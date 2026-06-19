15 душевных историй о людях, которые научились выбирать себя и не пожалели
Истории
19.06.2026
С детства многих из нас воспитывали, что нужно быть мягче, не спорить со старшими. В итоге бывает непросто постоять себя в споре. Но как же замечательно и приятно читать про людей, которые знают, что такое личные границы. Они сделали то, о чем многие мечтают: ушли с нелюбимой работы, поехали в долгожданное путешествие, научились справляться с беспардонными людьми. От таких историй становится тепло и уютно, а в душе словно расцветают ромашки.
- Мама открыла в СНТ магазин мяса. Разделывают с папой, продают. Пошли как-то они на почту за пенсией, а там соседские тетки нас обсуждают: «Ковалевы совсем нос задрали — из грязи в князи, как говорится». Ну мама подошла к ним и такая: «Дамы, понимаю вашу зависть, но ничего поделать не могу. Если тоже захотите из грязи выбраться, могу проконсультировать за посильную для вас сумму».
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- У меня дочка выглядит очень молодо, часто из-за этого попадая во всякие ситуации. Недавно пришли к ним в офис мужики-заказчики, увидели ее и с порога: «Девочка, организуй нам кофе, и быстренько». Дочь ушла, а вернулась со своим помощником — солидным мужчиной в летах, который устроился в фирму уже на пенсии — скучно дома сидеть. Вошла и говорит: «Павел Львович, организуйте нам кофейку, а? Еще раз всех приветствую, я Екатерина Валерьевна, глава отдела». Они там все выпали, как изящно она поставила их на место.
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- Устроилась на работу в начале года, сразу с начальником договорились, что возьму половинку отпуска в начале июля. Просто у мужа отпуск тоже на эти числа и мы заранее планировали поездку на море. И тут выясняется: шеф не хочет давать отпуск, потому что другой сотруднице из отдела нужнее. И ни в какую. Тогда я психанула и уволилась одним днем. Шеф звонит: «Катенька, вернитесь». А я ему: «Ой, сейчас с вас кучу денег спишется, я уже во Вьетнаме». Шеф трубку бросил, ха-ха! На самом деле я дома еще была, конечно. Кстати, та вредина в отпуск уйти не смогла — некому ее заменить. Лучше уж найду новую работу, чем терять бронь на море. Тем более, муж меня поддержал.
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- Я в столице забронировал номер в хостеле на трое суток. Цена была нормальной, не дешево. Подумал, что лучше в нормальных условиях пожить. В описании все хорошо было, приезжаем, а в комнате неприятный запах. В остальных комнатах по три ряда людей, работяг из глубинок. Короче, я говорю администратору на ресепшне: «Я максимум тут ночь переночую и уеду. Верните деньги за двое суток». И тут началось! Попросил ее позвонить директору, сказала, что он вне зоны. Долго мы ругались, но я нашел ей законы и зачитал прямо там. Кое-как вернула деньги мне, и я рядом нашел дешевле хостел, причем, намного лучше!
- Мой сосед — весьма примечательная личность. Он работал на двух работах, крутился во всю и в итоге достиг успеха, накопил солидное состояние. Однако в 40 лет он все оставил. Он расстался с женой, передав ей почти все свое имущество, уволился с работы и разорвал многие связи. 8 лет назад он переехал из столицы в наш небольшой городок и теперь живет очень скромно, существуя на небольшие проценты от своих накоплений. У него нет вредных привычек, он круглый год занимается спортом, читает книги и играет в игры. Он утверждает, что устал от погони за успехом и стремится жить в свое удовольствие. С одной стороны, я удивляюсь, как можно стать фактически отшельником. С другой стороны, он выглядит счастливым.
«А я в этом году первый раз на море ночую. Мне 64 года. Вечером сидел на берегу любовался закатом.
Сейчас провел рукой по лицу, вся физиономия в песке. Ветра нет, тишина. И я почти счастлив»
- Знакомая заняла тысячу. Пришло время отдавать и тут она звонит: «Сейчас принесу наличные», — и еще спрашивает: «Может, посидим, вкусное что-то поедим?» Я соглашаюсь. Она приходит с пакетом еды. Я спрашиваю, где деньги, а она показывает на еду. Я, недолго думая, беру и складываю все обратно в пакет, убираю в холодильник. Знакомую не угостила, лучше с мужем поедим.
