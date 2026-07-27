17 простых историй о любви в отпуске, пропитанных светлыми чувствами и большими надеждами
Летний отпуск — это идеальное время, чтобы отключить телефон, забыть о дедлайнах и позволить себе капельку беззаботности. Порой именно ласковое солнце и шумящее у ног море подталкивают нас к спонтанным поступкам, которые полностью меняют привычный ход жизни. Каждая романтическая история в нашей сегодняшней статье доказывает: случайный взгляд на пляже или танец на палубе теплохода могут перерасти в нечто большее, согревающее сердце даже спустя десятилетия. В нашей статье — простые и добрые рассказы людей, чей душевный отдых превратился в незабываемый момент счастья.
- В 19 лет я закрутила курортный роман со сверстником. Отпуск у моря был незабываемым, но потом мы разъехались по домам и перестали общаться. А через 2 месяца я поняла, что жду ребенка. Так 10 лет назад в моей жизни появилась лучшая на свете дочка. Все эти годы я выдумывала, что ее папа то моряк, то летчик — не хотела, чтобы она чувствовала себя брошенной отцом. Но недавно поняла, что отец имеет право знать о своей дочке. Нашла его в соцсетях, написала. К счастью, он только обрадовался. Сказал, что мечтает о детях и с радостью признает дочку. Я очень жду их знакомства. И встречи с ним тоже...
- Свекор подруги поехал в 80 лет на море в Болгарию. И написал детям: «Я здесь встретил очаровательную молодую женщину, у нас все серьезно». Ну, дети в панике, ведь папа с хорошим наследством. Они нарисовали себе в воображении какую-то разбитную болгарскую красотку. Оказалось, женщина их соотечественница, и ей всего 77!
- Мы встретились, когда нам обоим было по 23. Никаких планов на совместную жизнь не строили — просто курортный роман: море цветов, романтика — все, о чем мечтает в 23 каждая. Я уезжала и плакала всю дорогу, потому что еще в первые 20 минут поняла, что он — мой мужчина. Сейчас нашему старшему сыну 39 лет. А я все так же смотрю на мужа с удивлением: не иначе, вселенная послала мне его, и я не упустила случай. А он смотрит на меня теми же глазами, что и 40 лет назад. Мне не нужно зеркало — я отражаюсь в его глазах 23-летней девочкой!
- После расставания с мужем я рванула на море. Лежу на пляже, пытаюсь прийти в себя, а рядом какой-то парень упрямо мучает гитару и на меня косится. Вдруг он стягивает солнцезащитные очки, широко улыбается и такой: «Ну, ты вообще, блин, даешь! Ковалева? Ленка? Не узнаешь, что ли?» У меня аж мурашки по коже побежали. Я вгляделась в его лицо — боже мой, это же Сережка, мой одноклассник, с которым мы за одной партой сидели и дружили до пятого класса, пока его семья не уехала на другой конец страны! Мы не виделись больше двадцати лет. Гитара тут же была забыта, мы проболтали на пляже до самого рассвета, вспоминая наших одноклассников и учителей. Курортный роман закрутился с бешеной силой, но быстро перерос в нечто гораздо большее. Из отпуска я вернулась домой только на месяц, чтобы уйти с работы, собрать вещи и переехать туда, где живет мой самый близкий человек.
- В 24 года я путешествовал по Таиланду и закрутил там потрясающий недельный роман. Когда пришло время прощаться, мы решили поступить как в кино: не стали обмениваться контактами, решив довериться судьбе. И чудо произошло! Всего два месяца спустя я совершенно случайно встретил ее на одном из пляжей Филиппин. Это было невероятно романтично! В этот раз мы, конечно, уже не дурили и обменялись телефонами.
С тех пор мы стабильно видимся примерно раз в год. Я пишу портреты, и она много раз становилась моей моделью и до сих пор остается главной музой. Это опыт курортного романа для меня — на все 10 из 10, и я ни о чем не жалею. Вероятно, мы с ней еще встретимся.
