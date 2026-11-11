20+ историй о проводниках и стюардессах, у которых доброе сердце и железные нервы
По-настоящему классное путешествие складывается из десятков кусочков: приятная погода, добрые соседи, кофе на вокзале, вежливый таксист по пути в аэропорт... Но в руках и улыбках проводников и стюардесс особая сила — их забота и человечность порой могут поднять настроение даже самым усталым путникам. Вот и у меня так было: мне досталась не проводница, а настоящее золото! Эту историю ищите в самом конце статьи.
- В детстве, лет в пять, ехал с теткой ночным поездом из Нижнего Новгорода в Москву. Перед сном проводница предложила чаю. На вопрос: «С мятой?» — тетка кивнула. Спустя пять минут проводница приносит подстаканники и тарелочку, а на ней — косички маршмеллоу. Я такого чуда раньше не видел. Лакомство очень понравилось, и детский мозг решил, что это и есть «мята».
Все бы хорошо, но когда я позже попросил родителей купить мне в магазине мяту к чаю, они с удивлением посмотрели и принесли какую-то сушеную зелень...
- Бывают собаки с шикарным чувством юмора. Однажды в электричке моя собака, амстафф, чтобы ее перестали бояться и разрешили снять намордник, стала подмигивать проводнице. Та недоуменно сначала уставилась на собаку. А моя уверенно и кокетливо закрывает один глаз и наклоняет морду. Мол, чего ты? Я же милаха! Проводница захохотала, привела других работников состава, и моя собака, не вставая с места, смогла всех очаровать. После этого амстаффа обнимали и целовали всем вагоном.
- Работаю пилотом. Прошли половину маршрута, поменялись с напарником. Вышел в кухню, спать не хочется. Предложил девчонкам по приколу разнести еду. Они посмеялись, научили сервировке. Надел фартук, пошел в салон.
На восьмом ряду предлагаю курицу или рыбу. Мужик лет 45 требует: «Мясо дай!» Объясняю, что закончилось. Он в ответ: «Я заплатил, мне все равно, где найдешь, мясо неси!» Я багровею, все смотрят...
Тут стюардесса сочувственно шепчет мужику: «Там одни хрящи загрузили, совсем невкусное... А курочка сегодня — восторг!» Мужик сразу растаял: «Ладно, давай». На этом мои эксперименты в салоне закончились.
«Пошла на эту работу из-за красивой униформы»
- Еду в поезде, у девушки не проходит оплата по карте. Ей проводница говорит: «Ладно, переведете мне на карту». Потом другая женщина в поезде дает деньги и говорит: «Вот, держите... Не беспокойтесь». И, в общем, проводница и эта женщина аж начали спорить, кто из них поможет девушке.
- Работаю проводником. У меня в служебке лежит стопка тетрадок в клетку. Первую завел для дела: кто где сходит, кого когда будить. Однажды между станциями появилась запись про вязаного зайца, забытого в купе, надо было вернуть. Следом — человек, который ночью в коридоре рассказал про себя. Теперь там одни люди. Тетрадок уже много, и ни одну я не могу выбросить. Люди сходят на своих станциях, а истории остаются у меня. Мечтаю, что однажды из этой стопки выйдет настоящая бумажная книга, которую можно взять с собой в поезд.
«Мы ехали с коржиком домой, попалась замечательная проводница — разрешила не сидеть в переноске всю дорогу»
- Летели мы как-то, и среди пассажиров была молодая женщина с сыном 4–5 лет. Ну пассажиры и пассажиры, у меня таких сотни каждый день. Мальчик тихий и спокойный. Был, пока мы не приземлились...
Он начал болтать и спрашивать буквально обо всем одновременно. Спустя примерно 20 минут мама не выдерживает и говорит ему:
— Сашенька, спрячь зубки, чтобы никто их не видел!
Саша прячет зубки и усиленно их никому не показывает — в хвостовой части самолета наступает тишина.
- Не ем мясо, заказать питание заранее не смогла. А в рационе авиакомпании вся еда только с мясом. Заботливая старшая бортпроводница приготовила мне гречку. Я очень не люблю гречку, но она правда была сделана от всей души, так что половину я честно съела.
- Мужчина подошел ко мне и... встал на одно колено. Я так обалдела!
Сегодня летела в бизнес-классе (купила эконом, а мне повысили класс обслуживания, потому что я часто летающий пассажир), и там высокий стюард опрашивал, что мы будем на завтрак. Нагибаться ему было неудобно из-за роста, и он вот так вставал на колено. А я смотрю на него и думаю: «Дорогая Вселенная, ты опять не так меня поняла!»
- Работаю бортпроводником. Вчера заплатил собственной банковской картой за заказ пассажирки на борту (блинчики и чай) по причине того, что у нее не получилось оплатить свой заказ банковскими картами (наличных с собой у нее не было). Договорились, что деньги она мне переведет на земле, как только появится связь. Мне делать так, естественно, нельзя, но правила иногда нарушаются по доброте душевной.
- Летела из Осаки в Нячанг с пересадкой в Хошимине. Вылетела в 8 утра, не успев поесть. Думала, поем в самолете до Хошимина — выяснилось, что там не кормят. Надеялась перекусить на пересадке, но там была бесконечная очередь на повторную регистрацию, и в салон я забежала последней уже к пяти вечера. От голода скрутило живот.
На борту начали продавать заварную лапшу. Заказываю, наскребаю наличку, а мне не хватает трети суммы! Я уже чуть не плачу. Тут бортпроводница забирает мои гроши и шепчет на ухо: «Я вам сейчас принесу, только никому не говорите». И добавила свои! До сих пор благодарна ей.
«Однажды в купе попалась соседка, которая не могла ехать вместе с животным. Так проводница поселила нас к себе в купе»
- Летала лет пять назад на чем-то вроде «кукурузника». Думала, это шутка, когда нас к нему повели. Там была одна грустная стюардесса и один не менее грустный пилот, очень обидевшийся на мой смех. Позади в салоне было холодно, как в старом морозильнике моей бабушки, а впереди, возле батареи — пекло. И вот половина отчаянных пассажиров сидели в шубах, а половина — почти в купальниках. Грустная стюардесса всех подбадривала, когда самолет скрипел на воздушных кочках.
- Однажды в бизнес-классе меня подозвали двое мужчин лет 35 и спросили, замужем ли я и старшая бортпроводница. Ответила сразу: обе замужем. Они: «Жаль, хотели познакомиться. Но раз нельзя, можно хотя бы подарки сделать? Традиция у нас такая с другом: каждый год летаем вместе на отдых и дарим бортпроводницам подарки из каталога, если те нам понравились». Не обиделись, выбрали.
Никто не брал телефонов, никто не флиртовал. И мужья не обиделись. Так бывает, когда все участники истории уверены в себе, знают цену крепкой семье и имеют здоровую самооценку. Выбрали, кстати, духи примерно по $60.
«Проводница»
- Моего шестимесячного ребенка бортпроводница на рейсе Актобе — Астана брала на руки, пока я складывала вещи и ходила в уборную. А в конце перелета подошла и снова взяла на руки, чтобы я могла собрать сумки и выйти. Вручила она мне моего ребенка уже у двери. Благодарна Жанне.
- Летим в самолете, кошку, как младенца, укутала в плед, чтобы меньше ее замечали. Подходит стюард: «Девушка, вы младенца пристегнули?» — «Конечно, конечно, не разбудите». Летели из Калининграда в Уфу с пересадкой в Москве туда и обратно.
Ну да, ну да. А предполетный досмотр отменили, вероятно, и никто не заметил кошку без переноски. И вообще, в билете должно быть указано животное или младенец, и обоим категориям пассажиров дополнительное внимание обеспечено.
P.S. Летела из Калининграда в Спб, песелю купила отдельное место. Не с первой попытки оформили регистрацию, хотя Арчи в переноске был. И стюардесса проверяла, как переноска пристегнута к сиденью. А тут вроде как младенец )) Спросила и поверила на слово ))
- Работала стюардессой. Заходят в бизнес-класс японцы, пара средних лет. Величественные, двигаются грациозно, прямо как олени из аниме. А я-то уже уверенная в себе, не первый месяц летаю. И вот стою я вся преисполненная. Они плывут ко мне, я спешно вспоминаю все два японских слова, которые знаю из мультиков с плохим переводом, и уверенно выдаю с поклоном: «Аригато!»
