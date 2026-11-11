20+ историй о проводниках и стюардессах, у которых доброе сердце и железные нервы

Мне было 19. Это сейчас я приезжаю на вокзал или в аэропорт настолько заранее, что в ожидании успеваю прочитать треть новой книжки, а тогда моя пунктуальность оставляла желать лучшего.

В общем, опаздываю я на поезд. Бегу по перрону, волоку за собой огромный чемодан. Состав уже шипит, сейчас тронется. Мой тринадцатый вагон где-то вообще на другом конце, а я только мимо пятого пробегаю. Все, думаю, приплыли.

И тут дверь этого пятого вагона с лязгом распахивается, оттуда буквально вылетает лесенка. На подножке стоит проводница — ну просто женщина-скала в синей форме, настоящая валькирия. Окидывает меня взглядом и как рявкнет: «Чего застыла?! А ну давай сюда!»

Я даже пискнуть не успела. Она одной рукой, как пушинку, зашвыривает мой чемодан в тамбур, а второй железной хваткой цепляет меня за пуховик и просто вдергивает внутрь. Поезд трогается.

Стою, хлопаю глазами, пытаюсь отдышаться и хоть какое-то спасибо выдавить. Смотрю на бейджик: «Шумская Эльвира Георгиевна». На всю жизнь отпечаталось. Эльвира Георгиевна смотрит мой билет, усмехается и говорит: «Ну, топай теперь через весь состав». Я потом полчаса с чемоданом через все эти тамбуры пробиралась, но, блин, эта женщина — просто мой личный супергерой!