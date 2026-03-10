Чувствую себя неполноценным!!! Бридже... как их там, это кто вообще???
20 счастливчиков, которые на барахолках откопали вещи дивной красоты
У каждого любителя винтажа и уютных вещиц с историей есть тот самый день, когда обычная прогулка по рядам местной барахолки обернулась настоящей удачей. Порой среди привычного бытового шума можно отыскать не просто милую безделушку, а частичку прошлого: подписанный автором роман, изящный эмалированный столик или даже украшение, ценность которого подтвердит не каждый ювелир. Эти находки согревают сердце не только своей красотой, но и тем особым азартом «охоты», который знаком каждому, кто умеет видеть сокровища в простых вещах.
«Нашла эти книги о Бриджертонах. Причем, представляете, оказалось, что одна из них с автографом автора»
«Влюбилась в этот жакет с первого взгляда. И только дома хорошенько все посмотрела и обнаружила в кармане неожиданный бонус»
«Купила набор бижутерии, а оказалось, что это подвеска из белого золота с бриллиантом. Ювелир подтвердил»
«Как вам эта сумочка из мха, что я отыскала на барахолке?»
«Мне попались эти тарелки»
«Смотрите, какое ожерелье я откопала»
«Старые лампы с урановыми змеями. Не передать словами, насколько я быстро, но бережно их собирала»
«Старые лампы с урановыми змеями. Не передать словами, насколько я быстро, но бережно их собирала»
Господи, если они из урана, то ...Скоро у них будет другой наивный владелец...🤣🤣🤣
«Нашла эту кружку в комиссионке. Я и забыла, насколько крошечными бывают кофейные чашки. Пожалуй, я буду использовать ее для соуса»
«Сегодня в магазине подержанных вещей нашла этот чудесный эмалированный столик»
«Сегодня в магазине подержанных вещей нашла этот чудесный эмалированный столик»
«Смотрите, какая улитка мне досталась. Это держатель для скотча»
«Смотрите, какая улитка мне досталась. Это держатель для скотча»
«Сегодня мне поистине улыбнулась удача»
«Сегодня мне поистине улыбнулась удача»
«Я вышла на охоту за розовыми вещами. И вот теперь у меня есть шерстяное пальто и итальянская кожаная сумка»
«Ну, я точно не ожидала найти на барахолке рабочий софит»
«Купила набор бижутерии, а оказалось, что это подвеска из белого золота с бриллиантом. Ювелир подтвердил»
«Милейшая сумочка! Конечно же, я ее сразу схватила»
«Несколько месяцев назад я начала новую коллекцию»
«Проигрыватель моей мечты. Я просто не могу унять своего восторга»
«Я просто без ума от этой сумки»
«Мне на барахолке досталось витражное окно»
«Самое главное, что она к тому же еще и работает!»
«Я пришла в восторг от платья, но не от его цвета. Так что пришлось взять дело в свои руки. Вот такое до и после»
«Я пришла в восторг от платья, но не от его цвета. Так что пришлось взять дело в свои руки. Вот такое до и после»
