Мы попросили ИИ перенести 16 мультяшных героев в реальный мир

Зачем создавать специально ИИшные образы Мальвины и Буратино, если есть непревзойденный фильм с Димой Иосифовым и светлой памяти Таней Проценко. Они, кстати, гораздо удачнее попали в образ, чем их изобразил искусственный разум. Та и фрекен Бок также рисовали с Ф.Раневской, до которой картинке справа как до небес. Кажется, и для снежной королевы была модель какая-то актриса

П.С. Извините за занудство)