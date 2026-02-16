15+ историй, где счастье прячется в простых вещах

Завтрак с домашним оладушками, детский рисунок, посылка от родителей или неспешная прогулка мимо пруда, где живет гусь, которому вы уже давно дали имя, просто он об этом не знает. Пожалуй, именно такие маленькие радости делают жизнь теплой и настоящей. Эти истории — напоминание о том, что счастье ближе, чем кажется.