просунул в щель! Как я был счастлив тогда!
- Потеряла кошелек с довольно крупной суммой денег, кредиткой и карточкой. Денег — ни копейки, занять не у кого. Сижу в отчаянии. Вдруг звонок. Какой-то добрый парень нашел мой кошелек, по имени на карточке отыскал меня в соцсетях, а там был мой номер. Бегу на встречу и вижу парня — на вид типичный хулиган в спортивном костюме, кепаре и туфлях. Разговаривает соответствующе. Встретила бы такого ночью в переулке, наверное, точно бы шаг прибавила. Отдал кошелек со словами: «Ну ты че? Не теряй больше».
- Месяц назад нашел в банкомате забытую банковскую карту. Забрал ее домой и по номеру сделал перевод небольшой суммы с сообщением, в котором указал свой номер телефона.
Вскоре позвонила хозяйка карты, мы встретились, я вернул пропажу. Это была студентка лет двадцати, и ничего, кроме «спасибо», она не сказала. Я с осознанием того, что сделал хорошее дело, вернулся домой.
И вот сегодня мне на карту пришел перевод немаленькой суммы. В подписи сказано: «Спасибо, что вернули нашей дочери ее банковскую карту. Она из другого города и в тот вечер была в вашем. Если бы не вы — не смогла бы вернуться домой».
- Одним прекрасным днем я потеряла ключи от машины. Было утро. Припарковав авто возле школы, я отправилась учить детей. В тот момент еще не знала, что потеряла ключи. Видимо, они незаметно выпали из кармана сумки.
Вечером, после уроков, пытаясь завести машин, обнаружила, что ключей нет. Я подумала: «Скорее всего, оставила в машине». Но машина стояла закрытая.
Я еще даже не успела запаниковать, как ко мне подходит старичок и спрашивает: «Не ваша ли это машина».
Оказалось, он нашел ключи еще утром. Он заходил в школу и спрашивал, но там ничего внятного охрана не смогла сказать. И он ждал! Я была настолько потрясена. У меня с собой не было наличных, ничего не было, даже шоколадки. Мне нечем было его отблагодарить. Старичок быстро ушел, я не успела спросить его контакты.
Это случилось несколько лет назад. И я всегда помню о нем и мысленно благодарю. Пусть моя благодарность материализуется в его жизни во что-нибудь хорошее.
- Сестра потеряла кошелек с правами и банковской картой. Где именно — загадка. Карту она сразу заблокировала, а вот из-за прав было очень обидно. Вскоре ей позвонили из знакомого салона красоты. Сказали, что ее ищет женщина, нашедшая пропажу, и оставили номер. Сестра позвонила.
Женщина рассказывает: «Ехала в такси и разговорилась с водителем». А тот жалуется: «Нашел в салоне кошелек, а как вернуть — не знаю». Сестра такси почти не пользуется, ездит на своей машине или с мужем, поэтому ситуация удивительная. Пассажирка взяла кошелек, нашла внутри права и визитку салона. Она провела целое расследование: позвонила туда, узнала клиентку по имени и оставила свой номер!
Спасительница пригласила за пропажей к ней. При этом строго предупредила: «Никакого вознаграждения, а то кошелек не отдам». Муж сестры приехал, забрал кошелек, поблагодарил и все же оставил огромную коробку конфет.
- В прошлом году на Рождество пошли с дочкой в местную пекарню. А ребенок у меня шебутной. С ней я и не заметила, как кошелек выпал. Ну, я и не заглядывала в сумку два дня.
Девятого января, в мой день рождения, отвела дочку в сад и только хотела ехать за тортиком, как решила соцсети проверить. А там сообщение от незнакомого парня. Он пишет: «Не теряли ли вы кошелек». Я стала все проверять — кошелька и правда нет! Я пишу ему: «Да, я. И, скорее всего, в „Хлебнике“. Там карточка с рисунком, наличка и тому подобное».
В общем, приехала я в эту пекарню. Оказалось, что седьмого числа кошелек нашла какая-то женщина и передала продавцам. Те же оставили его до прихода хозяина пекарни. Он, посмотрев мой кошелек, нашел мою визитку и написал мне. А узнав, что у меня день рождения, угостил кофе с пирожным. Деньги за возврат категорически отказался брать.
Ошибиться, забыть или потерять что-то важное в суматохе дней может каждый. Но как же здорово осознавать, что в мире всегда найдется человек, который не пройдет мимо и просто поступит по совести.