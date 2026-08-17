Это просто какая-то фея-крестная!
У меня такой крутой тети не было, но была мамина подруга, которая постоянно мне что-то прикольное дарила: свои классные сережки (да, бижутерия, но очень красивые!), платье помню черное со стеклярусом по вырезу, косуху... У нее два сына, и она меня чуть-чуть приудочерила, стараясь подкидывать всякие ништяки. Очень я тете Любе за это благодарна! К несчастью, ее давно уже нет. Но всегда вспоминаю добрым словом
20+ теплых историй о детстве, пропитанных ароматом бабушкиных блинчиков и простыми радостями
Сладкий хруст августовского арбуза, плеск ледяного молока в крынке и вкус горячего хлеба — такие светлые моменты счастья хранятся в памяти всю жизнь. Каждая история в нашей статье — это простые и теплые воспоминания, которыми пропитаны самые светлые дни нашего детства, начиная от полной морозилки эскимо и заканчивая целым тазом вкуснейшего варенья. Мысли о тех деньках, когда вся семья была в сборе, а любимая бабушка звала кушать блинчики со смородиновым чаем на свою уютную деревенскую кухню, до сих пор дарят нам море маленьких радостей, которые согревают даже спустя десятилетия.
- На выпускной в 11 классе мне было не в чем идти — мама сказала, что денег на наряды нет. Все готовятся, обсуждают платья, прически, а я... Об этом как-то узнала папина сестра и послала ко мне свою дочку. Та отвела меня в магазин одежды и сказала: «Выбирай, что хочешь!» Я планировала купить что-то очень скромное и недорогое, долго мялась, и сестра попросила консультанта помочь мне. В итоге выбрали костюм: вечерний красный брючный комбинезон с черным укороченным пиджаком, очень красивый, но неприлично дорогой — он стоил 7 или 8 тысяч. Я отнекивалась, мол, не надо тратиться, но сестра ответила, что ей велено меня одеть так, как мне хочется. Дома я рыдала от переполняющего меня чувства благодарности за эту помощь в такой важный для меня период. То есть тетя дала денег сестре и отправила ее ко мне, чтобы мы вместе что-то выбрали. Я была на выпускном королевой вечера! Вещи эти я носила еще лет 10, наверное. С тетей и двоюродной сестрой мы до сих пор очень близки.
Это просто какая-то фея-крестная!
- Когда меня в первый раз привели в детский садик, было распределение шкафчиков. На одном из них я увидел очень красивую рыбку и очень захотел, чтобы она была моей. Но оказалось, тот шкаф был занят дочерью нашей воспитательницы, а мне досталась какая-то вишенка. Я не был капризным ребенком, но эта рыбка так понравилась мне, что я не хотел ничего другого. Домой я пришел грустный. Вечером папа позвал меня к себе, показал на вырезанную из досочки рыбку и сказал, что мы вместе ее раскрасим. И я с таким наслаждением это делал! Она получилась очень красивая — даже лучше той, которую я увидел. В детсаду папа приклеил ее на мою вишню, никто против не был. И все ребята мне завидовали. Я с таким удовольствием всем рассказывал, что это мы с папой сделали!
Сложно представить себе более августовское фото, полное летнего тепла и ароматов деревенского сада, чем этот снимок девочки с арбузом
- Дед мой работал на бахче, и вот когда он в конце августа возвращался, это было в сотни раз круче всех дней рождения и новых годов. Он привозил кучу арбузов и дынь, и на самом большом арбузе было вырезано «Юре от дедушки» и год. Есть даже серия фотографий с этими арбузами, по которым можно проследить мое взросление с 1991 по 2003 год. Еще он привозил два мешка раков, к нам приходили друзья, и ели мы этих раков до посинения. Ну, и самое главное было в том, что дед вернулся, значит, он еще долго будет дома, и мы с ним будем футбол смотреть, в «Денди» играть и на ипподром ходить. С дедом всегда было очень круто и интересно. Очень его люблю и скучаю...
- Каждый день, когда бабушка забирала меня из школы, мы подходили к киоску с игрушками, где стояла плюшевая собака, и смотрели, на месте ли она. Я просто влюбилась в нее! И в свой день рождения, когда у нас дома собрались все гости, бабушка с дедом подарили мне ее, мою мечту. Я радовалась до слез! Игрушке этой уже больше 20 лет, и, несмотря на три переезда, она все еще со мной. Сейчас уже моему ребенку 11, и, похоже, любовь к этой собаке передалась по наследству.
