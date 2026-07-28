15 историй из аэропортов и вокзалов, где впечатления хоть в чемоданы складывай
Лето — это время отпусков, путешествий и приключений. И последние могут начаться не в пункте прибытия, а уже в аэропорту или на вокзале. Там люди то пытаются найти свой гейт, то путают или теряют свои чемоданы, а то и вовсе поют песни про коня в ночном поезде. И пусть отдыхом это можно назвать не всегда, такие жизненные ситуации часто богаты на впечатления. Здесь — яркие и душевные истории от людей, которые решили поделиться своими самыми незабываемыми дорожными курьезами. Пристегните ремни.
- Летел я в Иркутск. Попал в пробку, приехал почти под конец регистрации. Нервничаю. Остается нас человек 5, и я смотрю, как сотрудники аэропорта начинают что-то суетиться, переговариваться. Не понимаю, что происходит, думал: все, закончилась регистрация, и я не попаду на конференцию. Но тут милая девушка обращается ко всем нам стоящим и говорит: «Уважаемые пассажиры, вы не против, если мы рассадим вас в бизнес-класс? Вышло недоразумение, все посадочные места в экономе уже заняты». А нам-то что, еще лучше! Лететь в удобных кожаных креслах, есть вкусную еду, конечно, согласны! Так понравилось лететь бизнесом, что теперь не хочу летать экономом. А сотрудники аэропорта — молодцы, отличное решение проблемы придумали: и овцы целы, и волки сыты.
- Я человек, испорченный филологическим образованием. Приехала за 2 часа до отправления поезда на вокзал, рядом с вокзалом — ТЦ с книжным. Естественно, мне нужно было в книжный купить что-то в дорогу. Что-то легкое, как раз для отпуска. «Дракула» на английском не подошел по вайбам, у Шекспира трагедии были, а страдать не хотелось. «Щегол» Донны Тарт показался прям хорошим, но книга такая, что тяжело с собой таскать. Нашла еще кое-что, но к тому моменту оказалось, что до отправления поезда 15 минут, а я еще не на вокзале. В итоге я как вампир из «Сумерек» в слоу-мо под песню «Supermassive black hole» пронеслась по перрону с чемоданом. Опыт, конечно, незабываемый, но я успела.
Когда не хочешь потерять свои чемоданы в путешествии, на выручку приходят собственные дети и пара маркеров. Но советуем перед поездкой сфотографировать свой багаж
- Была в командировке в другой стране. Пришлось остаться еще на пару дней, из-за чего поссорилась с парнем. Расстались. Но расстраиваться некогда было, так как моя работа теперь единственная, кто меня кормит. Так углубилась, что даже забыла о расставании. Когда в аэропорту вышла в зал, увидела толпу своих друзей, хлопушки, шарики, огромный плакат с фразой «Прости дурака!» и своего парня, стоящего на коленях с кольцом. Простила и сказала «Да!»
- Племянник улетел учиться в Китай. В аэропорту Шанхая случайно уронил портмоне. Прилетел в общежитие, пару часов поспал после дороги, проснулся, собрался в магазин и только тогда понял, что кошелька нет. Стресс, растерянность, чужая страна. И вдруг звонок из аэропорта, портмоне нашли и уже отправили в общежитие. Спас студенческий билет, который был внутри. В такие моменты понимаешь, что мир не без добрых людей. Спасибо тем, кто не прошел мимо.
- Прилетела в Стамбул, отвернулась в аэропорту на минуту, оборачиваюсь — в моем чемодане роется какой-то мужик. Ловлю его за руку, а он на весь зал: «Это мой!» и к себе его тянет. Говорю: «И что лежит под купальниками?» Он замялся, а я на глазах у всех достала из-под пакета свою косметичку — духи, помада, крем, все женское, до последней мелочи. Оказалось, что чемоданы у нас как под копирку, а такой же купальник он жене купил в подарок. Вот и не сразу понял, что чемодан не его.
