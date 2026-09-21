17 светлых историй из автобусов и маршруток, которые случаются между остановками и запоминаются навсегда
Истории
21.09.2026
Автобусы и маршрутки — такая же привычная деталь наших будней, как утренний будильник или поиски ключей в кармане. Казалось бы, в них мы просто добираемся из пункта А в пункт Б.
Однако за запотевшими окнами под мерный шум двигателя каждый день разворачиваются сотни маленьких историй, которые потом так приятно вспомнить за чашкой теплого чая.
- Дней 5 назад я потерял бумажник: там были документы, деньги, карточки, фотография кота— все, что мне дорого. Я написал объявления в газету, в соцсеть, обклеил все остановки, но результата ноль. Два дня назад в маршрутке нахожу телефон. Новый, в чехле. Я — человек честный, сразу стал обзванивать номера того человека, позвонил маме его, договорился с ним о встрече. Приезжаю, отдаю телефон, он радостный такой, мол, еще остались честные люди. Я отвечаю, что сам недавно бумажник потерял, поэтому знаю, каково это... И тут этот парень достает из кармана мой бумажник и спрашивает, не мой ли. Я оторопел. Говорю: «Если там фото кота, то мой». Открываю, а там фота кота! Вы не представляете, как мы были удивлены. Все деньги, карточки были на месте. Теперь дружим с этим парнем.
- Еду в маршрутке. Народу полно, прижало меня к какому-то симпатичному парню, до поручня не дотянусь. Стоящая напротив девушка, видно, его жена, фыркает: «Ну ты ее обними еще!» — и бочком-бочком протискивается ко мне. А потом сходу как выдаст стоящему рядом пассажиру: «Так, ты вот сверху можешь держаться, а девушка уже чуть не в воздухе висит. А ну-ка, подвинься, пожалуйста!» Я смогла ухватиться за поручень, поблагодарила ее. А она: «Ой, вставай рядом со мной! Тут посвободнее!» Короче, это история о том, как я познакомилась в набитой маршрутке с лучшей подругой.
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- Утром еду в переполненной маршрутке, лица у всех невыспавшиеся и угрюмые — середина рабочей недели. Пожилая женщина, стоявшая рядом, говорит: «По вам кто-то ползет». Все шарахаются подальше от меня. Краем глаза замечаю на плече разноцветную, на мой взгляд, милую и шикарную гусеницу. Беру ее в ладошку со словами: «Это мой друг Арчибальд, мы с ним едем к моей теще на чай с вареньем». Хмурая обстановка в салоне начала меняться, когда пассажиры заулыбались. Арчибальда я выпустил в травку на своей остановке.
Хозяин, ну когда уже приедем?
- Ехала в маршрутке. Листала свои неудачные фотки на телефоне. Услышала, как кто-то засмеялся. Оказалось, что возле меня стоял парень и тоже смотрел эти фото. Я немного расстроилась, тогда парень, заметив это, сказал мне: «Не переживай. У меня еще хуже», достал телефон и начал показывать свои неудачные фотки. Так мы ехали всю дорогу и хохотали. Давно я так не веселилась.
- Зашла в автобус уставшая после тяжелой смены. Свободных мест нет, стою, держусь за поручень и тихо мурлычу себе под нос какую-то романтичную мелодию из радио. Вдруг сзади меня кто-то начинает подпевать идеальным вторым голосом. Оборачиваюсь — сидит суровый дядька в рабочей куртке с гаечными ключами из кармана. Мы допели куплет до конца, весь автобус зааплодировал, а партийный баритон улыбнулся и уступил мне место: «За прекрасный дуэт, мадам. Второму голосу полагается отдых».
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- У моей лучшей подруги скоро свадьба. Ехала в маршрутке и начала представлять свою речь подружки невесты и слегка увлеклась. Ну как — слегка... Со стороны это выглядело так: сидит девушка в маршрутке, смотрит в глухое окно, без звука, но очень эмоционально, шевелит губами, а из глаз катятся слезы, и все это сопровождается улыбкой. Очнулась я только, когда минут через 10 мужчина, сидящий напротив, спросил, все ли у меня хорошо. Косилась на меня вся маршрутка.
- Как-то раз я на каблуках, в платье и с пакетом с контейнерами из-под обеда вплываю в маршрутку. Не успеваю сесть и со всеми своими вещами по инерции мчусь по проходу и упираюсь головой парню в живот. Поднимаю голову, а он: «Я обязан теперь на вас жениться!» Плошки мои по всему салону, лук на дне авоськи, все вокруг рассыпалось. Вот так вляпалась!
Ну очень дружелюбная маршрутка
- Сегодня утром ехала в автобусе, полный был ребятишек лет 10-12. И вот у них было занятие, которое меня поразило: каждый держал в руках кубик Рубика, и они соревновались, кто быстрее соберет. Смеялись, радовались. Не гаджеты, а старый добрый кубик Рубика! Я даже почувствовала гордость за новое поколение. А потом они достали свои телефоны...
- Однажды ехала автобусом из Питера в Москву. Ночь уже была, холод в салоне. Я растянулась на двух сиденьях, потому что ехала одна, но замерзала так, что уснуть не могла. И тут внезапно сверху что-то теплое на меня опустилось, и я моментально уснула.