- Когда мне было 17, мы с семьей отправились в трехнедельный круиз. Теплоход был небольшой, подростков на борту оказалось совсем мало, а из девчонок моего возраста я и вовсе была одна. Зато там был парень-иностранец, с которым мы сразу же нашли общий язык. Он был невероятно милым, романтичным и быстро меня очаровал. У нас была чистая, юношеская влюбленность: мы часами гуляли по палубе и много целовались. В целом, это был безумно веселый, яркий опыт — я тогда и подумать не могла, что в моей жизни случится такая история как в кино. После круиза мы зафрендились в соцсетях, но общались редко. Сейчас мне 23, но я до сих пор вспоминаю тот мимолетный круизный роман как что-то очень светлое и прекрасное в моей жизни.
- Мне было 26, ему — 33. Завязался курортный роман, уезжая мы договорились встретиться через 3 месяца, но не сложилось. Мы, общаясь, не отлипали от телефонов. Родители и друзья говорили, что это все ерунда, и мы зря теряем время, как маленькие. Встретиться удалось спустя 11 месяцев. Сразу начали жить вместе, через два года поженились. Сейчас идет шестой год курортного романа, в который никто не верил. А мы счастливы!
- Ее звали Алена. Аленка. Наши топчаны оказались рядом на Массандровском пляже. Оказалось, что у нас с ней много общих интересов. Мы проводили много времени вместе: гуляли, смеялись, ели мороженое. Закружило, завертело... Это была любовь. Я сказал, что с моря мы возвращаемся вместе ко мне в родной город в Казахстане. Она была согласна. Нас ждали долгие счастливые годы совместной жизни. Моя мама, когда узнала о моем решении, спросила: «А что я буду делать-то с вами?» Я ответил: «Как что?! Воспитывать!» 1983 год... Мне было 5 лет, ей — 3.
- В отпуске в Риме познакомилась с горячим итальянцем. Закрутился курортный роман. Позвала его к себе на съемную квартиру и решила угостить своей фирменной шарлоткой. Он из вежливости откусил кусочек, а потом сделал огромные глаза и вдруг восторженным шепотом произнес: «Мамма миа... Шеф-повара лучших ресторанов Рима должны немедленно поехать к тебе на учебу! Что это за магия?!» Мы смеялись до слез! Оказалось, этот искушенный эстет никогда не пробовал ничего нежнее нашего простого яблочного пирога. В итоге он так влюбился в меня (ну, и в шарлотку, конечно), что уже через месяц прилетел за мной в Пермь с огромным чемоданом. Сейчас мы женаты, живем очень счастливо, а друзья до сих пор шутят, что путь к сердцу итальянца лежит через правильный уральский рецепт.
- Я мечтала стать ветеринаром, но испугалась сложностей и поступила на менеджмент. В отпуск ездила не на море, а в города с заповедниками и шикарными зоопарками. В последнюю свою поездку познакомилась с парнем, закрутился курортный роман, я не планировала ничего серьезного. Но за день до моего отъезда он устроил сюрприз: провел в зоопарк, где работает его дядя, чтобы дать понянчиться с маленьким жирафом. Я сама кормила малыша из бутылочки! Нафиг менеджмент — поступаю на ветеринара! И переезжаю.
- Во время отпуска на море я познакомилась с местным парнем, и последние три дня отдыха мы провели вместе. Ему было 27, мне почти 22. Честно говоря, ко мне еще никогда в жизни так потрясающе не относились! Он окружил меня такой невероятной заботой и добротой, о которой я раньше только в книгах читала: возил меня по городу, помогал с делами и даже устроил сюрприз — сам приготовил восхитительного лобстера прямо на пляже и сделал мне массаж ног. Он уважал мои границы и проявлял такую нежность, в которой я, как оказалось, отчаянно нуждалась. Но главное — благодаря ему я поняла, какого мужчину я хочу видеть рядом и какого отношения к себе заслуживаю.
