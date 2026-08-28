Зачем аристократка скупала эту дешёвке 585 пробы- чтобы разделить местным туземцам? Состоятельные селебрити не покупают себе золотишко ниже 18 карат.
18 человек, которым поступки богачей подарили впечатлений на всю жизнь
Мир очень богатых людей кажется далеким и недосягаемым, пока не сталкиваешься с ним вплотную на обычной рабочей смене или в хостеле. И тут выясняется, что богачи — тоже люди, они смеются, плачут и порой совершают необъяснимые, но очень приятные поступки. Здесь собраны истории, пропитанные неожиданным весельем, искренней щедростью и тонкой иронией. Интересно почитать, что рассказывают люди, которые приоткрыли дверь в мир состоятельных людей и вынесли оттуда яркие эмоции и много нового.
- Однажды познакомилась с девушкой в хостеле, мы сдружились. Оказалось, она дочь титулованного англичанина. Когда улетала домой, оставила мне пакет, сказала открыть после. В пакете было 12 золотых цепочек 585-й пробы, несколько колец, кулоны, серебро, две монеты и много брендированной косметики. Подарила просто так, ничего не требуя взамен.
- Знакомый до 2010 был владельцем крупных заводов, у него был бзик на наличке, она была у него везде. И часто он забывал про нее, в машине постоянно во всех карманах лежали пачки. И вот однажды он решил купить новый автомобиль. Поехал в салон, купил, а старый продал буквально через час. А через пару недель вспомнил, что у него в бардачке старой машины осталось несколько миллионов за какую-то сделку. Но покупатель уже не выходил на связь, чтобы вернуть их. Так и оставил.
- Лет 20 назад моя тетя работала гувернанткой у американской семьи, глава которой приезжал в Россию для налаживания какого-то бизнеса. У них было 2 дочки моего возраста (мне было 8). И вот когда их папа узнал, что у моей тети есть я, он подарил мне настоящую американскую Барби! А потом, когда они уезжали из страны, вообще оставили мне все свои игрушки: там была куча Барби, Лего, даже Барби-яхта! Ко мне весь двор любил потом в гости ходить.
"Ко мне весь двор любил потом в гости ходить." И даже бабушки-сплетницы, и дядьки -доминошники, и пьянчужки разные с их подружками, и наркоманы и прочая дворовая компания.
Когда твои однокурсники богатые и роскошные люди, но обед у всех по расписанию
Да в такие пакеты даже косметику упаковывают всегда при покупке, как раз по размеру контейнера. Пудра за 5К - явно не признак богатства🤣
- Я работала консультантом в магазине, была одна фирма, которая доставляет вещи и заказы из всех стран для богатых людей — они просто дают им список. И вот сотрудник этой компании пришел и говорит: «Мне нужны такие же сланцы, 7 штук такого-то размера». И я говорю, мол, у нас одна пара, есть еще в других городах и одна пара в другой стране. И он говорит: «Пускай все на бронь поставят, мы самолетом доставим». Я спрашиваю, мол, а зачем 7 штук? Мне отвечают: «Чтоб в каждой комнате было по одной паре».
- У меня были очень богатые и состоятельные друзья. Мы дружим с детства, вместе ходили в садик. Но в какой-то момент друг выиграл миллион долларов у Мистера Биста. И тут началось нечто странное. Он постоянно зажимает деньги, даже на себя, не говоря уж о других. Например, мы поехали с ним на отдых, на Пхукет. Я накопил достаточную сумму для неплохого отдыха. И знаете что? Чтобы не платить за отель, мой друг решил ночевать на лавочке у супермаркета! Мы с ним давно не общаемся, но это запомнилось.
Мистер бист рассорил двух друзей детства, одного из них сделал мелочным и жалким
- У нас в городе живет девочка, однокурсница моего сына, ну из очень обеспеченной семьи. Но недавно узнала про нее такое, что до сих пор с трудом верю. У ее кота, британца с каким-то королевским именем вроде Лоренцо, был день рождения. И знаете, что она сделала? Нет, не торт и свечки дома. Она купила билеты и улетела с ним... в Париж. Чтобы сводить его в специальный ресторан для животных. Да-да, вы не ослышались. Там, как мне рассказывали, меню на несколько страниц, десерты из лосося, вода в хрустальных мисках и даже официанты в перчатках. И все это — ради кота. Она даже сторис выкладывала, как они гуляют по Монмартру, и у Лоренцо — отдельный крошечный чемоданчик. Мой сын рассказывал это с таким выражением лица, будто сам не верит, что учится с ней в одной группе. А я слушала и думала — ну вот правда, у богатых свои причуды.
