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Я переехала из новостройки в бабушкину однушку и нашла в ней те маленькие радости, о которых мечтала
Меня тут подруга Соня в гости позвала. Раньше она жила в современной высотке, но пару лет назад переехала в старую пятиэтажку в центре города. Захожу к ней во двор — и как будто в прошлый век попадаю. На детской площадке детишки гомонят, за столиком рядом дедули сидят, в шахматы играют. Ну и у подъезда бабушки шушукаются. Помню, как Соня ценила все прелести жизни в новостройке, так что пока мы с ней чай пили, спросила, не собирается ли она переезжать. А подружка улыбнулась и говорит: «Знаешь, в жизни в таком доме есть свои маленькие радости. Хотя я их не сразу распробовала». И вот что она мне рассказала.
Я уже десять лет снимала квартиру в новостройке, когда мне досталась по наследству бабушкина однушка в старой пятиэтажке. Сначала думала от этого жилья избавиться и подобрать что-то получше в своём доме. Потому что мысль переехать в панельку меня мало вдохновляла. Во-первых, лифта в доме нет, а квартира находится на 4-м этаже.
Во-вторых, метраж крохотный, на кухне не развернёшься. В-третьих, коммуникации старые, а значит, надо делать ремонт. Ну и вишенкой на торте были соседи. Бабушка всё время посвящала меня в перипетии их быта. Я же в своей многоэтажке даже не знала, кто со мной на одной площадке живёт. И меня это вполне устраивало. Вот только переехать в унаследованную квартиру мне всё-таки пришлось.
Срок аренды подходил к концу, а хозяйка не захотела его продлевать. Можно было, конечно, подыскать другое жильё, а зачем? У меня же теперь своё есть. Решила: переберусь в бабушкину квартиру и начну потихоньку ремонт делать. Уж годик я смогу там прожить. А потом буду подыскивать жильё своей мечты. Но всё пошло не по плану.
У бабушки в квартире было уютно: пахло жареными пирожками, старыми книгами и немного мастикой. Но жильё явно нужно было избавить от излишков мебели. Один сервант, наверное, занимал полкомнаты. Этакий блестящий бегемот. Решила от него избавиться.
И вот продавала я в интернете бабушкин сервант. На объявление откликнулся один мужчина, обещал сам забрать. Приехал он, начали мы сервант разбирать, а из-за стенки вдруг вывалился маленький кулёк. Разматываю его, а там — бабушкин серебряный напёрсток, набор иголок и нитки. Сразу вспомнила, как в детстве бабуля моим куклам платья шила. В общем, от гигантского серванта остался мне только швейный набор. Мелочь, а мне тепло стало.
Пока добро разбирала, чего я только не нашла: старые пластинки, рулоны обоев, банки с краской, потрёпанные детские игрушки и аж 5 разных сервизов. Совсем негодные вещи выкинула, а с остальным что делать? Решила я бабушкины сервизы на продажу выставить. Нашёлся один коллекционер, которого посуда заинтересовала.
Приехал импозантный мужчина, изучил фарфор и вдруг шепчет: «Отдам любые деньги, только ещё вот эту сахарницу в комплект добавьте!» А я её хорошо из детства помню: частенько, попивая чай, на серьёзного дяденьку с косой любовалась. Оказалось, что вещичка редкая, ещё из 20-х годов прошлого века, и ценная. Но я продавать не стала, пусть будет семейная реликвия. Зато в процессе расхламления я с соседями успела познакомиться.
Нашла здоровую коробку с битыми вазами, чашками и прочей мелочёвкой. Еле дотащила до помойки, но поднять до бака уже не смогла — рядом оставила. Шагаю обратно, слышу: сзади кто-то меня окликает. Думаю: ну уж старые чашки-то в мусор можно выкинуть.
Оборачиваюсь, а за мной бежит соседка с третьего этажа и в руках одну из кружек несёт. Оказывается, она всегда из неё у бабушки в гостях кофе пила. Дама мне строго сказала, что такую красоту выбрасывать не дело, и, пока я удивлённо глазами хлопала, удалилась с этим наследством домой.
С некоторыми соседями я была знакома с детства. Например, баба Нюра и Елена Григорьевна часто забегали к бабушке чай попить, когда я у неё на выходных гостила. Эти две дамы очень обрадовались моему появлению и быстро взяли меня в оборот. У обеих сразу нашлось множество перспективных женихов для меня.
