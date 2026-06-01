14 историй из такси, где каждая поездка — готовый сценарий для короткометражки

Такое бывает! Правда редко. За всю мою жизнь один раз было- села в машину в слезах и муке душевной( ехала к бывшему, застукать этого гада с его козой) сами понимаете какое там настроение. Села в машину, отвернувшись носом в дверь. На все влпросы только хмыкала или молчала. Помню, он стал рассказывать о своей семье...ехали час..к концу поездки вдруг поймала себя на улыбке...когда выходила из машины- чувствовала, что половину душевной боли он каким- то непостижимым образом снял, мне стало легче..Ни имени , ни внешности его не помню, я в общем на него и не смотрела, помнятся только какие- то отрывки из его слов..Бывают же такие люди- прирожденные психологи...Спасибо ему. Вспоминаю с благодарностью.( а с козлом я потом разошлась)))