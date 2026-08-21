20+ историй из тренажерок и бассейнов, пропитанных запахом новеньких ковриков и эхом прыжков в воду
Поход на фитнес или в бассейн — это не только физическая нагрузка, но и маленькие радости, из которых складывается хорошее настроение. Иногда обычная тренировка превращается в целую историю, которую потом с улыбкой пересказываешь друзьям. Кто-то выпархивает в новом купальнике из бассейна в надежде произвести фурор, а получает совсем другую реакцию, а у кого-то случайный диалог у раздевалки в тренажерке оборачивается настоящей жизненной историей. Именно такие случаи и превращают активный отдых в череду светлых воспоминаний.
- Купила крутые черные лосины для фитнеса. На бедрах у них широкие вставки из бежевой сетки, которые должны сливаться с кожей. Приседаю со штангой, чувствую себя богиней. Вдруг замечаю, что парни вокруг странно замерли. Тренер подбегает и шепчет: «Маша, у тебя штаны порвались, прямо огромные дыры на ногах!» Оказалось, издалека эта тонкая телесная сетка вообще не видна. Выглядело так, будто на мне лохмотья. Теперь надеваю их только на растяжку.
- Моя девушка записалась в тренажерку. На первом занятии тренер предложил каждой выбрать комфортный вес гантелей. Одна женщина взяла себе гантели по 3,5 кг. Тренер поинтересовался, мол, не тяжело ли будет? Женщина улыбнулась и выдала: «Нет, мы с мужем сами дом строили. Я привыкла ему кирпичи подавать».
Во время студенчества я занималась пошивом постельного белья. И по точкам продажи разносила его потом на руках перед собой по несколько комплектов. А комплект может весить от 1,5 до 3 кг. Смотря какая ткань и размер. В течение нескольких лет были такие "тренировки", и сумки тягала, что лошади оборачивались. 😂В группе в институте у меня были одни парни. Так они со мной даже не садились за стол на руках в армреслинг потягаться! У меня руки не были раскачанными, но как железяки у трактора-попрошайки впереди! 🤦😂 Один только парень мог на руках победить, но он был с села, привычный к крестьянской работе с детства.
Деревенский кот неплохо подкачался к лету. Наверное всю весну за мышами гонялся
- У нас в зале фонтанчики с водой. Однажды я раз 5 шла к фонтанчику и один парень именно в это же время тоже к нему шел. На полпути он останавливался, ждал пока я попью и потом сам пил. С четвертого раза я это заметила, попыталась пропустить, но он уступил. На пятый я уже громко рассмеялась.
- Решили с подругой записаться на пару в бассейн. В первый же день пересеклись там с двумя красавцами. У подруги сразу идея фикс: «Мы должны с ними закрутить роман!» Ну, мысль-то дельная, но как же это сделать? Подружка выдумала, что стоит сказать им, что одна из нас не умеет плавать, мол, научите. И знаете, что произошло? Больше мы этих парней не встретили! Мы чуть ли не каждый день в бассейн приходили, высматривали их, но их и след простыл.
- Купила моднючий купальник цвета топленого молока для бассейна. В таком только по подиуму ходить! Поплавала, выхожу. Смотрю, а люди не отводят от меня глаз. Ну звезда! И тут из воды вылетает подруга с глазами по пять копеек, хватает меня за руку и шепчет: «Ты чего?! У тебя цвет купальника точь-в-точь совпадает с цветом тела. Ты понимаешь, о чем люди подумали?» Конечно, я поняла. С тех пор ношу только яркие, контрастные купальники. Бежевый отправился в шкаф.
Такие забавные фены в одном из бассейнов в Германии. Они двигаются по полозьями вверх и вниз. Не очень удобно, конечно, но, зато все рабочие
- Эта история произошла со мной не так давно. Заказала себе стильный топик с необычным вырезом для фитнеса. Захожу в раздевалку, чувствую — все девочки как-то на меня посматривают. Пошла делать упражнения. Уборщица крутится рядом, мнется. А потом подходит и выдает: "Девушка, вы топик задом наперед надели. Я видела девочек в таких — передняя часть должна быть закрыта, а спина открытая. Так и удобнее тренироваться, и вырез по-другому смотрится. Вот это, я вам скажу, было открытие так открытие.
