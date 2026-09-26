15 харизматичных мам и пап, чье чувство юмора греет нас годами
Истории
26.09.2026
Общение с мамой и папой — это как на секунду вернуться в детство. Родители обязательно напомнят, что надо надеть шапку, переспросят, убрано ли дома и выдадут свое коронное: «Зачем покупать? У нас есть еда дома!» Душевные посиделки под аккомпанемент папиных шуток и маминой фирменной шарлотки, пропитанной ароматом корицы и ванили, стоят многого. Порой хватит одного телефонного разговора или забавного казуса, чтобы на сердце стало тепло и уютно.
- Свекровь пришла в гости. А у нас дома — шаром покати. Решила я картошечки пожарить. Почистила, режу, тут встревает муж: «Почему кубиками? Так картошку нельзя жарить». Стоим, спорим. Тут заходит свекровь и выдает: «Не знаешь, как делать — не делай!» Подходит и вдруг вынимает у меня из рук доску с картошкой, передает ее мужу и говорит: «Дорогой наш и любимый, сделай картошечку так, как надо! У тебя она отлично получается!» Так филигранно пожурить может только она! Сидели с ней на балконе, наслаждались последними солнечными деньками, потом пошли есть «правильную» картошку.
ADME
- Мама приехала к нам в гости. Привезла с дачи всякие заготовки на зиму. Сидим вечером, думаем, что на ужин будем, решили пока чай попить да сериал посмотреть. И тут мама так протяжно спрашивает: «Ну когда уже курьер приедет?» Я говорю, мол, какой курьер. Мама сразу включилась: «Как? Мы разве пиццу не заказывали?» Отвечаю, что нет. А она так весело: «Ну так закажи!» Намекнула, как говорится. Нет, чтобы прямо сказать, все через шутки. Соскучилась за месяц в деревне по доставке. Там с этим труднее, выбор меньше.
ADME
«Мой парень попросил красный световой меч из „Звездных войн“. Мой папа смастерил его сам. Обожаю свою семью»
- У метро мужчина лет сорока вышел под мелкий дождь в одной рубашке. Из машины отец ему кричит: «Куртку возьми». Тот: «Пап, мне сорок шесть лет». Отец: «И что? Дождь об этом знает?» Мужик вернулся за курткой. Я посмеялся. Через полчаса мама написала: «У вас там дождь вроде, зонт взял?» Мне 35. У родителей дети, похоже, вообще не взрослеют.
maksim_surkov_rrr
- Отправила родителей на отдых. Взяла им тур в санаторий. Оба сразу: «Ты чего нас сразу со счетов списала? Мы, может, на дискотеки ходить хотим?» Говорю, мол, там как раз дискотеки чуть не каждый день, зажигайте! А отдохнуть надо качественно, восстановиться, процедуры принимать, в лесочке прогуливаться. Пишу им в первый день: «Как дела? Как номер?» Так мама скидывает мне фотку и сообщение: «Чуть тесновато, а так уютно, спасибо, дочь!» На фотке скворечник... Такие вот птицы.
ADME
«Все родственники мира создают чаты: „семья“, „семейный“, „родня“ и т.д. Тем временем, мой папа назвал чат по-своему»
annashegravina
- Мой папа, если куда-то идет, то на вопрос мамы неизменно отвечает: «Я ухожу навсегда, возможно, до обеда». А вот если мама ушла, то папа непременно говорит: «Она ушла, исчезло вдохновение, и три рубля — возможно, на такси».
rinegudova
- Приехала навестить родителей. Пошли с папой закупиться в магазин. Он взял два одинаковых сырка, потом один из них поменял на другой вкус. Звонит маме: «Тебе сырок со сгущенкой или с шоколадом? ... Помню, конечно, просто уточняю». Сбросил звонок и взял каждого по два. Я даже засмеялась: «Какой она сказала взять?» Папа ответил: «Со сгущенкой, но мы уже 28 лет женаты, Кать, я же знаю, что мнение может кардинально измениться». На всякий случай взял еще два вкуса: ванильный и малиновый.
ADME
«Раз в год мой отец занимается садом»
Прекрасное место, судя по всему
За кустом можно сделать подсветку и пугаться по ночам)
Ответить
- В детстве просыпаемся с двоюродными братьями и сестрами в новогоднюю ночь оттого, что в соседней комнате мама и ее сестра с мужьями разыгрывают спектакль «Снегуркина школа». В масках, с выражением, по ролям. Никогда так не смеялись!
Ольга Безрукова / Dzen
- Сестра маленькая. Ей 7. Так получилось, что на день рождения мы ей подарили 7 подарков. Попрятали по дому и написали записки, чтобы она сама их нашла. Засчитали торт, какие-то покупки к школе, которые доставили примерно в это время. А скоро мамин день рождения, она пошутила, мол, готовьтесь прятать 46 подарков! Мы посмеялись, а я подумала, что в каждой шутке ведь только доля шутки. В общем накупили мы всякой мелочи: блокноты, шампуни, маски, платочки, вкусности, аксессуары, и поздравили маму с днем рождения. А она чуть не плача от счастья: «Девочки, да можно было и 10! Четыре плюс шесть ведь десять получается».