У моей подруги был такой же огромный тигр - о, как я ей завидовала! И хоть сейчас я понимаю, что это пылесборник и все такое, но в 7-10 лет - это лучший друг однозначно
- В детстве ко мне на день рождения пришли бабушка с дедушкой и подарили корзину яблок. Я, естественно, поблагодарила, а они засмеялись и говорят такие: «Ты посмотри хорошо яблоки-то!». Я стала их перебирать и ахнула — там оказалась спрятана коробочка в виде яблока, а в ней лежали золотые серьги. Дедушка с бабушкой долго смеялись: «Ты что, думала, мы тебе просто яблоки подарили?» Серьги до сих пор храню.
О, адекватные люди, которые сразу указали на сюрприз, а не стали ждать 3 года)
- В детстве мы жили скромно. Я все понимала и ничего не просила. Но как же я мечтала о розовом пластиковом домике для Барби! И тогда дедушка сам смастерил мне кукольный дом: деревянный, с настоящими комнатками с обоями, там был пол, выложенный кусочками ламината, а сам дом был с откидывающейся крышей. Я, конечно, очень обрадовалась, что у моих кукол появилось жилье! Но все равно немного завидовала тем, у кого был розовый. И вот, повзрослев, нашла дедушкин домик в кладовке. Как, имея такое сокровище, я думала о розовой пластмассе? Пошла и сказала дедушке спасибо.
Классно, когда можно пойти и сказать дедушке или бабушке спасибо... У меня уже давно нет такой возможности...
- Много в детстве было счастливых моментов. Помню, мама из командировки привезла мне красивые заколки и шоколад с орехами — это был самый вкусный шоколад в мире. Счастье! Помню горячий хлеб прямо с хлебной машины возле столовой. Мы покупали «гармошками»: 5 буханок черного и одну белого. Идешь, в руках держишь, как гармошку, и ближайшую ко рту кусаешь. А дома стакан холодного молока домашнего нальешь — и глаза закатываются. Жуешь, ногами болтаешь и смотришь в окно, как индюки с гусями гуляют. Муха жужжит. Солнце светит. Счастье! А однажды дядя приехал в гости поздно вечером. Мы уже спать ложились, и вот я помню это ощущение, когда двери открываются, и дядя с каким-то мужиком в дом заносят вдвоем огромный-преогромный арбуз. Гигантский. Гостинец. Выгружают и уезжают. И мы с мамой сидим в ночнушках и жуем арбуз, болтаем и смеемся. Счастье! А еще я очень любила колбасу, она редко у нас в селе бывала. И когда мама приносила домой кусочек, это тоже было счастье. И много-много таких счастьев было.
Когда за 20 лет мальчики так и не повзрослели, и это прекрасно. И даже почти не изменились!
- Дело было в 2002 году. Был я мелким и клянчил на свой летний день рождения у бабушки, с которой тогда проживал, «Денди» — 220 рублей стоила тогда приставка. Мне сразу обозначили, что на такой дорогой подарок рассчитывать не стоит — денег лишних нет. И вот перед самым днем рождения зашли мы как-то с бабушкой в магазин за продуктами, а там же был и отдел с электроникой. Я, естественно, засматриваюсь на «Денди» и картриджи к ней, и тут бабушка говорит: «Ну, после лета в школу пойдешь, надо и порадовать ребенка». И покупает мне эту самую приставку! Белого цвета, с двумя геймпадами и картриджем с игрой. И вот то ощущение счастья я никогда не забуду!
- Мне было 7 лет. Папа должен был лететь на самолете куда-то по работе. Он спросил, что мне привезти, а я ответила: «Когда будешь лететь, собери мне немножко облаков. Я хочу попробовать чуть-чуть!» Спустя 2 недели папа вернулся с огромным пакетом облаков. Я сразу побежала на улицу делиться с друзьями настоящими облаками. Столько радости было! Лишь спустя много лет я поняла, что это была сахарная вата. Одно из лучших воспоминаний детства!
- Однажды в детстве моя бабушка исполнила мечту, как мне кажется, почти каждого ребенка. Вот представьте: прихожу я из школы, а у нас дома целая морозилка мороженого! Это было эскимо, оно было деформировано. Как уже сейчас понимаю, скорее всего, оно продавалось с уценкой, как брак. Денег у бабушки было мало, как и у всей семьи. Но это было настоящее счастье! Детское счастье, в котором целая морозилка мороженого была сказочной реальностью.
«Мое детство пахнет горячим бабушкиным хлебом и душистой земляникой, свежим ранним утром и росой. И мамой — она просто пахла добротой»
- Когда мне было 5 лет, мы с крестной пошли на детский спектакль. Перед представлением мы купили цветы, чтобы подарить их кому-то из артистов. Спектакль кончился, все герои вышли на сцену, дети стали дарить им цветы. Подарили всем, кроме Коровы. Мужчина, игравший ее, встал в сторонку и стоял грустный-грустный. Тогда я подошла к нему и вручила ему букет. Он так обрадовался, поднял меня на руки и помахал всем зрителям букетом, мол, смотрите, мне тоже цветы подарили, я тоже кому-то понравился! Это было мое первое ощущение радости от доброго дела.