- У меня тоже был курьезный случай в спортзале. Я свою бутылку везде с собой таскала и ставила рядом, а какая-то девушка подошла, взяла мою бутылку и попила из нее. Еще так посмотрела на меня косо! Потом ее подруга сказала, вот, мол, твоя вода, и показала на ее полупустую бутылку. Короче, она быстренько ретировалась, а бутылку с водой я выбросила.
- Мой муж — кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. Как-то он пришел на тренировку. На низких стойках лежала 120-килограммовая штанга, кто-то за собой не убрал. Муж снял замки, снял по одному блину. И тут в зал зашел владелец помещения. Тренер подошел к нему, они стали о чем-то энергично беседовать — как раз около той самой стойки. Муж решил проявить деликатность, не мешать им и продолжил снимать блины. С одной стороны штанги...
Штанге вскорости надоела его недальновидность и она плавно съехала на другую сторону, раскидав все остававшиеся на ней блины. Ну вот как взрослый опытный мужик мог так затупить? Разве если только там ходил кто-то в купальнике с пуш-апом.
То есть кмс по тяжёлой атлетике не знает последовательность разгрузки штанги? Занятно! 🤔👀
Умельцы переоборудовали этот гараж под тренажерный зал. Ну красота же?
Зелененький для красоты висит, или в зале трехметровые атлеты тренируются? На нём вроде 75 фунтов написано, подпрыгнуть и сдернуть опасно.
- Купила ярко-оранжевую цвета спелого мандарина шапочку для бассейна. Плыву кролем по своей дорожке, довольная собой. Тут сосед справа резко свернул прямо ко мне и начал тыкать рукой мне в макушку. Я вынырнула. А он такой: «Ой, а я принял вас за буек! Без очков совсем ничего не вижу. Извините, пожалуйста». И тут до меня дошло, что цвет шапочки точно такой же, как у буйка-разделителя дорожек. Теперь плаваю четко по центру дорожки, подальше от каната, Чтобы никто не «пришвартовался».
- Как-то после подхода беру бутылку. Выпиваю махом где-то пол-литра. И тут вижу: стоит перед мной пацанчик, новенький явно. И таким жалобным голоском говорит: «Это моя водичка». Блин, как же неловко вышло!
Я когда в спортзал ходил обычно брал либо полторашку обычную либо бутылочки таких цветов, что другие вряд-ли такие купили
- Встал на беговую дорожку и начал идти, чтобы размяться. Обычно я делаю интервальное кардио: какое-то время иду быстрым шагом, потом бегу трусцой, а затем снова перехожу на шаг. В кардиозоне почти никого, я занимаю одну дорожку из целого ряда в 8 штук. Тут подходит какой-то парень и встает на тренажер прямо по соседству со мной, проигнорировав все остальные свободные места.
А дальше он начинает пытаться соревноваться со мной в скорости на беговой дорожке. Он бежал с громким кряхтением, пот с него лился градом, брызги летели на тренажер, на меня, нно он же не мог позволить мне выиграть. Ему нужно было меня обойти. Я продолжил шагать по этой дорожке гораздо дольше, чем делаю это обычно. Мне нравится думать, что я помогла ему установить личный рекорд. Такой вот слишком уж активный отдых у меня вышел.
А вы знали, что существуют такие вот тренажеры для самых маленьких спортсменов?
по дорожке с таким уклоном я даже не представляю, как ребенок карабкаться должен.
- Плаваю в бассейне на дорожке «быстрое плавание» в своем ритме. На часах около 18.00, куча народу. Мама с ребенком плывут очень медленно. Спортивный качок в ластах плывет очень быстро. Дедуся плывет медленнее меня, но как только я начинаю его обгонять, он выжимает максималочку, чтобы я его не обогнала. И так несколько раз.
