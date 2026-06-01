Какая хорошая мама! Из статьи в статью путешествует, как тот мужик с пакетом денег.
14 историй из такси, где каждая поездка — готовый сценарий для короткометражки
Это только кажется, что поездка в такси — скучное дело. В общественном транспорте хоть другие пассажиры есть, а тут — поздоровался, сел на заднее сиденье и все. Но порой поездка в такси становится настоящим приключением. Причем классные, смешные и милые истории рассказывают не только сами пассажиры, но и водители.
- Еду как-то в такси. В салоне играет музыка, и тут таксист вдруг говорит: «Крокодил?» Думаю, показалось или он не мне. Едем дальше. Через пару минут он снова это повторяет. Я начинаю потихоньку напрягаться. С третьего раза не выдерживаю и кричу: «Да что вы от меня хотите?!» Водитель оборачивается и с удивленным лицом спрашивает: «Девушка... вам окно открыть?» Слух меня, конечно, подвел знатно!
- Меня таксист попросил его подождать, говорит: «Извините, у меня мама тут живет, сейчас заскочу к ней». Я говорю: «Без проблем». Сижу, жду. Он вернулся с двумя пакетами пирожков и говорит: «Мама узнала, что меня ждет пассажир, и сказала угостить».
- Как-то таксовал, подвозил мужчину. Он звонит по телефону и начинает отчитываться, где он, что делает и так далее. Потом звонит второй раз и повторяет то же самое, только с некоторыми поправками. Далее делает третий звонок — и опять то же самое, снова с поправками. Ладно, думаю: первый звонок даме, от которой он едет, второй — жене, ну а третий кому? Извиняясь за любопытство, спрашиваю его. «Да, — отвечает, — все так и есть. А третий звонок — маме». Вот какой заботливый мужчина.
«Сел в такси в Мексике»
- Вызываю такси. Приезжает машина. За рулем девушка. Едем. Играет исключительно грустная музыка. Спрашиваю:
— Извините, у вас что-то случилось?
Она:
— Да, от меня ушел мужчина. Сказал, что со мной просто невозможно. Запросы огромные, а отдачи ноль.
Я:
— Да ладно, не переживайте. Вы такая красивая, я бы с удовольствием с вами познакомился, если вы не против...
Она, улыбаясь:
— Нет, спасибо. Ты в экономе ездишь.
Так ведь и она тоже в экономе таксует)
Еще и невоспитанная, тыкает посторонним 🫤
- Ехал в такси, водитель включил музыку и начал петь. Прямо вот в голос, не стесняясь. Я смотрю в окно, делаю вид, что не замечаю. Он поет. Потом говорит: «Подпевай давай, скучно одному». Я говорю: «Я слова не знаю». Он отвечает: «Там припев простой, три слова, научишься». Я подпел один раз тихонько. Он обрадовался как ребенок, прибавил громкость. Мы ехали минут двадцать. Я пел припев, он пел все. На прощание он говорит: «Хороший пассажир. Большинство в телефоне сидят, будто меня нет». Пять звезд поставил, заслужил.
- Опаздывал, бегу весь в мыле, вызвал такси. Едем. В салоне на всю катушку работает кондиционер, дубарина страшная, градусов 10. Водитель сам в шапке и пуховике. Говорю, мол, вы бы не могли выключить кондиционер, я тут замерзаю. А он выдает: «Я на этой арендованной машине первый раз, утром сел, кондер работал, как выключить не знаю, хозяин машины трубку не берет, вот так и езжу уже три часа, сам мерзну». Я надел шапку, перчатки, застегнул пальто. Мы молча доехали до нужного адреса. Я вышел, а парень поехал мерзнуть дальше.
Не знает, как выключить кондиционер?
Хорошо, хоть знает, как машину завести)
«Сел в такси, а в машине есть маленькое зеркальце для пассажиров, чтобы оценить, кто едет сзади»
- Еду в такси с букетом. Естественно, сняла видео. Таксист:
— Можно угадаю? К подруге на день рождения едете?
— Да, а как вы поняли?
— Заметил, что девушка девушке всегда очень трепетно выбирает цветы. Красивые. И пахнут отлично!
