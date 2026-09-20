Вот со вкусом сделано, приятно смотреть, а то бывает, вроде и облагородили подъезд, но такой колхоз и вырви глаз
15 душевных историй из подъездов, где герань на подоконнике и колоритные соседи идут в комплекте
Подъезд — это не просто лестничная клетка с почтовыми ящиками. Это место, где рождаются маленькие радости и неожиданные знакомства, где соседи становятся частью твоей жизни, а их поступки надолго запоминаются и создают особое настроение. Иногда именно в родной парадной происходят самые трогательные и забавные истории.
- Примерно через день по дороге на работу встречаюсь на выходе из подъезда с соседом сверху. Я киваю головой и говорю: «Доброе утро», он тоже кивает головой и говорит: «Доброе утро». Недавно шла домой в двенадцатом часу ночи и встретилась с ним у входа в подъезд. Ну вы поняли, что мы друг другу сказали, да?
- Поднимаюсь вечером домой, никакой после работы, свет горит слабенько. Роюсь в сумке в поисках ключей. Вдруг из-за угла на меня с веником в руке несется соседка, баба Люба, и кричит: «Ах ты, негодник!» Я аж застыл, а эта милая женщина обомлела, остановилась, убрала веник и елейным голоском объяснилась: «Геночка, ты извини. Мой Барсик уронил банку с вареньем, а потом удрал в подъезд». Я от такой перемены рассмеялся. Полчаса бегали с соседкой по подъезду, искали Барсика, в итоге нашли в коробках этажом ниже.
- Моя дочка любит рисовать. Она не ходит в художественную школу, но рисовать у нее явно получается лучше, чем у других детей, и ей это занятие нравится. Решили они с подружками немного разнообразить жизнь у нас на этаже и приклеили на двусторонний скотч свои рисунки в подъезде. Некоторым идея понравилась, и детки из подъезда начали понемногу выставлять свое творчество. Стало реально классно — будто на выставку попадаю каждый раз, когда поднимаюсь по лестнице. Уже расползлось на три этажа, жители дома только хвалят, и даже возникла идея скинуться на краску и привести стены в порядок.
В этом подъезде одна женщина не смогла остановиться и, доделав ремонт в доме, преобразила еще и холл около своей квартиры
- В одном из домов-памятников Санкт-Петербурга в парадной перегорела лампочка. Ну вроде простое дело — ее заменить, но есть две проблемы. Первая — парадная вся расписная. А вторая: лампочка находится на высоте шести метров над уровнем пола, и лестница узкая — устойчиво поставить там раскладную стремянку не оказалось возможным. У ТСЖ собственного инвентаря для замены такой лампочки не оказалось, и они сочли идеальным решением позвонить промышленному альпинисту, мне! А что, спрашивается, я там сделаю? Не, способ, конечно, имеется, но дом-памятник, плюс расписная парадная, вся нарядная — сверлить стены прям вообще не хотелось бы. В результате передал их запрос одному своему проверенному заказчику: я знал, что у него и лестница длинная есть, и леса сборные, если что. И вот так обычная замена лампочки в подъезде превратилась в полноценный заказ со всей сопутствующей бумажной волокитой. Надеюсь, они догадались поставить туда лампочку понадежнее, ибо только работа обошлась им примерно в 17 тысяч — не та ситуация, в которой стоит экономить на цене лампы.
Это что, первый раз перегорела лампочка за многие-многие годы? Перегоревшая светила 100 лет и не перегорала? Запишем в загадки.
- Вернулась с вечерней прогулки. Открываю дверь в квартиру — в подъезд вылетает мой сфинкс. Иду за ним. Домой, говорю, пошли. Неа, пошел чужие двери обследовать. Стою, жду, пока решит вернуться. Тут одна из дверей открывается, оттуда вылетает соседский шпиц. Моего Оскара сдуло обратно в квартиру за секунду. Если бы мог, наверное, еще бы и дверь за собой закрыл. Так бездарно закончилось покорение новых земель котом.
Автор этого фото, считает, что тому, как выглядит ее подъезд, многие могут позавидовать
Мне так нравятся такие вьющиеся штуки, но я читала, что они разрушительны для стен - пробиваются в щели, расширяют их усиками, разламывают.
- Вечером возвращаюсь домой, захожу в подъезд, а на ступеньках сидит дедушка с пачкой кошачьего корма. Спрашиваю: «Все в порядке? Вы к кому?» Дед отвечает: «Та я одного местного кота тут жду, мы с ним иногда гуляем, я его подкармливаю». Думаю: ну ладно, бывает и такое. Открываю дверь своей квартиры, и мой кот как рванет под ногами к этому деду. Старичок сразу берет его на руки, обнимает, кот трется об него. Я вообще в шоке стою, он даже со мной себя так никогда не ведет... Стою и думаю: «Мой кот завел себе деда!!!»
- У соседки из квартиры напротив убежала кошка — видимо, кто-то не закрыл дверь. Она металась по лестницам, а хозяйка бегала за ней с миской корма, пытаясь уговорить вернуться. Пока мы с другими соседями наблюдали за этим, с верхнего этажа спустился парень с гитарой. Увидев всю эту ситуацию, он вдруг сел на ступеньки и начал играть какую-то мелодию. И что вы думаете? Кошка замерла, уставилась на него, а потом медленно подошла и уселась прямо перед ним! И только после этого хозяйка смогла забрать ее.
