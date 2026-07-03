20+ покупок из комиссионок, которые принесли больше радости, чем ливень в летний зной

Чтобы найти в комиссионке или антикварной лавке что-то стоящее, нужно хорошенько постараться. Одним счастливчикам коллекционные предметы достаются за сущие копейки совершенно случайно, другим — приходится сложнее, а к третьим попадают штуки, вокруг которых тут же закручивается непредсказуемая история. Но самое классное — что это всегда не обыденная покупка, а своеобразное наследование, причем не простых предметов, а тех, у которых уже есть собственное прошлое, и теперь впереди их ждет новая глава.

Девушка не смогла пройти мимо этого очаровательного набора, и мы ее прекрасно понимаем. Он просто создан для душевных чаепитий

Женщина купила этого лося в натуральную величину по очень приятной цене и теперь при каждом визите гостей наблюдает, как забавно они от него шарахаются

© Flashy-Region5860 / Reddit Ольга Курпякова только что В Мурманске северный олень стоял в краеведческом музее. Его все пытались потрогать, в результате он почти весь облысел (шерсть легко отделялась от туловища). Недавно краеведческий музей открылся после ремонта, ещё там не была, интересно будет посмотреть - стоит ли там этот олень? Ответить

Как одна кукла подарила приятные воспоминания абсолютно чужим друг другу людям

В выходные решили с мужем прогуляться и случайно забрели на барахолку. Там я увидела куколку, как из моего детства у бабушки в деревне. Только моя говорила: «Ма-ма», а эта молчит. Я ее все равно купила. Дома решила отмыть, вытащила динамик и ахнула: там внутри куча каких-то бумажек. Это оказались письма, причем написанные таким красивым почерком, что глаз не оторвать. Я решила отнести их обратно женщине-продавцу. Когда она их развернула, то расплылась в улыбке. Оказалось, это письма ее отца ее маме, а женщина даже не знала, что внутри куклы, которую она продает, было что-то спрятано. Она просто хотела распродать залежи всяких вещей, которые за годы жизни скопились в чулане родительского дома. ADME

Парень честно планировал помочь другу с поисками тумбочки, но увидел эту картину и быстрее рванул с ней на кассу

Когда на носу свадьба, а с платьями не везет, значит, пора заглянуть на распродажи, как сделала эта девушка. Это платье стоит всего ничего

Когда любопытство оказалось недостаточным

У моего парня любовь к барахолкам. На нашу годовщину он притащил мне оттуда медведя, который говорит: «Я тебя люблю». Я отдала его своей младшей сестре, а спустя пять минут она как закричит: «Маш, бегом сюда!» Забегаю, а она достает из мишки коробочку, в которой лежит кольцо. Но не простое, а то, которое я примеряла неделю назад, когда любимый уговорил меня сходить с ним на блошиный рынок. Оно было мне велико, поэтому брать мы его не стали, тем более цена была высоковата. Я потом еще пару дней это колечко вспоминала, а он, оказывается, мотал на ус: после работы сходил туда снова, купил его и отнес в мастерскую, чтобы уменьшить размер. Но вместо того чтобы вручить мне его в руки, этот оригинал спрятал коробочку в кармашек, где у медведя лежал динамик. Ему показалось, что так интереснее: я должна была неожиданно нащупать внутри игрушки сюрприз. Но моя сестра оказалась полюбопытнее меня, я бы туда точно не заглянула. ADME Nadezha только что Приятный сюрприз Ответить

В руки мастера попал уникальный экземпляр из дуба с аутентичной набивкой из конского волоса

Несмотря на благородное происхождение, предмет мебели заметно обветшал: у него отсутствовали резные элементы и важные декоративные детали, которые пришлось воссоздавать практически с нуля.

Не вешалка, а арт-объект. Такая точно заставит каждого гостя остановиться и рассмотреть её повнимательнее

Семейная реликвия, которая проделала огромный путь, чтобы снова украсить гостиную

В гостиной моих родителей висела картина с лодкой. Когда мне было уже за тридцать, родители продали вообще все и уехали путешествовать. И вот проходит больше 20 лет. Я захожу в местный секонд-хенд и вижу ее. Ту самую картину. Прошло уже лет 10 с того момента, а меня до сих пор это поражает. Да, теперь она висит у меня в гостиной. © Loisalene / Reddit Nadezha только что А жить где они будут? Ответить

Мужчина зашел на распродажу и неожиданно обнаружил на этой вазе свою довольно редкую фамилию. В итоге купил это изделие за копейки

Девушке пришлось снять с этого столика, который она нашла у бабули на чердаке, кучу слоев краски. Преображение вышло восхитительное

Иногда простой акт доброты значит гораздо больше, чем цена на этикетке

Это было непростое время: я воспитывала ребенка одна и пыталась на гроши хоть как-то обставить свою первую квартиру. Пошла на распродажу вещей и увидела там почти новое кресло. Оно было таким красивым! Я просто залюбовалась им, прекрасно понимая, что не смогу его себе позволить. Женщина, проводившая распродажу, подошла и спросила, нравится ли мне этот предмет мебели, а я ответила, что, конечно, но купить его не смогу. А она сказала, что продаст мне его за доллар! Я опешила, а дама объяснила: «Просто половина средств от продажи вещей пойдет моему бывшему мужу, так что я не буду заламывать цены!» В общем, ушла я оттуда с креслом, кухонным столом и книжной полкой, потратив всего $ 3. Не знаю, была ли история про мужа правдой или женщина просто решила помочь мне, но и я всегда стараюсь помогать другим, когда есть возможность. © tsundoku2sensei / Reddit

