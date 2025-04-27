Был этот пост, с этими самыми картинками. То есть, даже заново нагрузить ИИ поленились.
Надеюсь, просто редакторы перепостили, потерев комменты. Н.а Машу это непохоже
Мы попросили ИИ перенести 16 мультяшных героев в реальный мир
Старые мультфильмы занимают особое место в нашем сердце. Мы с удовольствием их пересматриваем, подпевая в унисон знакомым с детства песням, и каждый раз переживаем за персонажей. Но что если бы любимые герои вдруг ожили и оказались среди нас? Мы спросили нейросеть, как могли бы выглядеть персонажи нашумевших мультфильмов в реальной жизни.
Используются изображения, созданные с помощью ИИ.
Мальвина — «Приключения Буратино», 1959
Ромашка — «Незнайка на Луне», 1997
Звездочка — «Незнайка на Луне», 1997
Незнайка — «Незнайка на Луне», 1997
Принцесса — «Бременские музыканты», 1969
Атаманша — «Бременские музыканты», 1969
Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978
Папа дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978
Карлсон — «Малыш и Карлсон», 1968
Фрекен Бок — «Карлсон вернулся», 1970
Емеля — «В некотором царстве...», 1957
Царевна — «В некотором царстве...», 1957
Снежная королева — «Снежная королева», 1957
Буратино — «Приключения Буратино», 1959
Иванушка — «Летучий корабль», 1979
Забава — «Летучий корабль», 1979
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Комментарии
Был этот пост, с этими самыми картинками. То есть, даже заново нагрузить ИИ поленились.
Зачем создавать специально ИИшные образы Мальвины и Буратино, если есть непревзойденный фильм с Димой Иосифовым и светлой памяти Таней Проценко. Они, кстати, гораздо удачнее попали в образ, чем их изобразил искусственный разум. Та и фрекен Бок также рисовали с Ф.Раневской, до которой картинке справа как до небес. Кажется, и для снежной королевы была модель какая-то актриса
П.С. Извините за занудство)