Когда у нас только появились японские кафе, мы с подругой зашли. Нам подали на блюдечках горячие влажные рулетики. Мы взяли ножи и вилки и попытались отрезать по кусочку...
16 смешных историй из путешествий, которые оказались покруче магнитиков на холодильник — 30.03.2026
7 часов назад
Путешествие — это всегда выход из зоны комфорта. Коллекция безделушек со временем выцветает, а вот воспоминание о том, как ты пытался откусить кусок от влажного полотенца в корейском ресторане — вечно. Перед вами 16 историй о том, когда отпуск пошел не по плану, но стал от этого только лучше.
- Привезла свекрови из Токио потрясный халат. Она была в восторге, а через месяц звонит мне в слезах, но смеется: «Олечка, ты знаешь, что у меня на спине написано? Соседка-японистка перевела. Оказывается, я теперь «мудрая и прекрасная слониха». Свекровь не обижается, наоборот, теперь это ее любимая шутка. А халат мы называем «величавым».
- Были с мужем в Южной Корее. Официантка принесла закуски и что-то сказала, но я не расслышала. Там были какие-то чипсы и нечто, напоминающее свернутые полотенца. Я спросила мужа: «Это полотенца?» Он уверенно: «Нет, это такие зефирки». Я подумала, что официантка именно это и сказала. Поэтому не стала его останавливать, когда он протянул руку и попытался откусить от «полотенца» кусочек. Выражение его лица было бесценным.
- Когда мне было 12, мы с родителями поехали во Францию. Я изучал французский в школе, но почти ничего не знал о жизни во Франции. Поэтому, когда мы приехали в Лион и увидели величественное, красивое здание под названием Hôtel de Ville, то решили спросить, есть ли у них свободные номера, раз уж в названии стоит слово «отель». Я минут 15 трезвонил в дверь, спрашивая, есть ли свободные номера, пока сотрудница ресепшена не ответила по-французски: «Это не отель, малыш». Позже в супермаркете мы узнали, что Hôtel de Ville — это здание мэрии.
- Набралась смелости и решила зайти в очень шикарную и ультрамодную французскую парикмахерскую. Спрашиваю у мастеров, мол, можете мне волосы подстричь? А те как давай хихикать! Оказывается, я перепутала слова «волосы» («cheveux» по-французски) и «лошади» («chevaux»). Они меня все-таки подстригли. С тех пор я всякий раз говорю, что собираюсь подстричь своих лошадей. «О, твои лошади выглядят потрясающе», — уверяет меня потом муж.
- В Шанхае решила запечатлеть момент и сделать тату. Попросила мастера набить что-то вроде «вечная весна и гармония». Дома похвасталась другу, который учит китайский. Он долго молчал, а потом выдал: «Ну, почти... У тебя на плече написано: «Сытный суп с лапшой за 5 юаней». Теперь, когда я прихожу в китайские рестораны, официанты смотрят на меня с особым почтением.
- В модном кафе Сеула я увидел на столе большую черную кнопку с надписью на корейском. Я стал рассеянно барабанить по ней в ритме джаза. Но оказалось, это была кнопка «Я — именинник», и мой «джаз» активировал светомузыку и заставил двух официантов с праздничными колпаками на голове выбежать в зал с поздравительной песней. Они радостно улыбались, а я пытался «держать лицо» под аплодисменты других клиентов.
- Были в Японии, пошли в шикарный ресторан, отмеченный звездой Мишлен. Там нам подали небольшие порции редьки, нарезанной аккуратными кубиками. Мы решили, что это такая обязательная приправа, поэтому упели съесть ее под два-три блюда. А потом нам вежливо объяснили, что редька предназначена для очищения вкусовых рецепторов между блюдами.
- Залил бензин в арендованную машину на заправке в Австралии. Я слышал, что австралийцы очень общительные, поэтому, когда девушка за прилавком спросила меня: «Откуда вы?», то я подумал, что она хочет немного поболтать. Я и давай рассказывать о себе! Но она ответила: «Нет, ха-ха, я имею в виду, вы с какой колонки?»
- Мама привезла мне из-за границы крутую футболку с драконом и китайскими символами. Я думал, что там написано что-то вроде «Сила дракона». Пока на улице ко мне не подошел пожилой китаец и не спросил по-русски: «Мальчик, а ты правда фанатеешь от паштета из свиных ножек?» Оказывается, это была партия промо-футболок из продуктового китайского магазина. Свою «крутую» футболку я, конечно же, не выкинул, но историю запомнил на всю жизнь. И стал внимательнее относиться к тому, что написано на моей одежде.
- Мой первый обед в Индии начался с закуски. За ней последовал горький коричневый суп с лаймом. Затем принесли салат. Потом еще одну тарелку этого супа. Когда я расправился с супом, мне принесли следующее блюдо. Потом было еще одно блюдо перед основным, и за ним тоже последовал тот самый суп. В итоге кто-то подошел и жестами показал, что я должен макать туда пальцы между блюдами. Да, это была не еда. Почему к «супу» подали ложку и лайм, до сих пор для меня загадка.
- В декабре 2023 года мы были в Париже. Измученные сменой часовых поясов, сидя на скамейке в Лувре и попивая апельсиновый сок, мы купили билеты на «Отверженных» на предстоящие выходные. Забронировали столик в ресторане недалеко от театра. Придя в театр, обнаружили, что в тот вечер идет «Вестсайдская история», и тут же выяснили, что билеты на «Отверженных» у нас на декабрь 2024 года.
- В Токио зашел в небольшую пекарню и сделал заказ. Когда кассир протянул мне чек, у меня была свободна только одна рука, ну я и потянулся за ним. А кассир как отшатнется! Я знал, что по правилам вежливости нужно брать двумя руками визитки, но понятия не имел, что это относится и к чекам, билетам и другим мелким бумажным документам. Я тут же начал извиняться и отдал свои вещи другу, чтобы взять чек обеими руками. Кассир выдохнул и улыбнулся. Больше я так не оплошаю!
- В 2008 году мама возила меня в Турцию на море. Я быстро переодевался, в тапочках бежал по песку к морю, потому что босиком ходить по нему было горячо, оставлял их недалеко от воды и спокойно купался. Но есть же приливы и отливы... Однажды тапочки благополучно уплыли. На этом, казалось бы, все, но через несколько дней я, стоя на том же месте, встретил свои тапочки, приплывшие обратно!
- Однажды я был в шикарном ресторане в Киото, и официантка поставила на стол маленькую мисочку с тем, что я принял за суп. Я его выпил. Примерно через минуту она вернулась с тэмпурой и, кажется, удивилась, что я выпил соус. Она спросила: «О... Вам понравилось?»
- Было это лет 20 назад в Германии. Сижу в автобусе, а через проход — два парня. Сидят и обо мне говорят. Мол, какая симпатичная, надо попробовать с ней познакомиться. Я смотрю в окно, пытаюсь не засмеяться, делаю вид, что не понимаю. Потом уже не выдержала и говорю: «Ну что, созрели знакомиться?» Они, бедные, засмущались и знакомиться перехотели.
nenn_nata
- Англия. Иду в магазин. Дождь. Вижу своего кота, который гуляет под дождем. И я такая на русском языке говорю: «Эй, ты, ну-ка домой быстро». Вдруг в этот момент впереди останавливается и поворачивается мужчина и на русском спрашивает: «Вы мне?» Я молчу. Чувствую, лицо стало красным как помидор. Отвечаю: «Да нет, что вы, я коту своему».
helenjonins1203
Расскажите нам о самом незабываемом путешествии или отпуске.
