12 домов и квартир, пропитанных запахом шарлотки и осенним настроением

Осенью хочется укрыться мягким пледом в своем доме или квартире и напитать душу солнечными историями, чтобы добавить в будни уюта. Вкусный чай с лимоном на тихом балконе, аромат горячей шарлотки из свежих яблок на светлой кухне, мурчание кота в глубоком кресле и добрый фильм по ТВ — рецепт отдыха у каждого свой. Но всех нас объединяет желание возвращаться в свой дом, где теплым светом горят гирлянды и ждут на ужин родные люди и пушистые и не очень питомцы.

Всего лишь небольшой диско-шар — и вот уже серый осенний день превращается в праздник. Солнечные зайчики всегда добавляют уюта

У нас вся детская комната забита игрушками, наш кот тоже имеет свой отдельный уголок в квартире, который можно считать кошачьим раем. Вроде всем всего хватает, бери не хочу, но нет. Дочь не интересуют никакие игрушки, а коту лишь бы побегать из комнаты в комнату и больше ничего не надо. Ну еще в лучшем случае дочь будет сидеть на диване и гладить кота, вот и все развлечения. Но стоило мне повесить в спальне ловец снов, как сразу нашлись его фанаты. Я не знаю, что они в нем нашли, но залипать могут часами. Кот пытается поймать, дочь пытается понять, что это за штука, поэтому уже второй день они из спальни не выходят. Вот что нужно для счастья, а я все игрушки интересные покупаю и думаю, чем их еще можно занять. © Мамдаринка / VK

Кресло может быть любой формы, даже восьмиугольником! А эта плюшевая связка бананов покорила не только свою хозяйку, но и меня

А мне однажды посоветовали выходить из зоны комфорта и менять свою жизнь. Причем желательно делать это всей семьей (совместные походы в кино, кафе, на природу). Мы страшные домоседы, поэтому такие мероприятия и являются для нас этим выходом. Рассказала об этом мужу, он говорит: «Ты права, надо срочно что-то менять!» Затем встал и пересел из своего любимого кресла в другое, стоящее рядом. «Вот так-то намного лучше!» — подытожил он. © Мамдаринка / VK Mefody Domovoy только что Выйти из зоны комфорта советуют те, кто в этой зоне находится.

Наверное, чтобы другие им не мешали.

А кто мне расскажет, как в эту зону попасть? Ответить

Конечно, о такой мансарде нам остается только мечтать, но вы только представьте, как здорово там пить чай, пока дождь стучит по крыше!

© letsgetsomeshoess / Reddit ElenaLev только что Несколько рябит в глазах. Я бы поменяла ковер на однотонный , вполне возможно фисташкового цвета. Или оливкового. Типа, зеленое покрытие...

А в остальном - уголок природы , не выходя из дома. Ответить

Никогда не любила комнатные цветы, хотя у моей мамы их было очень много. Муж тоже как-то не особо хотел покупать эти «пылесборники», говорил, что у нас и так забот предостаточно. Еще и шутил, что только пенсионерки обставляют все вокруг горшками с растениями. Но все поменялось, когда мы переехали в другую квартиру. Там и места больше, и воздух не такой из-за дороги рядом. Купили один цветок, затем второй, третий... Сейчас уже вся квартира в растениях. Спрашиваю недавно у мужа: «Ну что, теперь мы с тобой пенсионеры?» На что он отвечает: «Теперь мы по-настоящему взрослые мужчина и женщина! Такую ответственность на себя взяли! Эти комнатные цветы как маленькие дети, за ними глаз да глаз нужен!» © Мамдаринка / VK

Даже самую обыкновенную кухню можно преобразить в картинку как из интернета. И опять же — диско-шар, ой, диско-гриб!

ireenkiwi Mefody Domovoy только что Сначала подумал, что диско гриб это красный абажур в виде шляпки гриба, который свисает с потолка.

