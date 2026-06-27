15 забавных историй, в которых языковой барьер стал причиной курьезных ситуаций
Часто общение с иностранцами дарит нам истории, которые потом вспоминаешь с теплой улыбкой. Все дело в том, что языковой барьер и разница в привычках могут легко превратить простой разговор в комедийный эпизод. Это может произойти и на работе, и тогда, когда мы позволяем себе маленькие радости вроде путешествий или общения с добрыми друзьями из других стран. Так что на всякий случай готовьтесь объяснять своим собеседникам, что такое «пухтын» и почему казан плова — это не легкий салатик.
- Однажды знакомый араб сказал, что в его жизни грядут большие перемены. Он открывает бизнес, который озолотит его. Я, конечно, заинтересовалась, какой. А он с важным видом начинает повторять: «Лужки бластыквы», — и пытается произвести на меня должное впечатление своими заманчивыми перспективами. Я безуспешно перебирала в уме все существующие варианты. Пока сама не начала проговаривать ее вслух, это часто срабатывает. И тут оно снизошло... Ложки пластиковые!
- Мы с женой путешествовали по Перу, где приходится торговаться по любому поводу и прежде всего — с таксистами. Следующий диалог произошел на ломаном испанском.
Жена: «Сколько будет стоить добраться до такого-то места?»
Водитель такси: «13 долларов (thirteen dollars)».
Жена, думая, что он сказал «30 долларов» (thirty dollars): «Что?! Не может быть! 15 долларов».
Водитель такси: «Хорошо, садитесь».
- Муж называл сына «пухтын», я думала, это что-то их местное, ласковое. Спросила, что это значит, а он мне: «Не знаю, это же ты его так называешь». А я никогда так не говорила. Ну и попросила мужа сказать, когда снова такое услышит от меня. И вот сын нарисовал какой-то рисунок и я такая: «Ух, ты!» Муж: «Вот-вот! Пухтын». Он думал, что это что-то типа «солнышко».
- Мне знакомый грек сказал, что пожилая коллега называет его «мозаика». Я смотрю на него, вроде ни на мозаику, ни на пазл не похож. Переспрашиваю: «Точно мозаика? А! Мой зайка, наверное?» И он такой: «А, да! Вот так!»
- Моя старшая дочь вообще не знает ни одного иностранного языка. У младшей свободное владение. Старшая слышала, как в Тунисе младшая о чем-то проговорила с мужчиной, он пошел в сторону кафе. А она последнюю фразу запомнила. Частично. И сказала потом в кафе: «Мне два мужа». Оказывается, тот мужик передавал привет мужу младшей, они в волейбол вместе играли на пляже. А что уж у старшей в голове повернулось...
- Приехал я в Кыргызстан, заселился в отель, зашел в номер, понял, что у меня нет пароля от Wi-Fi, поэтому вернулся на ресепшн, где мы ранее общались по-английски. Попросил пароль (password), но девушка довольно резко отреагировала и начала настаивать, что уже дала его мне.
Говорю: «Ну значит, я потерял». Тогда она потребовала подняться и обыскать мою комнату. Я стою и не понимаю, почему она просто не может снова дать мне этот пароль. Это что, какой-то уникальный код доступа? И вот администратор заходит в мою комнату, осматривается, хватает мой паспорт с прикроватной тумбочки и размахивает им: «Видишь, я же тебе его вернула!» В этот момент я расхохотался: «Пароль от Wi-Fi, а не паспорт».
- Вез я как-то туристов из Кореи. Помог им загрузить чемоданы, болтал с ними. Оставили чаевые, жали руку, и тут звонит диспетчер: они мне одну звезду поставили. Я до вечера ломал голову. Написал знакомой — она замужем за корейцем, — спрашиваю, где мог допустить оплошность, что мне «кол» влепили? А она хохочет и говорит: «Так единица — это ты лучший! Намбер ван! Лучшая оценка — единица, тут так принято».
- Одна моя знакомая несколько лет назад полетела на море. В самолете обдув над ее головой никак не хотел включаться, она позвала стюардессу и произнесла: «Дует». Импортная стюардесса нашего языка не поняла. Моя знакомая повторила несколько раз, все активнее размахивая рукой и изображая поток воздуха. Стюардесса вздохнула: " Sorry, I don’t understand what I should do" («Простите, я не могу понять, что должна сделать»). Ей показалось, что ей говорят «Do it» («Сделайте это»).
