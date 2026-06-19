15 душевных историй о людях, которые научились выбирать себя и не пожалели

С детства многих из нас воспитывали, что нужно быть мягче, не спорить со старшими. В итоге бывает непросто постоять себя в споре. Но как же замечательно и приятно читать про людей, которые знают, что такое личные границы. Они сделали то, о чем многие мечтают: ушли с нелюбимой работы, поехали в долгожданное путешествие, научились справляться с беспардонными людьми. От таких историй становится тепло и уютно, а в душе словно расцветают ромашки.