Отпуск закончился, я вернулась домой, в свою пока еще одинокую постель. Но я чувствую бесконечную, огромную благодарность за этот опыт!
- А мы с мужем познакомились в Геленджике, хотя сами оба из Красноярска. Мы тогда студентами были, третий курс закончили. Один раз в 5 лет студенты, которые хорошо учатся, могли съездить на море за счет универа. Вот так мы случайно выбрали один город и одно и то же время для отдыха. Наши отношения начались с курортного романа. Итог: семь лет вместе, пять из них в браке, дочка и сын. Счастливы!
- Первый раз полетела на отдых за границу одна, никто из близких не смог. В аэропорту познакомилась с парнем, и как-то с первого дня у нас завертелся курортный роман. Никакой бытовухи, никаких проблем, четырехзвездочная гостиница, солнце, море, пальмы, пляж с белоснежным песком, жара, экзотическая еда... Я влюбилась первый раз в жизни. А потом мы просто разъехались по разным городам. Эти две недели были лучшими в моей жизни!
- Мы познакомились во время недельного круиза в Турции. Вся поездка была как в каком-то романтическом фильме: мы переплывали с острова на остров, объедались свежими фруктами и морепродуктами и спали под звездами на палубе парусной лодки. Настоящее шоу про любовь, а не жизнь! А через какое-то время мы решили встретиться в городе, куда она прилетала на конференцию. И это была полная противоположность. Холодная погода, мегаполис — привет, реальность. Волшебство тут же испарилось, и мы оба четко увидели, насколько мы разные. Когда пришло время прощаться, мы обнялись и больше никогда друг другу не писали. Но ту нашу первую поездку я вспоминаю с нежностью.
- Поехала я отдыхать в Египет. Ну, и что вы думаете? Сама взяла и познакомилась с парнем, просто первая к нему подошла и заговорила. Он оказался из другого города, и казалось, что мы больше никогда в жизни не встретимся. Закрутили мимолетный роман, а когда разъехались по домам, продолжили общение в соцсетях. Ну, а сейчас мы женаты! Я все бросила и переехала к нему. Никогда бы не подумала, что со мной может случиться такая романтичная история любви!
- На морской прогулке я познакомилась с парнем-иностранцем, который был значительно моложе меня. Мы мгновенно нашли общий язык, а потом провели вместе чудесные, похожие на сказку две недели. Когда пришло время разъезжаться по домам, я смирилась с мыслью о том, что это было прекрасное, веселое приключение, но оно закончилось. Мы жили в абсолютно разных уголках планеты: я работала в одной азиатской стране, а он заканчивал магистратуру на самом севере Европы. Между нами были тысячи километров, но мы упрямо продолжали поддерживать связь через старенькие чаты и мессенджеры. За эти годы нам удалось выстроить потрясающую, крепкую дружбу. Так продолжалось долгих шесть лет. И после всех этих проверок расстоянием, часовыми поясами и разлуками мы, наконец, поняли, что просто созданы друг для друга, и решили больше никогда не расставаться. С той самой случайной морской прогулки прошло уже 23 года. Мы до сих пор вместе, и сегодня я с абсолютной уверенностью могу сказать: он — самая большая и главная любовь в моей жизни!
- Курортный роман — опасная штука! Поехали мы однажды с другом отдохнуть на море, даже не думали ни о каких серьезных знакомствах. А тут — встретили двух девушек, которые отдыхали неподалеку, стали общаться. В итоге наши курортные романы закончилось двумя свадьбами! Теперь вот рассказываем друзьям, а нам никто не верит!
Курортные романы — это про лето, море, солнце. И если вы тоже обожаете такую атмосферу, то вот вам 20+ летних зарисовок, которые наполнены маленькими радостями, как арбуз семечками.