Как он мог видеть, какой купальник лежит в чемодане, если купальников было несколько и лежали они в пакете? И какого же размера был этот пакет, если он полностью закрывал всё, что находилось под ним?)))
Все знают, что в аэропорту обычно недешевая еда, но яичко и три куска сыра еще никогда не стоили столько
- Нахожусь в аэропорту. Жду следующего рейса, а до него еще 15 часов. Ни денег, ни еды с собой, только пакетики кофе, и те без стаканчика. Сижу, не могу уже, хочется горячего. Во всем аэропорту нет бесплатной питьевой воды. Набралась смелости и отправилась на поиски в кафешки. В двух из них отказали. И вот после обхода трех, я пришла к выводу, что добрые и бескорыстные люди есть. Налили кипятка и ни монетки не попросили.
Ехала как-то в ночном поезде. Утром проводник предлагает чай-кофе. Чай с утра не пью, а кофе вожу с собой, мелкомолотый, ибо всякие три в одном тоже симпатии не вызывают. Прошу стакан кипятка, без заварки. Говорит - не положено, только чай. Говорю, что заплачу как за чай, только не кладите туда пакетик. Не положено, говорит, это будет уже не чай. Ок, принесите, пожалуйста, стакан с кипятком отдельно, заварочный пакетик отдельно, я сама его туда отпущу. Не положено, я должен принести чай. Поняла, что ещё пару минут такого диалога и я сойду с ума. Пошла в соседний вагон, проводник внял просьбе дать стакан чистого кипятка без комментариев и лишних телодвижений. И плевать на всякие "не положено". Так что, да, добрые люди есть, особенно радует, что они ещё и умные
- Как мы со Светкой в Питер ездили. Ночной поезд, купе, второй этаж, мы такие: ого, бывает и так, мы прям как взрослые тети из фильма. И вот именно в этот момент абсолютного счастья нам приходит гениальная идея — спеть песню про коня. Светка включает трагическое лицо, как будто у нас стадо баранов убежало, и тянет: «Мы с конем вдвоем по полю идем», а я — конь. Цокаю языком, бью копытом по матрасу, вхожу в роль так, как будто на кастинге, и тут дверь купе открывается, и на это все молча смотрит тренер какой-то юношеской спортивной команды. Несколько секунд тишины, которые длились примерно как вся моя оставшаяся жизнь. Он закрывает дверь. Без единого слова. Видимо, понял: то, что происходит в этом купе, с двумя увлеченно поющими женщинами должно там и остаться. Ну а мы продолжаем, потому что конь не останавливается. Конь дал слово и назад не идет.
- Однажды во время пересадки я читал книгу. И тут я услышал громкий визг, как будто что-то тяжелое и металлическое тащили по полу. Я поднял глаза, ожидая увидеть кого-то, тащащего металлический шкаф, но все было как обычно в аэропорту. Я пожал плечами и вернулся к книге. Через несколько мгновений я услышал это снова. Посмотрел в сторону, откуда шел звук, и расхохотался: женщина держала на руках лысого кота в жилете с надписью «Животное для поддержки», и он сердито выл. Она гладила и успокаивала его, потому что, конечно же, коту не нравилось происходящее. Ирония в том, что женщине нужно было самой поддерживать свое «животное для поддержки».
Хозяика этого багажа сделала все, чтобы вещи не пострадали при перевозке. А заодно и привлекла внимание всех в аэропорту таким оригинальным чемоданом
В аэропорту заставят распаковать. Мы под поездку купили "майку" на чемодан. В Белграде ещё и вскрывали и брали пробы воздуха в нем. Там нет такого как в Пулково. Свои особенности.
- Долго ждала отпуска. Наконец взяла билеты в Грецию, считала дни, а в день отъезда приехала в аэропорт четко за 2,5 часа, неспешно пошла в кафе, просидела там час, а регистрацию все никак не открывают. В надежде услышать, что все хорошо, пошла к стойке перевозчика и поняла, что я приехала не в тот аэропорт. Чувствовала себя дурочкой ровно до того момента, пока не подошел такой же «внимательный» чел, как и я. Что вы думаете? Через месяц сделал мне предложение, летом свадьба и снова Греция.
