16 историй о торговле и услугах в деревне, где ценники пишут от руки, а объявления читают всей улицей

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05.10.2026
16 историй о торговле и услугах в деревне, где ценники пишут от руки, а объявления читают всей улицей

Городского покупателя сложно удивить терминалом, доставкой или программой лояльности. А вот в деревне вместо бонусной карты может оказаться знакомая тетя Галя, а вместо курьера на самокате окажется мужичок на лошади. Эти истории показывают, как устроена торговля там, где продавцы и покупатели знают друг о друге чуть больше, чем кажется.

  • Приехали мы из города к другу. Зашли в местный магазин закупиться. Стою возле полок и слышу, как одна женщина из очереди обращается к продавщице: «Нин, свешай огурцов». Та переспрашивает: «А сколько?» И тут женщина, не задумываясь, как ляпнет: «Да мне на окрошку чтобы хватило». Мы вывалились из магазина с пакетами, хохоча над этой местной системой мер и весов.

Перед вами деревенский торговый центр: продукты, столовая и почта

  • Когда я открыл магазин в деревне, пришлось привыкать к местным представлениям о торговле. Например, примерно каждый пятый товар у нас уходил не за деньги, а «в тетрадку» — покупатели брали продукты в долг. Чаще всего суммы были небольшими, хотя у отдельных людей задолженность постепенно доходила до десяти тысяч рублей. Позже мы установили терминал и приготовились принимать карты. Но за первые три дня новую возможность оценили всего два человека — привычный деревенский уклад оказался сильнее технического прогресса.

Когда думал, что ехал к родителям в деревню, а оказалось, что в Дубай

  • Я время от времени приезжаю к тете в деревню, поэтому местная продавщица уже успела понять, чей я родственник. Однажды после рыбалки заглянул в магазин за печеньем к чаю. Когда подошел с покупкой, вместо привычной просьбы оплатить услышал вопрос: «Записать на тетю?» Никаких дополнительных объяснений от меня не потребовалось — продавщица и так прекрасно знала, где я остановился. Получилось, что печенье я забрал сразу, а расплачиваться на месте вообще не пришлось. Из магазина я вышел чрезвычайно довольный. Видимо, в деревне я уже прошел негласную регистрацию и получил доступ к местной системе покупок в долг.

«Сельский магазин моды»

  • Уже пару месяцев я живу в селе и помогаю отцу со строительством дома. Работа тяжелая, зато голова отдыхает, да и совсем от цивилизации мы не отрезаны: интернет есть, а из местных магазинов даже возят продукты. Про доставку я вообще узнал благодаря объявлению, висевшему на столбе, и решил проверить сервис на себе. Примерно через двадцать минут во двор прибыл курьер — верхом на лошади. Пока происходила доставка, лошадь прошлась по цветам, опрокинула ванну с цементом и перепугала кота, а продукты в итоге оказались раздавлены. Стоимость продуктов нам вернули. Правда, заодно попросили не писать отрицательный отзыв, заверив, что курьер собирается исправиться.

Деревенский маркетинг всегда отличался своей изюминкой

  • Моя подруга во время командировки ездила по районам и однажды остановилась в небольшом поселке. Вечером понадобились продукты, и среди прочего нужно было купить колбасу. Подруга выбрала одну и поинтересовалась у продавщицы: «У вас вот эта колбаса давно свежая?» Ответ был предельно откровенным: «Давненько...» Тогда она решила попытать счастья с другим видом и спросила уже про него. Продавщица задумалась и выдала: «Знаете... Возьмите лучше первую».
Ольга / Dzen

Так выглядит 3700 грамм чистейшего нахальства

  • Как-то утром местная продавщица пришла на работу, открыла магазин и спокойно направилась к кассе. И тут из глубины помещения неожиданно вышел мужик. Он положил перед ней обертку от шоколадки и попросил пробить. Оказалось, накануне вечером продавщица не заметила покупателя и закрыла магазин вместе с ним. Мужик не стал устраивать скандал, хотя фактически провел там всю ночь. Продавщица извинилась, и в итоге оба только посмеялись над этой неожиданной ночевкой.

Есть подозрение, что тут не работают бонусная карта постоянного покупателя и оплата улыбкой

  • Как-то после работы я заметил по дороге бабушку с красной смородиной на продажу. Покупать ягоды не собирался, поэтому прошел мимо. Зрение у меня неважное, и я постоянно хожу в очках. И тут вслед мне прилетает: «Покупай ягоду, для зрения полезно». Такое чувство, что она прочитала книгу по маркетингу.
  • У мамы в поселке была парикмахерская «Светлана». Как-то я привезла маму по делам и поняла, что ждать придется долго. Решила заодно зайти туда и немного подровнять кончики. Парикмахерша сказала, что это будет стоить 500. Делов действительно оказалось минут на пять, но, когда я встала с кресла, услышала: «С вас тысяча!» Я удивилась и спросила, почему цена вдруг выросла в два раза. И тут женщина совершенно спокойно выдала: «А вы городская». Прикольно.
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Когда продавец новый, а покупатели прежние, то каждый день словно крик души

  • Иду по местному рынку. Захожу в один ларек. А мне продавщица: «Возьми, последняя пачка!» Говорю, мол, мне каждый тут так говорит. Говорит: «Нет, честно! Последняя, я не обманываю!» Соглашаюсь. И тут прилетает фраза: «Сколько пачек надо?»

Кто хоть раз бывал в деревне, знают, что местная торговля — это кладезь историй и сплетен. Но именно из таких мелочей и складывается особая жизнь небольших населенных пунктов. А еще больше магазинных историй есть в подборке о продавцах и в статье о деревенских магазинах.

Комментарии

Уведомления
Lidiya T
только что

Коллега у меня рукастая женщина, из тех, кто может и кафель прибить, и картину спилить, и унитаз подвесить. И вот, приехала она к родственникам в деревню, вся такая красивая, городская фифа, в костюме, и на каблуках. Деревенские начали посмеиваться, дескать, " помощница" приехала, сейчас цирк начется! Только, когда эта помощница, на раз-два калитку починила, свет на крыльцо сама провела, и к вечеру пирогов в печи сама напекла,да всех угостила, вот тогда все примолкли!

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