14 простых историй о покупателях и клиентах, чья логика звучит громче шума рынков и звона монет

Ох, уж эти огородники, которые растят то, что другие не едят. Моя мама такое проворачивала: уговаривала есть дикую горькую жимолость, якобы она полезнее, туда же огурцы с горькими попками, и черешня, та которую она любила желтая с красным бочком. Правда у меня сейчас аллергия и я вообще никакую не ем. Внуков пытается накормить))