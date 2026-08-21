20+ историй из тренажерок и бассейнов, пропитанных запахом новеньких ковриков и эхом прыжков в воду

Во время студенчества я занималась пошивом постельного белья. И по точкам продажи разносила его потом на руках перед собой по несколько комплектов. А комплект может весить от 1,5 до 3 кг. Смотря какая ткань и размер. В течение нескольких лет были такие "тренировки", и сумки тягала, что лошади оборачивались. 😂В группе в институте у меня были одни парни. Так они со мной даже не садились за стол на руках в армреслинг потягаться! У меня руки не были раскачанными, но как железяки у трактора-попрошайки впереди! 🤦😂 Один только парень мог на руках победить, но он был с села, привычный к крестьянской работе с детства.