Некто выплыл в 18.00. Другие некто с ребенком туда же, но медленно. Сколько раз первый некто обгонит остальных? Если дедуля не помешает.
- Парня у меня нет уже год. На улице знакомиться не умею. Работаю в женском коллективе. Звоню подруге, захотелось встретиться, посидеть где-нибудь и пожаловаться на жизнь. Она предложила подъехать и забрать ее, дала адрес. Оказалось, что это тренажерный зал. Столько красивых тел и улыбающихся лиц не видела никогда! Настроение поднялось на все 100! Это зрелище пробудило во мне желание стать такой же привлекательной и я примкнула к их числу, не задумываясь. Через два месяца познакомилась с симпатичным парнем. Жаловаться на жизнь больше не хотелось. Хотелось просто радоваться и ловить счастливые моменты.
Еще одна в зал знакомиться пошла. Парни в залах красивые встречаются, спору нет, но разговаривать с ними можно только о спорте и диетпитании. Мне наоборот в зале нравится то, что никому ни до кого нет дела, каждый занят в первую очередь собой.
- Суббота. Вечер. Тренажерка. Людей мало. Женщина лет 45 переодевалась рядом со мной после тренировки, я ее видела в тренажерном зале. У нее под футболкой был раздельный купальник. Я сначала подумала: «Ну ок, может у нее нет спортивного белья для зала». Я собралась, пошла в душ. И тут эта женщина заходит в том же купальнике в душ. И я такая про себя: «Да нет, не может этого быть». Она надела шапочку и пошла в бассейн (он совмещен с душем). Уточню. Женщина не мылась после тренировки. Она зашла в душ, надела шапочку, повесила полотенце и вышла в бассейн. Выход в бассейн только через душ. Я думаю ведь не зря же проектировщики сделали именно такой выход? Чтобы все принимали душ перед бассейном и после него. Для меня это было странно.
Такой выход требуют нормативные документы. Но вообще, в бассейнах есть скиммеры - это лючки, решетки, в которые вода через верхнюю часть бассейна идет заново на очистку.
Этот пушистый качок немного умаялся и прилег отдохнуть
- В свoе время активно занимался спортом и состоял в сборной рeспублики по дзюдо. Проходили летние сборы в нашей спортивной шкoле и в это же время стал к нам в тренажерку приходить какой-то новый парнишка нашего возраста (17-18 лет). Занимался он сам с собой, никто его не знaл. Он прыгал на скалке, какие-то тренажеры юзал, грушу молотил. Как-то в одну из тренировок после продолжительного кросса заходит наша кoманда в тренажерку и расползается по тренажерам. Парнишка боксирует на груше. Подходит к нему спорстмен из нашей команды и говорит: «Ты неправильно бьешь, удар должен быть таким. Смотри, как надо!» И стал ему показывать как надо. Через пару дней мы узнали, что этот парень — чемпион Казанхстана среди юношей по боксу и кикбоксингу. Неудобно вышло!
- Вожу ребенка на тренировки. Одного мальчика приводит мама. В леопардовом бикини, с высокой прической, локонами. Этакая Даша Букина. Думаю, вот мама молодец! Не пялится в телефончик! И только через месяц до меня дошло, что что-то здесь не так, ведь она вовсе и не плавала в бассейне. Так как через 45 минут эта девушка уже нарядно одетая встречает сына и ведет его в душ. Позже заметила, что она все время сидела и строила глазки мужчинам.
Если она водит ребенка - разве обязана плавать тоже? Я вожу дочку на балет, но не танцую вместе с ней) сижу в коридорчике, строю глазки папам)
Порой, поход в тренажерку или в бассейн оборачивается историей, который потом с улыбкой вспоминаешь не один год. Такие курьезы делают наши будни чуточку ярче. Так что, спорт дарит не только пользу телу, но и повод от души посмеяться над собой.