Женщина поделилась: ее муж купил участок в 6 гектаров вокруг дома, чтобы «соседи не поставили свои заборы» и не испортили ему вид
Не видеть людей это р шикарно, но есть нюанс: если вдруг тебя будут убивать в твоем доме, твоих воплей никто не услышит и на помощь не придут
- Однажды мы с мамой пошли на обед к нашим очень богатым друзьям. Я этой истории не помню, рассказываю с маминых слов. Итак, сытно и вкусно накрытый стол, я жую какой-то салат или типа того, и тут хозяйка говорит, мол, Юлик, вот попробуй это — и указывает на какое-то блюдо, которого я явно никогда не ел, что-то типа черной икры или экзотического фрукта. На что я отвечаю: «Ой, да мы вчера на ужин это ели. Спасибо». Все все поняли, но заценили, насколько я не хотел ударить в грязь лицом. Мама была очень тронута.
Понты на понтах, и понтами погоняют.
А вообще, молодец пацан, что отказался, вдруг там такая дрянь, что выплюнуть неудобно, а проглотить страшно.
- Работала няней в богатой семье. Все было идеально, думала, озолочусь. В день зарплаты хозяйка зовет в комнату, протягивает конверт и мило улыбается. Думаю, что же там помимо зарплаты. Дома открываю — денег явно меньше, чем договаривались. Звоню, спрашиваю причину. Внимание, ответ: «А я не плачу за то время, когда ребенок спит или сам играет, а вы в этот момент занимаетесь своими делами». Вот тебе и богатая семья. Больше я с ними не работала.
Ну вот так вот богатство и накапливается, там сэкономили, тут сэкономили, в магазин со своим пакетом пошли
Перед вами самый ленивый способ переехать: владелец переместил свой дом целиком на три квартала
- В школе дружила с девочкой, родители которой были весьма богаты. В их доме было множество комнат и одна из них — ее детская. Но не обычная, а с разрешением рисовать на стенах. Обои в этой комнате менялись регулярно, чтобы «обновить холсты». Как же я любила приходить к ней в гости! Подруга, кстати, стала профессиональной художницей.
- Рассказывали про одну женщину, у которой был очень богатый муж. Она захотела учиться в Милане в Боккони, все ей оплатил, перевез, сам прилетал в гости. Потом она стала жаловаться, что итальянские уборщицы плохо моют ее роскошные апартаменты, а вот любимая тетя Зина в Москве все знала и делала отлично. Он оформил в Италии компанию, чтобы сделать тете Зине рабочую визу, оплатил ей репетитора по итальянскому, перевез ее в Милан полноценно, так еще и в Италии ее отправили учиться вождению, чтобы тетя Зина возила его любимую жену по городу и сама могла ездить по делам. Потом еще эта тетя Зина летала с собакой из Милана в Москву, чтобы свозить любимого питомца к ветеринару. Дольче Вита тети Зины.
В прошлый раз тётя Зина чуть ли не на подиум вышла. В этот раз про наряды умолчали.🫢
Сосед автора установил обогреватели под общественным тротуаром. Хорошо, когда можешь обогреть даже улицу!
- У знакомой был директор, который регулярно отправлял свои дорогие часы на сервисное обслуживание и ремонт в Москву за 4000 км не меньше двух раз в год. И часы отправлял он не почтой, а знакомая летела с его часами, заселялась в шикарный отель на пару дней и потом летела обратно с часами.
Если часы номерные, то сервис раз в год прописан- продувка, прочистка, полировка. Данные владельцев внесены в базу данных и приходит напоминание. Раньше просто звонили из представительства.
- Я работала в очень престижном районе столицы около 5 лет назад, у меня был классный постоянный клиент Александр. Я, как его менеджер, могла организовать ему небольшие презенты на праздники (конфеты, галстук). После пары таких подарков, он приходит в бутик и протягивает мне пакет, говорит: «Это Вам, там поздравительная открытка, посмотрите!» В пакете оказался напиток за 18 тысяч, как выяснилось позже, и конверт, в котором было 100 тысяч. Полетела сразу в отпуск на эти деньги.
