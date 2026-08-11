20+ светлых историй о людях, которые дарят свою любовь и тепло неродным детям

Добро
11.08.2026
20+ светлых историй о людях, которые дарят свою любовь и тепло неродным детям

В жизни бывает так, что кровное родство — далеко не самое главное. Настоящее счастье и искренняя радость есть в том доме, где любовь, не знает границ. Отчим и мачеха совершенно точно могут стать для ребенка близкими и понимающими, а время поможет приемным детям расцвести в их заботливых руках. Ведь усыновление — это не формальная процедура, это огромная ответственность и надежда на светлое будущее для каждого ребенка.

  • Мы стояли на балконе, когда муж звонил маме, рассказать новость. Помню, что аж замерла на фразе «Мы живем втроем. У Дарины еще дочка есть». 5 секунд тишины в трубке показались мне бесконечно долгими. «Фотку-то пришли внученьки» — и все, теперь: «Как там наша девочка?», «Когда внученьку привезете?», «Я отправила подарки нашей малышке». В редкие приезды бабушка учит ее готовить, а дедушка читает сказки. И моя благодарность не знает границ. Лучшая семья на свете.
darina.lauber
Енотовна
только что

Вот это я понимаю — взрослые люди, которые не переносят на ребенка сложные отношения между взрослыми

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  • С моим родным отцом у мамы не сложилось, в браке они не были. Я его знать не знала, видела пару раз на фото и все. И вот встретила потом мама парня. Хорошего. Полюбила его и он ее. Но есть же одно «но», и это я. Парень мамы и меня крепко полюбил. Водил меня в парки, катал на каруселях, выигрывал для меня игрушки в тире. Все родственники маминого парня были категорически против моей мамы. Ведь он мог найти девушку и без ребенка. Но он был настойчив, и тогда его мама сказала: «Привези мне Таню (мама моя) и ее дочку (меня)». Помню, она меня так сразу зацепила, у нее были теплые руки, и она пекла безумно вкусный хлеб. Как оказалось, у нас с ней было взаимно, и я ей понравилась. Она сказала своему сыну: «Бери Таню в жены. Юлечка наша девочка, я ее никому не отдам». Так и появился у меня прекрасный папа и самая лучшая бабушка.
mom2boys_ys
Енотовна
только что

А ведь отчим мог быть просто хорошим мужчиной для мамы. Но он стал папой еще и для девочки. Вот это уже поступок.

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Наверное, одна из самых дорогих наград — получить такое сообщение, когда ты отчим

© FrontS / Pikabu
  • Когда расписались с женой, ее дочери было два годика. Потом у нас родились еще трое, но я никогда детей не разделял. Так получилось, что старшая жила под фамилией родного отца, но когда пошли с ней получать документы, она попросила дать ей мою фамилию и отчество. Мы с дочей очень близки, я ей и папа, и друг, говорим с ней на любые темы. И родные мои ее любят. С женой сейчас не живем, а дети захотели остаться с папой — вот так бывает. Ни о чем не жалею!
75.429344
Ellie
только что

Я так поняла, и дочь жены с ним осталась? Так разве бывает, разрешит суд остаться с неродным отцом, если она несовершеннолетняя?

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  • Папа с мамой прекратили отношения, когда мне и двух лет не было. Отец потом женился на женщине с ребенком. Меня брал к себе на все выходные и каникулы. Так и выросла на две семьи. Жену отца я с детства называю мамой, как-то так само получилось. Да и в мои тридцать она меня зовет доченькой. Со мной у них трое детей, все — дочери, уже и пятеро внуков на всех. Никогда она нас не делила, все поровну, и я выросла с полным ощущением, что она моя мама и бабушка моим детям. С сестрами, не поверите, даже не ругались никогда, хотя постоянно вместе, и мысли не возникало, что они неродные. По факту она меня воспитала, поддерживала, подсказывала.
Елена
только что

когда родительские обязанности отца сводились к "забирал", а все остальное делали женщины.