Они сделали вид, что не заметили. До конца рейса я к ним не подходила и надеялась, что это было приветствие. Но не прокатило: «аригато» оказалось — «спасибо».
«Работаю бортпроводницей. Телефон ломится от всей этой красоты, хочу поделиться»
- Я работала стюардессой. Однажды забыла отнести плед пассажиру, вспомнила только тогда, когда дома после рейса засыпала. Долго из-за этого переживала. Мужчина, летевший в 2019 году в Сочи на А319, на кресле 16А, простите, пожалуйста, я забыла!
- Я бортпроводница. На моем рейсе бабулька встревоженная: «Почему мы стоим? Почему самолет стоит на одном месте, я тороплюсь!» Она на облака через иллюминатор смотрит и думает, что мы на месте стоим.
«Я на своей работе. Слегка обманчивое фото — на самом деле я бортпроводник»
- Я как бортпроводник часто вижу на рейсах скромных женщин из Эфиопии, Судана, которые приехали работать домработницами и уборщицами на Ближний Восток. Я стараюсь сделать им что-то приятное: пересадить на лучшее место у окна, дать какие-то снеки. Ведь я понимаю, как тяжело им приходится.
- Работаю бортпроводником. Каждый раз в аэропорту Минвод нас первым встречает кот Басик (полное имя — Эйрбас). Он живет на первой стоянке у взлетной полосы и не пропускает ни одного борта. Другие коты тоже есть, но к самолетам выходит только он — видать, допуск есть только у него. Экипажи кота обожают и всегда подкармливают. А в аэропорту верят в примету: если Басик проводил самолет, рейс пройдет отлично.
- Летели Екб — Доминикана, на борту были молодожены, поздравляли их с праздником по громкой связи от имени экипажа. Через 10 дней летим обратно в Екб из Доминиканы, так получилось, что везем тех же самых пассажиров. Молодожены уже расстались. Вот такой медовый месяц.
«Люблю свою работу»
- Еду в поезде на море. Заходит суровая бабуля с баулами. С порога просит уступить ей нижнюю полку. Я нехотя соглашаюсь, таскаю ее тяжеленные сумки, лезу наверх. Утром просыпаюсь от резкого запаха. Смотрю вниз и глазам не верю — бабушка расстелила белоснежную скатерть, разложила домашние блины, пирожки... и мое любимое облепиховое варенье! Сидят они там вместе с проводницей, чаи гоняют.
У меня аж слюни потекли. А бабуля сразу: «Слезай, внучок, поешь! Небось, на одних дошираках сидишь». До конца поездки кормила меня как родного. Оказалось, они давние подружки, и проводница заранее заприметила, к кому можно подругу подселить. Но я в обиде не остался.
Здоровья вам, Эльвира Георгиевна
Мне было 19. Это сейчас я приезжаю на вокзал или в аэропорт настолько заранее, что в ожидании успеваю прочитать треть новой книжки, а тогда моя пунктуальность оставляла желать лучшего.
В общем, опаздываю я на поезд. Бегу по перрону, волоку за собой огромный чемодан. Состав уже шипит, сейчас тронется. Мой тринадцатый вагон где-то вообще на другом конце, а я только мимо пятого пробегаю. Все, думаю, приплыли.
И тут дверь этого пятого вагона с лязгом распахивается, оттуда буквально вылетает лесенка. На подножке стоит проводница — ну просто женщина-скала в синей форме, настоящая валькирия. Окидывает меня взглядом и как рявкнет: «Чего застыла?! А ну давай сюда!»
Я даже пискнуть не успела. Она одной рукой, как пушинку, зашвыривает мой чемодан в тамбур, а второй железной хваткой цепляет меня за пуховик и просто вдергивает внутрь. Поезд трогается.
Стою, хлопаю глазами, пытаюсь отдышаться и хоть какое-то спасибо выдавить. Смотрю на бейджик: «Шумская Эльвира Георгиевна». На всю жизнь отпечаталось. Эльвира Георгиевна смотрит мой билет, усмехается и говорит: «Ну, топай теперь через весь состав». Я потом полчаса с чемоданом через все эти тамбуры пробиралась, но, блин, эта женщина — просто мой личный супергерой!
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