17 светлых историй из автобусов и маршруток, которые случаются между остановками и запоминаются навсегда

Автобусы и маршрутки — такая же привычная деталь наших будней, как утренний будильник или поиски ключей в кармане. Казалось бы, в них мы просто добираемся из пункта А в пункт Б.

Однако за запотевшими окнами под мерный шум двигателя каждый день разворачиваются сотни маленьких историй, которые потом так приятно вспомнить за чашкой теплого чая.