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«Празднуем, что старшая дочка в нашей семье уже 2 года»

  • В 15 лет я рьяно бунтовала. Однажды на эмоциях выпалила отчиму: «Да ты мне даже не отец! Не смей указывать!» А он молча посмотрел мне в глаза, вздохнул и достал из шкафа большущий пакет. Вытряхнул, а там все мои детские рисунки, поделки и школьные грамоты. Он сказал: «Я берег каждый твой шаг, потому что ты всегда была и будешь мне родной дочкой, если не по крови, то по сердцу». Я сразу осеклась и не знала, что сказать. А позже в тот вечер я впервые назвала его папой.
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Ellie
только что

Мне кажется, главная опасность для неродных родителей вот как раз в пубертат - тогда ребенок может очень ранить вот такими поступками..

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  • Когда мне было уже за тридцать, одна знакомая рассказала, что мой папа на самом деле мне неродной. Кстати, я ей благодарна за это. Она знала, что я не выношу ложь и фальшь ни в каком проявлении, и несколько лет набиралась смелости, чтобы рассказать, понимая, что влезает в дела чужой семьи. Естественно, я поспешила встретиться с мамой и задать пару уточняющих вопросов. Но история оказалась банальной. Мама родила меня без мужа, на работе познакомилась с мужчиной, и у них закрутились отношения.
    Мы стали жить с моим «новым» папой и его родителями. Конечно, я этого не помню, но само детство помню, и оно у меня было очень счастливым. Любви, еды, игрушек — всего было в достатке. И везде, для всех я была любимой и обожаемой дочерью и внучкой.
    Да, родня моего отчима тоже приняла меня как родную. Никогда бы и не догадалась. А мой папа — это тот человек, к которому всегда можно прийти с любой проблемой, и он всегда выслушает. И, что очень важно, никогда не осуждает и не дает советов, не оценивает и не лезет.
    Я не так давно поняла, что это проявление огромной мудрости и любви — умение выслушать. С интересом, с любовью, не пытаясь обвинять или убеждать в чем-то. Сколько было случаев, когда папа помогал дельным советом в тяжелых для меня ситуациях! Не перечесть!

10 лет назад эта пара не испугалась усыновить девочку, которая уже была далеко не малышкой. И, судя по счастливым лицам, это было правильное решение

© harold_the_cat / Reddit
Лапуша
только что

"усыновить девочку", молодцы конечно, но все же уместнее "удочерить девочку"...

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  • У нас с мужем не было детей, решились на усыновление. Свекровь нашу идею не поддержала, внука сторонилась. Недавно на семейном обеде вдруг, как ляпнет: «Ну совсем не в нашу породу!» А Витя, ему 8, медленно обвел всех взглядом и сказал: «Зато добротой в папу пошел, а не в тебя, бабушка!» Свекровь аж дар речи потеряла, а мы едва удержались от аплодисментов.
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Olga Kessler
только что

Наглядный пример того ,как возраст нагрянул в гордом одиночестве без мудрости 🤷🏼🤦🏼 Сыну вашему и вам -здоровья, удачи, успехов и всего самого доброго 🥰

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  • Был у меня друг детства Серега. У Сереги был отчим. Это был самый крутой мужик, которого я когда-либо видел. Он уволился с плохой работы, подрабатывал в такси, обеспечивал семью как мог. В какой-то момент он уехал на год в другую страну к взрослой родной дочке. Все подумали, что там и останется. Но он там весь год усердно работал, вернулся и купил маршрутку. Это было спасением для их семьи. Серегу, моего друга, он не то чтобы любил как сына, но относился к нему как к младшему брату, и все в семье было нацелено на то, чтобы Серега развивался, учился и чувствовал себя комфортно. Серега тоже отвечал взаимностью.
    Как еще передать его отношение к пасынку? Нас было трое друзей — так вот, для меня, росшего без отца, дядя Миша тоже стал почти отцом. Он научил нас водить машину, строить баню. Чего мы только ни делали вместе, и чему только он нас ни научил! Просто если ты любишь женщину, то ты любишь все то, что к ней прилагается. Спустя годы я, сам побывав отчимом и будучи отцом, скажу: дядя Миша — настоящий умный мужик!

