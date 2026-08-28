Если муж обеспечил финансово ремонт, то помоему мнению, лучше заказывать мастеров самой.
Я хотела поклеить обои, а мастер меня отговорил. Жизненная история о том, как я изменила привычные взгляды на ремонт
Зашла я тут к своей соседке, которая недавно сделала ремонт во всей квартире. Смотрю, а у нее нигде обоев нет — все стены покрашены, а одна стена в гостиной и вовсе отделана какими-то панелями. Я удивилась, говорю, мол, Таня, ты же вроде собиралась поклеить обои, еще приходила смотреть, какие у меня на стенах. А она мне в ответ: «Ира, обои — это прошлый век!», а потом позвала пить чай и рассказала историю о том, как решилась отказаться от этого привычного всем отделочного материала.
Муж уехал к маме на два месяца, а я решила сделать сюрприз к его возвращению и отремонтировать квартиру. Он давно мечтал об этом, но руки никак не доходили — то машина ломалась, то маме срочно деньги нужны были. И вот, наконец, все звезды сошлись и я на следующий же день после его отъезда с энтузиазмом принялась готовиться к обновлению квартиры.
Началось все с того, что я наняла ремонтников, бригадиром у которых был турок Мехмет. Выбирала я их по отзывам — сплошь положительным и восторженным, — поэтому никаких опасений не было. Мехмет пришел ко мне, оглядел фронт работ, выслушал мои пожелания, почему-то посмотрел на меня со скепсисом, но согласился и пообещал на следующий день скинуть примерную стоимость черновой отделки. Получив ее, я осталась довольна — сумма оказалась даже меньшей, чем я ожидала, поэтому написала, что согласна.
Я начала выбирать обои — и в прихожую, и в комнаты, и даже на кухню. У меня всегда стены были оклеены именно ими, и ничего другого я представить не могла. Мне хотелось сделать три стены однотонными, а одну украсить акцентными обоями. Например, для гостиной я выбрала однотонные бежевые, а в качестве акцента — цветочный рисунок. В спальне — зеленые, а за изголовьем кровати я планировала поклеить те, что разрисованы крупными пальмовыми листьями — очень давно на них засматривалась. Кухню же решила оформить светло-желтыми, а зону приема пищи выделить орнаментом с яркими лимонами. Кроме того, я даже попросила искусственный интеллект примерить все это на мои комнаты, и результат получился обалденным. В общем, я позвонила Мехмету и договорилась встретиться с ним в строительном гипермаркете.
Выражение:» Прошлый век», по отношению к дому или квартире-глупость. Ив Сен Лоран говорил, что самодостаточный человек не придерживается моды по отношению к собственному жилью. Главное соблюдать стиль. В США обои могут позволить себе только миллионеры. Судя по описанию, героиня делает стены в стиле Фьюжин.
В магазине мы с Мехметом разделились — я пошла смотреть обои, а он отправился выбирать материалы для черновой отделки. Я буквально зависла напротив обоев с яркими желтыми лимонами. Я уже хотела звать продавца, чтобы забрать понравившееся, как вдруг услышала бас Мехмета: «Татьяна!» Бегу к нему, смотрю и роняю челюсть — он держит в руках два огромных ведра краски. Я спрашиваю, зачем она ему, а он отвечает, что стены будем красить. Я пытаюсь возразить, мол, у меня уже в голове есть дизайн-проект с обоями и акцентными стенами с рисунком. А он в ответ: «Колер выбирайте. А рисунки можем через трафарет сделать, какой захотите»
Я хотела возразить, но Мехмет нашел железобетонный аргумент — краска обойдется заметно дешевле тех обоев, что я выбрала, а менять цвет можно хоть каждый месяц. Я не нашла, что возразить, но на всякий случай позвонила мужу. Он тоже дал добро, и из магазина мы выходили с красками, заколерованными в нужные цвета. Кстати, краску взяли моющуюся, чтобы можно было легко избавиться от загрязнений — мы планируем детей и, если им в будущем захочется рисовать на стенах, эта опция очень пригодится. Взяли и трафареты, чтобы нанести желаемый рисунок. Цвета выбрали те же, в которых я хотела обои. Конечно, мне было немного беспокойно, ведь я никогда не жила в квартире с окрашенными стенами. Но решение было принято, и менять его было поздно.
Начался ремонт, на время которого я с котом переехала к маме, но каждый день приходила контролировать ход работ, потому что начиталась страшилок про криворуких мастеровых. Как-то вечером задержалась на работе, пришла в квартиру затемно. Смотрю с улицы, в окнах полумрак, и только какой-то огонек по стене бегает. Почему-то разволновалась. Захожу и слышу громкие крики на турецком. На цыпочках прохожу в комнату и обалдеваю: в углу стоит Мехмет и светит на стену какой-то лампой, что-то говорит своим подчиненным, а те робко пытаются ему ответить. Спрашиваю, в чем дело, а Мехмет мне говорит, мол, это специальный светильник, называется лампа Лосева, с помощью которой можно разглядеть все огрехи финишной шпаклевки. Оказалось, если не очень ровно зашпаклевать стену, под краской все недочеты проявятся. То есть, к примеру, если вы уже после ремонта включите неяркий свет, например, бра, вы их увидите тоже, хотя при дневном свете они могут быть незаметны. В общем, заставил их все доделывать.
