20 счастливчиков, которые на барахолках откопали вещи дивной красоты

Фотоподборки
1 час назад
20 счастливчиков, которые на барахолках откопали вещи дивной красоты

У каждого любителя винтажа и уютных вещиц с историей есть тот самый день, когда обычная прогулка по рядам местной барахолки обернулась настоящей удачей. Порой среди привычного бытового шума можно отыскать не просто милую безделушку, а частичку прошлого: подписанный автором роман, изящный эмалированный столик или даже украшение, ценность которого подтвердит не каждый ювелир. Эти находки согревают сердце не только своей красотой, но и тем особым азартом «охоты», который знаком каждому, кто умеет видеть сокровища в простых вещах.

«Нашла эти книги о Бриджертонах. Причем, представляете, оказалось, что одна из них с автографом автора»

«Влюбилась в этот жакет с первого взгляда. И только дома хорошенько все посмотрела и обнаружила в кармане неожиданный бонус»

Iosi Merson
16 минут назад

Если жемчуг натуральный и гемма тоже не из пластика, то да !!! Это 500 баксов минимум! А если ещё и не новодел...Ещё нолик добавте!!!

Ответить

«Как вам эта сумочка из мха, что я отыскала на барахолке?»

«Мне попались эти тарелки»

«Смотрите, какое ожерелье я откопала»

Iosi Merson
11 минут назад

Помидорки, чеснок и ... сельдерей? я сразу опознал, а вот другие ингридиенты... Дачное колье !!!🤣🤣🤣

Ответить

«Старые лампы с урановыми змеями. Не передать словами, насколько я быстро, но бережно их собирала»

Iosi Merson
10 минут назад

Господи, если они из урана, то ...Скоро у них будет другой наивный владелец...🤣🤣🤣

Ответить

«Нашла эту кружку в комиссионке. Я и забыла, насколько крошечными бывают кофейные чашки. Пожалуй, я буду использовать ее для соуса»

Iosi Merson
8 минут назад

Гениальная идея !!! 🤣🤣🤣 А в детском горшке можно суп варить! А чё ???🤣🤣🤣

Ответить

«Сегодня в магазине подержанных вещей нашла этот чудесный эмалированный столик»

Iosi Merson
5 минут назад

Эмаль наносят в основном на металлические поверхности, просто технология не позволяет другого! А столик скорее всего покрыт эпоксидной краской, сиречь смолой...

Ответить

«Смотрите, какая улитка мне досталась. Это держатель для скотча»

Iosi Merson
2 минуты назад

Смотрится довольно круто!!! Исполненно с мастерством!!! Функциональность конечно под вопросом, но...Как предмет искусства вполне!!! А что за растение изображено???

Ответить

«Сегодня мне поистине улыбнулась удача»

«Я вышла на охоту за розовыми вещами. И вот теперь у меня есть шерстяное пальто и итальянская кожаная сумка»

«Ну, я точно не ожидала найти на барахолке рабочий софит»

«Купила набор бижутерии, а оказалось, что это подвеска из белого золота с бриллиантом. Ювелир подтвердил»

«Милейшая сумочка! Конечно же, я ее сразу схватила»

«Несколько месяцев назад я начала новую коллекцию»

«Проигрыватель моей мечты. Я просто не могу унять своего восторга»

«Я просто без ума от этой сумки»

«Мне на барахолке досталось витражное окно»

«Самое главное, что она к тому же еще и работает!»

«Я пришла в восторг от платья, но не от его цвета. Так что пришлось взять дело в свои руки. Вот такое до и после»

Yasya Popik
5 часов назад

Всё же пастельный цвет был лучше черного... И явно не к рюкзаку и кроссовкам.

Ответить
Фото на превью velvetduvetcover / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее