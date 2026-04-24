20+ теплых историй и фото, после которых хочется махнуть на все рукой и рвануть в деревню
Как же повезло людям, которые просыпаются не от шума автомобилей за окном, а от птичьего щебета и запаха свежей выпечки! Они знают вкус помидора, сорванного прямо с куста, и умеют отдыхать не хуже довольных котов на завалинке. Наверное, именно поэтому многие истории о деревне пропитаны уютом и тем самым честным и простым счастьем, которое бывает только на природе.
- Когда мне было 14 лет, я поехала на родину отца в небольшое село. Пошли там с сестрами в сельский клуб на дискотеку. Выходим, такие столичные штучки, после танцев из клуба, вокруг нас все парни вьются, до дома проводить хотят. А мы даже не знаем, кого выбрать. И тут из темноты выскакивают моя бабушка и ее сестра со сменной обувью и курточками: «Прохладно, Аленушка, надень». Еще никогда я так стремительно не теряла столько поклонников. Домой нас провожали бабули.
«Мы с козой Глафирой передаем всем привет»
- Был у дяди в деревне пес Джек — умнейший собакен. Как-то пасли стадо, подошло время обеда, мы втроем — я, дядя и Джек поели и развалились на лужайке. И тут несколько коров уходят от стада и топают к полю, где зреет пшеница. Я вижу эту картину, толкаю в бок Джека, показываю на коров и говорю ему одно слово: «Смотри». Он глянул в ту сторону, потом на меня, реально вздохнул по-человечески от сожаления, что после обеда придется суетиться и побежал отгонять стадо от поля. До сих пор помню его взгляд.
- В детстве я часто проводила лето у бабушки в деревне, у нее росли георгины и шикарные гладиолусы. В августе на мой день рождения в комнате утром всегда появлялась ваза с этими цветами. Два года назад мы переехали в деревню, и я рассказала мужу эту историю. Прошлой весной он во дворе посадил какие-то цветы, я еще махнула рукой, мол, какая разница — расцветут и ладно. А к моему дню рождения на некоторых клумбах распустились мои любимые гладиолусы. Это было так трогательно!
«В главной роли — кисуля Бобруся. Почему все коты валяются в песке, я не знаю»
- Я открыла пункт выдачи заказов в деревне. Эта идея появилась не за один день, мама давно хотела воплотить ее в жизнь, но все не решалась. Я часто приезжала к родителям, а в последнее время и вовсе осталась жить у них — муж уехал в длительную командировку. Нужно было срочно найти дело, которое вдохновляет и дает ощущение движения вперед. И тогда я вспомнила про мамину идею. Первого июня моему маленькому пункту исполнится год. И этот год изменил мою жизнь. Полностью. Сейчас это уже не просто место, где выдают заказы. Это точка притяжения, место общения и поддержки для всей деревни.
Всегда мечтала иметь небольшой магазинчик или маленькую пекарню в деревне (как в зарубежных добрых фильмах)
- Как-то мне не спалось, сидела на крыльце. Вдруг вижу: моя одинокая соседка вышла из дома, огляделась и шмыгнула в баню. И так несколько ночей подряд. Думаю: «Что же ты, Маруся, там делаешь?» Не выдержала, спросила ее. Соседка расхохоталась и призналась, что в доме она, бывает, считает овец до утра, а в бане просто ложится на лавку и засыпает мгновенно: «Там мысли как веником выметает». Тоже попробовать, что ли?
«Добыла я живые дрожжи. Это было открытие века! Опара поднялась на глазах и едва не сбежала из миски. А вот готовые румяные булочки из печи»
А что их добывать, они в любом супермаркете обычно около сливочного масла и майонезов в холодильнике лежат, такое ощущение словно их в бою как трофей отобрали...
- Мой папа вырос в деревне. Больше всего меня впечатлила история, как домашнюю утку «увел» дикий селезень. Папа нашел беглянку на лугу недалеко от дома. Рядом с ней сидел селезень, периодически улетая и прилетая обратно к ней. Бедная утка громко крякала, но не могла улететь за любимым, потому что никак не могла подняться в воздух. Прямо по-женски так жалко стало ее.
А почему утка взлететь не могла? Настолько откормленная была, что ли?
- Вот инструкция по фотографированию деревенских котов. Снимать этих животных очень просто, вам нужно только следовать моим советам. Найдите живописно расположившегося кота. Например, на калитке или на колодце. Спокойно и уверенно достаньте из кармана телефон, нажмите на кнопку. Профит! Если вы будете делать все так, как предписано, у вас получатся такие же яркие и выразительные фотографии котов, как у меня.
- Как-то мы с друзьями выяснили, что я никогда не была в деревне. И тут Сергей говорит: «Едем к моей бабушке. По грибы и ягоды пойдем, дед мой их мешками картофельными носит». Приезжаем. Бабуля нас встретила жареной картошкой из печи и парным молоком. Понятно, что в этот день мы в лес не пошли, а вечером заглянули в местный клуб. С утра, проснувшись и вкусив то же самое, что было вчера, прямо с самого утра вышли в лес. В рюкзак положили перекус. Кто несет рюкзак — тот буфет. Идем-идем — ни ягод, ни грибов, только буфет выручает. И тут мой муж говорит: «Может грибы твои, Серега, копать надо?» Начали рыхлить землю, но и там ничего не нашли. Так что из поездки мы привезли только море эмоций и впечатлений о деревенской жизни.
- Когда сыну было пять лет, мы поехали к родственникам в станицу. Там всего полторы улицы дворов по 30. Ребенок потрогал бычка за нос и выяснил, что этот нос мягкий и сильно больше ладошки. Побыл в сарае с цыплятами-подростками, понял, что они не кусаются, но очень щекотно клюются. Решил что коза не очень умная, раз орет просто так. Добрая я напомнила, что он первый начал на нее «мекать», ребенок подумал, но мнение об интеллекте козы не поменял. Передразнивал индюков, подговорил меня делать то же самое. Погладил кроликов и решил, что они слишком похожи на кошек.
«Вот и настал тот светлый миг, когда я смогла приступить к готовке в печи»
- Я сегодня чуть не остался ночевать в чистом поле. Два часа копали глину вокруг «Газели» под фонариком телефона. Ни души вокруг. В голове одна мысль: «Ну все, ночуем тут». Спасение пришло из темноты — откуда ни возьмись появился мужик с трактором и вытащил нас за считанные минуты. Вот в такие моменты начинаешь верить в чудеса. Вывод прост: цените людей, готовых прийти на помощь.
- К соседям приехали внуки из города: мальчик и девочка четырех и шести лет. Вечером смущенный сосед попросил разрешить ему сходить с детьми к нашему курятнику. Оказывается, внук целый день упрашивал деда сводить его и сестренку в контактный зоопарк, а сосед не мог взять в толк, о чем лепечет малыш. После того, как все курочки, петушки, индюшки и индюки были рассмотрены, оказалось, что их можно аккуратно потрогать и даже покормить травкой и зернышками. А после того, как моя дочурка с папой показали, что с индюшкой можно разговаривать — на индюшачьем языке, конечно же — наш контактный зоопарк был признан самым лучшим в мире.
- Я маму уговаривала курятник построить и курочек взять. Она пару месяцев отнекивалась, потом сдалась, мы с другом привезли материал, состряпали быстро курятник, я выкупила «бракованных» кур с птицефабрики. Ну и начала их откармливать. Поначалу они не неслись вообще, отъедались и адаптировались. Но спустя недели три они мне задали жару — каждая в день несла по яйцу. Яйцами были обеспечены все — наши две семьи, соседи, которым иногда приходилось ловить беглянок, семья того друга, который мне помогал привозить и строить, и еще оставалось.
Переломным моментом в отношениях между моей мамой и курицами стал один телефонный звонок. Поднимаю трубку, ожидая услышать, что курятины опять сделали подкоп и сбежали, а мама сообщает: «Я к ним зашла, а они меня узнали! Собрались вокруг, одна даже по ногтям на ногах клювиком стучать начала». И все это с неподдельно детским восторгом. Ну а дальше мама звонила мне почти каждый день и рассказывала, как она курам риса старого наварила, как им понравилось, с каким удовольствием они ели.
- Моя бабушка жила в деревне. Летом я приезжала к ней, она топила молоко в печи в полувековом чугунке, ухватом доставала его и переливала в кувшин. Этот восхитительный вкус, запах и пенки! Да-да, я тот самый человек, кто просто обожает пенки. Бабушки нет уже давно. Недавно я купила кружку, похожую на тот кувшин. Мечтаю снова выпить бабушкиного молока с пенками.
«Входная дверь в сени со стороны дома. Потянув снаружи за эту волшебную веревочку, можно поднять щеколду»
- Ох уж эти бабушки. В деревне к соседке приехала внучка с тойтерьером, бабушка запричитала: «Крыска и без клетки, она нам все зерно съест». Потом со словами: «Что же ты так трясешься, крошечное создание?» — связала тойчику маленький свитер и штанишки.
- Приехал я летом к любимому дедуле в деревню. И началось: то принеси, то сделай, там убери. А еще мы консервацией занимались. Груши, яблоки, помидоры, кабачки, перец. Закончили прямо перед моим отъездом, я уже обрадовался, но тут дед выдал: «Ну а теперь ищи большие сумки, заберешь все это с собой, друзьям передашь, а мне двух баночек хватит!» Если бы я знал, что это все мне придется на себе везти через сотню километров, то я бы так не старался помочь дедушке.
«Одно из моих самых больших и совершенно бесплатных удовольствий в жизни в деревне — это прогулки по лесу»
Прогулки в лесу - это своего рода психотерапия! Целитель - сама природа!
- Мама попросила нас с отцом поехать в деревню, проведать бабушку, помочь ей с огородом, по хозяйству. Отправились рано утром, приехали к обеду. Бабуля нас радостно встретила, мы хорошо поели, я помогал на огороде, но вот папа не спешил браться за работу. Он сходил к соседу, они там шашлык пожарили, посидели, отдохнули. Затем он пошел в гости к другому родственнику. Вернулся домой под вечер, естественно, помогать уже ни с чем не хотел. И в тот момент я понял, что нечестно получается. Мама нас отправила, чтобы мы бабушке жизнь облегчили, а не ходили в гости. Разбудил батю в пять утра, сказал, что пора работать. Отправил его к колодцу, чтобы он всем животным воды натаскал, потом сказал ему всех покормить, убрать в стойлах. Первый раз присели отдохнуть аж на закате, когда все дела закончили. Вот так нужно жить в селе!
- В детстве я проводила лето у бабушки в деревне. Каждое утро я просыпалась под крики соседки тети Нади: «Саня, где всю ночь бродил?!» Периодически в ее рассказах Саня мелькал, но исключительно как «тот еще гуляка», которого тетя Надя непременно прощала. Мол, любит же она его. Я три года думала, что это ее муж, пока бабушка не рассказала, что Саня — это ее любимый гусь.
«Разрисовала печку у бабушки в деревне. Это был мой первый такой опыт, не знала, получится ли»
- Вернулась я в родное село после института. Девчата меня сразу потащили на дискотеку. Ну я и решила шикануть — надела шпильки, только забыла, что пол в клубе из простых досок. На третьем треке мой каблук мощно вошел в щель, я застыла, как изваяние. И тут ко мне подлетает Саня, который еще со школьных времен неровно в мою сторону дышал. Аккуратно вытащил каблук и спас мою репутацию. В общем, до конца лета мы с ним по вечерам гуляли под ручку, только я уже носила удобные кроссовки. Потом вернулась в город, а те шпильки так и остались валяться где-то дома у родителей.
Пожалуй, многие из нас хранят в памяти добрые истории о деревенской жизни или детстве в гостях у бабушки с дедушкой. Вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями в комментариях к этой статье.
