Очень красивый чайный сервиз, вот только розовых чашек и блюдец только две штуки, тогда как жёлтых, голубых и сиреневых - по три.
20+ покупок из комиссионок, которые принесли больше радости, чем ливень в летний зной
Чтобы найти в комиссионке или антикварной лавке что-то стоящее, нужно хорошенько постараться. Одним счастливчикам коллекционные предметы достаются за сущие копейки совершенно случайно, другим — приходится сложнее, а к третьим попадают штуки, вокруг которых тут же закручивается непредсказуемая история. Но самое классное — что это всегда не обыденная покупка, а своеобразное наследование, причем не простых предметов, а тех, у которых уже есть собственное прошлое, и теперь впереди их ждет новая глава.
Девушка не смогла пройти мимо этого очаровательного набора, и мы ее прекрасно понимаем. Он просто создан для душевных чаепитий
Женщина купила этого лося в натуральную величину по очень приятной цене и теперь при каждом визите гостей наблюдает, как забавно они от него шарахаются
В Мурманске северный олень стоял в краеведческом музее. Его все пытались потрогать, в результате он почти весь облысел (шерсть легко отделялась от туловища). Недавно краеведческий музей открылся после ремонта, ещё там не была, интересно будет посмотреть - стоит ли там этот олень?
Как одна кукла подарила приятные воспоминания абсолютно чужим друг другу людям
- В выходные решили с мужем прогуляться и случайно забрели на барахолку. Там я увидела куколку, как из моего детства у бабушки в деревне. Только моя говорила: «Ма-ма», а эта молчит. Я ее все равно купила. Дома решила отмыть, вытащила динамик и ахнула: там внутри куча каких-то бумажек. Это оказались письма, причем написанные таким красивым почерком, что глаз не оторвать. Я решила отнести их обратно женщине-продавцу. Когда она их развернула, то расплылась в улыбке. Оказалось, это письма ее отца ее маме, а женщина даже не знала, что внутри куклы, которую она продает, было что-то спрятано. Она просто хотела распродать залежи всяких вещей, которые за годы жизни скопились в чулане родительского дома.
Парень честно планировал помочь другу с поисками тумбочки, но увидел эту картину и быстрее рванул с ней на кассу
Когда на носу свадьба, а с платьями не везет, значит, пора заглянуть на распродажи, как сделала эта девушка. Это платье стоит всего ничего
Когда любопытство оказалось недостаточным
- У моего парня любовь к барахолкам. На нашу годовщину он притащил мне оттуда медведя, который говорит: «Я тебя люблю». Я отдала его своей младшей сестре, а спустя пять минут она как закричит: «Маш, бегом сюда!» Забегаю, а она достает из мишки коробочку, в которой лежит кольцо. Но не простое, а то, которое я примеряла неделю назад, когда любимый уговорил меня сходить с ним на блошиный рынок. Оно было мне велико, поэтому брать мы его не стали, тем более цена была высоковата. Я потом еще пару дней это колечко вспоминала, а он, оказывается, мотал на ус: после работы сходил туда снова, купил его и отнес в мастерскую, чтобы уменьшить размер. Но вместо того чтобы вручить мне его в руки, этот оригинал спрятал коробочку в кармашек, где у медведя лежал динамик. Ему показалось, что так интереснее: я должна была неожиданно нащупать внутри игрушки сюрприз. Но моя сестра оказалась полюбопытнее меня, я бы туда точно не заглянула.
В руки мастера попал уникальный экземпляр из дуба с аутентичной набивкой из конского волоса
Несмотря на благородное происхождение, предмет мебели заметно обветшал: у него отсутствовали резные элементы и важные декоративные детали, которые пришлось воссоздавать практически с нуля.
Не вешалка, а арт-объект. Такая точно заставит каждого гостя остановиться и рассмотреть её повнимательнее
Семейная реликвия, которая проделала огромный путь, чтобы снова украсить гостиную
- В гостиной моих родителей висела картина с лодкой. Когда мне было уже за тридцать, родители продали вообще все и уехали путешествовать. И вот проходит больше 20 лет. Я захожу в местный секонд-хенд и вижу ее. Ту самую картину. Прошло уже лет 10 с того момента, а меня до сих пор это поражает. Да, теперь она висит у меня в гостиной.
Мужчина зашел на распродажу и неожиданно обнаружил на этой вазе свою довольно редкую фамилию. В итоге купил это изделие за копейки
Девушке пришлось снять с этого столика, который она нашла у бабули на чердаке, кучу слоев краски. Преображение вышло восхитительное
Иногда простой акт доброты значит гораздо больше, чем цена на этикетке
- Это было непростое время: я воспитывала ребенка одна и пыталась на гроши хоть как-то обставить свою первую квартиру. Пошла на распродажу вещей и увидела там почти новое кресло. Оно было таким красивым! Я просто залюбовалась им, прекрасно понимая, что не смогу его себе позволить. Женщина, проводившая распродажу, подошла и спросила, нравится ли мне этот предмет мебели, а я ответила, что, конечно, но купить его не смогу. А она сказала, что продаст мне его за доллар! Я опешила, а дама объяснила: «Просто половина средств от продажи вещей пойдет моему бывшему мужу, так что я не буду заламывать цены!» В общем, ушла я оттуда с креслом, кухонным столом и книжной полкой, потратив всего $ 3. Не знаю, была ли история про мужа правдой или женщина просто решила помочь мне, но и я всегда стараюсь помогать другим, когда есть возможность.
