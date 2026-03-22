По логике веще, кот должен быть глухим только на одно ухо, там где голубой глаз
15 душевных историй о встрече с питомцами, которые так и просятся на большие экраны
Как во вселенной работает система распределения хвостиков в заботливые руки, нам не известно. Но одно мы знаем точно — еще никогда не ошибалась. Взять, к примеру, кошечку, которая умудрилась найти своего человека в лесу или ту пушистую моську, которая пряталась под капотом чужой машины.
- Шли от родителей, из гостей. Ноябрь, пешком минут 40 идти. Слышим, кошка орет с дерева. Муж говорит: «Садись на плечи — снимем». Сняли, сидит мурлычет громко-громко. Муж начал канючить: «Давай заберем!» А я против! Это ответственность большая, а еще у нас съемная квартира и все такое. Ладно, говорю, если дойдет до дома с нами — заберем. Не знаю, как она поняла, бежала всю дорогу перед нами, все 40 минут. Пришлось взять. Мурашка прожила с нами 19 лет.
«На меня в лесу вот такое чудо накричало. Взял в руку и принес домой. Такая мамзель характерная выросла, что караул просто»
- Да, у нас тоже кот завел себе кожаных. Осень, теплая еще, муж отвел собаку в вольер, а я дверь в прихожую открыла: все равно ходим туда-сюда. Смотрю, под сосной какой-то белый комочек лежит, ну и пусть себе лежит, мало ли. К обеду дочка со школы пришла и кричит: «Мама, а что это за котенок у нас на диване спит?» Домой захожу, и правда, на диване спит маленький белый котенок. Глаза разные, один голубой, второй — желтый, глухой как валенок, абсолютно бесстрашный котяра с таким нежным и музыкальным голосом. С дочкой у них нежная любовь.
«Моя малышка 3 года назад и сейчас»
Глядя на это превращение, невольно вспоминаешь "Гадкого утёнка".
- Возвращаюсь вечером домой — возле подъезда сидит серый комок шерсти. Не мяукает, не убегает, просто смотрит. Ну я что... сказал ему: «Ты тут не мерзни». Он, видимо, согласился и пошел за мной в подъезд. До квартиры дошли вместе. Я открыл дверь, а кот воспринял это, как официальное приглашение. Зашел, осмотрелся, прошел на кухню и сел в ожидании миски. Пришлось срочно импровизировать — выдал ему тарелку. Я думал: покормлю и выпущу. Наивный. Через 20 минут он уже спал на диване. Через час — на моей подушке. Через два часа я искал в интернете: «почему коты так громко мурчат и нормально ли это». Прошла неделя. Теперь у него есть когтеточка в виде дивана, я сплю на краю кровати, а он встречает меня с работы так, будто я — добытчик мамонтов. Самое странное — дома стало... спокойно. Реально. Приходишь уставший, садишься, а рядом это теплое существо просто лежит и мурчит. И как-то жизнь сразу не такая напряженная.
«Мой муж в воскресенье: „Мы не будем оставлять бездомного кота“. Мой муж сегодня: „Не будите Оливера, он устал“»
- Решил я после развода завести себе кота. Котенка брать не хотел, и я решил взять уже взрослого. Как раз в городе была выставка бездомных животных. Приехал я туда, начал обходить клетки, и буквально сразу встретился взглядом со своим хозяином. Он смотрел на меня и не обращал внимания ни на кого другого. Ну, и было решено взять его домой. Как рассказала женщина с выставки: мой кот в приюте не был ни дня и на выставку был доставлен полчаса назад из подъезда знакомой, где его оставила девушка 2 недели назад. Мне даже имя кота сообщили — Гарри Поттер.
А у нас на даче кошка принесла своих котят. Котята выросли немножко...
- Все эти истории, где папа сначала категорически отказывается брать собачку или котика, а потом больше всех уделяет им внимание... правда. Мой папа клялся-божился, что не потерпит животное в доме. Пока я не притащила котенка маленького. Неделю он ходил и бурчал (папа, а не котик), а потом привык. Теперь кот ест только с ним, спит только с ним, гуляет только с ним. Папа покупает ему вкусняшки, чешет пузико и играет. Ну прям идиллия. Мы с мамой смеемся над ним, а папа только фыркает, что мы ничего не понимаем.