- В 5 классе к нам перевели веселого мальчика, и я влюбилась по уши! Моментально мы стали с ним соревноваться: на спор на скорость решали все примеры и учили стихи — успеваемость у обоих феноменально пошла вверх. А за поведение пошли выговоры, потому что мы болтали постоянно и записочки писали дурацкие. Зато после школы домой ко мне по скрипучему снегу топали, а там аж целый компьютер стоял, и можно было до темноты трескать мамины пирожки, пить горячий компот и играть. С тех пор нам и в школу было не скучно ходить, потому что мы заранее все сами учили и чисто поржать приходили. Учителя ворчали, что мы выпендриваемся, а родня — что дурно влияем друг на друга. Мы, кстати, уже 16 лет женаты. Все так же сидим, в игрушки рубимся и ржем каждый день.
- Мое детское лето — это просыпаться на даче на сетчатой кровати в перине от жужжания мухи на стекле. Это бабушка, которая зовет скорее кушать блинчики на завтрак или пить вкусный чай со смородиновым листом после бани, а на ужин у нас будет жареная молодая картошка с деревенским ледяным молоком из погреба. Это мчаться с сестрой вниз к речке по прогретому косогору под громкий стрекот кузнечиков и уже в воде орать: «Бабка сеяла горох...», и с визгом приседать под воду с головой. Это чтение книжки под шум дождя на втором этаже, гонки на собранных кое-как великах без тормозов и катание на тарзанке. Зимой я считала дни до майских праздников, чтобы поскорее поехать на любимую дачу...
«В детстве, приезжая в деревню к бабушке и дедушке, я чувствовала себя абсолютно счастливой и любимой»
- Мне шесть лет, еще хожу в садик. У отца на чердаке лежит деревянная удочка. Двоюродный брат, который старше на 3 года, ведет меня на речку порыбачить. Рыбачил он на нашу удочку. Одна пойманная рыбка ему, вторая — мне. В какой-то момент он отдает удочку мне в руки, и тут начинается поклевка! Я неловко дергаю удочку и вдруг чувствую, что на крючке рыба! Ощущение ни с чем не сравнимое! Пульс подскочил, смесь страха, радости, предвкушения добычи, опасения — чтоб не сорвалась. И вот — рыба на берегу! Размером всего сантимов десять в длину. Рядом рыбачат ребята постарше. Увидев мой трофей, один из старшаков достает из своего садка самого большого чебака и отдает мне со словами: «Держи, добытчик! Это тебе!» И эмоции сразу зашкаливают в два раза.
- Я — шестой ребенок в многодетной семье, родился в 80-е. Ни о каких приставках или тетрисе я не мог тогда даже мечтать. Но за одной из моих сестер стал ухаживать молодой коммерсант. И в мой день рождения он посадил меня в вишневые «Жигули», привез в магазин, где продавались приставки, и просто сказал: «Выбирай!» Надо ли говорить о том, что это было настоящее живое счастье? Я ликовал и внутри, и снаружи. Я впервые увидел приставку так близко, не разбирался в них совсем — выбрал просто ту, которая понравилась внешне. Я до сих пор ему искренне благодарен за этот подарок!
Тот самый счастливый момент жизни, когда всех забот — это посмотреть на птичек на набережной, повозиться в песке и узнать, чем же вкусным мама накормит в обед
- Мне было 7 лет. Мама сварила в тазу клубничное варенье, поставила в углу кухни и ушла на работу. Я качался на табурете, завалился назад, упал на край таза, и все варенье выплеснулось на пол! Папа ахнул, я обомлел — что скажет мама? И вдруг раздался стук в дверь. Открываем, а это дед пришел. Он быстро осмотрелся, оценил ситуацию и говорит: «Ну что, внучок, поехали-ка на дачу со мной».
А потом мы ехали в речной порт, ели мороженое, катались на «омике», шли через лес вдоль реки к нашей даче. За этим приключением я совсем забыл утреннее неприятное происшествие. Мама из-за работы и дел в городе смогла выбраться на дачу только через две недели. На вопрос: «Ты зачем варенье разлил?!» я сделал круглые глаза: «Какое варенье?» Спасибо дедуле, что так все разрулил!
- В мои 5-7 лет мы с бабушкой часто ездили гулять — то на экскурсию, то в какой-то музей, то к ее друзьям в гости. Я очень любил, когда мы ездили в ГУМ. В какой-то момент там открылся первый магазин «Лего». Мы туда заходили, и я подолгу рассматривал витрины и всякие наборы. Денег тогда хватало только на «милкивей» с мини-наборами «Лего». И однажды бабушка купила самый простой набор в виде машинки. Вот это было круто — я прямо прыгал от радости! Я до сих пор помню инструкцию к той машинке, а сам набор вместе с другими до сих пор хранится где-то у родителей. А еще в ГУМе я тогда любил подбираться к центральному фонтану и, пальцем зажимая струю, брызгать во все стороны. Сейчас раз в год приезжаю в ГУМ и тоже так и делаю.