- Как-то приехал водитель, сильно отличающийся от того, кто указан в приложении. В профиле был мужчина, а приехала женщина. Машина совпадала. Я спросила, как, что и почему. Она сказала, что они с мужем работают на одной машине и с одного аккаунта. Девушка была приятная, разговорчивая и очень симпатичная. Никаких претензий у меня не возникло.
- Вышла из дома в дурном настроении, еще и ехать к стоматологу. Машина пришла какая-то старая еще. Водитель что-то спросил и завязалась беседа. Вспоминали детство, так он мне настроение поднял, не заметила, что приехали. Пришла с улыбкой к стоматологу.
Такое бывает! Правда редко. За всю мою жизнь один раз было- села в машину в слезах и муке душевной( ехала к бывшему, застукать этого гада с его козой) сами понимаете какое там настроение. Села в машину, отвернувшись носом в дверь. На все влпросы только хмыкала или молчала. Помню, он стал рассказывать о своей семье...ехали час..к концу поездки вдруг поймала себя на улыбке...когда выходила из машины- чувствовала, что половину душевной боли он каким- то непостижимым образом снял, мне стало легче..Ни имени , ни внешности его не помню, я в общем на него и не смотрела, помнятся только какие- то отрывки из его слов..Бывают же такие люди- прирожденные психологи...Спасибо ему. Вспоминаю с благодарностью.( а с козлом я потом разошлась)))
«Мой таксист еще и садовод, походу. Перчики выращивает прямо в салоне»
- Вызываю такси к дому, спускаюсь к машине. Водитель спрашивает: «Вы заказывали?» Киваю. Он открывает багажник, достает пуховые подушки и толкает мне. Я на автомате беру, мало ли. И тут он захлопывает багажник, поворачивается и выдает: «Все? Я поехал?» Я ему, мол, а я? И тут до него постепенно доходит, что не тому человеку подушки отдал.
- Один раз мне попался наглый таксист. Купила рассаду помидоров, три ящика, на работе, указала, что с багажом, центральный вход, цена, соответственно, выросла. Сама уже вынесла на вахту коробки и вижу, что авто на месте. Выхожу — никого. А он к черному ходу подъехал и стоит ждет. Пишу: «Здание нужно объехать, вход с другой стороны», а мне в ответ: «Сюда иди». Отменила заказ, сняли штраф — написала в техподдержку и единиц везде наставила.
- Вчера ехал в такси. Подъезжаем к троллейбусной остановке, девушка бежит за троллейбусом. Водитель говорит: «Подвезем девушку, догоним троллейбус». Я кивнул: давай. Остановились, предложили девушке подъехать до следующей остановки, она согласилась. Пока ехали, разговорились. Оказалось, ей в тот же офис, куда и мне, ехать устраиваться на работу. Очень приятная девушка. Видели бы вы ее лицо, когда она увидела меня в отделе по набору персонала, когда подошла ко мне на собеседование — вакансию подобрали. Но она мне так понравилась, что сегодня пригласил ее на свидание.
- Помню, как-то случайно вызвал не обычное такси, а зоотакси для зверят, где возили разную живность. Там и игрушки, и корм у водителя заготовлены, и даже кино для собак. Говорит, как-то клиентка везла двух гусей и енота одновременно. Чуть весь салон машины не разворошили. Настоящий таксист Дулиттл.
- У нас в Бразилии есть один парень, он бесплатно возит безработных на собеседования, чтобы они не тратили последние деньги на проезд. Прямо в машине он дает им все, что может забыться от стресса: ручки, бумагу для резюме, кофе и перекус, чтобы человек пришел на встречу собранным и спокойным. Даже чистая одежда есть в багажнике... Вот это я понимаю. И это при том, что даже машина не его — берет у друга, за бензин сам платит.
Везла кошку из ветеринарки. Специально беру простыню, в заказе указываю - с животными. Цена , соответственно, вырастает. Отозвался таксист, приезжает, видит кошку, и отказыается везти. Я в непонятках, указала же, что с животным, в переноске! А он мне претензию выкатил, что из-за повышенной цены обрадовался, отменил другого пассажира, а кошку он везти не хочет.