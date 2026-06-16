15 историй из студийных коридоров, после которых смотришь на любимые передачи совсем иначе

Телевизор — это не просто досуг, это особенные моменты нашей жизни. Любимые мультики, которые мы с таким нетерпением ждали. Теплые семейные передачи, когда за столом собирались все от мала до велика. Сериалы и мыльные оперы, которые смотрела мама. Вы ведь тоже незаметно подглядывали? Мы собрали несколько историй о том, что же скрывается за этой светлой картинкой. Люди стали не просто зрителями, а непосредственными участниками событий. Бывшая одноклассница на передаче для знакомств, встреча с кумиром в лифте или одежда на 100 тысяч, которую после эфира можно забрать домой — давайте вместе посмотрим на знакомые сюжеты с другой стороны!