20+ теплых историй о детстве, пропитанных ароматом бабушкиных блинчиков и простыми радостями

Это просто какая-то фея-крестная!

У меня такой крутой тети не было, но была мамина подруга, которая постоянно мне что-то прикольное дарила: свои классные сережки (да, бижутерия, но очень красивые!), платье помню черное со стеклярусом по вырезу, косуху... У нее два сына, и она меня чуть-чуть приудочерила, стараясь подкидывать всякие ништяки. Очень я тете Любе за это благодарна! К несчастью, ее давно уже нет. Но всегда вспоминаю добрым словом