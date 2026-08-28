18 человек, которым поступки богачей подарили впечатлений на всю жизнь

Мир очень богатых людей кажется далеким и недосягаемым, пока не сталкиваешься с ним вплотную на обычной рабочей смене или в хостеле. И тут выясняется, что богачи — тоже люди, они смеются, плачут и порой совершают необъяснимые, но очень приятные поступки. Здесь собраны истории, пропитанные неожиданным весельем, искренней щедростью и тонкой иронией. Интересно почитать, что рассказывают люди, которые приоткрыли дверь в мир состоятельных людей и вынесли оттуда яркие эмоции и много нового.