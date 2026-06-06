13 жизненных историй о родных людях, чья манера действовать втихаря вызывает теплую улыбку

Мои пацаны принесли ветрянку из садика, так моя подруга специально привела свою дочку, чтобы она заразилась и переболела. Девочка даже пару раз ночевала у нас. И знаете, им всем вместе было очень весело переносить тяготы мазания зеленкой! Они так здорово играли (под моим чутким руководством, что уж скромничать), что пара недель пролетела незаметно.