19 уютных фото и историй с барахолок, где простые вещи приносят маленькие радости и дарят улыбку

Фотоподборки
27.07.2026
19 уютных фото и историй с барахолок, где простые вещи приносят маленькие радости и дарят улыбку

Покупатели винтажных вещей знают: ни один магазин с витринами не подарит тех впечатлений, которые испытываешь при виде завалов на блошином рынке. Покупки на барахолке приносят искреннюю радость, ведь плетеная сумочка-лягушка или винтажное персиковое платье способны принести в дом настоящее счастье от обладания таким сокровищем.

Девушка нашла очаровательный винтажный купальник

Ростиславна
только что

Купальник каких много, а вот фигурка, у европейской, скорее всего, девушки, действительно очаровательная, и, к тому же, у неё прекрасная кожа.

Ответить

«Мне очень понравились яркий синий цвет и эта милая юбочка. Чувствую себя в нем невероятно крутой».

Эту вазу для тюльпанов купили за сущие копейки

«Одна из моих самых любимых находок в антикварном магазине — ваза для тюльпанов в делфтском синем фарфоре. Я купила ее буквально за $6». А вам попадались когда-нибудь такие вазы, где каждый цветок имел бы отдельное горлышко?

Платье-мечты из секонд-хенда

«Я до сих пор не могу поверить, что нашла платье своей мечты за $100. Точно такое же, но новое просто не входило в мой бюджет. Сейчас швея подшивает его, уже была первая примерка, и я влюбилась в него еще больше»

Купальник-путешественник

  • Откопала в секонде вязаный купальник в горошек, абсолютно новый. Отдыхаю на пляже в Турции. Одна соотечественница меня несколько дней глазами сверлила, а потом попросила продать ей купальник. Я была в шоке, а потом согласилась отдать его ей бесплатно, потому что оказалось, что его связала ее бабушка. Горошина на левой чашечке в форме сердечка была ее фирменной подписью. Этот купальник предназначался внучке, но бабушка не успела его подарить, а неродивые родственники сдали все вещи. Так купальник через несколько стран все-таки вернулся к своей хозяйке.
ADME
willka
только что

НерАдивые. Это слово к корню "род" отношения не имеет

Ответить

Даже котик приоделся в секонд-хенде

«Сегодня, в качестве наряда, выбрал зелененькую винтажную жилеточку, чтобы провести весь день дома, сидя на окне. Ни у кого такую жилеточку не видел, потому что вещички из секонд-хенда тем и хороши, что можно сложить неповторимый образ».

Девушка сделала платье из секонда еще красивее

«Вышиваю давно, обычно это процесс ради процесса. Сложно найти вышивке практическое применение, но тут я смогла, хвастаюсь. Платье в пол из секонд-хенда, так как страшно было запортачить что-то дорогостоящее, первый раз вышивала на одежде. Все получилось»

В Японии тоже есть барахолки, и там можно найти вот такой красивый стеклянный баклажан (это подставка для палочек)

Целый мешок сюрпризов

  • Жили бедно. Как-то разжились деньгами, но погнали закупать в секонде — мешок с вещами 50кг. Цена низкая, потому что выбрать конкретные вещи нельзя. Тут надо поискать удачную цветастую массу, и вот в одном мешке вижу край чего-то оранжевого и волосатого. Схватила, а это оказался прикольный свитер, я его долго носила. Мешок в целом оказался удачным! Шикарное пальто необычной расцветки, дубленка винтаж, много интересных свитеров.

Образ для отпуска найден

«Последние несколько лет собирала эти летние образы для поездки в отпуск. Всю винтажную одежду и аксессуары я купила в секонд-хенде, за исключением радужных сандалий-сабо»

А кто-то находит на барахолках вот такие милые фирменные винтажные чайники

«Мне удалось урвать этот новый винтажный чайник всего за $5! Никак не могу заставить себя снять этикетки». Таким даже пользоваться не хочется — только поставить на полку, как произведение искусства.

Feline
только что

"Удалось урвать" звучит так, как будто из-за чайника была драка.

Ответить

Такая сумочка в виде лягушки из секонда-хенда подойдет не всем

Nati Ja
только что

У меня похожая плетеная лягушка есть, только без крышки и ручек, использую для всякого мелкого барахлишка (помады там, заколочки и т. п.) Стоит в прихожей.

Ответить

«Сегодня нашла в секонд-хенде эту винтажную плетеную сумочку в виде лягушки. Идеальный летний аксессуар для отдыха на озере!». А вы бы носили такую милоту?

Умение находить крутые вещи на барахолках — это талант

  • Мой тесть провел долгие годы, роясь на цифровых барахолках. Он купил и отремонтировал много крутой электроники. А жемчужиной был музыкальный центр, который он подарил нам. Он бесспорно был крутой, но со временем все равно устарел, мы решили его продать. Выложили в Интернете, а через неделю нам звонит тесть. Так не оцененный в полной мере новыми хозяевами электронный питомец вернулся к своему заботливому владельцу. А нам в ответ приехал классный беспроводной утюг.

Кажется, эта девушка нашла идеальную летнюю блузку в стиле 2000-х

Юлия Цыбульская
только что

Лично мое мнение: не нравятся эти старушачьи принты на одежде, от слова совсем. И блузка с рукавами с этими джинсами смотрится коряво. Такой крой и расцветку могла бы спасти однотонная расклешенная юбка в пол в стиле бохо. Которая к тому же, скрыла бы явный пуз. Но джинсы- НЕТ.

Ответить

«Эта идеальная блузка отлично сочетается с моими любимыми брюками того же периода»

Здорово, когда на барахолке не только находишь крутую пару обуви, но еще и размер тебе подходит

«Увидела их в местном комиссионном магазине в понедельник! Так рада, что успела их купить! Заплатила всего $5»

Целая коллекция сумок, купленная в секонд-хенде!

Бабуся Ягуся
только что

"Бабкины" сумки какие-то. Я хоть и "Бабуся Ягуся" 58 лет, не скрываю, но эти уж прямо вообще...

Ответить

А эта девушка явно привлекает удачу

  • Поехала в июле на блошиный рынок. У одного продавца заметила очаровательную шляпку. Стоила сущие копейки, но я то знаю истинную цену такого винтажа! Купила, привезла на дачу и решила привести ее в порядок. Отпорола всю старую ткань и аж глазам своим не поверила: там пожелтевший конвертик. Развернула его — а там старинные купюры в идеальном состоянии и записка: «На летнее платье. Июнь, 1912 год». Сначала у меня аж дух перехватило, ведь эти банкноты у коллекционеров сейчас стоят приличных денег. Но совесть быстро взяла верх. На следующий выходной поехала искать того самого продавца — дедушку. Вернула ему заначку. Он так растрогался, что обнял меня.
ADME

Украшение с местной барахолки

«Купила это в местном секонд-хенде за $24. Кажется, это настоящее серебро, оно приятное на ощупь и довольно тяжелое. Когда примеряла ожерелье оказалось немного коротковато, но оно такое красивое, что я не смогла удержаться и купила его»

В секонд-хендах можно даже найти аналоговую камеру для моментальной печати

Бабуся Ягуся
только что

Камеру-то можно найти. А кассеты к ней? У меня полароид 1995 года выпуска лежит, кассет к нему уже не выпускают. 🤷‍♀️

Ответить

... И прекрасное персиковое платье

«Я в восторге от нового персикового платья, которое купила всего за $17, ведь оно так красиво развивается, когда я кружусь»

Комментарии

Уведомления

Похожее