- Я восхищаюсь своим знакомым. Он в 45 вышел на пенсию. Вместо того, чтобы скучать, решил исполнить детскую мечту — играть в кино. Пошел сначала в массовку, потом его заметили, взяли в агентство и стали предлагать роли со словами. И вот уже лет 5, как его лента пестрит фотками с разных съемок. Он выглядит счастливым.
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- Мне продали билет в электричке на обратное направление. То есть электричка шла в город, а билет продали из города. Соответственно, выйти я по нему не смог. Говорили: «Купите новый, ничего вы не сделаете». Тогда я накатал жалобу в ЦККП, за следующую неделю позвонило человек шесть наверное, лейтмотив «Что же вы жалуетесь, знаете, как нас отругали?»
- Вчера в магазине заметила, что на меня осуждающе смотрит пожилой мужчина. В какой-то момент он показал на мою сережку в носу и спросил: «Зачем? У меня студентки делают». Я в ответ: «А вас это как касается? Я ваша студентка?» И ушла.
_honeynothoney
«Однажды спонтанно захотелось мне построить дом. Опыта строительства никакого не было, посмотрел, как строят наемные рабочие, понял, что хуже у меня вряд ли получится»
- Я юрист — мне как-то досталась в сопровождение банкротства конторы. Там бухгалтеров было аж семь. Вся документация — у них. Как ни приеду — сидят чаи гоняют. Получить от них любые справки/расчеты для судов — целая проблема. Когда меня это допекло, я пошел к директору с кратким резюме, что его ждет, если его бухи дальше будут саботировать мою работу. Он молча сказал: «Пойдем» и повел к ним в кабинет... Работать после этого стало сразу легко и приятно, все документы обычно были готовы уже к моему приезду по письменному запросу.
- Работаю в управляющей компании электриком. Так мне мастер одного из участков заявил: «Твое дело поздороваться с начальством, а вот здороваться с тобой или нет — это решает само начальство». Я сказал, что не подчиняюсь ему, а мой непосредственный начальник- диспетчер. Мастер, как настоящий мужик и большой начальник, побежал к директору, чтоб та расставила все точки и пояснила, кто с кем здороваться должен. Получил ответ: «Электрик — единица автономная, подчиняется диспетчеру и директору лично, наезжать на него не нужно, тем более ссориться и хамить». Пока мастера не уволили, мы общались краткими сообщениями в соцсетях.
- Племянница учится в началке. Она предпочитает носить джинсы, платья не любит от слова совсем — в них неудобно бегать, прыгать, кататься с горок. Учительница ей сказала как-то: «Ты же девочка, ты должна носить платья». На что мелкая уперла руки в бока и ответила: «Я сама решу, что мне носить». Аплодирую стоя.
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«Италия, Дуомо. Первое, что человек видит выходя из метро, — это величественное здание. Боже, ты выходишь из темного места, туда, где ярко светит солнце и видишь это, оно такое белоснежное! И ты теряешь дар речи»
- Родители много работали и основали большую компанию. Я же работал в другой компании, которая позволила мне достичь успеха, уважения и приличной заработной платы. Мне был установлен гибкий график работы с десяти до пяти часов, пять дней в неделю. Мои родители, увидев мои достижения, предложили мне присоединиться к их компании для развития продаж. Я согласился. Теперь моя рабочая неделя составляет десять часов без выходных, и я не был в отпуске уже больше года. Зарплата снизилась. От меня постоянно требуют выполнения нереалистичных задач. Вернуться на прежнюю работу невозможно, так как мою клиентскую базу передали трем другим сотрудникам. Спустя два года я решил уволиться, не имея конкретного плана на будущее, просто потому что устал. Никто не понимает меня, но я счастлив. Уверен, что найду новую работу.
- Работаю в фирме уже очень давно, практически с основания. Ремонтник на производстве. Там, естественно, все меня знают, здороваемся. Высшее руководство здоровается, причем, как правило, по имени. Могут за жизнь поговорить. А вот манагеры из офиса проходят мимо, задрав нос. И вот одному такому манагеру понадобилась моя помощь. Я, конечно, помог, но делал все с чувством, с толком, с расстановкой — в общем, очень долго. После этого манагер начал со мной здороваться.
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- Начальство постоянно направляло ко мне стажеров, ведь я опытный специалист и умею доступно все объяснить. Однако после пятого стажера я начал испытывать усталость и раздражение. В итоге каждый день на пару часов я задерживался на работе, чтобы доделать свои задачи. На очередном корпоративе я высказал свои претензии руководителю. Теперь я сам стал стажером, но уже в другой компании. И, что самое главное, не жалею, так тому быть!
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