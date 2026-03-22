15 душевных историй о встрече с питомцами, которые так и просятся на большие экраны

Помню, как ехала в такси из соседнего города с собакой, которую только что забрала у заводчика, на коленях. Ехала, смотрела на этот комочек 800 г весом, который пригрелся и спал на ручках, и пребывала в легкой панике от мыслей, что же теперь делать))) Спала первую неделю с ней на кухне на надувном матрасе на полу, потому что на кровать она сама не запрыгнет, а уверенности, что быстро привыкнет к лотку, у меня не было. А одну её жаль было оставлять спать, маленькая, от мамы забрали только что. Спала у меня на груди) Потом я вернулась спать к себе в кровать, но собака ещё месяц все равно спала на кухне, пока привыкала. И тут было как с младенцем - я её гладила, усыпляла, уходила спать. Через 3-4 часа она меня будила, скулила. Я шла к ней, носила на руках, гладила, она снова засыпала)) Демо-версия материнства😆

Сейчас ей пять с половиной лет, и уже мой сын говорит: «Мама, какая у нас Оливочка красивая и любименькая!»🥰