- Училась в частной школе — мама там преподавала. Дети — все сплошь из богатых семей. Летом я позвала одноклассников на день рождения на дачу. Заказали пиццу и роллы, ну, чтобы прилично. Но за столом не было ни души! А все потому что мои гости дружно облепили старый мотоблок. Папа катал на нем ребят по полю по очереди. Восторгов было не счесть. Это тебе не лимузин. День рождения удался, а я тогда поняла, что самые простые вещи порой доставляют больше удовольствия, чем самые изысканные блюда.
Автор встретил этот ящичек для отзывов в одном аэропорту. Так вот, клиенты этих авиалиний настолько богаты, что их отзывы — это деньги
- Я не знаю, насколько тот человек богат, он начальник банка. Я работала в ресторане напротив. Он запоминал имя каждого сотрудника ресторана и называл исключительно по имени. Был очень добр и уважителен ко всем. Однажды он сел за стол, который немного шатался. Так он посмеялся и ответил: «Мы не будем пересаживаться, все прекрасно. Главное, что вид красивый». И, естественно, всегда оставлял хорошие чаевые, даже если просто выпьет чашку кофе — оставит тысячу рублей на чай.
- Нас пригласили по работе на ужин. Один из крупнейших инвесторов. Его сын владеет отелем, которым управляет мой муж. Это, наверное, одно из лучших воспоминаний. Все очень открытые и простые, мы обсуждали литературу, фильмы и много всего на свете. Но один момент мне врезался, и я поняла, как мы далеки финансово друг от друга. Он рассказывал историю, как он по телефону купил большой участок земли во Флориде, а потом оказалось, что весь этот участок кишит аллигаторами. И он теперь не знает, что с ним делать. И он это рассказывал с иронией над собой, но без тяжелых сожалений. А в конце вечера он заговорил со мной на русском. Когда он увидел мое лицо в шоке, сказал, что когда-то его компания тесно сотрудничала с русскоговорящими.
Если участок в глуши, то у владельца отеля неважный финансовый консультант. А если земля идёт под коммерческую застройку или прокладку дорог и коммуникаций - это золотая жила.
В доме богатого человека автор встретил в душевой кабине автоматический аппарат для мытья спины. Очень удобно!
- Моя первая работа после университета нашлась сама собой у двух очень богатых людей. Когда я ехала к ним на собеседование, я не понимала, кто они, и не задумывалась. Я поняла, что они как дети. Таких искренних реакций, слов и поступков я раньше не видела. Абсолютная непосредственность и тактичность, какое-то природное благородство. Был ужасный ливень, пробки, я им звонила, что опаздываю на собеседование. Когда приехала, меня ждал чай, и они сказали, что меня взяли уже по голосу. Им голос понравился.
Непосредственность и тактичность вроде бы несколько противоположные модели поведения, нет?
- Моему тестю 80 лет, он небедный человек, но я не задумывался о том, насколько он богат, до недавнего случая. Ему прописали постельный режим, но он как ни в чем не бывало продолжал ездить на своей машине по окрестностям каждый день. Мы с ним ругались, но было бесполезно, и в один момент его старшая дочь (сестра моей жены) просто забрала машину на время, пока он не восстановится. Приезжаем навестить через неделю, а он просто купил себе новую машину! И говорит, если заберем и эту, он просто поедет и купит еще одну. Пришлось уступить, но все-таки договорились нанять ему водителя.
- Знала одну богатую китаянку, которая нанимала человека и очень хорошо оплачивала сумасшедший труд. А все, что от него требовалось, это просто развлекать ее кошек танцами, стишками, песнями и всячески их нахваливать. Работа мечты!
На такси в булочную не ездят? А в супермаркет на лимузине — вполне!
Эти люди либо немного окунулись в мир богатства, либо посмотрели на достаток со стороны. Однако все узнали для себя много нового, потому что большие деньги часто подкидывают самые непредсказуемые сюжеты и незабываемые впечатления.
Есть минутка? У нас есть, что почитать:
Комментарии
статья навеяла: мы не были богатыми людьми, но наша дочь рисовала на обоях , приходилось их менять
и плохо заизолированная теплотрасса греет дорожку перед моей девятиэтажкой, почувствовала себя побогаче