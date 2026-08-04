Я переехала из новостройки в бабушкину однушку и нашла в ней те маленькие радости, о которых мечтала

Я уже десять лет снимала квартиру в новостройке, когда мне досталась по наследству бабушкина однушка в старой пятиэтажке. Сначала думала от этого жилья избавиться и подобрать что-то получше в своём доме. Потому что мысль переехать в панельку меня мало вдохновляла. Во-первых, лифта в доме нет, а квартира находится на 4-м этаже.

Во-вторых, метраж крохотный, на кухне не развернёшься. В-третьих, коммуникации старые, а значит, надо делать ремонт. Ну и вишенкой на торте были соседи. Бабушка всё время посвящала меня в перипетии их быта. Я же в своей многоэтажке даже не знала, кто со мной на одной площадке живёт. И меня это вполне устраивало. Вот только переехать в унаследованную квартиру мне всё-таки пришлось.