И только потом разглядел серенький гриб на белой скатерти на столе. Ответить

Чувствую себя очень странно, когда у кого-то дома в гостях вижу линолеум, который схож с тем, что у меня в школе или университете. Хоть и понимаю, что это просто линолеум, и он никак не привязан к месту, но чувство уюта сразу теряется. Но еще большее удивление у меня было, когда я увидела свой линолеум в чужом лифте! Сразу захотелось прямо там снять верхнюю одежду и обувь. © Подслушано / Telegram

Когда мы говорим «ковер», то представляется бабушкин ковер на стене, по которому мы водили пальцем, когда не могли уснуть. Но только гляньте на эту прелесть!

© Smallbutalsomedium / Reddit Mefody Domovoy только что У меня одна знакомая бабушка однажды купила моющий пылесос и пропылесосила ковер.

Но ее никто не предупредил, что ковёр после этого надо высушить.

Он намок, а она не заметила, свернула его и поставила в угол, а он заплесневел.

Она очень сильно ругалась, что больше никогда не будет пользоваться моющим пылесосом. Ответить

Приехали в село к бабуле в гости. Сыну 4, все в новинку. Заходим в дом, показываю: это печка, тут ты спать будешь, вот и бабулина комната. Глядь, а у него глаза по пять копеек. Тянет меня за кофту вниз, шепчет, а сам на бабушку странно косится: «Мама, я должен тебе что-то сказать. Наша бабушка по стенам ходить умеет? У нее ковер на стене висит!» © Карамель / VK Сергей Дроздов только что А ведь кто-то, когда-то сказал своему ребёнку ДА, вот так и родилась Баба-Яга. Ответить

Как все же украшают интерьер комнатные растения, особенно если дать им волю и пустить по потолку

marishavetrova Галина Михина только что Была в квартире, где мать ботаник и фанатеет по папоротникам.

Папоротники с длинными листьями превратили кухню в беседку.

Благо, что у них плита электрическая Ответить

Мне 22. Впервые живу одна — сняла квартиру, все сама. Первую неделю было круто: хочу — ем в 11 вечера, хочу — смотрю сериал до трех. Свобода! На второй неделе я поняла, что разговариваю с растением. Не «привет, цветочек», а реально рассказываю ему, как прошел день. Подробно. Он фикус, ему лет пять, наверное, зовут теперь Федор. Федор молчит, но слушает — листьями не трясет, и на том спасибо. Маме не рассказываю. Она скажет «приезжай домой». А мне нравится. Просто нас теперь двое — я и Федор. © Карамель / VK Тамара Коростелева только что Они живые, они понимают. Ответить

Когда наконец-то живешь в доме с балконом, хочется все время проводить там. Причем всем членам семьи одновременно, особенно пушистым

© TastingTheKoolaid / Reddit Mefody Domovoy только что Ну не знаю.

У меня застекленная лоджия, раньше я там курил.

Сейчас курить бросил, уже года 3-4 назад, теперь только иногда выхожу во двор посмотреть, или на солнце погреться.

Ну еще сушу белье на раскладной сушилке и храню банки и коробки от крупных покупок.

А больше мне на балконе делать нечего. Ответить

Несколько лет назад мои родители подарили мне старенькую однокомнатную квартиру. Это был лучший день в моей жизни, я не могла в это поверить! У меня было свое собственное гнездышко! Только пару недель назад закончила делать там ремонт, все с нуля, все почти сама, с помощью папы и дедушки. Создала у себя максимальный уют, который только возможно. Вышла на лестничную клетку, болтаю с соседкой, захожу назад спустя пять минут, а дверь в квартиру была открыта все это время. Вижу у себя на диване кошку этой соседки, она разлеглась, чувствует себя лучше всех на свете! Значит, у меня реально уютно! © Не все поймут / VK Ver Gal только что Или на месте лежания кошки просто находится точка пересечения меридиана с параллелью, у людей негативно влияет на здоровье, а вот кошачьи обожают Ответить

Для тех, кто хочет малыми силами добавить уюта в свое жилище, у меня всего два слова — свет и текстиль

martynsasha Elenaki Kavardaki только что В фильмах таким светом обозначают бордель Ответить