Этот комод муж с женой купили всего лишь за $ 40 и решили его отреставрировать

Не влюбиться в такие рукава просто невозможно

Когда вещь действительно становится частью жизни

26 лет назад наши друзья подарили нам на свадьбу прекрасное блюдо ручной работы. Это была, безусловно, лучшая и самая дорогая вещь в нашем доме. Несколько лет спустя его случайно разбили. Мы много лет искали нечто похожее в комиссионках, в интернете, на барахолках — ничего не могли найти. Я даже встречалась с итальянским художником, автором той работы, и он сказал, что шансов найти нечто похожее у меня практически нет — блюд было выпущено очень мало. Прошло лет 15, и мои родители отправились в путешествие. По дороге они заехали в секонд-хенд и увидели там блюдо точь-в-точь, как у нас было, всего за $ 5! Купили, конечно. Я до сих пор не могу поверить в такую удачу и очень рада, что оно снова с нами. © TeaWithKermit / Reddit

Когда твой муж работает на вывозе всякого хлама, всегда есть шанс урвать какое-нибудь сокровище бесплатно

Девушке достался практически новый диван мечты, который еле-еле удалось затащить в дом, чтобы поставить его в гостиной

Когда любимая вещь возвращается к хозяину — это особая радость

Поехали всей семьей на ярмарку, и сын взял с собой любимую игрушку — плюшевую уточку с «ножками», куда он вставлял пальцы и «ходил» по разным предметам, радостно крякая. Естественно, уточку он потерял. Год спустя мы зашли в комиссионку за школьной формой, и сын нашел там точно такую же игрушку. Конечно же, мы ее купили. А дома сын рассмотрел уточку и вдруг увидел на бирке свои инициалы — это я ее когда-то подписала. Это оказалась та же самая игрушка! © cbelt3 / Reddit

Девушка купила в секонде юбку и решила ее покрасить. Увидеть такой результат она точно не ожидала

Многих пользователей загадка с юбкой удивила, и они попытались разобраться, откуда на ней взялся орнамент. Самые внимательные, увеличив изображение, заметили, что рисунок уже был на ткани, но из-за разницы плетения волокон некоторые участки окрасились, а некоторые нет.

Этот комбинезон был куплен перед вечеринкой в стиле диско. Его хозяйке повезло найти его на барахолке, а стоил он всего $ 4

Какая находка! Береги ее, а если она тебе когда-нибудь надоест (хоть это и невозможно), пришли ее мне, пожалуйста! © CBreen610 / Reddit

Девушка отыскала это болеро в секонде среди кучи скучной одежды. Оно все расшито бисером, а ткань, из которой оно выполнено — это индийский шелк

Когда удача на твоей стороне

Однажды я зашел в секонд-хенд и выбрал шесть очень классных мужских пиджаков, блейзеров и пальто, которые сидели на мне совершенно потрясно. Посмотрел цену — по $ 7 за штуку. Я подумал, что $ 42 за новый гардероб — это совсем неплохо, и понес все на кассу. Представьте мое изумление, когда оказалось, что я неправильно рассмотрел ценники, и каждая вещь стоила всего $ 1! За цену обеда из забегаловки я получил целый шкаф вещей, которые ношу до сих пор. © splice_of_life / Reddit

Когда зашел в секонд-хенд просто посмотреть, а ушел с винтажным набором посуды 60-х годов, который стоил всего лишь $ 17

Брат этой девушки работает в комиссионном магазине. Там продавалась подержанная кофемашина за $ 20, которую он купил и подарил ей

То, что не нужно одним, для других — сокровище

Моя лучшая история о барахолке — это когда мы с дочерью зашли в секонд-хенд и увидели, как девушка примеряет платье для школьного бала, которое мы сдали туда на прошлой неделе. Мы покупали его за $ 800, а сейчас его продавали всего за $ 20. Мы подошли к ней и сказали, что наряд надевали всего однажды и что она выглядит в нем просто великолепно. А девушка объяснила, что сначала даже не хотела идти на выпускной, потому что у нее нет денег на крутой наряд, «но теперь я буду проходить мимо богатых девиц очень медленно!» Она просто сияла. Ради этого мы и отдаем свои вещи туда, где они сделают кого-то счастливыми. © No_Cabinet_994 / Reddit

Находка с барахолки, которая стала одной из самых любимых вещиц

Стулья с сюрпризом

Влезли в ипотеку, на мебель денег не было, решили поискать на блошином рынке. Купили там у милой старушки пару венских стульев. Один из них качался, но муж сказал, что починит. Дома он пошел его разбирать, но уже через минуту влетел ко мне с трясущимися руками. Оказалось, в ножке было выдолблено внутри отверстие, а в нем три золотые цепочки лежали! Долго думали, как поступить. Решили все-таки вернуть сокровища бабушке. На следующий день пошли на прежнее место, нашли и все рассказали. Она даже прослезилась, а потом отдала нам одну из цепочек, так ее растрогала наша честность. ADME Ольга Курпякова только что Сюжет почти как в "12 стульях". Ответить

Эта серебряная солонка досталась девушке всего лишь за 50 центов, но пришлось ее отполировать