Как-то поднимаюсь к своей квартире, смотрю — у дверей мешок стоит. Что за чудеса? Я вроде ничего не заказывала. Открываю его, а там, наверное, килограммов 5 свежей картошки. Тут из-за соседней двери выглядывает баба Нюра и радостно щебечет: «Это тебе мой племянник Вадик передал! Такой хороший мальчик! Позвони ему!» Хорошему мальчику, на секундочку, пятьдесят лет, и моя персона не слишком его очаровала. Но с тётей же не поспоришь.
Если в своей многоэтажке я, наверное, жильцов десять знала и вопросы мы решали в чате, то тут быстро познакомилась со всем подъездом. Сначала меня смущала необходимость беседовать с соседями. Было странно, когда кто-то интересовался у меня, куда я иду, что в доставке заказала и что за гости у меня вчера были. Да и подробности чужой личной жизни меня не очень интересовали.
Но и у такого тесного знакомства оказались положительные стороны. Заказала я как-то новый диван с доставкой до двери, а грузчики наотрез отказались его в квартиру тащить. Дескать, грузового лифта нет, они на такое не подписывались. Пока пыталась их уболтать, прибежали соседские мужчины и мигом мою покупку наверх затащили.
Мне в первые месяцы очень не хватало нашей консьержки: некому ключи оставить, если уезжаешь, или попросить посылку принять. Но, как выяснилось, дружный подъезд отлично справляется со всеми этими моментами. Баба Нюра и тётя Света с моего этажа почти весь день дома сидели и с удовольствием меня выручали.
Собралась в отпуск на две недели, ключи от квартиры тёте Свете оставила. Вдруг понадобится жильё открыть, заодно попросила пару раз цветочки полить. Возвращаюсь, пыхтя, поднимаюсь с чемоданом на свой этаж, а дверь моей однушки настежь, там музыка гремит. Вот это номер! Захожу, а там тётя Света и остальной наш женский коллектив квартиру намывают!
Увидели меня и расстроились, что не успели сюрприз с уборкой до моего приезда закончить. Оказывается, они ещё и ужин для меня сделали. К счастью, я всем сувениров догадалась накупить. Поблагодарила соседок, а самой так тепло стало.
Хотя, конечно, не все особенности дружного дома меня радовали. Например, у нас есть традиция раз в месяц подъезд убирать и за придомовой территорией ухаживать. Я бы лучше скинулась и кому-нибудь заказала эту работу. Но остальные соседи против, так что приходится участвовать в «субботнике».
Ну и наши коммунальщики — это отдельная песня. Если что сломается, до ЖЭКа можно бесконечно дозваниваться. Тут мне тоже вспомнилась наша золотая консьержка, которая всем этим занималась. Например, у меня напор холодной воды на кухне слабенький был — тонкой струйкой текла.
Две недели я ждала сантехника, он пришёл и только руками развёл: надо стояк холодной воды во всём доме менять. А этого в планах нет. Пришлось еще два дня на телефоне сидеть и другого мастера искать, который мне какую-то хитрую систему установил. Получилось накладно. Всё-таки есть в новостройках своя прелесть.
А недавно затеяла я ремонт в бабушкиной квартире. Решила его сама делать, благо квартира в хорошем состоянии была, нужно было только немного комнату освежить. Начала со стен, потому что обои кое-где отходили. Начала обои отдирать, смотрю: в стене небольшая трещинка, а из неё что-то торчит. Потянула и вытащила бумажку. Разворачиваю ее и ахаю.
Это был старый детский рисунок с различными пожеланиями. Показала его маме, и выяснилось, что это она в первом классе письмо себе в будущее отправила. Больше я никаких сюрпризов не отыскала, правда, полы, честно говоря, не вскрывала. Может, там ещё много чего интересного лежит.
В общем, менять свою «однушку» и переезжать в новостройку я теперь не собираюсь. Да, у нашей пятиэтажки есть свои минусы: старые коммуникации, отсутствие лифта. Субботники не всегда мне в радость, зато и в подъезде никто не мусорит — самим же потом убирать.
Зато тёплые дружеские отношения с соседями, да и сама душевная атмосфера в доме перевешивают все недостатки. Я знаю, что, если мне потребуется помощь, баба Нюра, тётя Света да и другие соседи будут тут как тут. Да и я сама им подсоблю, чем смогу. Хорошие человеческие отношения для меня оказались важнее бытового комфорта. И я их ни на что не променяю.
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Комментарии
Очень неоднозначное впечатление от статьи. С одной стороны, соболезную героине, потерявшей бабушку. С другой, как же здорово иметь своё жильё! Пусть не новое, пусть маленькое, но своё, без аренды и выселений. А хорошие отношения с соседями всё же приятный бонус, человек - существо социальное.