И такая неожиданная встреча может поджидать вас в простом подъезде
- Иду из школы, соседка кричит: «Сваха, сваха, иди сюда!» Я думаю: блин, мой сын, наверное, с ее дочкой дружит. А сыну тогда было 14, и я считала, что ему еще рано с девчонками дружить. Подхожу к ней, она мне говорит: «Твой к моей приходит, кушают вместе, он гордо уходит, моя потом грустная». Я стою, краснею. Она не замечает моего стыда и приговаривает: «Ну и обжора же ваш Тайгер!» Фух, хорошо, что не сын, а кот.
Вообще-то, сваха-это та, что невест с женихами сводит, а мать жениха по отношению к матери невесты-сватья.
- Я как-то решила пошутить. Приехала к дочке, набираю на домофоне номер квартиры, меня спрашивают: «Кто?» Ну я и говорю сладким голосом: «Открой дверь, конфетку дам». Просто в этот момент нащупала в кармане конфету. А номер-то квартиры я неправильно набрала. Дверь мне открыли, но потом было неловко: и даже не знаю, какую квартиру набрала, уже не помню.
Во многих подъездах соседи поддерживают добрую традицию — обмениваться прочитанными книгами
- Выхожу из дома, и тут же соседка выходит, но одета явно не по погоде. Она мне: " Ой, а вы выходите? Можете тогда дверь подъезда сыночку открыть?" Я думаю, ну что я, зверь, ребёнка в подъезд не пускать, говорю: «Конечно!» Спускаюсь, открываю дверь сыночку, а там взрослый мужик. Я аж растерялась.
- Живу в доме 1963 года постройки. Делали ремонт и меняли унитаз. Если кто видел, то в старых домах смывной бачок находится примерно на полтора метра выше унитаза, а соединяются они трубой. Выношу из подъезда всю эту конструкцию, а там на лавочке, как обычно, бабульки. Я не нашелся, что ответить на их вопрос: «Что, переезжаешь?»
- Работала на сутках. Домой ползла, спала на ходу, реально валило с ног. Захожу в подъезд, нажимаю на свой этаж, приезжаю, иду к двери, открываю. Меня не смутило, что она открылась без ключа. Разуваюсь, иду на кухню поставить пакет и понимаю, что стол не мой, и кухня не моя, и вообще квартира не моя! Хватаю пакет и бегом к выходу. Хорошо, что в той квартире все спали.
Вот одна такая с другой истории так же зашла в чужую квартиру, прибралась, помыла посуду, наварила борща, а потом спохватилась, что этаж перепутала и убежала..
А тут какая недосказанность присутствует...
Этот кактус живет в подъезде. Он не ничей, а общий
- Когда жила в многоэтажке, на первом этаже на подоконнике было специально отведенное место: «Заберите, кому надо!» Нет, там не было ни надписей, ни объявлений, но весь подъезд знал, что если туда что-то поставили, то можно и нужно брать. Я так кактусом разжилась. А сама оставила подборку книг Стивена Кинга из серии «Темная башня».
- Мои соседи — очень солидная пара. Она — на какой-то крупной должности в одном известном вузе, он — еще более серьезный чин. Тут наблюдаю картину: подходим почти одновременно с соседкой к парадной. Пока достаю брелок, она набирает на домофоне номер. В ответ бас ее мужа: «Кто?» Та отвечает: «Я». Снова бас: «Пароль!» Соседка сквозь зубы еле слышно ругнулась и громко, отчетливо сказала в домофон: «Трусы на голове!» В ответ: «Заходи!» И тоненький голосок на заднем плане: «Мама идет!!! Ура!!!» Вот уважаю своих соседей.
- Дом в 15 этажей, два подъезда по 70 квартир. В наш подъезд заезжают новые соседи, через какое-то время вроде нашли общий язык, но консьержки жалуются, что ребята здороваются только со мной. Как-то встретила соседку, идем домой, болтаем. Соседи навстречу — я здороваюсь, она молчит. Заходим в подъезд, еще пара соседей — я поздоровалась, она нет. Соседка не выдерживает: «Ты почему со всеми здороваешься? Ты так хорошо их знаешь?» А я тут родилась, меня реально с кулька знают почти все, и мама расстраивается, если ей сообщают, что дочь не поздоровалась. Мне несложно, людям приятно. Когда у нас не стало бабушки, практически каждый спросил, не нужно ли чего. Когда родилась дочь — опять почти все предложили подстраховать, если понадобится. И точно так же поступаю в ответ. И знаю, что в случае чего не останусь одна. Так что сложного хотя бы поздороваться? Соседи мои так и не поняли. Пятый год живут, не здороваются ни с кем, а потом жалуются: шкаф выносили — никто не предложил помочь.
Кстати, у нас есть еще целая коллекция похожих историй: про уютные дворы спальных районов, где все друг друга знают, про кипучую жизнь в многоэтажках и про соседей, которые то угостят пирогом, то рассмешат до слез: