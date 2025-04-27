Мы попросили ИИ перенести 16 мультяшных героев в реальный мир

Культура
1 час назад

Старые мультфильмы занимают особое место в нашем сердце. Мы с удовольствием их пересматриваем, подпевая в унисон знакомым с детства песням, и каждый раз переживаем за персонажей. Но что если бы любимые герои вдруг ожили и оказались среди нас? Мы спросили нейросеть, как могли бы выглядеть персонажи нашумевших мультфильмов в реальной жизни.

Используются изображения, созданные с помощью ИИ.

Мальвина — «Приключения Буратино», 1959

Ромашка — «Незнайка на Луне», 1997

Звездочка — «Незнайка на Луне», 1997

Незнайка — «Незнайка на Луне», 1997

Принцесса — «Бременские музыканты», 1969

Атаманша — «Бременские музыканты», 1969

Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978

Папа дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978

Карлсон — «Малыш и Карлсон», 1968

Фрекен Бок — «Карлсон вернулся», 1970

Емеля — «В некотором царстве...», 1957

Царевна — «В некотором царстве...», 1957

Снежная королева — «Снежная королева», 1957

Буратино — «Приключения Буратино», 1959

Иванушка — «Летучий корабль», 1979

Забава — «Летучий корабль», 1979

Комментарии

Уведомления
O_о
14 часов назад

Был этот пост, с этими самыми картинками. То есть, даже заново нагрузить ИИ поленились.
Надеюсь, просто редакторы перепостили, потерев комменты. Н.а Машу это непохоже

-
-
Ответить
Кот Муркот
14 часов назад

Зачем создавать специально ИИшные образы Мальвины и Буратино, если есть непревзойденный фильм с Димой Иосифовым и светлой памяти Таней Проценко. Они, кстати, гораздо удачнее попали в образ, чем их изобразил искусственный разум. Та и фрекен Бок также рисовали с Ф.Раневской, до которой картинке справа как до небес. Кажется, и для снежной королевы была модель какая-то актриса
П.С. Извините за занудство)

-
-
Ответить

Похожее