Этот комод муж с женой купили всего лишь за $ 40 и решили его отреставрировать
Не влюбиться в такие рукава просто невозможно
Когда вещь действительно становится частью жизни
- 26 лет назад наши друзья подарили нам на свадьбу прекрасное блюдо ручной работы. Это была, безусловно, лучшая и самая дорогая вещь в нашем доме. Несколько лет спустя его случайно разбили. Мы много лет искали нечто похожее в комиссионках, в интернете, на барахолках — ничего не могли найти. Я даже встречалась с итальянским художником, автором той работы, и он сказал, что шансов найти нечто похожее у меня практически нет — блюд было выпущено очень мало. Прошло лет 15, и мои родители отправились в путешествие. По дороге они заехали в секонд-хенд и увидели там блюдо точь-в-точь, как у нас было, всего за $ 5! Купили, конечно. Я до сих пор не могу поверить в такую удачу и очень рада, что оно снова с нами.
Когда твой муж работает на вывозе всякого хлама, всегда есть шанс урвать какое-нибудь сокровище бесплатно
Девушке достался практически новый диван мечты, который еле-еле удалось затащить в дом, чтобы поставить его в гостиной
Когда любимая вещь возвращается к хозяину — это особая радость
- Поехали всей семьей на ярмарку, и сын взял с собой любимую игрушку — плюшевую уточку с «ножками», куда он вставлял пальцы и «ходил» по разным предметам, радостно крякая. Естественно, уточку он потерял. Год спустя мы зашли в комиссионку за школьной формой, и сын нашел там точно такую же игрушку. Конечно же, мы ее купили. А дома сын рассмотрел уточку и вдруг увидел на бирке свои инициалы — это я ее когда-то подписала. Это оказалась та же самая игрушка!
Девушка купила в секонде юбку и решила ее покрасить. Увидеть такой результат она точно не ожидала
Многих пользователей загадка с юбкой удивила, и они попытались разобраться, откуда на ней взялся орнамент. Самые внимательные, увеличив изображение, заметили, что рисунок уже был на ткани, но из-за разницы плетения волокон некоторые участки окрасились, а некоторые нет.
Этот комбинезон был куплен перед вечеринкой в стиле диско. Его хозяйке повезло найти его на барахолке, а стоил он всего $ 4
- Какая находка! Береги ее, а если она тебе когда-нибудь надоест (хоть это и невозможно), пришли ее мне, пожалуйста! © CBreen610 / Reddit
Девушка отыскала это болеро в секонде среди кучи скучной одежды. Оно все расшито бисером, а ткань, из которой оно выполнено — это индийский шелк
Когда удача на твоей стороне
- Однажды я зашел в секонд-хенд и выбрал шесть очень классных мужских пиджаков, блейзеров и пальто, которые сидели на мне совершенно потрясно. Посмотрел цену — по $ 7 за штуку. Я подумал, что $ 42 за новый гардероб — это совсем неплохо, и понес все на кассу. Представьте мое изумление, когда оказалось, что я неправильно рассмотрел ценники, и каждая вещь стоила всего $ 1! За цену обеда из забегаловки я получил целый шкаф вещей, которые ношу до сих пор.
Когда зашел в секонд-хенд просто посмотреть, а ушел с винтажным набором посуды 60-х годов, который стоил всего лишь $ 17
Брат этой девушки работает в комиссионном магазине. Там продавалась подержанная кофемашина за $ 20, которую он купил и подарил ей
То, что не нужно одним, для других — сокровище
- Моя лучшая история о барахолке — это когда мы с дочерью зашли в секонд-хенд и увидели, как девушка примеряет платье для школьного бала, которое мы сдали туда на прошлой неделе. Мы покупали его за $ 800, а сейчас его продавали всего за $ 20. Мы подошли к ней и сказали, что наряд надевали всего однажды и что она выглядит в нем просто великолепно. А девушка объяснила, что сначала даже не хотела идти на выпускной, потому что у нее нет денег на крутой наряд, «но теперь я буду проходить мимо богатых девиц очень медленно!» Она просто сияла. Ради этого мы и отдаем свои вещи туда, где они сделают кого-то счастливыми.
Находка с барахолки, которая стала одной из самых любимых вещиц
Стулья с сюрпризом
- Влезли в ипотеку, на мебель денег не было, решили поискать на блошином рынке. Купили там у милой старушки пару венских стульев. Один из них качался, но муж сказал, что починит. Дома он пошел его разбирать, но уже через минуту влетел ко мне с трясущимися руками. Оказалось, в ножке было выдолблено внутри отверстие, а в нем три золотые цепочки лежали! Долго думали, как поступить. Решили все-таки вернуть сокровища бабушке. На следующий день пошли на прежнее место, нашли и все рассказали. Она даже прослезилась, а потом отдала нам одну из цепочек, так ее растрогала наша честность.
Эта серебряная солонка досталась девушке всего лишь за 50 центов, но пришлось ее отполировать
Здорово осознавать, что многие вещи не просто не выбрасываются, а продолжают свой путь, даря радость новым владельцам.