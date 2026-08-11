Вот это я понимаю — взрослые люди, которые не переносят на ребенка сложные отношения между взрослыми
20+ светлых историй о людях, которые дарят свою любовь и тепло неродным детям
В жизни бывает так, что кровное родство — далеко не самое главное. Настоящее счастье и искренняя радость есть в том доме, где любовь, не знает границ. Отчим и мачеха совершенно точно могут стать для ребенка близкими и понимающими, а время поможет приемным детям расцвести в их заботливых руках. Ведь усыновление — это не формальная процедура, это огромная ответственность и надежда на светлое будущее для каждого ребенка.
- Мы стояли на балконе, когда муж звонил маме, рассказать новость. Помню, что аж замерла на фразе «Мы живем втроем. У Дарины еще дочка есть». 5 секунд тишины в трубке показались мне бесконечно долгими. «Фотку-то пришли внученьки» — и все, теперь: «Как там наша девочка?», «Когда внученьку привезете?», «Я отправила подарки нашей малышке». В редкие приезды бабушка учит ее готовить, а дедушка читает сказки. И моя благодарность не знает границ. Лучшая семья на свете.
- С моим родным отцом у мамы не сложилось, в браке они не были. Я его знать не знала, видела пару раз на фото и все. И вот встретила потом мама парня. Хорошего. Полюбила его и он ее. Но есть же одно «но», и это я. Парень мамы и меня крепко полюбил. Водил меня в парки, катал на каруселях, выигрывал для меня игрушки в тире. Все родственники маминого парня были категорически против моей мамы. Ведь он мог найти девушку и без ребенка. Но он был настойчив, и тогда его мама сказала: «Привези мне Таню (мама моя) и ее дочку (меня)». Помню, она меня так сразу зацепила, у нее были теплые руки, и она пекла безумно вкусный хлеб. Как оказалось, у нас с ней было взаимно, и я ей понравилась. Она сказала своему сыну: «Бери Таню в жены. Юлечка наша девочка, я ее никому не отдам». Так и появился у меня прекрасный папа и самая лучшая бабушка.
А ведь отчим мог быть просто хорошим мужчиной для мамы. Но он стал папой еще и для девочки. Вот это уже поступок.
Наверное, одна из самых дорогих наград — получить такое сообщение, когда ты отчим
Моя дочка в 20 лет начала отчима папой называть. До этого тоже хотела, но стеснялась.
- Когда расписались с женой, ее дочери было два годика. Потом у нас родились еще трое, но я никогда детей не разделял. Так получилось, что старшая жила под фамилией родного отца, но когда пошли с ней получать документы, она попросила дать ей мою фамилию и отчество. Мы с дочей очень близки, я ей и папа, и друг, говорим с ней на любые темы. И родные мои ее любят. С женой сейчас не живем, а дети захотели остаться с папой — вот так бывает. Ни о чем не жалею!
Я так поняла, и дочь жены с ним осталась? Так разве бывает, разрешит суд остаться с неродным отцом, если она несовершеннолетняя?
- Папа с мамой прекратили отношения, когда мне и двух лет не было. Отец потом женился на женщине с ребенком. Меня брал к себе на все выходные и каникулы. Так и выросла на две семьи. Жену отца я с детства называю мамой, как-то так само получилось. Да и в мои тридцать она меня зовет доченькой. Со мной у них трое детей, все — дочери, уже и пятеро внуков на всех. Никогда она нас не делила, все поровну, и я выросла с полным ощущением, что она моя мама и бабушка моим детям. С сестрами, не поверите, даже не ругались никогда, хотя постоянно вместе, и мысли не возникало, что они неродные. По факту она меня воспитала, поддерживала, подсказывала.
когда родительские обязанности отца сводились к "забирал", а все остальное делали женщины.
«Празднуем, что старшая дочка в нашей семье уже 2 года»
- В 15 лет я рьяно бунтовала. Однажды на эмоциях выпалила отчиму: «Да ты мне даже не отец! Не смей указывать!» А он молча посмотрел мне в глаза, вздохнул и достал из шкафа большущий пакет. Вытряхнул, а там все мои детские рисунки, поделки и школьные грамоты. Он сказал: «Я берег каждый твой шаг, потому что ты всегда была и будешь мне родной дочкой, если не по крови, то по сердцу». Я сразу осеклась и не знала, что сказать. А позже в тот вечер я впервые назвала его папой.
Мне кажется, главная опасность для неродных родителей вот как раз в пубертат - тогда ребенок может очень ранить вот такими поступками..
- Когда мне было уже за тридцать, одна знакомая рассказала, что мой папа на самом деле мне неродной. Кстати, я ей благодарна за это. Она знала, что я не выношу ложь и фальшь ни в каком проявлении, и несколько лет набиралась смелости, чтобы рассказать, понимая, что влезает в дела чужой семьи. Естественно, я поспешила встретиться с мамой и задать пару уточняющих вопросов. Но история оказалась банальной. Мама родила меня без мужа, на работе познакомилась с мужчиной, и у них закрутились отношения.
Мы стали жить с моим «новым» папой и его родителями. Конечно, я этого не помню, но само детство помню, и оно у меня было очень счастливым. Любви, еды, игрушек — всего было в достатке. И везде, для всех я была любимой и обожаемой дочерью и внучкой.
Да, родня моего отчима тоже приняла меня как родную. Никогда бы и не догадалась. А мой папа — это тот человек, к которому всегда можно прийти с любой проблемой, и он всегда выслушает. И, что очень важно, никогда не осуждает и не дает советов, не оценивает и не лезет.
Я не так давно поняла, что это проявление огромной мудрости и любви — умение выслушать. С интересом, с любовью, не пытаясь обвинять или убеждать в чем-то. Сколько было случаев, когда папа помогал дельным советом в тяжелых для меня ситуациях! Не перечесть!
10 лет назад эта пара не испугалась усыновить девочку, которая уже была далеко не малышкой. И, судя по счастливым лицам, это было правильное решение
"усыновить девочку", молодцы конечно, но все же уместнее "удочерить девочку"...
- У нас с мужем не было детей, решились на усыновление. Свекровь нашу идею не поддержала, внука сторонилась. Недавно на семейном обеде вдруг, как ляпнет: «Ну совсем не в нашу породу!» А Витя, ему 8, медленно обвел всех взглядом и сказал: «Зато добротой в папу пошел, а не в тебя, бабушка!» Свекровь аж дар речи потеряла, а мы едва удержались от аплодисментов.
Наглядный пример того ,как возраст нагрянул в гордом одиночестве без мудрости 🤷🏼🤦🏼 Сыну вашему и вам -здоровья, удачи, успехов и всего самого доброго 🥰
- Был у меня друг детства Серега. У Сереги был отчим. Это был самый крутой мужик, которого я когда-либо видел. Он уволился с плохой работы, подрабатывал в такси, обеспечивал семью как мог. В какой-то момент он уехал на год в другую страну к взрослой родной дочке. Все подумали, что там и останется. Но он там весь год усердно работал, вернулся и купил маршрутку. Это было спасением для их семьи. Серегу, моего друга, он не то чтобы любил как сына, но относился к нему как к младшему брату, и все в семье было нацелено на то, чтобы Серега развивался, учился и чувствовал себя комфортно. Серега тоже отвечал взаимностью.
Как еще передать его отношение к пасынку? Нас было трое друзей — так вот, для меня, росшего без отца, дядя Миша тоже стал почти отцом. Он научил нас водить машину, строить баню. Чего мы только ни делали вместе, и чему только он нас ни научил! Просто если ты любишь женщину, то ты любишь все то, что к ней прилагается. Спустя годы я, сам побывав отчимом и будучи отцом, скажу: дядя Миша — настоящий умный мужик!
Эту девочку усыновили, когда она была младенцем. Фотографии сделаны с разницей в 40 лет
- Я приемный ребенок, и у меня было очень счастливое детство. Идеального ничего не бывает, но если у нас и случались в семье проблемы, то они были точно такими же, как у всех. Одна тетя на семейном празднике, когда речь зашла о тестах ДНК, вдруг выпалила, что совсем забыла, что я удочеренная, и мне это, честно говоря, было очень приятно услышать. Меня удочерили при рождении аж 50 лет назад, и моя сестра тоже приемная. У меня огромная семья и очень много родственников. Я всегда знала, что меня удочерили, и всегда этим гордилась.
- Когда нашей дочке Тане было девять лет, она узнала, что отец ей неродной. Соседка во дворе ей ляпнула: «Ой, ты, наверное, своего родного папку-то и не помнишь?» Танюшка пришла домой в слезах. Я опешила, а дочка посидела-посидела и вдруг выдала: «Мам, а как мне папу-то теперь называть, я ведь его как родного люблю, и он меня тоже...» У меня от этой фразы сразу слезы на глазах выступили, пришлось ей рассказать всю правду и объяснить, что ее внезапно оказавшийся неродным отец всегда будет для нее папой, ведь он растит ее с трех месяцев, и она для него роднее всех родных. Мы с мужем потом долго еще переживали, как дочка это воспримет, но все обошлось, и желания познакомиться со своим биологическим отцом у нее никогда не возникало — ни спустя десять, ни спустя двадцать лет.
Вот уж точно "язык без костей". Зачем лезть с такими разговорами, ещё и к ребёнку.
- У моей знакомой был отчим. Отношения с ним были нормальные, но не более того, а когда она родила дочь, с супругом они расстались. На помощь с малышкой ей пришли тот самый отчим и ее мама. Знакомая работала, а бабушка с отчимом растили девочку. Так вот, для отчима никого дороже этого ребенка не было, и девочка его обожала. Хотя она знала, что он неродной, но всегда считала его таковым. Так что бывает, что чужое дитя может стать дороже родных.
