20+ светлых историй о людях, которые дарят свою любовь и тепло неродным детям

Мой дедушка (он осетин) взял в жены русскую женщину, старше его на 9 лет, мою бабушку, с двумя детьми, мальчишками 5 и 3 лет. Воспитал их как родных. Общий ребёнок, девочка, умерла в возрасте трех месяцев. Меня, кстати, и назвали в честь неё. Всю свою жизнь я твёрдо знала, что дедушка всё сделает, чтобы его сыновьям и внукам было хорошо. Он не очень хорошо говорил по-русски, никогда не говорил, что любит нас всех, но мы эту любовь всегда чувствовали. Вечная тебе память, дедулечка!