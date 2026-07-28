15 историй из аэропортов и вокзалов, где впечатления хоть в чемоданы складывай

Ехала как-то в ночном поезде. Утром проводник предлагает чай-кофе. Чай с утра не пью, а кофе вожу с собой, мелкомолотый, ибо всякие три в одном тоже симпатии не вызывают. Прошу стакан кипятка, без заварки. Говорит - не положено, только чай. Говорю, что заплачу как за чай, только не кладите туда пакетик. Не положено, говорит, это будет уже не чай. Ок, принесите, пожалуйста, стакан с кипятком отдельно, заварочный пакетик отдельно, я сама его туда отпущу. Не положено, я должен принести чай. Поняла, что ещё пару минут такого диалога и я сойду с ума. Пошла в соседний вагон, проводник внял просьбе дать стакан чистого кипятка без комментариев и лишних телодвижений. И плевать на всякие "не положено". Так что, да, добрые люди есть, особенно радует, что они ещё и умные