Эту девочку усыновили, когда она была младенцем. Фотографии сделаны с разницей в 40 лет

© EstelSnape / Reddit
  • Я приемный ребенок, и у меня было очень счастливое детство. Идеального ничего не бывает, но если у нас и случались в семье проблемы, то они были точно такими же, как у всех. Одна тетя на семейном празднике, когда речь зашла о тестах ДНК, вдруг выпалила, что совсем забыла, что я удочеренная, и мне это, честно говоря, было очень приятно услышать. Меня удочерили при рождении аж 50 лет назад, и моя сестра тоже приемная. У меня огромная семья и очень много родственников. Я всегда знала, что меня удочерили, и всегда этим гордилась.
  • Когда нашей дочке Тане было девять лет, она узнала, что отец ей неродной. Соседка во дворе ей ляпнула: «Ой, ты, наверное, своего родного папку-то и не помнишь?» Танюшка пришла домой в слезах. Я опешила, а дочка посидела-посидела и вдруг выдала: «Мам, а как мне папу-то теперь называть, я ведь его как родного люблю, и он меня тоже...» У меня от этой фразы сразу слезы на глазах выступили, пришлось ей рассказать всю правду и объяснить, что ее внезапно оказавшийся неродным отец всегда будет для нее папой, ведь он растит ее с трех месяцев, и она для него роднее всех родных. Мы с мужем потом долго еще переживали, как дочка это воспримет, но все обошлось, и желания познакомиться со своим биологическим отцом у нее никогда не возникало — ни спустя десять, ни спустя двадцать лет.
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Lisenok22
только что

Вот уж точно "язык без костей". Зачем лезть с такими разговорами, ещё и к ребёнку.

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  • У моей знакомой был отчим. Отношения с ним были нормальные, но не более того, а когда она родила дочь, с супругом они расстались. На помощь с малышкой ей пришли тот самый отчим и ее мама. Знакомая работала, а бабушка с отчимом растили девочку. Так вот, для отчима никого дороже этого ребенка не было, и девочка его обожала. Хотя она знала, что он неродной, но всегда считала его таковым. Так что бывает, что чужое дитя может стать дороже родных.
Elly_Vladi
только что

Моя бабуля вышла второй раз замуж, когда у ее дочери (моей мамы) уже был ребенок (мой старший брат). Дед всем говорил, что у него дочка и двое внуков (я вскоре родилась). Любил нас всех, мы его тоже. Был для нас самым родным и любимым дедом

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Эта счастливая семейная пара, наконец, официально усыновила трехлетнюю малышку, которая была у них в приемной семье с трехмесячного возраста

© ChrisHammer94 / Reddit
  • Моя коллега взяла приемного сынишку, когда он был еще совсем маленьким. Специалисты советовали маме усиленно заниматься с ребенком дома, но такой возможности не было. В итоге его отправили на лето в деревню к дедушке, и тот занимался с ним как мог. Первое, чему дед научил мальчишку, — плавать. Когда осенью ребенка вернули в город, его отдали в бассейн, и он очень быстро стал призером различных соревнований. Шли годы, мальчишка вырос, поступил в институт, начал работать. Когда я однажды встретила его, уже взрослого, с мамой, то просто обалдела: он высоченный, но внешне — копия мамы. Я помню его маленьким, но что вырастет мамина копия, я даже представить не могла.
A_n_s_y
только что

Если честно, не очень понятно, зачем усыновлять ребенка, если нет ресурсов на его воспитание.

