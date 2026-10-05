16 историй о торговле и услугах в деревне, где ценники пишут от руки, а объявления читают всей улицей

Коллега у меня рукастая женщина, из тех, кто может и кафель прибить, и картину спилить, и унитаз подвесить. И вот, приехала она к родственникам в деревню, вся такая красивая, городская фифа, в костюме, и на каблуках. Деревенские начали посмеиваться, дескать, " помощница" приехала, сейчас цирк начется! Только, когда эта помощница, на раз-два калитку починила, свет на крыльцо сама провела, и к вечеру пирогов в печи сама напекла,да всех угостила, вот тогда все примолкли!