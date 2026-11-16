5 вдохновляющих книг о женщинах, которые нашли смелость и изменили свою жизнь
Многим известно, как я люблю читать. Но еще больше мне нравится делиться с вами своими рекомендациями. Ведь литература — как будто отдельный мир, куда можно ненадолго уйти от будничной суеты и привычных хлопот. Особенно если это хорошая, добрая и мотивирующая книга. Или как сегодня: романы о женщинах, которые не захотели мириться с устоявшимся порядком и смело изменили свою жизнь. Яркие, эффектные и вдохновляющие.
«Рецепт убийства для настоящей лентяйки» М. С. Битон
Надеюсь, вы помните, что я давняя почитательница жанра уютных детективов. Поэтому нашла подходящую книгу и для этой подборки. В центре сюжета Агата Рейзин — успешная бизнес-вумен, которая решила, что хочет тишины и спокойствия, поэтому переехала из Лондона в небольшую английскую деревню. Однако переделать себя не так-то просто: в первый же день на новом месте она решает поучаствовать в конкурсе лучшей выпечки. Кто же знал, что эта шалость может привести ее к настоящему детективному расследованию!
Мне книга очень понравилась, я даже купила уже следующую часть об Агате. А еще только что обнаружила, что по этому детективу сняли целый сериал. Он так и называется — «Агата Рейзин», и я уже начала его смотреть: легко и захватывающе.
«Цветы для миссис Харрис» Пол Гэллико
Короткая повесть о женщине, которая не боится мечтать. И, быть может, именно поэтому ее мечтам суждено сбыться. Она работает уборщицей и вот однажды, прибирая спальню, замечает сказочно красивое платье хозяйки дома. Кажется, любая другая женщина восхитилась бы им и тут же забыла, но не миссис Харрис: теперь она хочет осуществить свою мечту и отправиться в Париж в один из самых дорогих модных домов, чтобы получить собственное платье от кутюрье. Красивая, легкая, забавная и очень воодушевляющая книга, которая напоминает нам о том, что мечтать и менять свою жизнь никогда не поздно.
«Отель „Северное сияние“» Джули Кэплин
Легкая романтическая книга, которая способна поселить в вас тепло и надежду. Душевный роман известной писательницы Джулии Кэплин. По сюжету девушка Полли буквально сбегает от своей привычной жизни в Исландию и устраивается там работать администратором в отеле. Все с чистого листа. Новое место, работа и атмосфера благотворно влияют на девушку. Например, в отеле она знакомится с молодым человеком. И кто знает, может быть, она уже готова к романтическому приключению?
Мне книга безумно понравилась. Такая красивая история любви, а отношения главных героев заставляют сердце радостно трепетать от волнения и надежды! Как будто бы смотришь любимый ромком нулевых.
«Под солнцем Тосканы» Фрэнсис Мэйес
Начнем с того, что это мемуары самой Фрэнсис. Когда-то после сложных отношений она решила, что лучшим решением будет уехать из родного Сан-Франциско. Вот только для новой жизни она выбрала не просто новый город, а совершенно новую для себя страну. Небольшой городок в итальянской Тоскане, где Фрэнсис приобрела ветхий домик, срочно нуждавшийся в ремонте. Несмотря на все трудности, она находит в себе силы, новые возможности и, конечно, новых друзей и смело идет вперед.
«Книжный в сердце Парижа» Лоренца Джентиле
Коллега недавно рассказывает: «Сестра всегда была тихоней. 10 лет на одной должности, вечером бежит к Петеньке. А тот замуж не зовет и сидит у нее на шее. А тут вдруг чудить начала! Уволилась, завела кавалера на 7 лет моложе и собралась с ним во Францию. Увидела у нее на тумбочке потрепанную книжку. Сестра смеется: „Вот с нее все и началось“. Я название только прочитала и тоже улыбнулась: „Книжный в сердце Парижа“.»
Ну, я тут же полезла искать этот роман, и не зря — книга отличная! То, что нужно, чтобы поверить в себя и зарядиться капелькой авантюризма. По сюжету главная героиня живет вполне обычной размеренной жизнью. Но ровно до тех пор, пока ей не приходит письмо от тетушки, которая много лет назад уехала во Францию и совсем перестала выходить на связь. И вот теперь она приглашает свою племянницу в Париж! Так Олива оказывается в одном из старейших книжных на левом берегу Сены в компании местной богемы, вот только тетя Вивьен не является на встречу. С этого и начинаются ее приключения.
Как вам подборка? Делитесь в комментариях, чтобы вы посоветовали почитать на эту тему?
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