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  • Когда мне было лет девять, меня удочерил мой папа (отчим). Он дал мне свою фамилию и отчество. У нас не было и до сих пор нет особо теплых отношений, но между нами всегда были уважение и забота. Ведь именно он ходил на родительские собрания, слушал, что я неправильно пишу букву «а», и объяснял, как надо. Он построил дом, где у меня появилась своя комната. Он не оспаривал мое решение поступить в другой город и встречал меня у автобуса ночью, когда я приезжала на каникулы. Он делал много других мелочей, которые вовсе не мелочи.
vera.oleegovna
  • Я родилась в 1974-м, а через год меня удочерили. Сегодня моей маме исполняется 86 лет. Я только что ей позвонила, и она расчувствовалась просто оттого, что услышала мой голос. Сказала, как сильно я ей дорога. Она вспоминала нашу самую первую встречу. Говорила о том, что любит меня просто безгранично, несмотря на то, что между нами нет кровного родства.
    Она всегда мне повторяла, что ни на секунду, ни разу в жизни не усомнилась в том, что я — ее родная девочка. А сегодня призналась, как поражается тому, насколько тонко я ее чувствую: я всегда нахожу именно те слова, которые нужны, чтобы ее порадовать и поддержать.
    Конечно, за эти годы бывало всякое, порой мы серьезно ссорились и не понимали друг друга. Но сейчас мне просто хочется сказать главное: я люблю своих родителей так же сильно, как дети любят родных родителей. И знаю, что это абсолютно взаимно. Что бы ни происходило между нами в прошлом, я люблю их просто за то, что они есть. Наверное, в этом и кроется какая-то космическая, непостижимая природа отношений между родителями и детьми.

«Эта фотография была сделана через пару минут после того, как нам сообщили хорошую новость о том, что усыновление официально завершено»

  • Мой муж перевез меня с двумя очень маленькими детьми из-за границы спустя две недели совместного отдыха и предшествовавших им двух месяцев переписки — совершенно неожиданно для всех. Я очень переживала, как нас примут в семью, тем более такую состоятельную. Мой свекор встретил нас словами, что пусть только кто-то попробует тронуть его внуков — мало ему не покажется. Но никогда не было разницы в его любви ни к моим, ни к нашим общим детям.
andrianovaaaa
SeledkinaMama
только что

На самом деле это удобно - семья под ключ, и никак х колик и бессонных ночей)

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  • Моя жена старше меня на 13 лет. Когда мы познакомились, у обоих за спиной уже был опыт. От первого брака у меня был сын, у нее — дочь и сын. Женаты почти 21 год. Дети давно выросли. Дочь часто просит у меня совета. Ее сын считает меня лучшим другом. Он тоже живет в частном доме. Если нужно что-то построить или сделать по хозяйству, всегда обращается ко мне. Двух своих сыновей он научил, что у них три деда. Они тоже — мои любимые внуки. Приезжают часто, всегда знают, что у деда для них есть что-то интересное. У родного сына пока жены и детей нет. Так и живем.

Настоящая семья — это те, кто выбирает любить друг друга каждый день. Наверняка у многих в окружении есть примеры такой огромной и безусловной любви к детям, родным не по генам, а по зову сердца.

Комментарии

Уведомления
Esmeralda
только что

Истории доказывают, что семья и родительство - это гораздо больше, чем просто «родить и в свидетельство о рождении вписать

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Nati Ja
только что

Мой дедушка (он осетин) взял в жены русскую женщину, старше его на 9 лет, мою бабушку, с двумя детьми, мальчишками 5 и 3 лет. Воспитал их как родных. Общий ребёнок, девочка, умерла в возрасте трех месяцев. Меня, кстати, и назвали в честь неё. Всю свою жизнь я твёрдо знала, что дедушка всё сделает, чтобы его сыновьям и внукам было хорошо. Он не очень хорошо говорил по-русски, никогда не говорил, что любит нас всех, но мы эту любовь всегда чувствовали. Вечная тебе память, дедулечка!

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Вредина
только что

Где-то читала рассказ отчима: он был очень горд, когда неродной сын назвал его батей. "Папой или отцом назвать дело нехитрое, а вот звание бати надо заслужить!"

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Atma
только что

Папы и мамы - это не те, кто делает. Сделать можно и в пробирке, и в суррогатной матери. Это те, кто соответствующим образом относится.

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