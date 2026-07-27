Купальник каких много, а вот фигурка, у европейской, скорее всего, девушки, действительно очаровательная, и, к тому же, у неё прекрасная кожа.
19 уютных фото и историй с барахолок, где простые вещи приносят маленькие радости и дарят улыбку
Покупатели винтажных вещей знают: ни один магазин с витринами не подарит тех впечатлений, которые испытываешь при виде завалов на блошином рынке. Покупки на барахолке приносят искреннюю радость, ведь плетеная сумочка-лягушка или винтажное персиковое платье способны принести в дом настоящее счастье от обладания таким сокровищем.
Девушка нашла очаровательный винтажный купальник
«Мне очень понравились яркий синий цвет и эта милая юбочка. Чувствую себя в нем невероятно крутой».
Эту вазу для тюльпанов купили за сущие копейки
«Одна из моих самых любимых находок в антикварном магазине — ваза для тюльпанов в делфтском синем фарфоре. Я купила ее буквально за $6». А вам попадались когда-нибудь такие вазы, где каждый цветок имел бы отдельное горлышко?
Платье-мечты из секонд-хенда
«Я до сих пор не могу поверить, что нашла платье своей мечты за $100. Точно такое же, но новое просто не входило в мой бюджет. Сейчас швея подшивает его, уже была первая примерка, и я влюбилась в него еще больше»
Купальник-путешественник
- Откопала в секонде вязаный купальник в горошек, абсолютно новый. Отдыхаю на пляже в Турции. Одна соотечественница меня несколько дней глазами сверлила, а потом попросила продать ей купальник. Я была в шоке, а потом согласилась отдать его ей бесплатно, потому что оказалось, что его связала ее бабушка. Горошина на левой чашечке в форме сердечка была ее фирменной подписью. Этот купальник предназначался внучке, но бабушка не успела его подарить, а неродивые родственники сдали все вещи. Так купальник через несколько стран все-таки вернулся к своей хозяйке.
Даже котик приоделся в секонд-хенде
«Сегодня, в качестве наряда, выбрал зелененькую винтажную жилеточку, чтобы провести весь день дома, сидя на окне. Ни у кого такую жилеточку не видел, потому что вещички из секонд-хенда тем и хороши, что можно сложить неповторимый образ».
Девушка сделала платье из секонда еще красивее
«Вышиваю давно, обычно это процесс ради процесса. Сложно найти вышивке практическое применение, но тут я смогла, хвастаюсь. Платье в пол из секонд-хенда, так как страшно было запортачить что-то дорогостоящее, первый раз вышивала на одежде. Все получилось»
В Японии тоже есть барахолки, и там можно найти вот такой красивый стеклянный баклажан (это подставка для палочек)
Целый мешок сюрпризов
- Жили бедно. Как-то разжились деньгами, но погнали закупать в секонде — мешок с вещами 50кг. Цена низкая, потому что выбрать конкретные вещи нельзя. Тут надо поискать удачную цветастую массу, и вот в одном мешке вижу край чего-то оранжевого и волосатого. Схватила, а это оказался прикольный свитер, я его долго носила. Мешок в целом оказался удачным! Шикарное пальто необычной расцветки, дубленка винтаж, много интересных свитеров.
Образ для отпуска найден
«Последние несколько лет собирала эти летние образы для поездки в отпуск. Всю винтажную одежду и аксессуары я купила в секонд-хенде, за исключением радужных сандалий-сабо»
А кто-то находит на барахолках вот такие милые фирменные винтажные чайники
«Мне удалось урвать этот новый винтажный чайник всего за $5! Никак не могу заставить себя снять этикетки». Таким даже пользоваться не хочется — только поставить на полку, как произведение искусства.
Такая сумочка в виде лягушки из секонда-хенда подойдет не всем
У меня похожая плетеная лягушка есть, только без крышки и ручек, использую для всякого мелкого барахлишка (помады там, заколочки и т. п.) Стоит в прихожей.
«Сегодня нашла в секонд-хенде эту винтажную плетеную сумочку в виде лягушки. Идеальный летний аксессуар для отдыха на озере!». А вы бы носили такую милоту?
Винтаж... сейчас что хочешь из ротанга или бумажной лозы сплетут😄😄😄
Умение находить крутые вещи на барахолках — это талант
- Мой тесть провел долгие годы, роясь на цифровых барахолках. Он купил и отремонтировал много крутой электроники. А жемчужиной был музыкальный центр, который он подарил нам. Он бесспорно был крутой, но со временем все равно устарел, мы решили его продать. Выложили в Интернете, а через неделю нам звонит тесть. Так не оцененный в полной мере новыми хозяевами электронный питомец вернулся к своему заботливому владельцу. А нам в ответ приехал классный беспроводной утюг.
Кажется, эта девушка нашла идеальную летнюю блузку в стиле 2000-х
Лично мое мнение: не нравятся эти старушачьи принты на одежде, от слова совсем. И блузка с рукавами с этими джинсами смотрится коряво. Такой крой и расцветку могла бы спасти однотонная расклешенная юбка в пол в стиле бохо. Которая к тому же, скрыла бы явный пуз. Но джинсы- НЕТ.
«Эта идеальная блузка отлично сочетается с моими любимыми брюками того же периода»
Здорово, когда на барахолке не только находишь крутую пару обуви, но еще и размер тебе подходит
Вот что что.. а белье, купальники и обувь в секонде не брала и не буду...
«Увидела их в местном комиссионном магазине в понедельник! Так рада, что успела их купить! Заплатила всего $5»
Целая коллекция сумок, купленная в секонд-хенде!
"Бабкины" сумки какие-то. Я хоть и "Бабуся Ягуся" 58 лет, не скрываю, но эти уж прямо вообще...
А эта девушка явно привлекает удачу
- Поехала в июле на блошиный рынок. У одного продавца заметила очаровательную шляпку. Стоила сущие копейки, но я то знаю истинную цену такого винтажа! Купила, привезла на дачу и решила привести ее в порядок. Отпорола всю старую ткань и аж глазам своим не поверила: там пожелтевший конвертик. Развернула его — а там старинные купюры в идеальном состоянии и записка: «На летнее платье. Июнь, 1912 год». Сначала у меня аж дух перехватило, ведь эти банкноты у коллекционеров сейчас стоят приличных денег. Но совесть быстро взяла верх. На следующий выходной поехала искать того самого продавца — дедушку. Вернула ему заначку. Он так растрогался, что обнял меня.
Украшение с местной барахолки
«Купила это в местном секонд-хенде за $24. Кажется, это настоящее серебро, оно приятное на ощупь и довольно тяжелое. Когда примеряла ожерелье оказалось немного коротковато, но оно такое красивое, что я не смогла удержаться и купила его»
В секонд-хендах можно даже найти аналоговую камеру для моментальной печати
Камеру-то можно найти. А кассеты к ней? У меня полароид 1995 года выпуска лежит, кассет к нему уже не выпускают. 🤷♀️
... И прекрасное персиковое платье
«Я в восторге от нового персикового платья, которое купила всего за $17, ведь оно так красиво развивается, когда я кружусь»
А вот статьи, в которых мы собрали еще больше неожиданных находок из секонд-хендов: