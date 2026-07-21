Не понимаю, что женщина, для которой 4 тысячи денег - мелочь, не стоящая внимания, делает в очереди в магазине. Вряд ли в супермаркете акция на сумки Эрме
14 простых историй о покупателях и клиентах, чья логика звучит громче шума рынков и звона монет
Работая в магазине или оказывая услуги клиентам, волей-неволей приходится вырабатывать чувство юмора. Потому что покупатели и клиенты бывают такие разные — добрые, с хитрецой, простые как пять копеек, с забавными запросами и своеобразным мышлением. Следующие жизненные истории о логике покупателей и клиентов поднимут настроение всем, кто хоть раз работал в сфере обслуживания или в сфере продаж.
- Делал покупки в супермаркете. На кассе расплачиваюсь, продавщица объявляет общую стоимость — 850 рублей. Даю 5 тысяч, а она мне вручает сдачу 150 рублей и начинает пробивать покупки следующего покупателя. Я начинаю выяснять, где еще четыре тысячи, она утверждает, что я ей дал тысячу. Минут десять идет разбирательство, собралась очередь уже. Тут порадовала женщина из очереди:
— Молодой человек, да плюньте вы уже, что вам нас задерживать!!!
Действительно, зачем?
В итоге с кассиром разобрались, деньги мне отдали.
- Был у меня любимый покупатель. Шумный здоровенный мужик за 50. Покупки он делал так: приходил и давал пакет, я складывала туда хлеб, молоко, палку колбасы — один день вареную, другой — копченую, пельмени, что-то к чаю на свой вкус. Раз в три дня — корм коту, чай и туалетную бумагу. Раз в неделю — сахар, соль, кофе. Так было постоянно. Друзья, с которыми он приезжал, смеялись и удивлялись сервису. А потом он меня обидел, неудачно пошутил в мой адрес. Приехал на следующий день, я пакет не беру, а спрашиваю, чего бы он хотел. Товарищ возвращался четыре раза. Постоянно что-то добирал. А вечером не нашел в морозилке нужных продуктов. Ну он в следующий раз обиделся и хлопнул дверью: «Уйду тогда в другой магазин!» Мужика хватило на 2 недели. Потом он притащил горшок с геранью и извинился. Проникновенно глядя мне в глаза, признался, что кот голодает, а сам он устал жить без туалетной бумаги. Простила. Жалко кота...
Эта история отрастила здоровенную бороду. Сейчас есть супер- и гипермаркеты. Никакому продавцу угождать не нужно. Пишете список покупок в телефоне или на бумаге, и покупаете всё согласно списка. Вот буквально в прошедшие выходные, двое мужчин, стоявшие в кассе впереди меня на два человека, скупили буквально половину гипермаркета - как-то смогли разобраться, что им нужно. Загрузили буквально весь багажник внедорожника.
- Лет в 11 мама не смогла поехать со мной на рынок и отправила со мной папу покупать обувь. Папа вообще не шарил за то, что надо покупать дочери, и доверил это дело мне. Я увидела и сразу влюбилась в босоножки на высоченном каблуке, померила там на картонке и сказала: «Они суперудобные! Купи, пап!» он такой: «Точно?» я убедила его, пару раз надела их около подъезда постоять. Но стоило нам прийти домой, как выяснилось, что они неудобные, лямки мешают, а каблук несовместим по высоте с моими возможностями. Короче, пролежали они просто всю свою жизнь в коробке. А во взрослой жизни я полностью отказалась от каблуков в пользу удобной обуви.
«Жена рассказывает: „Все наши покупатели сегодня были такими жизнерадостными! Все улыбались!“ А потом я увидел ее футболку»
«Улыбайтесь».
- Меня с 14 лет родители приучали к самостоятельности: каждый сезон стали давать определенную сумму, на которую я могла обновить гардероб, как захочу, к похолоданию или к потеплению. Можно было купить джинсы, свитера, шапку, перчатки, а можно только дорогущий брендовый шарф, по фигу. В итоге я ходила в старом, а покупала видеоигры.
- Продавал свою первую квартиру на севере Испании — до этого просто сдавал ее жильцам, чтобы окупать расходы. Выставил на продажу подешевле, лишь бы побыстрее закончить с документами. И тут звонят покупатели и предлагают сумму гораздо ниже той, что я сам за нее еще должен банку. Говорю им: «Так эта сумма даже мой долг не перекроет!» Ответ просто шикарный: «Ну ничего страшного, вы же можете сами доплатить банку разницу, чтобы нам ее отдать!» Если что, цена была слегка ниже рынка, а квартира в очень приличном состоянии.
Такие покупатели могут сразу идти лесом, полем, в сад, словом, в любом направлении. Ещё им можно сказать: "Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Накопите нужную сумму, а потом обращайтесь".
- Обратилась ко мне пара, чтобы договориться о свадебной съемке. Мое портфолио девушке понравилось, цена устраивала, осталось подписать договор. Однако тут девушка стала расспрашивать, сколько лет я работаю, на что снимаю, где обрабатываю, в чем я буду одет на торжестве и женат ли я. Ответы на первые пункты устроили даму, а вот на последнем вышел затык. Невеста спрашивает:
— Вы довольны свадебными фотографиями со своей свадьбы?
— Да, вполне. Фотограф отработал отлично.
— В смысле, фотограф? Почему вы не снимали свою свадьбу сами?
— Потому что я был женихом. Ну и еще потому, что у меня не такие длинные руки.
— Зачем этот сарказм? Если вы не решились снять свою свадьбу, то я не доверю вам съемку нашей.
Я замолчал, жених, кажется, что-то пытался ей объяснить, но девушка была непоколебима. Через неделю мне позвонил холостой приятель-фотограф, свой выбор пара остановила на нем. Давясь от смеха, приятель рассказал мне, как девушка заявила, что я безответственный тип, который снимает чужие свадьбы, а свою не решился.
«Моему коту не нравится, когда сидят в его кресле. Он пытался согнать бедную девочку с места»
- У нас есть постоянный клиент, который заходит как минимум раз в день. Сегодня он заказал пиццу со всеми — даже теми, которых нет в меню, — начинками. В ход пошли: пепперони, колбаса, бекон, зеленый перец, красный лук, руккола, грибы, анчоусы, свежий халапеньо, ананас, черные оливки, фета. Мы также добавили все имеющиеся у нас сыры и все овощи. Мы готовим пиццу только одного размера — 30 сантиметров. Толщина этой пиццы составляла 5 сантиметров.
Хочется пожелать этому клиенту: "Приятного аппетита" и не подавиться.
- Работаю на рынке. Приходит ко мне бабуля, ковыряется в черешне, бубнит, что дорого. А потом просит взвесить грамм триста. Взвешиваю, и тут она выдает: «А у меня своя бесплатная, с дачи». Я удивилась, говорю, мол, зачем тогда берете. А бабулька на голубом глазу заявляет: «Так внуки приедут, дачную есть не будут. Я скажу, что это покупная, дорогая испанская, перемешаю со своей, все слопают и не пикнут».
Ох, уж эти огородники, которые растят то, что другие не едят. Моя мама такое проворачивала: уговаривала есть дикую горькую жимолость, якобы она полезнее, туда же огурцы с горькими попками, и черешня, та которую она любила желтая с красным бочком. Правда у меня сейчас аллергия и я вообще никакую не ем. Внуков пытается накормить))
Клиент решил объяснить, почему ему нужно 3 порции палочек моцареллы
«Да, я хотел заказать 3 порции палочек моцареллы. Пожалуйста, не осуждайте меня. У меня была непростая неделя, и я так рад, что они вернулись в меню».
- Продаем квартиру. Пришел покупатель, вроде все понравилось. Пишу через пару дней: «Берете?» Он: «Я уже в чате двора». Выяснилось, что он подошел к соседу, сказал, что живет здесь, и попросил добавить в чат. Зашел и пишет: «Всем привет, я ваш новый сосед, уберите, пожалуйста, машину перед подъездом...» И понеслось, все начали ругаться между собой, в итоге обсудили и проблемы с парковкой, и ужасный интернет. Квартиру он не купил.
- Почти год работаю в магазине бытовой техники. Продал даме ноутбук, подбирали часа 2. Приходит она через 3 дня и говорит, что он сломался и не включается. Начинаю выяснять, как так произошло. И вы просто послушайте: «Ой, я такая чувствительная на запахи, а от ноутбука прям пластмассой пахло. Я его немножко помыла со своим малиновым мылом. Он не включился после мойки. Я прочитала в интернете, что нужно просушить его феном, а перед этим всосать воду с клавиатуры пылесосом. Пока пылесосила клавиатуру, вылетели 4 буквы. Я их на клей потом приклеила. Все просушила, но ноутбук все равно не включился. Поменяйте мне на новый!» Сказали, что она его повредила, а она никак не могла понять, почему случай совсем не гарантийный. Еле с ней разобрались.
Это же готовый анекдот о поразительной даме! Она случайно не блондинка?! (Не обижайтесь, пожалуйста, натуральные блондинки - это просто заезженное клише).
- Продавать квартиру было ой как непросто. В большинстве своем это из-за людей, которые приходят не посмотреть квартиру, не прицениться, не примерить на себя, а указать на недостатки. Причем в объявлении указано: 41 квадрат. Что говорят на просмотре: «Ну нам мало 41». А вы ехали смотреть квартиру 91 и случайно попали в 41?
«Мы с девушкой хотели повесить большое зеркало, но стало жалко денег. В итоге купили 6 дешевых маленьких»
- Я работал продавцом телефонов. И ко мне регулярно подходила пожилая женщина, которая либо флиртовала со мной, либо пыталась познакомить меня со своей дочерью. И это при том, что ее дочь училась в престижном институте очень далеко от меня и едва заинтересовалась каким-то случайным продавцом, зарабатывающим около 14 долларов в час.
- Однажды женщина пришла делать возврат норковой шапки. Она решила постирать ее в стиральной машинке и жаловалась, что та после этого почему-то стала плохо выглядеть и не отпаривается.
- Ходила в магазин техники купить младшей сестре колонку Алису на день рождения, мужчина, тоже покупатель, говорит: «Ну тебе должны так ее отдать». Я хихикаю, говорю: «Ой, ну было бы славно». Иду в отдел с кассой, он спрашивает: «Че, не отдают так?» Я говорю: «Не-а, денег хотят от меня». Забирает у меня накладную с чеком, достает деньги, оплачивает и все. Я сказала «спасибо» раз пять, ничего не поняла. И все, никаких подкатов не было, ничего.
А вам попадались необычные покупатели в очереди или клиенты, от которых хотелось бы смеяться вслух? Героям другой нашей статьи, мастерам ремонта и салонов красоты, точно не выкинуть из памяти своих заказчиков услуг — настолько те удивили.