ADME
«Родители дали мне подарок в университет. Все деньги, которые мама нашла в карманах моей одежды, пока стирала ее»
- Мне лет 14, середина сентября, тепло, солнечно и бесконечно радостно на душе от того, что сестра ровесница приехала в гости. Жили мы в частном доме. А вечером планировалась школьная дискотека, но чтобы на нее пойти, мне нужно было убраться дома. Мы с сестрой, не долго думая, проснулись засветло, и давай намывать дом. Спросили, можно ли пойти на дискотеку. Мама на полном серьезе произнесла: «Во дворе стоит грузовая машина с картошкой, думала на выходных переберем вместе, но раз весь день у вас свободен, можете перебрать, а потом на дискотеку идти». Папа засмеялся, но промолчал. Они уехали на работу. А мы действительно все перебрали! Отмылись и бегом на дискотеку, устали, конечно! 2 часа из колонок разносились Иванушки, про кукл Маш и Саш. Дома мама спросила: «Что как танцы? На выходные ничего не планируйте, картошку будем перебирать». Оказывается, мама просто пошутила.
karim_karina
«Это новый уровень. Сестра прислала мне фото папиных „беспроводных“ наушников»
- Попросила как-то мамуленьку подарить мне на Новый год сладкий подарок, как в детстве. Думала, ну, небольшой такой будет. А там килограммов 6 шоколада всех видов! Она мне потом рассказала, что начала его собирать загодя, постоянно пополняла, вот и получился такой гигант.
- Как-то папа сказал, что нельзя стричь ногти вечером... Всю жизнь так делала, года три назад переспросила, а он сказал, что пошутил тогда.
d.yedlova
- Недавно испекла печенье к чаю, родители как раз приехали навестить. И тут мой папа говорит: «Дочь, надеюсь ты соду не забыла?» Прошло уже лет 20, а он все не может мне забыть тот кулинарный дебют. Дело в том, что когда я училась готовить, часто звонила маме и спрашивала совета. Как-то звоню, мол, в печенье сколько соды класть. Мама ответила: «Столовую ложку». Отчетливо помню! Оказалось, что надо было всего пол чайной ложки. Тогда печенье папа доедал со сгущенкой, чтобы перебить его неповторимый вкус. Я до сих пор уверена, что они специально это затеяли, чтобы хихикать надо мной.
ADME
«Мой папа очень любит читать, поэтому я подарила ему электронную книгу. Он использует его как закладку для своих обычных бумажных книг...»
- Когда мне было лет 13, мама впервые купила специальные тряпки для мытья и уборки разных поверхностей в магазине. Я пошутила: «Мам, мы что теперь, богатые?» Почему-то мы обе решили, что это невероятно смешно!
catcat3371
- Мама недавно заказала такси. Приехала машина с детским креслом. Водитель спрашивает: «Вы, кажется, с ребенком собирались ехать?» Моя мама — великолепная женщина, показала на меня пальцем и говорит: «Ага, вот эта девчуля со мной!» Я хотела сквозь землю провалиться, а водитель как засмеется — у самого две взрослые дочери. Так вот они всю дорогу разговаривали о том, что для них мы все такие же карапузы, которым хочется одеть шапку и отправить делать домашнее задание. Я обычно в такси вообще разговоров не завожу, ставлю водителю 5 звезд, если он просто тихо и спокойно довозит до адреса. Но с мамой, конечно, все по-другому. Она разговаривает со всеми будто со старыми знакомыми. Чувствую себя как в детстве, когда ждала, пока она договорит с соседкой или подружкой, которую случайно встретила.
ADME
- Звонит папа: «Приезжайте сегодня с мужем после работы на дачу картошку копать». Ну офигеть! Едем угрюмые, не откажешь, а тут еще до ночи возиться. Заходим в калитку, и у меня падает челюсть. Мой батя уже все перекопал, стоит, жарит шашлык и говорит: «Садитесь, есть будем. Сюрприз».
ADME
В каждой семье есть свои чудачества и шутки, порой понятные только вам. В этом и есть вся соль, не так ли?
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 светлых историй о том, как люди нашли свою любовь в отпуске
Истории
26.08.2026
19 историй о работниках завода, где сквозь шум станков рождается человеческая поддержка и душевное тепло
Истории
25.08.2026
20+ поездок на такси, которые наполнили багажник свежими байками и подарили доброе настроение
Истории
06.08.2026
27 уютных зарисовок из провинции, где время течет медленно, а счастье живет рядом
Истории
11.08.2026
17 историй о справедливом финале, где главную роль сыграли простые слова и поступки
Истории
13.07.2026
19 искренних историй о семейных традициях, которые превращают обычные будни в доброе кино
Истории
06.04.2026
18 душевных историй о семьях, где каждый день — как новый эпизод сериала
Истории
08.04.2026
20+ светлых историй о людях, которые дарят свою любовь и тепло неродным детям
Добро
11.08.2026
20+ человек, которые убедились: даже простой вызов мастера на дом без приключений не обходится
Истории
26.08.2026
20+ историй о деревенской жизни, от которых тепло, как у бабушки в объятиях
Истории
25.08.2026
19 историй и фото об отдыхе на природе, пропитанных ароматами леса и щебетанием птиц
Истории
17.09.2026
Я продавала ненужные вещи в интернете, и теперь у меня жизненных историй хватит на сборник анекдотов
Авторские колонки
24.08.2026