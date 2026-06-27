15 забавных историй, в которых языковой барьер стал причиной курьезных ситуаций

Часто общение с иностранцами дарит нам истории, которые потом вспоминаешь с теплой улыбкой. Все дело в том, что языковой барьер и разница в привычках могут легко превратить простой разговор в комедийный эпизод. Это может произойти и на работе, и тогда, когда мы позволяем себе маленькие радости вроде путешествий или общения с добрыми друзьями из других стран. Так что на всякий случай готовьтесь объяснять своим собеседникам, что такое «пухтын» и почему казан плова — это не легкий салатик.