«Кошка Муся скрасила мое детство. Мне было не важно, что она абсолютно беспородная и ходит мимо лотка. Я просто ее любила и знала, что она всегда рядом»
У нас была похожая, стеклянная. Тяжёлые стеклянные шестиугольники крепились к каркасу винтами. Такая пластиковая тоже была, но недолго.
- Одно из самых ранних моих воспоминаний: мне, наверное, года 3 было. Я сижу на диване. На стенке висит радио — такое сине-зеленое. Родители дома — возможно, это был выходной день, комната залита солнечным светом. И вдруг заиграла такая классная, непонятная мне песня (сейчас я знаю, что это Челентано что-то там про дочку пел). И папа приглашает маму на танец, они кружатся по комнате, и я четко помню ощущение счастья и спокойствия!
- В августе 1962 года в Анапе я впервые увидела море. Что остро помнится из того знойного месяца? Мои и мамины яркие сарафаны и платья, сшитые к отпуску. Первые в жизни солнечные очки, которыми я была очень горда. Фрукты ведрами. Пронзительные вопли теток на пляже: «Ил-мыло! Кто желает?» И измазанные этим сине-черным мылом фигуры в живописных оздоровительных позах. Мальчик Витя, с которым мы каждый день виделись на пляже, купались, играли в песке, собирали ракушки, ловили крабиков и рачков-отшельников и наблюдали за их шустрыми передвижениями в вырытых ямках с водой.
Однажды мама Вити сказала, глядя на груду ракушек: «А вы знаете, дети, что найти красную крылатку — это к счастью?» Понятие счастья в наших шестилетних головах было зыбким, но мы начали искать эту крылатку и не нашли ни одной до самого отъезда. Очевидно, на многолюдном анапском пляже многие охотились за счастьем.
...Я давно живу на юге, и ни разу даже на самых безлюдных берегах мне не попалась красная крылатка. Очень редко нахожу ярко-оранжевые. И радуюсь им, как подарку моря, полагая, что это именно их кто-то и назвал красными — тот, кто выдумал эту примету про счастье.
Фото из беззаботного детства, когда счастье — это просто: мама и папа рядом, на дворе лето, и вся жизнь впереди
- Конец августа, а мне в первый класс идти не в чем. Мама грустная: занять не у кого, и так в долгах все. Но утром просыпаюсь, а на стуле — шикарная белая блузка, синяя юбка в складочку и конверт. Я открыла его и обомлела: там было письмо от нашей любимой бабушки из деревни! Я уже умела читать, поэтому сама разобрала дрожащий бабулин почерк. Там было написано: «Моей единственной внучке Машеньке! Учение — свет». Оказалось, бабушка целый месяц ночами, тайком от всех, перешивала для меня свое свадебное платье, чтобы получилась та самая нежная блузка. А красивую синюю юбку в складочку, туфельки и новенький пенал она купила, продав козу Зорьку, и передала с соседями, которые ехали в город. 1 сентября я шла на линейку гордая, счастливая и самая красивая на свете. Прошли годы, но я до сих пор помню тот момент счастья, когда просыпаешься утром и видишь то, о чем даже мечтать не смела.
- В жизни многих из нас были «те самые родственники», которые появлялись редко, но каждый раз приносили впечатления настолько яркие, что хватало на десятилетия. У меня таким был дядя-юрист, который раз в 2-3 года дарил что-то невероятное. Так, когда мне исполнилось 10, он подарил гигантский пожарный катер на радиоуправлении. Пиком могущества была возможность поливать уток и лебедей из брандспойта, расположенного на палубе этого судна. Ну, а тремя годами ранее дядя внезапно забрал меня после бассейна и повез в Макдоналдс. То, напомню, была эпоха, когда в них справляли свадьбы и детские дни рождения. По ощущениям, в тот вечер мы скупили все меню, даже салаты! Мы приехали домой, накрыли поляну, помыли руки, сели за стол. И тут он достал видеокассету «Матрицы», которая вышла пару месяцев назад. Конечно, я не понял и половины из того, что происходило в картине. Но тот вечер точно что-то изменил во мне. Как минимум — открыл новый порог счастья и восхищения окружающей действительностью. И я очень надеюсь, что когда-нибудь смогу подарить другому ребенку схожие ощущения. Ведь свет от таких чудесных вечеров и ведет нас даже сквозь самые темные времена.
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