Утром просыпаюсь и вижу, что мужчина, сидевший позади, укрыл меня своей курткой. Сам он остался сидеть в одной футболке. Прошло уже несколько лет с тех пор, но то тепло я до сих пор помню.
- Недавно была такая ситуация. Еду я в маршрутке, как обычно, и тут входит она... Брюнетка с нереально голубыми глазами, губки чуть вздутые, загляденье. Автобус, как всегда, набит, а она прямо ко мне, к моему сиденью, пробирается. И вот мы смотрим друг на друга... Ну, знаете, как в кино. Две остановки проезжаем, и я понимаю, что ей скоро выходить. Думаю, вот оно, надо действовать! Спрашиваю ее номер телефона. Она берет мой телефон, что-то там быстренько печатает. Прихожу домой, думаю, думаю, как бы ей позвонить, и решаюсь набрать. И тут выясняется, что это номер салона красоты.
- Мы с подругой едем в маршрутке, а там музыка так громко играет, что своих мыслей не слышно. Наступает наша остановка, и подруга кричит водителю: «На такой-то остановите!» Он спрашивает, все ли выходят на этой остановке, но его почти не слышно. Моя подруга и какая-то девушка хором говорят: «Выходят!» Но водила не слышит, опять спрашивает, кто-нибудь выходит или нет. Я тут не выдержала и кричу: «Все выходят!» Водитель аж оборачивается и спрашивает: «Что, вообще все?!» Я ему так радостно отвечаю: «А то!» А в это время женщина, сидящая рядом с подругой, с удивленно-грустным лицом обращается к мужу: «Но я же не хочу выходить на этой остановке...»
Целый день бегала за Колобком, теперь домой еду
- Еду в маршрутке. Напротив меня парень в наушниках громко отчитывается по видеозвонку своей девушке: «Я еду в автобусе. Вот, смотри!» И в круговом обзоре разворачивает экран на пассажиров. Пассажиры съеживаются. Я улыбаюсь, даже рефлекторно машу рукой. Тут парень спохватывается: «Она не со мной!» А потом в каком-то отчаянии обращает ко мне погасший экран: «Она мне теперь никогда не поверит, что я ехал в этом автобусе не с вами...»
- Это случилось, когда я училась курсе на четвертом. Еду утром на пары, стоя. Держусь за поручень у водительского кресла. Он резко тормозит, меня по инерции разворачивает, и я сажусь аккурат в ведро с яйцами, которое поставила там бабулька, возвращавшаяся домой с фермерского рынка. Хорошо, что на ведре был пакет, и я не запачкалась. Но яйца придавила.
volodcovici
- Еду в маршрутке в начале сентября, салон забит. Молодой парень с трудом открывает заклинившую форточку, чтобы запустить немного воздуха. И тут с заднего сиденья раздается строгий голос женщины: «Закройте! Мне дует!» Парень вздыхает и закрывает. На следующей остановке заходит дедуля с огромным веером, садится напротив женщины, разворачивает его и начинает энергично обмахиваться, пуская поток воздуха ровно ей в лицо. На наш немой вопрос дед мигнул: «А мне не дует, мне комфортно!»
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Водитель школьного автобуса спросил у каждого ребенка, что бы он хотел получить в подарок на Рождество, и купил подарок каждому
- Ехала как-то в непогоду в час пик в битком набитой маршрутке. Стою в неведомой позе, руки отваливаются из-за двух тяжелых сумок. Передо мной сидит молодой человек. Видя мои мучения в давке на ходу, обращается ко мне заботливым таким тоном: «Девушка, вам, наверное тяжело с такой тяжестью в руках стоять?» Я подумала, вот оно как, не перевелись еще рыцари, радостно киваю. А он ласково: «А вы поставьте сумки на пол».
- Каждый день в одно и то же время еду в маршрутке. Всегда почти одни и те же лица. Вчера одна из «постоянных» пассажирок неожиданно и очень громко сказала: «Люди, вы же каждый день друг друга видите! Неужели вы не хотели ни разу завести диалог?! Вы же всю жизнь так ездить будете. Молча». После этого восклицания один мужик произнес: «И правда, что мы как не родные?» В итоге все перезнакомились друг с другом, получилась веселая беседа. Теперь езжу на работу с удовольствием. Захожу, со мной здороваются, общаются. Как настоящий коллектив, хоть и в маршрутке.
Я утром хочу одного - чтоб меня не трогали, пока организм сам не проснется. Это происходит примерно через час после восхода солнца, т.е. сейчас примерно полвосьмого утра, а зимой - в начале девятого (в Минске так вообще в десятом часу утра). И эти радостные смол-токи по дороге домой - это прям серпом по яйцам неварёным...
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- Утро. Еду в автобусе на работу на дополнительном рейсе, автобус маленький, как маршрутка. Подъезжаем к светофору — очередь из машин. Справа — кафе быстрого питания. Водитель, чтобы не стоять на светофоре, сворачивает на окно заказов. Голос мужчины с заднего сиденья: «Все подумали, что заказывать будут?» Дальше минуты две все смеялись.
Мы точно знаем, что обычный денек может подбросить парочку неожиданных ситуаций:
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