- Помогала двум коллегам-иностранцам решать проблемы с багажом. Перевозчик благополучно разбил чемодан одного и потерял багаж другого. Если первому по предъявлении чека на его Феррари в мире чемоданов все быстренько компенсировали, то со вторым все было в лучших комедийных традициях. За окном зима и сугробы по колено, а бедный мужик в курточке на рыбьем меху и ботиночках на тонкой подошве. Если коротко, то бедняга недели три ходил в рабочей одежде, которую ему оперативно выдали на складе. Честно, мне этого дядьку было жалко: я тогда поняла, что персонаж комедии Рязанова, вынужденно живший в самолете, — это не такой уж и прикол. Чемодан нашелся почти случайно где-то в Германии.
- Ночная пересадка, в зоне отдыха пробую поспать. Позади сидит кумушка и по громкой связи жалуется на мужа, ни конца, ни края этому нет. Я и музыку слушала, и беруши засунула, она все равно громче. Ну я решила гениально: повернулась к ней и с улыбкой говорю: «А ваш муж красивый? Дайте-ка номерок, судя по всему, мужчина-то золотой!» Она опешила, прошептала в трубку, мол, попозже наберу, и притихла. А мне наконец удалось поспать.
- Я один раз в аэропорту Франкфурта спорил, что гелевый антиперспирант — это не жидкость. Офицер на досмотре устало сказала, что нет, это жидкость. Я говорю, мол, но оно же не течет. Она мне: «Я тебя сейчас в комнату досмотра отправлю, и там это доказывай, физик доморощенный». Отвечаю: «Ну раз вопрос стоит таким образом, то ладно, забирайте». Вместе поржали. И она разрешила его оставить.
Развлечение в ожидании рейса, которое навык рисования улучшит
- Живем с мужем в городе, куда можно добраться на самолете либо на пароме. Муж ездил на последнюю сессию в другой город, счастливый получил диплом, билет на обратный самолет купил заранее. Позвонила ему, попросила приехать пораньше, уж очень соскучилась, но билет он не смог обменять. И вот день, когда муж должен прилететь. Он приехал заранее в аэропорт, прошел регистрацию, сдал багаж, самолет задержали на пару часов, и... Мой любимый умудрился пропустить самолет! Он сидел в наушниках и не слышал, что его объявляли как опаздывающего пассажира! Прилетел на следующий день только.
- Пару лет назад мы с женой возвращались из заграничной поездки. Когда объявили посадку, у выхода, кроме нас, стояла всего одна пара — и больше вообще никого. Мы разговорились и уже начали переживать, что, походу, все перепутали и гейт поменяли. Только собрались пойти поискать кого-то из сотрудников, как гейт открыли. Ну, мы решили, что целая орава туристов просто застряла где-то в пробке, и приготовились к тому, что вылет задержится. И вот мы заходим в самолет, за нами закрывают дверь и объявляют, что кроме нас на борту больше никого нет. По какой-то причине — видимо, из-за расписания — этим рейсом в ту ночь летели только мы четверо. Весь самолет был полностью в нашем распоряжении. Лучший полет в моей жизни!
- Последний день в Таиланде, аэропорт. Рядом сидит тайская бабушка. Мы не говорим на одном языке. Вообще. Ни одного общего слова. Она достает мандарин, протягивает мне. Я беру, киваю, улыбаюсь. Она достает второй, чистит себе. Мы сидим молча и едим мандарины. Через 30 минут объявляют мой рейс. Я встаю, она машет. Ни одного слова. И это один из самых теплых разговоров в моей жизни. Иногда лучшее общение — это когда слова не нужны.
Кто-то привозит из отпуска красивые фотографии, а кто-то — живые истории и яркие впечатления. И пусть не все полеты и поездки проходят идеально по расписанию, именно такие внезапные и часто теплые моменты делают наши путешествия по-настоящему запоминающимися.
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