У меня самый лучший парень в мире. Он романтик по натуре, но происходит это как-то выборочно. Пару месяцев живем в полной бытовухе, а потом внезапно устраивает мне какое-то невероятное свидание. Или предлагает вместе попробовать что-то необычное, вроде парного урока танго. Я так обожаю эти его порывы. Помню, в январе был отвратительный день. Начальник накричал, зарплату задержали, еще и в транспорте все ноги оттоптали. Пришла домой в ужасном настроении, а парень сделал из гостиной уютный уголок. Кругом пледы, подушки, гирлянды висят. На столе еда и напитки, а он говорит: «Усаживайся, будем Гарри Поттера пересматривать». Где только таких идеальных делают! © Карамель / VK Мохнопопая егоза только что А парень хоть работает? Ответить

Сегодня решила никуда не торопиться. Немного поработала, потом сделала кофе и просто осталась дома. За окном темнеет, на столе опять лежат вещи, которые я обещала убрать еще вчера, а кошка Мэй, кажется, считает этот беспорядок частью интерьера. И знаете... мне так даже нравится. Потому что уют — это не только идеальная квартира и красиво разложенные вещи. Это когда можно просто выдохнуть и почувствовать себя дома. voronrsovaalina

У меня есть чудеснейшая подруга. Живет в Москве в небольшой однушке, переделанной под студию, с окнами на парк. У нее всегда чисто, тепло, уютно и пахнет вкусной едой. Ты можешь прийти к ней в любое время с любой проблемой. Она даст тебе мягкий плед, нальет чаю и посадит тебе на колени своего черного кота, потом начнет готовить вкусняшки, попутно отвлекая тебя разговорами. Приходя к ней, попадаешь в очаровательную параллельную вселенную, где все хорошо, и есть только чай с мятой, свежие булочки, мурчащий кот и шелест листьев за окном. © Подслушано / Telegram

Даже такое небольшое пространство под лестницей можно зауютить приятным диванчиком, чтоб сидеть на нем с ногами и увлекательной книжкой

Купили двухэтажный дом, а в нем под лестницей нелепая ниша с разным хламом. Свекровь предлагала зашить ее досками: «Все равно место бесполезное». Приезжаем осенью, а наша дочка куда-то исчезла. Заглянула под лестницу и чуть дар речи не потеряла. Там дочка весь хлам убрала, а за ним обнаружилась дверь. Теперь в этой кладовке у нас комната семейного чтения. Поставили полки, светильник, уютный диван, украсили все это дело гирляндами и кайфуем. ADME

Для любителей модного «дофаминового» интерьера нет никаких преград: все, что радует глаз и сердце, может и должно быть на виду

Бабушке в этом году 79. Она живет одна, я езжу раз в неделю — убраться, продукты привезти, просто поговорить. Приехала к ней, она открывает дверь и сразу говорит: «Я тебя ждала, пирог испекла». Захожу — на столе пирог с яблоками, чай уже заварен, две чашки стоят. Она это все приготовила до моего приезда. Мы сидели, пили чай, она рассказывала что-то про соседку, я слушала и думала: вот она сидит напротив меня, маленькая, в халате, с этим своим пирогом, и для нее это просто воскресенье. А я потом еду домой и понимаю, что эти воскресенья — лучшее, что у меня есть. Не знаю, как ей это объяснить. © Карамель / VK Mefody Domovoy только что А зачем ей это отдельно объяснять?

Я думаю, она и сама это понимает. Ответить

С котом уютнее любое жилище, но если у пушистого еще и безопасный доступ к окну есть — цены нет такому месту

Переехал в новую квартиру, естественно, первым делом начались ремонты. В капитальном ремонте я не нуждался, но вот маленькие недочеты и свои новшества поделать все-таки нужно было. На второй день моего стучания на пороге появилась соседка сверху с просьбой быть потише, мол, у нее дочка спит. Ну я все понимаю, так что в обед старался не шуметь. Спустя месяц, когда с ремонтом было покончено, я наконец-то забрал у родителей своего кота. Стою возле подъезда, в переноске кот, с соседом беседу веду, и тут выходит на прогулку эта соседка сверху, видит у меня кошачью переноску и выдает: «Ой, а это котик у вас? А он гулять во дворе будет? Да? Как здорово, будет моей Доченьке не скучно!» и уходит. Только тогда я узнал от соседа, что целый месяц я берег сон ее кошки с гордым именем Дочка. © Не все поймут / VK