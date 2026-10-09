Спасибо, бабушка! Теплый текст о близких, которых мы помним и любим всю жизнь

Бабуля моя была самой младшей из 8 детей. Ее детство пришлось на непростое время, но о нем она всегда рассказывала с теплотой: у них, несмотря на то, что они жили не в деревне, а в столице — правда, на тогдашней окраине, — было свое хозяйство, а отец трудился извозчиком. В школе она училась из рук вон плохо — закончила всего три класса — как она сама говорила «три класса, четвертый коридор», — но, что самое удивительное, всю жизнь писала и говорила почти без ошибок. У нее была любимая книжка — «Мойдодыр», которую она прочла очень много раз, но все равно приходила за ней в библиотеку — потом, уже во взрослой жизни, она прочла всего одну книгу, но могла пересказать ее почти наизусть.

В 19 лет бабушка решила, что засиделась в девках и пора бы выходить замуж, как все ее подруги — но вот беда, кавалера у нее не было. Но ба была не из тех, кого подобная мелочь остановила бы, поэтому, принарядившись, она отправилась в кинотеатр, где тогда крутили знаменитый «Цирк». В фойе она подошла к главному красавчику в округе и заявила: «Жора, я завтра замуж выхожу. За тебя. Жду в обед у загса». Все, конечно, обалдели. Но самая жара началась, когда на следующий день возле загса их ждали все, кто был на сеансе. Да и сам новоиспеченный жених уже был там. Бабуля лихо подхватила его под руку и повела в загс, где их расписали за 20 минут — тогда все это быстро делалось. Оказалось, Жора давно положил глаз на бойкую девушку, но стеснялся подойти, боясь, что она его отошьет. Прожили они вместе всего несколько лет, но это, как говорится, уже совсем другая история.