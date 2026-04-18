Как бы выглядели в молодости бабушки и дедушки из любимых мультиков
Есть персонажи мультфильмов, которых мы привыкли видеть уже в возрасте — строгими, ворчливыми или, наоборот, мудрыми и добрыми. Но ведь у каждого из них была своя молодость. Мы решили представить, какими могли быть герои из любимых мультфильмов в молодости. Получилось неожиданно!
Фрекен Бок, «Карлсон вернулся»
Мультфильм 1970 года подарил нам одну из самых ярких героинь — Фрекен Бок, озвученную блистательной Фаиной Раневской. Ее неподражаемые интонации сделали этого персонажа по-настоящему запоминающимся. Наверное, она и в молодости, задолго до знакомства с Малышом, была дамой с характером!
Баба-Яга, «Царевна-лягушка»
Колоритная Баба-Яга из мультика «Царевна-лягушка» — это классика, которую помнят многие из нас. В детстве мы ее побаивались. А что если представить ее совсем юной? Наверняка своенравная была девчонка!
Водяной, «Летучий корабль»
Помните знаменитое «Я водяной, я водяной...»? Этот персонаж стал таким ярким во многом благодаря голосу Анатолия Папанова. Вряд ли наш Водяной был таким разочарованным и печальным «триста лет тому назад». Как вам его образ в молодости, который мы создали с помощью искусственного интеллекта?
Старуха, «Сказка о рыбаке и рыбке»
Мультфильм 1950 года создавался с использованием ротоскопирования — сначала актеры играли вживую, а затем их анимировали. Старуху сыграла и озвучила Анастасия Зуева, и именно благодаря ей образ получился таким живым. В молодости ее героиня могла быть обычной девушкой, чьи мечты о лучшей жизни постепенно превратились в неутолимую жажду богатства.
Бабки-Ежки, «Летучий корабль»
Веселые старушки стали настоящим украшением нашего любимого мультфильма, а их задор и энергию мы помним до сих пор!
«Растяни меха, гармошка,
Эх, играй-наяривай,
Пой частушки, бабка-Ежка,
Пой, не разговаривай!»
Вы ведь тоже не прочитали, а пропели эти строчки?
Легко представить, что в юности они были той самой компанией закадычных подружек, которые всегда попадали в приключения и никогда не скучали. И с возрастом они почти не изменились!
Почтальон Печкин, «Трое из Простоквашино»
Принципиальный, немного занудный, но в глубине души добрый почтальон Печкин — таким мы его знаем с детства. А теперь с помощью ИИ представили Печкина в начале карьеры, когда он впервые получил почтовую сумку, набитую добрыми весточками в бумажных конвертах.
Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика»
Как же мы в детстве не любили холодную и расчетливую госпожу Белладонну за то, что обижала наивного поросенка Фунтика! Мы вообразили, что свой яркий образ с бирюзовыми волосами она нашла еще в молодости, а ИИ помог нам ее изобразить.
Старик, «Ух ты, говорящая рыба!»
Этот мультфильм 1983 года нарисован в необычном стиле, но мы решили представить старика так, как если бы он был реальным мужчиной. А заодно и омолодили лет на 40. Хорош, правда?
Миссис Уксус, «Миссис Уксус и мистер Уксус»
Этот менее известный, чем остальные, но колоритный мультфильм, где главные герои — парочка ворчливых старичков, поучающих всех вокруг. Но и они когда-то были молодыми! Как вам образ юной миссис Уксус?
Король, «Бременские музыканты»
Мультфильм 1969 года стал культовым во многом благодаря музыке Геннадия Гладкова и голосам Олега Анофриева и Муслима Магомаева. Мы преобразили одного из самых комичных персонажей «Бременских музыкантов»: таким король, вероятно, был до того, как у него появилась своенравная дочь-принцесса.
Дед Мороз, «Когда зажигаются елки»
Один из самых теплых новогодних мультфильмов 1950 года показал нам самого «лампового» из всех Дедов Морозов. А вот ИИ увидел его начинающим волшебником — совсем молодым парнем.
Доктор Айболит, «Доктор Айболит»
Доброго доктора, который придет на помощь и корове, и волчице, и жучку, и червячку, любят дети разных поколений. Но ведь не всегда же он был таким стареньким? Вот вам наша версия доктора Айболита в молодости.
Баба-Яга, «Приключения домовенка»
В этом кукольном мультфильме Баба-Яга хозяйственная и совсем не страшная. Вот какие пироги печет! А так она наверняка выглядела бы, когда еще не была ни бабушкой, ни Ягой.
Шапокляк, «Шапокляк»
Озорная старушка, обожающая пакости, появилась на экранах в 1974 году. Она носила шляпу «шапокляк», строила козни Гене с Чебурашкой и носила в ридикюле крысу Лариску. Интересно, какое прошлое было у этой дамы? Мы представили ее харизматичной женщиной, обожающей быть в центре внимания.