Про фонарик я слышала, что так проверяют ровность стен. И с обоями это работает.
Через несколько дней я пришла, и Мехмет гордо продемонстрировал мне идеально ровные стены и сказал, что теперь все готово к покраске. Я дала добро. Правда, не обошлось без казусов — на стене в спальне водоэмульсионка выглядела не так, как на выкраске в магазине, и я, конечно, немного расстроилась. Пришлось ехать докупать колер и самим доводить до нужного цвета. Кстати, совет — если вы будете колеровать краску, рассчитывайте так, чтобы ее объема хватило на всю поверхность, потому что повторить оттенок точь-в-точь будет проблематично.
В краске есть белый пигмент который глушит яркость Колера - сколько его не добавляй. Я зареклась - только обои.
В общем, через полтора месяца все было готово. Честно говоря, я опасалась, что без привычных рисунков на стенах квартира будет смотреться пустой. Но, на удивление, результат мне понравился — появилось ощущение, что в пространстве будто бы стало больше воздуха. В процессе ремонта я отказалась от идеи раскрасить стены с помощью трафаретов, и решила сделать акценты по-иному — в гостиной одну из поверхностей украсить деревянными панелями, а на кухне и в спальне повесить картины и постеры.
Еще через несколько дней мне привезли новую мебель в спальню. Когда рабочие заносили коробки, они умудрились оставить на одной из свежевыкрашенных стен царапину. Я было запаниковала, но вспомнила, что Мехмет говорил, что подобный казус легко устранить, взяла краску и быстренько замазала это место — получилось совершенно незаметно. А если бы это были обои, пришлось бы переклеивать целый кусок.
К возвращению мужа ремонт был закончен. Он у меня человек не очень эмоциональный, поэтому особенных восторгов я от него не ждала. Он несколько минут молча оглядывал обновленную спальню, а потом выдал неожиданное: «Как хорошо, что тут нет этих дурацких пальмовых листьев!» И это была наивысшая похвала.
Посоветую ли я кому-то использовать краску вместо обоев? Опираясь на свой опыт, да. Но, хочу сказать, что подобная отделка требует идеального выравнивания стен, иначе при искусственном свете вы увидите все недочеты. Несмотря на то, что мои рабочие очень хорошо постарались, в гостиной под светом бра я вижу пару неровностей, но если не приглядываться, то все отлично. Кстати, через месяц я перекрасила спальню в серо-синий, зеленый почему-то стал раздражать. На это у нас ушли буквально одни выходные и теперь я точно могу сказать, что живу в квартире своей мечты.
Купили дом,на фото кухня до и после,вечером прогрунтовала,на следующий день одна покрасила всю кухню 26 м³.Серая было,персиковая стало.Хорошо подобранная краска,перекрыла грязный серый,времени заняло не много, в помещении стало визуально теплее,остатками краски покрасила тамбур😁так что обеими руками за краску!Но всё же гостиную красить не стала бы 🤷♀️
Комментарии
У мамы дома были все стены крашены однотонным цветом. И хотя во всех комнатах, кроме кухни висели по одному, или два ковра, я не любила эту однотонность. Мне нравились обои неярких цветов с ненадоедливым рисунком. В своей квартире поклеили обои. Когда надоели, поменяли на другие. Однотонные цвета, действительно, делают квартиру похожую на казённое жилье. Я за обои!!
Мне не очень нравятся монотонно окрашенные стены, к тому же они на ощупь холодные и неуютные.
Обои под покраску - уже лучше, и небольшие неровности они скрывают.
Но и на обоях свет клином не сошёлся, сейчас очень много разных вариантов отделки.
Мы на кухне и в коридоре покрыли стены венецианской штукатуркой, очень практично: она легко моется и при этом достаточно прочная, ее сложно случайно поцарапать.
И, опять же, в отличии от краски она гораздо проще относится к небольшим огрехам при выравнивании стен.
А в комнатах - да, обои
Мне тоже краска кажется холодной. Вроде и неплохо визуально,но не моё. Я люблю теплые покрытия: обои, дерево
Я люблю фактурные стены. Сейчас много готовых фактурных штукатурок. Или из обычной штукатурки можно замутить, используя различные техники. Мне очень зашла "карта мира". И ненавязчиво, и взгляду всегда есть за что зацепиться.
Какое счастье, что таких умничаюших мастеров не было у нас.
Менять цвет каждый месяц? Что за глупость! А запах от краски?
Красить стены на кухне? Это вредитель какой-то предложил, а не мастер. Моющие обои - удобно. На кухни такие сделали. Испачкались- протерла тряпочкой.