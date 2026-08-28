Я хотела поклеить обои, а мастер меня отговорил. Жизненная история о том, как я изменила привычные взгляды на ремонт

Муж уехал к маме на два месяца, а я решила сделать сюрприз к его возвращению и отремонтировать квартиру. Он давно мечтал об этом, но руки никак не доходили — то машина ломалась, то маме срочно деньги нужны были. И вот, наконец, все звезды сошлись и я на следующий же день после его отъезда с энтузиазмом принялась готовиться к обновлению квартиры.

Началось все с того, что я наняла ремонтников, бригадиром у которых был турок Мехмет. Выбирала я их по отзывам — сплошь положительным и восторженным, — поэтому никаких опасений не было. Мехмет пришел ко мне, оглядел фронт работ, выслушал мои пожелания, почему-то посмотрел на меня со скепсисом, но согласился и пообещал на следующий день скинуть примерную стоимость черновой отделки. Получив ее, я осталась довольна — сумма оказалась даже меньшей, чем я ожидала, поэтому написала, что согласна.