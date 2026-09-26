15 харизматичных мам и пап, чье чувство юмора греет нас годами

Общение с мамой и папой — это как на секунду вернуться в детство. Родители обязательно напомнят, что надо надеть шапку, переспросят, убрано ли дома и выдадут свое коронное: «Зачем покупать? У нас есть еда дома!» Душевные посиделки под аккомпанемент папиных шуток и маминой фирменной шарлотки, пропитанной ароматом корицы и ванили, стоят многого. Порой хватит одного телефонного разговора или забавного казуса, чтобы на сердце стало тепло и уютно.