- Как-то вызвал начальник моего друга и озадачил: «Вот тебе два корейца, устрой им культурную программу вечером». Оказалось, что к ним по работе приехали не последние лица в какой-то крупной компании. А у нас в Казахстане как? Первый пункт любой кулюторной программы называется «накормить». Вот друг и отвез их в ресторан национальной кухни. А дальше с его слов: «Не, ну я вообще не мог представить, что они сметут большой казан плова за десять минут и потом вежливо попросят еще немного этого салатика».
Ляган, а не казан, поправляли же уже.
Когда эта история была на этом сайте в прошлый раз.
- Работала я в Швеции на ферме. С местными жителями общались на английском. То есть язык был не родной ни для меня, ни для них. Иногда возникали недопонимания. Однажды приезжаю на обед, а у нас посреди двора лежал шланг, из которого брызжет вода. А рядом выгул для лошадей. Звоню хозяйке: «We have a hole in the hose!» («У нас тут дырка в шланге»). Хозяйка что-то нечленораздельное в трубку выдала и сбросила звонок. Ну, я пожала плечами, пошла домой обедать. Через минуты три залетает во двор машина, из нее с выскакивает хозяйка и орет «Were is the horse?? Where is it?» («Где лошадь, где она?») А потом выяснилось, что шланг по-шведски будет... шланг.
- На дворе 2002 год. Мы — группа из 72 детей в возрасте от 9 до 17 лет — едем автобусным туром в Париж. Там нас всех ведут, разумеется, в Лувр. Но предупреждают, что экскурсию не заказывали, поэтому у нас есть два часа времени походить самостоятельно по музею. Из моего класса нас было 3 девочки, мы так втроем и пошли гулять по Лувру. Первым делом мы решили найти Джоконду. Носимся по залам, сверяемся с планом музея — а все никак. В итоге решили спросить у смотрительницы в одном из залов. Я изучала в школе английский, девочки — французский. Мы подходим к тетеньке, одна из нас начинает на кривеньком французском спрашивать, как нам найти картину. И вдруг смотрительница на нашем родном языке говорит: «Так вам вообще в другое крыло надо идти». Объяснила нам, как туда добраться, пока мы стояли с круглыми глазами и слушали родную речь в Лувре.
- Я как-то удивила одного иностранца тем, что сказала, что в детстве меня звали Гуленька. У него не укладывалось в голове, как из Инги можно сделать такое уменьшительное имя. А его самого звали Роун, но писалось это простое имя через неимоверное количество букв, где были и «d» и «h», и еще куча гласных.
Как раз таки понятно, как получилось имя. Инга - Ингуля - Гуля - Гуленька. А ирландское Роун да, интересно пишется. Ruadhàn
- Мы с женой путешествовали по Европе. В одном крупном немецком городе мы увидели индийский ресторан. Подумали, что уже давно не пробовали индийскую еду, и решили пообедать там. Мы решили начать с пападамов. Я собиралась заказать 4 таких лепешки, но вместо этого заказала 4 порции. Парень-официант посмотрел на нас немного странно, но принес нам 16 пападамов. Мы от души посмеялись и съели их все.
- Сдаем квартиру. По весне заехали новые квартиранты, из Нигерии. Нашего языка не знают, все общение идет через мессенджер. Мне пишут, я перевожу, и в обратном порядке. И вот однажды у квартиранта застряла в лифте жена с маленьким ребенком. Позвонить и сказать хоть через кнопку вызова, хоть по телефону они не могут, и он пишет мне, что делать. Я ему пытаюсь объяснить, что в лифте есть телефон диспетчерской, пусть пришлет. Он говорит, что не понимает. Я говорю: «Пусть супруга пришлет фото всего, что есть в лифте». Так я узнал контакты сантехников, ремонтников, интернет-провайдеров, но главное — телефон диспетчерской. Выпустили их через 20 минут, благо, в соседнем доме лифтеры сидят.
- Мы приехали в Рим и заселились в старинный отель рядом с Колизеем. В наших номерах было очень шумно. Мой друг начал объяснять администратору, что ему мешает этот шум. Тот никак не помог, и мой друг аж вышел из себя. А потом достал свой учебник итальянского языка и понял, что потратил 15 минут, повторяя: «Мне не нравятся мои уши!»
Интересно, что администратор может сделать с шумом? Заткнуть всю улицу, всех туристов в соседних номерах? Нужно было лучше отель выбирать, отзывы читать. А теперь только на уши жаловаться остается.
А вот вам еще 20 историй, в которых языковой барьер обернулся настоящей комедией.