Мой дядька вырос в селе. Нельзя сказать что он не любил животных, но относился к ним исключительно с функциональной стороны. Или животинка делает работу или идёт лесом. А уж кошка или собака в доме - это скандал и отправка животинки полетать в окно. Какое же было мое удивление, когда тетка прислала фото, где мой дядька в кровати с СОБАКОЙ. В кровати! Сын привез и оставил у них.
«Этот малыш несколько недель бродил у нас по окрестностям. В субботу мы забрали его себе, назвали Персеем»
Парень пригласил на первое свидание в дорогой ресторан. Сидим, болтаем, заказали себе мидий, все супер. Вдруг, смотрю, он что-то заерзал. Спросила, все ли в порядке, а он такой: «Мне надо отойти, скоро вернусь». Думаю, ну, приехали. Через 5 минут приходит сообщение от него, а там его селфи с каким-то замызганным маленьким котенком, и текст: «Я не могу его тут оставить, он замерз, надо домой отвезти. Подождешь меня?» Оказалось, он во время ужина, увидел это чудо на тротуаре и решил, что надо спасать. Ну, да, начало марта, холодина еще. Я ему звоню и говорю, мол: давай вместе отвезем, я тебе помогу его покормить. Он тут же согласился, скинул мне деньги за ужин на карту, чтобы я расплатилась, и мы поехали к нему выхаживать котенка. Так началась история нашей будущей семьи, где сейчас всем заправляет, наглый и безумно красивый котяра по имени Морфей.
«Нашла вот эту маленькую штучку под двигателем машины своего друга. Я искупала ее, и ей, кажется, даже понравилось. Сейчас она спит со мной каждую ночь и просто обожает играть!»
- Ехал с учебы в метро. Возле меня сидела девушка и перебирала в телефоне галерею. Я как-то невольно внаглую залип в ее экран. Она подвинулась ближе и что-то сказала. Я вытащил наушник и понял, что она уже показывает мне фото своей кошки. Поскольку я был очень сонный, меня это даже не смутило и я просто стал смотреть фотографии. Среди них были фотографии и маленьких котят. Они были такие прикольные — рыже-белые. Спросил что за котята, она сказала, что 2 недели назад кошка родила. Я давно хотел себе рыжего кота и спросил продает ли она их. Оказалось, что отдает даром. В общем, мы договорились и уже через месяц у меня дома появился малыш Декстер. По такой вот счастливой случайности уже год у меня живет мой милый пушистый друг. А девушка — гениальный предприниматель.
«Путь от бездомной кошки, которая пришла ко мне в парке, до домашней принцессы, окруженной любовью»
Иду с работы, на улице конец мая. Наслаждаюсь солнышком, подошла к огромному кусту сирени возле подъезда, чтобы понюхать цветы. Наклонила к себе ветку и вдруг, улавливаю глазами какое-то движение сверху, поднимаю голову, а на меня шмякается нечто, с громким писклявым: «Мяаааааааа». Я с перепугу рванула в сторону, а «мяааааааааааа» стало еще громче. Тут я понимаю, что он вцепился в мое плечо и орет мне в ухо. В общем, мы с ним прилично друг друга напугали. Когда я чутка опомнилась, оторвала его с плеча, смотрю, а там такое чудо прекрасное: глазенки голубые, сам весь беленький, кроме хвоста, который почему-то черный. Ну, что, забрала конечно. Сначала думала, что смогу пристроить знакомым, но через два дня поняла, что никому своего Беляша уже отдать не смогу.
Помню, как ехала в такси из соседнего города с собакой, которую только что забрала у заводчика, на коленях. Ехала, смотрела на этот комочек 800 г весом, который пригрелся и спал на ручках, и пребывала в легкой панике от мыслей, что же теперь делать))) Спала первую неделю с ней на кухне на надувном матрасе на полу, потому что на кровать она сама не запрыгнет, а уверенности, что быстро привыкнет к лотку, у меня не было. А одну её жаль было оставлять спать, маленькая, от мамы забрали только что. Спала у меня на груди) Потом я вернулась спать к себе в кровать, но собака ещё месяц все равно спала на кухне, пока привыкала. И тут было как с младенцем - я её гладила, усыпляла, уходила спать. Через 3-4 часа она меня будила, скулила. Я шла к ней, носила на руках, гладила, она снова засыпала)) Демо-версия материнства😆
Сейчас ей пять с половиной лет, и уже мой сын говорит: «Мама, какая у нас Оливочка красивая и любименькая!»🥰