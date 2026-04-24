20+ теплых историй и фото, после которых хочется махнуть на все рукой и рвануть в деревню

Как же повезло людям, которые просыпаются не от шума автомобилей за окном, а от птичьего щебета и запаха свежей выпечки! Они знают вкус помидора, сорванного прямо с куста, и умеют отдыхать не хуже довольных котов на завалинке. Наверное, именно поэтому многие истории о деревне пропитаны уютом и тем самым честным и простым счастьем, которое бывает только на природе.