Моя бабуля вышла второй раз замуж, когда у ее дочери (моей мамы) уже был ребенок (мой старший брат). Дед всем говорил, что у него дочка и двое внуков (я вскоре родилась). Любил нас всех, мы его тоже. Был для нас самым родным и любимым дедом
Эта счастливая семейная пара, наконец, официально усыновила трехлетнюю малышку, которая была у них в приемной семье с трехмесячного возраста
- Моя коллега взяла приемного сынишку, когда он был еще совсем маленьким. Специалисты советовали маме усиленно заниматься с ребенком дома, но такой возможности не было. В итоге его отправили на лето в деревню к дедушке, и тот занимался с ним как мог. Первое, чему дед научил мальчишку, — плавать. Когда осенью ребенка вернули в город, его отдали в бассейн, и он очень быстро стал призером различных соревнований. Шли годы, мальчишка вырос, поступил в институт, начал работать. Когда я однажды встретила его, уже взрослого, с мамой, то просто обалдела: он высоченный, но внешне — копия мамы. Я помню его маленьким, но что вырастет мамина копия, я даже представить не могла.
Если честно, не очень понятно, зачем усыновлять ребенка, если нет ресурсов на его воспитание.
- Когда мне было лет девять, меня удочерил мой папа (отчим). Он дал мне свою фамилию и отчество. У нас не было и до сих пор нет особо теплых отношений, но между нами всегда были уважение и забота. Ведь именно он ходил на родительские собрания, слушал, что я неправильно пишу букву «а», и объяснял, как надо. Он построил дом, где у меня появилась своя комната. Он не оспаривал мое решение поступить в другой город и встречал меня у автобуса ночью, когда я приезжала на каникулы. Он делал много других мелочей, которые вовсе не мелочи.
А как еще должна проявляться "теплота"? Нюни разводить? Уважение и забота- самое главное!
- Я родилась в 1974-м, а через год меня удочерили. Сегодня моей маме исполняется 86 лет. Я только что ей позвонила, и она расчувствовалась просто оттого, что услышала мой голос. Сказала, как сильно я ей дорога. Она вспоминала нашу самую первую встречу. Говорила о том, что любит меня просто безгранично, несмотря на то, что между нами нет кровного родства.
Она всегда мне повторяла, что ни на секунду, ни разу в жизни не усомнилась в том, что я — ее родная девочка. А сегодня призналась, как поражается тому, насколько тонко я ее чувствую: я всегда нахожу именно те слова, которые нужны, чтобы ее порадовать и поддержать.
Конечно, за эти годы бывало всякое, порой мы серьезно ссорились и не понимали друг друга. Но сейчас мне просто хочется сказать главное: я люблю своих родителей так же сильно, как дети любят родных родителей. И знаю, что это абсолютно взаимно. Что бы ни происходило между нами в прошлом, я люблю их просто за то, что они есть. Наверное, в этом и кроется какая-то космическая, непостижимая природа отношений между родителями и детьми.
«Эта фотография была сделана через пару минут после того, как нам сообщили хорошую новость о том, что усыновление официально завершено»
- Мой муж перевез меня с двумя очень маленькими детьми из-за границы спустя две недели совместного отдыха и предшествовавших им двух месяцев переписки — совершенно неожиданно для всех. Я очень переживала, как нас примут в семью, тем более такую состоятельную. Мой свекор встретил нас словами, что пусть только кто-то попробует тронуть его внуков — мало ему не покажется. Но никогда не было разницы в его любви ни к моим, ни к нашим общим детям.
На самом деле это удобно - семья под ключ, и никак х колик и бессонных ночей)
- Моя жена старше меня на 13 лет. Когда мы познакомились, у обоих за спиной уже был опыт. От первого брака у меня был сын, у нее — дочь и сын. Женаты почти 21 год. Дети давно выросли. Дочь часто просит у меня совета. Ее сын считает меня лучшим другом. Он тоже живет в частном доме. Если нужно что-то построить или сделать по хозяйству, всегда обращается ко мне. Двух своих сыновей он научил, что у них три деда. Они тоже — мои любимые внуки. Приезжают часто, всегда знают, что у деда для них есть что-то интересное. У родного сына пока жены и детей нет. Так и живем.
Комментарии
Истории доказывают, что семья и родительство - это гораздо больше, чем просто «родить и в свидетельство о рождении вписать
Мой дедушка (он осетин) взял в жены русскую женщину, старше его на 9 лет, мою бабушку, с двумя детьми, мальчишками 5 и 3 лет. Воспитал их как родных. Общий ребёнок, девочка, умерла в возрасте трех месяцев. Меня, кстати, и назвали в честь неё. Всю свою жизнь я твёрдо знала, что дедушка всё сделает, чтобы его сыновьям и внукам было хорошо. Он не очень хорошо говорил по-русски, никогда не говорил, что любит нас всех, но мы эту любовь всегда чувствовали. Вечная тебе память, дедулечка!
Где-то читала рассказ отчима: он был очень горд, когда неродной сын назвал его батей. "Папой или отцом назвать дело нехитрое, а вот звание бати надо заслужить!"
Папы и мамы - это не те, кто делает. Сделать можно и в пробирке, и в суррогатной матери. Это те, кто соответствующим образом относится.